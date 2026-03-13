GNW-News: Fair Value REIT-AG: Geschäftsjahr 2025 im Rahmen der Prognose - Mieteinnahmen und FFO I rückläufig
Werte in diesem Artikel
^Fair Value REIT-AG: Geschäftsjahr 2025 im Rahmen der Prognose - Mieteinnahmen
und FFO I rückläufig
* Mieteinnahmen sinken um 0,6 Mio. Euro auf 19,1 Mio. Euro
* Bereinigtes operatives Ergebnis (FFO I nach Steuern, vor Minderheiten)
verringert sich um 1,1 Mio. Euro auf 11,5 Mio. Euro
* Leerstand von 14,6 % auf 9,8 % verringert
* Prognose für 2026: Mieteinnahmen von 17,0 Mio. bis zu 18,0 Mio. Euro sowie
FFO I zwischen 8,0 Mio. und 9,0 Mio. Euro
Langen, den 19. März 2026.? Die Fair Value REIT-AG (ISIN: DE000A0MW975) hat im
Geschäftsjahr 2025 ihre Jahresprognosen zu den Mieteinnahmen sowie die
Ergebniskennzahl Funds from Operations I (FFO I nach Steuern, vor Minderheiten)
trotz unsicherer wirtschaftlicher Rahmenbedingungen erreicht. Für 2026 erwartet
der Vorstand im Vergleich zu 2025 niedrigere Mieteinnahmen und FFO I.
Vermietungserfolge und Veräußerung lassen Leerstandsquote sinken
Im vergangenen Jahr lagen die Mieteinnahmen von 19,1 Mio. Euro unterhalb des
Vorjahreswertes von 19,7 Mio. Euro, aber dennoch leicht oberhalb der erwarteten
Spanne der Mieteinnahmen von 18,0 Mio. bis 19,0 Mio. Euro. Die gesunkenen
Mieteinnahmen gehen primär auf Auszüge von insolventen Mietern und den Verkauf
des Objektes in Osnabrück im Vorjahr zurück. Gegenläufig wirkten Mieterhöhungen
aus indexierten Mietverträgen und neu abgeschlossene Mietverträge wie
beispielsweise in Rostock, wo die Mieteinnahmen zugleich um rund 15 % gesteigert
wurden. Das um Bewertungs- und Sondereffekte bereinigte Konzernergebnis FFO I
erreichte 11,5 Mio. Euro (Vorjahr: 12,6 Mio. Euro). Damit lagen die FFO I am
oberen Ende der im März 2025 veröffentlichen Prognose von 10,5 Mio. bis 11,5
Mio. Euro.
Die EPRA-Leerstandsquote sank zu Ende 2025 auf 9,8 % (2024: 14,6 %). Der
Leerstandsrückgang ist sowohl auf die Veräußerung der leerstehenden
Einzelhandelsimmobilie in Querfurt als auch auf Vermietungserfolge, insbesondere
in Rostock und Langenfeld, zurückzuführen.
Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) sank 2025 nach 2,8 Mio. Euro im Jahr
2024 geringfügig auf 2,4 Mio. Euro. Diese Entwicklung geht vor allem auf den
geringeren Mietertrag zurück. Das Konzernergebnis nach Steuern und Minderheiten
verringerte sich von 0,3 Mio. auf -1,3 Mio. Euro. Das entspricht einem
Konzernergebnis von -0,09 Euro je Aktie (2024: 0,02 Euro).
Hohe Eigenkapitalquoten und weiterhin niedriger LTV
Der Marktwert des Fair Value REIT-AG Portfolios aus 19 direkt und indirekt
gehaltenen Immobilien lag Ende 2025 bei 248,5 Mio. Euro und damit geringfügig
unter dem Vorjahreswert (258,3 Mio. Euro). Neben dem Verkauf des Objekts in
Querfurt trug dazu insbesondere ein Rückgang des Verkehrswerts des Objekts in
Neumünster bei. Insgesamt fiel der Bewertungsverlust des Portfolios genauso hoch
wie im Vorjahr aus (10,7 Mio. Euro ggü. 10,7 Mio. Euro im Vorjahr). Der
Nettovermögenswert (NAV) des Portfolios reduzierte sich im Berichtszeitraum von
9,97 Euro auf 9,61 Euro je Aktie. Insgesamt verringerte sich das
Konzerneigenkapital von 140,7 Mio. auf 135,6 Mio. Euro. Die bilanzielle
Eigenkapitalquote blieb mit 49,1 % gegenüber 2024 mit 49,8 % nahezu unverändert.
Die REIT-Eigenkapitalquote belief sich Ende 2025 ebenfalls nahezu unverändert
auf 82,1 % des unbeweglichen Vermögens (Vorjahreswert: 82,0 %) und lag damit
weiterhin deutlich über der gesetzlichen Vorgabe von mindestens 45 %. Der
Rückgang der Verkehrswerte führt im abgelaufenen Geschäftsjahr zu einem
negativen handelsrechtlichen Jahresergebnis und zur Aussetzung der
Dividendenzahlung; zugleich beabsichtigt die Gesellschaft, die vorhandene
Liquidität gezielt - insbesondere für die Repositionierung des Objekts in
Neumünster - einzusetzen, um die zukünftige Wertentwicklung zu stärken.
Prognose für das Geschäftsjahr 2026
Im laufenden Geschäftsjahr erwartet der Vorstand vor dem Hintergrund des
erfolgten Verkaufs in Querfurt und des Leerstands im Objekt Neumünster, nach dem
Auszug des Alleinmieters Ende Januar 2026, sowie gestiegener Finanzierungskosten
niedrigere Ergebniskennzahlen. Die Mieteinnahmen werden zwischen 17,0 Mio. und
18,0 Mio. Euro erwartet. Das bereinigte operative Ergebnis (FFO I nach Steuern,
vor Minderheiten) soll zwischen 8,0 und 9,0 Mio. Euro liegen.
*****
Ende der Pressemitteilung
Ausgewählte Konzern-Kennzahlen der Fair Value REIT-AG (https://www.fvreit.de/)
Konzern-Gewinn- und
Verlustrechnung 01.01.2025- 01.01.2024-
(in EUR Mio.) 31.12.2025 31.12.2024
Mieterträge 19,1 19,7
Ergebnis aus der Vermietung 14,6 15,2
EBIT 2,4 2,8
Finanzergebnis -3,7 -2,6
Periodenergebnis nach Steuern -1,3 0,3
FFO I (nach Steuern, vor
Minderheiten) 11,5 12,6
Konzernbilanz (in EUR Mio.) 31.12.2025 31.12.2024
Bilanzsumme 275,9 282,7
Als Finanzinvestition gehaltene Immobilien 244,3 258,3
Zahlungsmittel 25,0 20,5
Eigenkapital (ohne Anteile nicht beherrschender
Anteilseigner) 135,6 140,7
REIT-Eigenkapitalquote 82,1 82,0
NAV je Aktie (EUR) 9,61 9,97
Netto-Finanzverbindlichkeiten 41,7 46,5
Netto-Verschuldungsgrad (Net-LTV) in % 16,6 17,7
Portfoliokennzahlen 31.12.2025 31.12.2024
Immobilien (Anzahl) 19 20
Marktwert (in EUR Mio.) 248,5 258,3
Annualisierte Vertragsmieten (in EUR Mio.) 19,0 18,8
Mietrendite (in %) 7,7 7,3
EPRA -Leerstandsquote (in %) 9,8 14,6
WALT (in Jahren) 5,7 6,6
Über die Fair Value REIT-AG (https://www.fvreit.de/)
Die Fair Value REIT-AG ist ein Real Estate Investment Trust mit Fokus auf den
Besitz und das Management von Gewerbeimmobilien in deutschen Regionalzentren.
Schwerpunkt der Investitionstätigkeit sind vor allem Büro-, Logistik- und
Einzelhandelsimmobilien. Die breite Streuung der Standorte und Objekte sowie die
gute Bonität der Mieter bilden ein stabiles Fundament für die Wertentwicklung
des Bestandsportfolios. Fair Value investiert sowohl direkt in Immobilien als
auch indirekt über den Erwerb von Beteiligungen an
Immobilienpersonengesellschaften.
Eine Besonderheit des Geschäftsmodells besteht darin, dass die Investitionen
sowohl auf dem Weg der Sacheinlage - also durch Tausch gegen Aktien der Fair
Value - erfolgen können, als auch gegen Kaufpreiszahlung in Geld. Durch
Outsourcing von Property-Management und Rechnungswesen baut Fair Value auf einer
schlanken, kosteneffizienten Struktur auf und konzentriert sich auf ihre
Kernkompetenzen - das strategische Asset Management. Seine Immobilien hält der
Fair Value-Konzern in der Fair Value REIT-AG und in deren Tochterunternehmen.
Als REIT ist Fair Value von der Körperschaft- und Gewerbesteuer befreit,
mindestens 90% des Jahresüberschusses nach HGB werden als Dividende an die
Aktionäre ausgeschüttet. Fair Value verfügt zum 31. Dezember 2025 über einen
Immobilienbestand von 19 Objekten mit einer Vermietungsfläche von rund 170.100
Quadratmetern. Der Marktwert belief sich Ende 2025 auf 248,5 Mio. Euro. Der
Geschäftssitz des Unternehmens befindet sich in Langen bei Frankfurt.
Die Aktien der Fair Value REIT-AG (ISIN: DE000A0MW975) sind im General Standard
an der Deutschen Börse in Frankfurt notiert.
Kontakt:
Fair Value REIT-AG
Julius Stinauer
Robert-Bosch-Straße 11
63255 Langen
T +49 (0) 6103 372 49 44
E ir@demire.ag
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