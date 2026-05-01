GNW-News: Exterro stellt ARMOUR vor: Eine Vision für autonomes Risikomanagement, die die Zukunft der Rechts- und Daten-Governance in Unternehmen neu definiert
^PORTLAND, Oregon, May 12, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Exterro
(https://www.exterro.com/), der Marktführer für Software zum einheitlichen
Datenrisikomanagement, gab heute seine strategische Vision bekannt, mit der das
Management rechtlicher und regulatorischer Risiken in Unternehmen neu gestaltet
werden soll: ARMOUR. ARMOUR steht für?Autonomous Risk Management,
Orchestration, and Unified Response" und geht über KI-gestützte Produktivität
hinaus hin zu einer vollständig autonomen, KI-gesteuerten und geregelten
Ausführung mit integrierter menschlicher Aufsicht.
Im Mittelpunkt dieser Vision steht die Überzeugung, dass die nächste
Entwicklungsstufe der Unternehmens-KI nicht in schnelleren Tools besteht, die
auf mangelhafte Arbeitsabläufe aufgesetzt werden, sondern in einer intelligenten
Architektur, die Risiken erkennen, Governance-Maßnahmen umsetzen und automatisch
fundierte Maßnahmen auslösen kann - und das alles innerhalb einer einzigen,
einheitlichen Plattform. Durch den Ersatz der derzeitigen fragmentierten
Umgebungen mit Lösungen verschiedener Anbieter durch eine strukturierte,
autonome Architektur ist ARMOUR darauf ausgelegt, erhebliche Kosteneinsparungen
zu erzielen, gleichzeitig die Abhängigkeit von externen Rechtsberatern zu
verringern, die ausufernden Technologie-Stacks in den Bereichen Recht und
Compliance zu konsolidieren und Unternehmen dabei zu unterstützen, sich vor
Reputationsschäden zu schützen.
Ebenso wichtig ist, dass ARMOUR auf einem Fundament der Nachvollziehbarkeit
basiert und so konzipiert ist, dass automatisierte Entscheidungen überprüfbar,
die Anwendung von Richtlinien transparent und Maßnahmen im Falle einer
behördlichen oder rechtlichen Überprüfung nachvollziehbar und reproduzierbar
sind. In einem Umfeld, in dem es nicht ausreicht, einfach nur Recht zu haben,
sondern in dem es unerlässlich ist, zu beweisen, dass man Recht hatte, bewahrt
die bewährte Architektur von Exterro Daten an Ort und Stelle, erstellt
automatisch unveränderliche Prüfpfade und leitet Fälle an menschliche
Entscheidungsträger weiter, wann immer strategischer Ermessensspielraum
erforderlich ist.
Wir stellen Ihnen die ARMOUR-Autonomie-Leiter vor: Ein klarer Weg von der
manuellen Bedienung zur vollständigen Autonomie
Um die ARMOUR-Vision konkret und glaubwürdig zu gestalten, hat Exterro eine
sechsstufige Autonomieleiter definiert, die auf dem Rahmenwerk der
Automobiltechnik für selbstfahrende Fahrzeuge basiert und den Fortschritt der
Branche vom vollständig manuellen Betrieb bis hin zur vollständig autonomen
Risikobewältigung abbildet. Jede Stufe steht für einen konkreten, messbaren
Fortschritt:
Stufe 0 - Manuell (Ausgangsbasis): E-Mail, Tabellenkalkulationen und gemeinsam
genutzte Laufwerke. Es gibt kein System zur Datenerfassung. Die meisten
Unternehmen nutzen diese Lösung nach wie vor für mindestens einen wichtigen
Arbeitsablauf.
Stufe 1 - Toolgestützt (Branchenstandard): Einzelne Lösungen für die Erfassung,
Prüfung oder Fallbearbeitung. Der Mensch ist die treibende Kraft hinter jeder
Handlung; Werkzeuge beschleunigen einzelne Schritte, verbinden diese jedoch
nicht miteinander.
Stufe 2 - KI-gestützt (heutige Praxis): Generative KI unterstützt beim
Verfassen, Zusammenfassen oder Klassifizieren. Der Experte bleibt derjenige, der
alles koordiniert.
Stufe 3 - Bedingte Autonomie (Heute eingeführt - Subpoena Manager
(http://www.exterro.com/news-press/exterro-launches-industrys-first-autonomous-
ai-engine-to-eliminate-up-to-95-of-manual-subpoena-work-and-reclaim-7-500-
enterprise-hours)): Das System führt einen definierten Workflow durchgängig
durch - Triage, Umfangsbestimmung, Erfassung, Prüfung, Beantwortung - und hält
nur an vordefinierten Entscheidungspunkten an, an denen menschliches Eingreifen
erforderlich ist. Der Experte prüft, stellt jedoch nicht zusammen. Exterro
Subpoena Manager ist das erste auf dem Markt erhältliche Produkt dieser Art.
Stufe 4 - Hohe Autonomie (in Entwicklung bei Exterro - Private Preview): Von
einem einzigen Hub aus verwaltet das System die gesamte Datenrisikofläche
autonom - Vorladungen, Aufbewahrungspflichten, Untersuchungen,
Datenauslieferungen - mit integrierten Datenschutz- und Sicherheitsworkflows auf
derselben Plattform. Menschen legen Richtlinien fest und bearbeiten Ausnahmen.
Stufe 5 - Vollständige Autonomie (Endziel): Das System erkennt aufkommende
Risiken, wendet Governance-Maßnahmen an und behebt diese in den Bereichen Recht,
Datenschutz, Sicherheit und Compliance. Menschen konzentrieren sich
ausschließlich auf neue Themen und Richtlinienentwicklung.
Die untragbare Realität des manuellen Risikomanagements
Die Entscheidung, vor der Führungskräfte stehen, ist klar und dringlich.
Führungskräfte stehen unter zunehmendem Druck, ihre Risikomanagement-Rahmenwerke
zu modernisieren, da die regulatorischen Anforderungen immer komplexer werden
und die Datenmengen stetig wachsen. Herkömmliche Modelle für den Umgang mit
Vorladungen, Ermittlungen und Datenschutzverletzungen haben einen Punkt
erreicht, an dem eine ausschließlich auf menschlicher Ebene erfolgende
Koordination ein inhärentes strukturelles Risiko darstellt. Die manuelle
Ausführung ist nicht mehr skalierbar genug, um die Arbeitslast zu bewältigen,
die zur Erfüllung moderner Datenanforderungen erforderlich ist. Wird keine
Modernisierung vorgenommen, steigt das Risiko von regulatorischen Sanktionen,
Reputationsschäden und steigenden Compliance-Kosten.
?Die Branche steckt derzeit in einem manuellen 'Staffellauf' fest, der einfach
zu riskant und ineffizient ist, um auf Dauer durchzuhalten. Bei Exterro streben
wir eine autonome Ausführung an, sind uns jedoch bewusst, dass diese Entwicklung
eine lückenlose Nachvollziehbarkeit erfordert", sagte Bobby Balachandran,
Mitbegründer und CEO von Exterro.?Wir haben ein Rahmenwerk entwickelt, bei dem
Transparenz und Validierung im Mittelpunkt stehen - jede Aktion des Agenten ist
nachvollziehbar und überprüfbar. Dadurch können Rechtsabteilungen an jedem
wichtigen Kontrollpunkt die menschliche Kontrolle behalten und gleichzeitig
einen sicheren Weg finden, die Automatisierung in ihrem eigenen Tempo
auszubauen, ohne dabei jemals die von der Branche geforderte
Rechenschaftspflicht aus den Augen zu verlieren."
Von KI-Unterstützung bis hin zur autonomen Orchestrierung
Exterro ist sich bewusst, dass das größte Hindernis für die Einführung von KI
nicht nur eine Frage des Vertrauens ist, sondern vielmehr der Mangel an klarem,
greifbarem Nutzen. Während andere nur allgemeine Effizienzversprechen abgeben,
bietet Exterro konkrete, automatisierte Lösungen, die unmittelbare geschäftliche
Probleme lösen.
ARMOUR ist die Vision von Exterro für ein strukturiertes, skalierbares und
tragfähiges Betriebsmodell. ARMOUR beschränkt sich nicht darauf, Experten
lediglich zu unterstützen, sondern integriert KI in eine einheitliche
Architektur, um Unternehmen den Übergang von der reaktiven Suche hin zu einer
proaktiven, autonomen Problemlösung zu ermöglichen. Dieses Rahmenwerk ermöglicht
es Experten aus den Bereichen Recht und Compliance, als strategische
Koordinatoren statt als reine Koordinatoren manueller Arbeitsabläufe zu agieren,
indem es menschliche Aufsicht gewährleistet, während das System die Erledigung
von Aufgaben mit hoher Tragweite vorantreibt, darunter:
* Antwort auf Vorladungen
* Überprüfung und Eindämmung von Datenschutzverletzungen
* End-to-End-eDiscovery
* Interne Untersuchungen und Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
Der Goldstandard des Vertrauens: Kompromisslose Rechtssicherheit
Damit KI im Rechts- und Risikobereich mehr als nur eine Spielerei bleibt, muss
sie den kompromisslosen Anforderungen an Sicherheit auf Unternehmensniveau, hohe
Genauigkeit und umfassende Nachvollziehbarkeit genügen. ARMOUR verhindert das
Risiko einer öffentlichen Offenlegung von Modellen, da es hinter der
Unternehmensfirewall betrieben wird. Dies ist nicht nur eine
Sicherheitsfunktion, sondern eine grundlegende architektonische Anforderung, die
darauf ausgelegt ist, dass Automatisierung niemals auf Kosten der
Verteidigungsfähigkeit geht.
Entscheidend ist, dass das ARMOUR-Framework einen detaillierten,
unveränderlichen Prüfpfad führt, wodurch jede autonome Entscheidung transparent,
nachvollziehbar und in Rechtsstreitigkeiten sowie behördlichen Verfahren
vertretbar ist. Indem sensible Daten in ihrer Ursprungsumgebung verbleiben,
bietet Exterro eine KI-Architektur, die speziell für die genauen Prüfungen vor
Gericht und die strengen Anforderungen globaler Vorschriften entwickelt wurde.
Die einzigartige Position von Exterro
Exterro ist in einer einzigartigen Position, um diese Vision einer autonomen KI
zu verwirklichen. Exterro verfügt über mehr als 13 Jahre Erfahrung im Bereich
Datenmanagement und KI-Innovation und kann auf eine nachweisliche Erfolgsbilanz
bei der Vernetzung der Dateninfrastruktur von Unternehmen zurückblicken. Im
Gegensatz zu generischen Tools, die isoliert eingesetzt werden, überbrückt die
Plattform von Exterro von Haus aus die Lücke zwischen getrennten Systemen und
stellt sicher, dass Daten aus gängigen Erfassungsquellen miteinander verknüpft
werden, um eine umfassende und präzise Entscheidungsfindung zu ermöglichen.
Erfahren Sie mehr über den Exterro Subpoena Manager unter exterro.com/e-
discovery-software/subpoena-manager (https://www.exterro.com/e-discovery-
software/subpoena-manager) oder bewerben Sie sich für die Teilnahme an einem
Early-Adopter-Programm für die neueste Innovation auf der ARMOUR-
Entwicklungsleiter.
Über Exterro
Exterro unterstützt Unternehmen beim Management von Datenrisiken mit einer
umfassenden Plattform für E-Discovery, Datenschutz, Cybersicherheit und
Governance, sowie digitale Forensik. Im Gegensatz zu anderen Softwareanbietern
macht es Exterro Unternehmen leicht, ihre Daten zu verstehen und schnell
Maßnahmen zu ergreifen. Die KI-gestützten Lösungen von Exterro liefern präzise
und umsetzbare Erkenntnisse, die es Unternehmen ermöglichen, Compliance-
Maßnahmen zu unterstützen, Risiken zu minimieren und Abläufe zu optimieren - und
dies bei gleichzeitiger Kostensenkung. Weitere Informationen finden Sie unter
www.exterro.com (https://www.exterro.com/).
Medienkontakte:
Hazel Ramirez
Plat4orm
hazel@plat4orm.com (mailto:hazel@plat4orm.com)
Anamika Dhirendrakumar
anamika.dhirendrakumar@exterro.com (mailto:anamika.dhirendrakumar@exterro.com)
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