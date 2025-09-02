GNW-News: EZVIZ schließt sich mit Plastic Bank zusammen, um das Problem des Meeresmülls durch nachhaltige Innovation und Stärkung der Gemeinschaft zu lösen
^HOOFDDORP, Niederlande, Sept. 01, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Diesen September
erweitert EZVIZ den Umfang seiner grünen Initiative
(https://www.ezviz.com/page/ezviz-green) mit der Ankündigung einer neuen
globalen Partnerschaft mit Plastic Bank, einer internationalen Plattform, die
sich der Reduzierung von Plastikmüll widmet. EZVIZ baut auf der Dynamik seines
Engagements am Weltumwelttag im Juni auf und setzt seine Mission unter dem
Kampagnenslogan "Together for Change, Bottle by Bottle" fort, indem es
langfristige Umweltambitionen mit dringenden Maßnahmen verbindet, um die
Verschmutzung der Meere durch Plastik zu stoppen, während es umweltbewusste
Werte in seinem gesamten Produktlebenszyklus verankert.
Allein im Jahr 2025 hat EZVIZ dazu beigetragen, die Verschmutzung von Gewässern
durch mehr als 1.000.000 Plastikflaschen zu verhindern und die Beseitigung von
20.000 Kilogramm Plastikmüll aus gefährdeten Gebieten zu unterstützen. Diese
Bemühungen haben sich auf 29 Gemeinden in Südostasien, Lateinamerika und Afrika
ausgewirkt und zu spürbaren Fortschritten im Kampf gegen die
Plastikverschmutzung geführt. Durch das innovative Kreislaufwirtschaftsmodell
der Plastic Bank werden lokale Sammler in die Lage versetzt, weggeworfenes
Plastik in wertvolle Ressourcen umzuwandeln, die den Lebensunterhalt sichern,
die Widerstandsfähigkeit stärken und die Umwelt schützen.
"Mit EZVIZ beweisen wir, dass jede noch so kleine Aktion zum Schutz der Ozeane
und zur Verbesserung von Gemeinschaften beitragen kann", sagte David Katz,
Gründer von Plastic Bank. "Gemeinsam zeigen wir der Welt, dass Technologie eine
Kraft für das Gute sein kann und eine Zukunft gestaltet, in der Menschen und der
Planet Seite an Seite gedeihen."
Die Vision von EZVIZ geht über Partnerschaften hinaus und ist in der
Verpflichtung verankert, intelligentere, sauberere und verantwortungsvollere
Produkte zu entwickeln. Im Jahr 2024 hat das Unternehmen einen wichtigen
Meilenstein erreicht, indem es 22,3 Tonnen Plastikmüll durch die weit
verbreitete Verwendung von recycelten Materialien in seinem Staubsaugerroboter-
Portfolio vermieden hat. Die Akku-Kameras wie EB3
(https://www.ezviz.com/de/product/eb3+kit/174375) sind ein weiteres Beispiel für
diesen umweltbewussten Ansatz. Sie kombinieren Solarenergie, um bis zu 80 %
Energie zu sparen, mit etwa 80 % recycelbaren Komponenten, die alle in 100 %
recycelbaren Materialien verpackt sind.
Nachhaltigkeit erstreckt sich auf jeden Aspekt der EZVIZ-Verpackung. Durch die
Bevorzugung von papierbasierten und recycelten Materialien vermeidet das
Unternehmen nun über eine Million Luftpolstertaschen pro Monat. Durch
zusätzliche Maßnahmen wie optimierte Verpackungsformate und den Ersatz von
gedruckten Etiketten durch Laserätzung konnten allein im Jahr 2024 1.573 Tonnen
Papier eingespart werden, was den Fokus der Marke auf praktische, wirkungsvolle
Lösungen unterstreicht.
"Unser Ansatz ist ganzheitlich: Wir schaffen Produkte, die einen echten
Unterschied machen", sagt Sophie Zhang, Global Brand Director bei EZVIZ. "Wir
glauben an eine Plastikreduzierung, die den Menschen in den Mittelpunkt stellt,
durch Technik unterstützt wird und global skalierbar ist."
