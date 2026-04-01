GNW-News: EZVIZ übernimmt auf der Interclean 2026 mit seinem umfassenden Angebot an Roboterstaubsaugern die Vorreiterrolle, erweitert seine benutzerfreundlic...

^HOOFDDORP, The Netherlands, April 14, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- EZVIZ, eine

weltweit führende Smart-Home-Marke und bekannt für ihre Innovationen im Bereich

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intelligenter Sicherheit, unterstreicht auf der Interclean Amsterdam 2026 erneut

ihre technologische Kompetenz. Angetrieben durch die leistungsstarke EZVIZ AI

präsentiert das Unternehmen auf internationaler Bühne sein vollständiges

Portfolio neuer intelligenter Reinigungsroboter. Mit der neuesten Stella-Serie

für den Heimgebrauch sowie den gewerblichen Reinigungsrobotern BX50 und BS1

zeigt EZVIZ am Stand 08.406 eindrucksvoll seine Innovationskraft im KI-

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Zeitalter. Dabei verbindet das Unternehmen fortschrittliche KI-Modelle mit

praxisnahen Anwendungsszenarien und bietet maßgeschneiderte Lösungen sowohl für

private Haushalte als auch für gewerbliche Kunden.

?Im Innovationsboom der Reinigungsrobotik haben sich zwei Richtungen

herauskristallisiert: gründliche Reinigung ohne tote Winkel und automatische

Reinigung ohne manuelles Eingreifen", sagte Sylvia Zhu, Produktmanagerin der

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EZVIZ Stella-Heimroboterserie.?Mit einer Vielzahl selbst patentierter

Technologien für komplexe Trocken- und Nassreinigungsszenarien sowie einem KI-

gestützten visuellen und KI-Agenten für Navigation und intuitive Interaktion

waren wir bei EZVIZ davon überzeugt, die Zukunft in unseren Händen zu halten."

Im vergangenen Jahr hat EZVIZ auf der Grundlage von echtem Nutzerfeedback und

allgemeinen Anforderungen rasante Fortschritte bei Roboterinnovationen erzielt.

Die EZVIZ Stella-Roboterserie der nächsten Generation wurde erstmals im April

auf der AWE 2026, Chinas größter Messe für Unterhaltungselektronik, vorgestellt,

nachdem EZVIZ die von Shangpuzixun verliehene Zertifizierung als?Globaler

Vorreiter bei KI-Staubsaugerrobotern mit BiCore HotSteam Wash" bekannt gegeben

hatte. EZVIZ hat zudem zahlreiche Auszeichnungen für das ästhetische Design

seiner Roboter und die reibungslose Benutzererfahrung erhalten, darunter den Red

Dot Design Award, den German Innovation Award, den European Green Award und

weitere.

?Die EZVIZ Stella-Roboter definieren die Reinigung im Haushalt neu und sind

Vorzeigeprodukte der einzigartigen Stärken von EZVIZ", sagte Sylvia.?Sie sind

mit dem geräteintegrierten EZVIZ Stella World Model ausgestattet, das die

Stella-Modelle mit Auto-Vision 3.0 und erweiterten KI-Anwendungen ausstattet."

Dadurch können die Staubsaugerroboter eine Navigation auf Mikroebene

durchführen, Reinigungsroutinen proaktiv planen und optimierte Reinigungsmodi

automatisch an unterschiedliche Umgebungen anpassen. Um zudem das alltägliche

Problem stinkender Geräte mit einer Mischung aus trockenen und nassen

Verschmutzungen sowie schwer zu entfernenden Flecken anzugehen, wurden erstmals

das von EZVIZ selbst entwickelte BiCore Suction und die HotSteam Wasch

eingeführt, um die Reinigungseffizienz zu maximieren.

?Die starken Forschungs- und Entwicklungskapazitäten sowie das Marktverständnis

des Unternehmens ebneten ihm zudem den Weg in kommerzielle Anwendungsbereiche",

sagte Sylvia,?wo es in über sieben Arten von Gebäuden und Einrichtungen wie

Kantinen, Banken, Büros, Fabriken und Ausstellungshallen erfolgreich eingesetzt

wird." Die Vorzeigemodelle BS1 und BX50 sind mit dem Multi-Vision-Computing-

System ezMultiVCS++ ausgestattet, wodurch sie vielfältige Szenarien abdecken

können - von kleinen Convenience-Stores und Bürogebäuden bis hin zu großen

Fabriken. Spezifische Informationen zu den Funktionen werden bei der

Produkteinführung bekannt gegeben. Weitere Details finden Sie unter ezviz.com

(https://www.ezviz.com/de).

Charlene Li; lixiaolan15@ezviz.com (mailto:lixiaolan15@ezviz.com)

Ein Foto zu dieser Ankündigung ist verfügbar

unter: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/030334ff-62ba-44e4-

bfef-b6642ddd6ae7/de

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