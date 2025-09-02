GNW-News: EZVIZ schließt sich mit Plastic Bank zusammen, um das Problem des Meeresmülls durch nachhaltige Innovation und Stärkung der Gemeinschaft zu lösen

^HOOFDDORP, Niederlande, Sept. 01, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Diesen September

erweitert EZVIZ den Umfang seiner grünen Initiative

(https://www.ezviz.com/page/ezviz-green) mit der Ankündigung einer neuen

globalen Partnerschaft mit Plastic Bank, einer internationalen Plattform, die

sich der Reduzierung von Plastikmüll widmet. EZVIZ baut auf der Dynamik seines

Engagements am Weltumwelttag im Juni auf und setzt seine Mission unter dem

Kampagnenslogan "Together for Change, Bottle by Bottle" fort, indem es

langfristige Umweltambitionen mit dringenden Maßnahmen verbindet, um die

Verschmutzung der Meere durch Plastik zu stoppen, während es umweltbewusste

Werte in seinem gesamten Produktlebenszyklus verankert.

Allein im Jahr 2025 hat EZVIZ dazu beigetragen, die Verschmutzung von Gewässern

durch mehr als 1.000.000 Plastikflaschen zu verhindern und die Beseitigung von

20.000 Kilogramm Plastikmüll aus gefährdeten Gebieten zu unterstützen. Diese

Bemühungen haben sich auf 29 Gemeinden in Südostasien, Lateinamerika und Afrika

ausgewirkt und zu spürbaren Fortschritten im Kampf gegen die

Plastikverschmutzung geführt. Durch das innovative Kreislaufwirtschaftsmodell

der Plastic Bank werden lokale Sammler in die Lage versetzt, weggeworfenes

Plastik in wertvolle Ressourcen umzuwandeln, die den Lebensunterhalt sichern,

die Widerstandsfähigkeit stärken und die Umwelt schützen.

"Mit EZVIZ beweisen wir, dass jede noch so kleine Aktion zum Schutz der Ozeane

und zur Verbesserung von Gemeinschaften beitragen kann", sagte David Katz,

Gründer von Plastic Bank. "Gemeinsam zeigen wir der Welt, dass Technologie eine

Kraft für das Gute sein kann und eine Zukunft gestaltet, in der Menschen und der

Planet Seite an Seite gedeihen."

Die Vision von EZVIZ geht über Partnerschaften hinaus und ist in der

Verpflichtung verankert, intelligentere, sauberere und verantwortungsvollere

Produkte zu entwickeln. Im Jahr 2024 hat das Unternehmen einen wichtigen

Meilenstein erreicht, indem es 22,3 Tonnen Plastikmüll durch die weit

verbreitete Verwendung von recycelten Materialien in seinem Staubsaugerroboter-

Portfolio vermieden hat. Die Akku-Kameras wie EB3

(https://www.ezviz.com/de/product/eb3+kit/174375) sind ein weiteres Beispiel für

diesen umweltbewussten Ansatz. Sie kombinieren Solarenergie, um bis zu 80 %

Energie zu sparen, mit etwa 80 % recycelbaren Komponenten, die alle in 100 %

recycelbaren Materialien verpackt sind.

Nachhaltigkeit erstreckt sich auf jeden Aspekt der EZVIZ-Verpackung. Durch die

Bevorzugung von papierbasierten und recycelten Materialien vermeidet das

Unternehmen nun über eine Million Luftpolstertaschen pro Monat. Durch

zusätzliche Maßnahmen wie optimierte Verpackungsformate und den Ersatz von

gedruckten Etiketten durch Laserätzung konnten allein im Jahr 2024 1.573 Tonnen

Papier eingespart werden, was den Fokus der Marke auf praktische, wirkungsvolle

Lösungen unterstreicht.

"Unser Ansatz ist ganzheitlich: Wir schaffen Produkte, die einen echten

Unterschied machen", sagt Sophie Zhang, Global Brand Director bei EZVIZ. "Wir

glauben an eine Plastikreduzierung, die den Menschen in den Mittelpunkt stellt,

durch Technik unterstützt wird und global skalierbar ist."

Kontakt

Charlene Li

lixiaolan15@ezviz.com

Ein Foto zu dieser Mitteilung finden Sie unter

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/da692370-ce62-410c-835e-

a7b27234531b

