GNW-News: EZVIZ bietet bis zu 40% Rabatt auf Sicherheitskameras und Zutrittslösungen

^HOOFDDORP, Niederlande, Nov. 16, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- EZVIZ

(https://www.ezviz.com/de), eine weltweit tätige Smart-Home-Marke mit mehr als

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230 Millionen registrierten Nutzern, bietet vom 23. bis 30. November 2026 auf

Amazon Deutschland bis zu 40 % Rabatt auf ausgewählte Produkte für die

Sicherheit zu Hause.

Ob Garten, Einfahrt, Garage oder Haustür: Die Angebote ermöglichen es Haushalten

in Deutschland, ihr Grundstück im Blick zu behalten und den Zugang zum Haus

einfacher zu verwalten. Zur Auswahl stehen flexibel einsetzbare Außenkameras und

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eine vernetzte Video-Türsprechanlage. Alle unterstützen die lokale Speicherung

von Aufnahmen auf microSD-Karten mit bis zu 512 GB; die Karten sind separat

erhältlich.

EZVIZ CB8 Lite 4K Solar-Außenkamera

(https://www.amazon.de/dp/B0GVK3SW2P?maas=maas_adg_C3E8F9D6EE347C26B2AD95C6E0013

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Das EZVIZ CB8 Lite 4K Kit enthält eine akkubetriebene Außenkamera mit einem 5-

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Watt-Solarpanel. Sie lässt sich auch ohne Steckdose in unmittelbarer Nähe

installieren. 4K-Aufnahmen und ein 360-Grad-Panoramablick decken größere

Außenbereiche ab. KI-Erkennung und Auto-Zoom Tracking helfen, Personen auf dem

Grundstück zu erkennen und ihre Bewegungen automatisch zu verfolgen. Dank

Farbnachtsicht bleibt das Geschehen auch nach Einbruch der Dunkelheit sichtbar.

EZVIZ C9c Dual 3K Außenkamera

(https://www.amazon.de/dp/B0GJDPT2FK?maas=maas_adg_D275ECDB5034DFADD1BEA4350C142

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Für größere Gärten, Einfahrten oder Garagenbereiche liefert die EZVIZ C9c Dual

3K zwei aufeinander abgestimmte Kameraperspektiven. Das fest ausgerichtete

Weitwinkelobjektiv erfasst die Umgebung, während das motorisierte Schwenk-Neige-

Objektiv erkannte Personen automatisch verfolgt. So lassen sich Bewegungen auf

dem Grundstück besser nachvollziehen. Individuell einstellbare Patrouillenrouten

erweitern den überwachten Bereich. Vier integrierte Strahler ermöglichen

Farbnachtsicht. Bei aktivierter Abwehrfunktion können eine Sirene und

Blinklichter mögliche Eindringlinge abschrecken.

EZVIZ TP5 PoE Video-Türsprechanlage

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Mit dem EZVIZ TP5 PoE Kit lässt sich der Besuch an der Haustür unkompliziert

verwalten. Auf dem 7-Zoll-Touchscreen im Innenbereich können Bewohner Besucher

sehen und mit ihnen sprechen. Über Power over Ethernet (PoE) erfolgen

Stromversorgung und Netzwerkverbindung zuverlässig über ein einziges

Ethernetkabel. Für die Zutrittsverwaltung stehen Passwort, RFID-Karte, QR-Code

und EZVIZ App zur Verfügung - vorausgesetzt, die Türschlosshardware ist

kompatibel.

Die Angebote gelten vom 23. bis 30. November 2026. Weitere Informationen zu

EZVIZ und den Smart-Home-Sicherheitslösungen gibt es auf Amazon Deutschland

(https://www.amazon.de/stores/EZVIZ/page/53244E40-3BA3-4316-8769-C4E3FCC38D27).

Medienkontakt:

Alex: alex@ispiderpr.comÂ°