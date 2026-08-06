GNW-News: Fair Value REIT-AG verlängert Mietvertrag mit comdirect in Quickborn

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^Fair Value REIT-AG verlängert Mietvertrag mit comdirect in Quickborn

Langen, 10. August 2026 - Die Fair Value REIT-AG (ISIN DE000A0MW975), eine

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Tochtergesellschaft der DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG (ISIN

DE000A0XFSF0), hat den Mietvertrag für die Gebäude in der Pascalkehre 15/15a in

Quickborn langfristig verlängert. Hauptmieter ist die Commerzbank AG, deren

Marke comdirect hier ihren Sitz hat.

Mit der Commerzbank AG wurde eine Verlängerung des Mietvertrags bis Ende 2033

abgeschlossen. Die voll vermietete Büroimmobilie nördlich von Hamburg verfügt

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insgesamt über rund 10.500 m² Mietfläche.

Neben der langfristigen Vertragsverlängerung wurden mit dem Mieter

Vereinbarungen im Rahmen von Green-Lease Regelungen getroffen, in deren Rahmen

die Eigentümerin auch nachhaltige Investitionen in die Immobilien tätigen wird.

Kontakt:

Fair Value REIT-AG

Julius Stinauer

Robert-Bosch-Straße 11

63255 Langen

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T +49 (0) 6103 372 49 44

E ir@demire.ag

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