GNW-News: EZVIZ bietet bis zu 40% Rabatt auf Sicherheitskameras und Zutrittslösungen
^HOOFDDORP, Niederlande, Nov. 16, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- EZVIZ
(https://www.ezviz.com/de), eine weltweit tätige Smart-Home-Marke mit mehr als
230 Millionen registrierten Nutzern, bietet vom 23. bis 30. November 2026 auf
Amazon Deutschland bis zu 40 % Rabatt auf ausgewählte Produkte für die
Sicherheit zu Hause.
Ob Garten, Einfahrt, Garage oder Haustür: Die Angebote ermöglichen es Haushalten
in Deutschland, ihr Grundstück im Blick zu behalten und den Zugang zum Haus
einfacher zu verwalten. Zur Auswahl stehen flexibel einsetzbare Außenkameras und
eine vernetzte Video-Türsprechanlage. Alle unterstützen die lokale Speicherung
von Aufnahmen auf microSD-Karten mit bis zu 512 GB; die Karten sind separat
erhältlich.
EZVIZ CB8 Lite 4K Solar-Außenkamera
(https://www.amazon.de/dp/B0GVK3SW2P?maas=maas_adg_C3E8F9D6EE347C26B2AD95C6E0013
EAC_afap_abs&ref_=aa_maas&tag=maas) - Jetzt 89,99 EUR (40 % Rabatt)
Das EZVIZ CB8 Lite 4K Kit enthält eine akkubetriebene Außenkamera mit einem 5-
Watt-Solarpanel. Sie lässt sich auch ohne Steckdose in unmittelbarer Nähe
installieren. 4K-Aufnahmen und ein 360-Grad-Panoramablick decken größere
Außenbereiche ab. KI-Erkennung und Auto-Zoom Tracking helfen, Personen auf dem
Grundstück zu erkennen und ihre Bewegungen automatisch zu verfolgen. Dank
Farbnachtsicht bleibt das Geschehen auch nach Einbruch der Dunkelheit sichtbar.
EZVIZ C9c Dual 3K Außenkamera
(https://www.amazon.de/dp/B0GJDPT2FK?maas=maas_adg_D275ECDB5034DFADD1BEA4350C142
4C3_afap_abs&ref_=aa_maas&tag=maas) - Jetzt 85,48 EUR (34 % Rabatt)
Für größere Gärten, Einfahrten oder Garagenbereiche liefert die EZVIZ C9c Dual
3K zwei aufeinander abgestimmte Kameraperspektiven. Das fest ausgerichtete
Weitwinkelobjektiv erfasst die Umgebung, während das motorisierte Schwenk-Neige-
Objektiv erkannte Personen automatisch verfolgt. So lassen sich Bewegungen auf
dem Grundstück besser nachvollziehen. Individuell einstellbare Patrouillenrouten
erweitern den überwachten Bereich. Vier integrierte Strahler ermöglichen
Farbnachtsicht. Bei aktivierter Abwehrfunktion können eine Sirene und
Blinklichter mögliche Eindringlinge abschrecken.
EZVIZ TP5 PoE Video-Türsprechanlage
(https://www.amazon.de/dp/B0HBX1Z7W9?maas=maas_adg_AB1D9535E6A8E3D0CFFCDF6F8D043
4C0_afap_abs&ref_=aa_maas&tag=maas) - Jetzt 299,99 EUR (25 % Rabatt)
Mit dem EZVIZ TP5 PoE Kit lässt sich der Besuch an der Haustür unkompliziert
verwalten. Auf dem 7-Zoll-Touchscreen im Innenbereich können Bewohner Besucher
sehen und mit ihnen sprechen. Über Power over Ethernet (PoE) erfolgen
Stromversorgung und Netzwerkverbindung zuverlässig über ein einziges
Ethernetkabel. Für die Zutrittsverwaltung stehen Passwort, RFID-Karte, QR-Code
und EZVIZ App zur Verfügung - vorausgesetzt, die Türschlosshardware ist
kompatibel.
Die Angebote gelten vom 23. bis 30. November 2026. Weitere Informationen zu
EZVIZ und den Smart-Home-Sicherheitslösungen gibt es auf Amazon Deutschland
(https://www.amazon.de/stores/EZVIZ/page/53244E40-3BA3-4316-8769-C4E3FCC38D27).
Medienkontakt:
Alex: alex@ispiderpr.comÂ°