GNW-News: Exterro stellt ARMOUR vor: Eine Vision für autonomes Risikomanagement, die die Zukunft der Rechts- und Daten-Governance in Unternehmen neu definiert

^PORTLAND, Oregon, May 12, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Exterro

(https://www.exterro.com/), der Marktführer für Software zum einheitlichen

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Datenrisikomanagement, gab heute seine strategische Vision bekannt, mit der das

Management rechtlicher und regulatorischer Risiken in Unternehmen neu gestaltet

werden soll: ARMOUR. ARMOUR steht für?Autonomous Risk Management,

Orchestration, and Unified Response" und geht über KI-gestützte Produktivität

hinaus hin zu einer vollständig autonomen, KI-gesteuerten und geregelten

Ausführung mit integrierter menschlicher Aufsicht.

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Im Mittelpunkt dieser Vision steht die Überzeugung, dass die nächste

Entwicklungsstufe der Unternehmens-KI nicht in schnelleren Tools besteht, die

auf mangelhafte Arbeitsabläufe aufgesetzt werden, sondern in einer intelligenten

Architektur, die Risiken erkennen, Governance-Maßnahmen umsetzen und automatisch

fundierte Maßnahmen auslösen kann - und das alles innerhalb einer einzigen,

einheitlichen Plattform. Durch den Ersatz der derzeitigen fragmentierten

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Umgebungen mit Lösungen verschiedener Anbieter durch eine strukturierte,

autonome Architektur ist ARMOUR darauf ausgelegt, erhebliche Kosteneinsparungen

zu erzielen, gleichzeitig die Abhängigkeit von externen Rechtsberatern zu

verringern, die ausufernden Technologie-Stacks in den Bereichen Recht und

Compliance zu konsolidieren und Unternehmen dabei zu unterstützen, sich vor

Reputationsschäden zu schützen.

Ebenso wichtig ist, dass ARMOUR auf einem Fundament der Nachvollziehbarkeit

basiert und so konzipiert ist, dass automatisierte Entscheidungen überprüfbar,

die Anwendung von Richtlinien transparent und Maßnahmen im Falle einer

behördlichen oder rechtlichen Überprüfung nachvollziehbar und reproduzierbar

sind. In einem Umfeld, in dem es nicht ausreicht, einfach nur Recht zu haben,

sondern in dem es unerlässlich ist, zu beweisen, dass man Recht hatte, bewahrt

die bewährte Architektur von Exterro Daten an Ort und Stelle, erstellt

automatisch unveränderliche Prüfpfade und leitet Fälle an menschliche

Entscheidungsträger weiter, wann immer strategischer Ermessensspielraum

erforderlich ist.

Wir stellen Ihnen die ARMOUR-Autonomie-Leiter vor: Ein klarer Weg von der

manuellen Bedienung zur vollständigen Autonomie

Um die ARMOUR-Vision konkret und glaubwürdig zu gestalten, hat Exterro eine

sechsstufige Autonomieleiter definiert, die auf dem Rahmenwerk der

Automobiltechnik für selbstfahrende Fahrzeuge basiert und den Fortschritt der

Branche vom vollständig manuellen Betrieb bis hin zur vollständig autonomen

Risikobewältigung abbildet. Jede Stufe steht für einen konkreten, messbaren

Fortschritt:

Stufe 0 - Manuell (Ausgangsbasis): E-Mail, Tabellenkalkulationen und gemeinsam

genutzte Laufwerke. Es gibt kein System zur Datenerfassung. Die meisten

Unternehmen nutzen diese Lösung nach wie vor für mindestens einen wichtigen

Arbeitsablauf.

Stufe 1 - Toolgestützt (Branchenstandard): Einzelne Lösungen für die Erfassung,

Prüfung oder Fallbearbeitung. Der Mensch ist die treibende Kraft hinter jeder

Handlung; Werkzeuge beschleunigen einzelne Schritte, verbinden diese jedoch

nicht miteinander.

Stufe 2 - KI-gestützt (heutige Praxis): Generative KI unterstützt beim

Verfassen, Zusammenfassen oder Klassifizieren. Der Experte bleibt derjenige, der

alles koordiniert.

Stufe 3 - Bedingte Autonomie (Heute eingeführt - Subpoena Manager

(http://www.exterro.com/news-press/exterro-launches-industrys-first-autonomous-

ai-engine-to-eliminate-up-to-95-of-manual-subpoena-work-and-reclaim-7-500-

enterprise-hours)): Das System führt einen definierten Workflow durchgängig

durch - Triage, Umfangsbestimmung, Erfassung, Prüfung, Beantwortung - und hält

nur an vordefinierten Entscheidungspunkten an, an denen menschliches Eingreifen

erforderlich ist. Der Experte prüft, stellt jedoch nicht zusammen. Exterro

Subpoena Manager ist das erste auf dem Markt erhältliche Produkt dieser Art.

Stufe 4 - Hohe Autonomie (in Entwicklung bei Exterro - Private Preview): Von

einem einzigen Hub aus verwaltet das System die gesamte Datenrisikofläche

autonom - Vorladungen, Aufbewahrungspflichten, Untersuchungen,

Datenauslieferungen - mit integrierten Datenschutz- und Sicherheitsworkflows auf

derselben Plattform. Menschen legen Richtlinien fest und bearbeiten Ausnahmen.

Stufe 5 - Vollständige Autonomie (Endziel): Das System erkennt aufkommende

Risiken, wendet Governance-Maßnahmen an und behebt diese in den Bereichen Recht,

Datenschutz, Sicherheit und Compliance. Menschen konzentrieren sich

ausschließlich auf neue Themen und Richtlinienentwicklung.

Die untragbare Realität des manuellen Risikomanagements

Die Entscheidung, vor der Führungskräfte stehen, ist klar und dringlich.

Führungskräfte stehen unter zunehmendem Druck, ihre Risikomanagement-Rahmenwerke

zu modernisieren, da die regulatorischen Anforderungen immer komplexer werden

und die Datenmengen stetig wachsen. Herkömmliche Modelle für den Umgang mit

Vorladungen, Ermittlungen und Datenschutzverletzungen haben einen Punkt

erreicht, an dem eine ausschließlich auf menschlicher Ebene erfolgende

Koordination ein inhärentes strukturelles Risiko darstellt. Die manuelle

Ausführung ist nicht mehr skalierbar genug, um die Arbeitslast zu bewältigen,

die zur Erfüllung moderner Datenanforderungen erforderlich ist. Wird keine

Modernisierung vorgenommen, steigt das Risiko von regulatorischen Sanktionen,

Reputationsschäden und steigenden Compliance-Kosten.

?Die Branche steckt derzeit in einem manuellen 'Staffellauf' fest, der einfach

zu riskant und ineffizient ist, um auf Dauer durchzuhalten. Bei Exterro streben

wir eine autonome Ausführung an, sind uns jedoch bewusst, dass diese Entwicklung

eine lückenlose Nachvollziehbarkeit erfordert", sagte Bobby Balachandran,

Mitbegründer und CEO von Exterro.?Wir haben ein Rahmenwerk entwickelt, bei dem

Transparenz und Validierung im Mittelpunkt stehen - jede Aktion des Agenten ist

nachvollziehbar und überprüfbar. Dadurch können Rechtsabteilungen an jedem

wichtigen Kontrollpunkt die menschliche Kontrolle behalten und gleichzeitig

einen sicheren Weg finden, die Automatisierung in ihrem eigenen Tempo

auszubauen, ohne dabei jemals die von der Branche geforderte

Rechenschaftspflicht aus den Augen zu verlieren."

Von KI-Unterstützung bis hin zur autonomen Orchestrierung

Exterro ist sich bewusst, dass das größte Hindernis für die Einführung von KI

nicht nur eine Frage des Vertrauens ist, sondern vielmehr der Mangel an klarem,

greifbarem Nutzen. Während andere nur allgemeine Effizienzversprechen abgeben,

bietet Exterro konkrete, automatisierte Lösungen, die unmittelbare geschäftliche

Probleme lösen.

ARMOUR ist die Vision von Exterro für ein strukturiertes, skalierbares und

tragfähiges Betriebsmodell. ARMOUR beschränkt sich nicht darauf, Experten

lediglich zu unterstützen, sondern integriert KI in eine einheitliche

Architektur, um Unternehmen den Übergang von der reaktiven Suche hin zu einer

proaktiven, autonomen Problemlösung zu ermöglichen. Dieses Rahmenwerk ermöglicht

es Experten aus den Bereichen Recht und Compliance, als strategische

Koordinatoren statt als reine Koordinatoren manueller Arbeitsabläufe zu agieren,

indem es menschliche Aufsicht gewährleistet, während das System die Erledigung

von Aufgaben mit hoher Tragweite vorantreibt, darunter:

* Antwort auf Vorladungen

* Überprüfung und Eindämmung von Datenschutzverletzungen

* End-to-End-eDiscovery

* Interne Untersuchungen und Einhaltung gesetzlicher Vorschriften

Der Goldstandard des Vertrauens: Kompromisslose Rechtssicherheit

Damit KI im Rechts- und Risikobereich mehr als nur eine Spielerei bleibt, muss

sie den kompromisslosen Anforderungen an Sicherheit auf Unternehmensniveau, hohe

Genauigkeit und umfassende Nachvollziehbarkeit genügen. ARMOUR verhindert das

Risiko einer öffentlichen Offenlegung von Modellen, da es hinter der

Unternehmensfirewall betrieben wird. Dies ist nicht nur eine

Sicherheitsfunktion, sondern eine grundlegende architektonische Anforderung, die

darauf ausgelegt ist, dass Automatisierung niemals auf Kosten der

Verteidigungsfähigkeit geht.

Entscheidend ist, dass das ARMOUR-Framework einen detaillierten,

unveränderlichen Prüfpfad führt, wodurch jede autonome Entscheidung transparent,

nachvollziehbar und in Rechtsstreitigkeiten sowie behördlichen Verfahren

vertretbar ist. Indem sensible Daten in ihrer Ursprungsumgebung verbleiben,

bietet Exterro eine KI-Architektur, die speziell für die genauen Prüfungen vor

Gericht und die strengen Anforderungen globaler Vorschriften entwickelt wurde.

Die einzigartige Position von Exterro

Exterro ist in einer einzigartigen Position, um diese Vision einer autonomen KI

zu verwirklichen. Exterro verfügt über mehr als 13 Jahre Erfahrung im Bereich

Datenmanagement und KI-Innovation und kann auf eine nachweisliche Erfolgsbilanz

bei der Vernetzung der Dateninfrastruktur von Unternehmen zurückblicken. Im

Gegensatz zu generischen Tools, die isoliert eingesetzt werden, überbrückt die

Plattform von Exterro von Haus aus die Lücke zwischen getrennten Systemen und

stellt sicher, dass Daten aus gängigen Erfassungsquellen miteinander verknüpft

werden, um eine umfassende und präzise Entscheidungsfindung zu ermöglichen.

Erfahren Sie mehr über den Exterro Subpoena Manager unter exterro.com/e-

discovery-software/subpoena-manager (https://www.exterro.com/e-discovery-

software/subpoena-manager) oder bewerben Sie sich für die Teilnahme an einem

Early-Adopter-Programm für die neueste Innovation auf der ARMOUR-

Entwicklungsleiter.

Über Exterro

Exterro unterstützt Unternehmen beim Management von Datenrisiken mit einer

umfassenden Plattform für E-Discovery, Datenschutz, Cybersicherheit und

Governance, sowie digitale Forensik. Im Gegensatz zu anderen Softwareanbietern

macht es Exterro Unternehmen leicht, ihre Daten zu verstehen und schnell

Maßnahmen zu ergreifen. Die KI-gestützten Lösungen von Exterro liefern präzise

und umsetzbare Erkenntnisse, die es Unternehmen ermöglichen, Compliance-

Maßnahmen zu unterstützen, Risiken zu minimieren und Abläufe zu optimieren - und

dies bei gleichzeitiger Kostensenkung. Weitere Informationen finden Sie unter

www.exterro.com (https://www.exterro.com/).

Medienkontakte:

Hazel Ramirez

Plat4orm

hazel@plat4orm.com (mailto:hazel@plat4orm.com)

Anamika Dhirendrakumar

anamika.dhirendrakumar@exterro.com (mailto:anamika.dhirendrakumar@exterro.com)

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