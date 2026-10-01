GNW-News: Fair Value REIT-AG vermietet in Celle langfristig an REWE - Verlängerung mit Ernsting's family in Zittau
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^Fair Value REIT-AG vermietet in Celle langfristig an REWE - Verlängerung mit
Ernsting's family in Zittau
Langen, den 1. Oktober 2026 - Die Fair Value REIT-AG (ISIN DE000A0MW975), eine
Tochtergesellschaft der DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG (ISIN
DE000A0XFSF0), hat für ihre Immobilie in Celle, Vor den Fuhren 2a, einen
langfristigen Mietvertrag mit REWE abgeschlossen.
Die Eröffnung des Marktes ist, nach aktuellem Planungsstand, für das Frühjahr
2027 vorgesehen. Bis dahin werden umfangreiche Umbaumaßnahmen durchgeführt und
die bislang als Einrichtungsfachmarkt genutzte Immobilie zu einem modernen
Lebensmittelvollsortimenter umgebaut und erweitert.
Mit dem Abschluss des Mietvertrags sichert die Fair Value REIT-AG die
langfristige Nutzung des Standorts durch einen bonitätsstarken Einzelhändler.
Dies stärkt die nachhaltige Ertragskraft der Immobilie und erhöht die
Planbarkeit der künftigen Mieteinnahmen. Gleichzeitig wird die Mieterstruktur
der Immobilie durch die Ansiedlung von REWE als weiterem Ankermieter neben dem
bestehenden Hagebaumarkt nachhaltig gestärkt.
Darüber hinaus hat die Fair Value REIT-AG den Mietvertrag mit Ernsting's family
über eine Mietfläche von 210 m² am Standort in Zittau vorzeitig um weitere
sieben Jahre verlängert. Im Zuge der Vertragsverlängerung wurde zudem eine
Green-Lease-Regelung vereinbart, die die Grundlage für eine weitere energetische
Optimierung der Immobilie schafft. Das Fachmarktzentrum in Zittau ist
langfristig voll vermietet; Hauptmieter sind REWE und toom Baumarkt.
Kontakt:
Fair Value REIT-AG
Julius Stinauer
T +49 (0) 6103 372 49 44
E ir@demire.ag
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