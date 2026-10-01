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GNW-News: Fair Value REIT-AG vermietet in Celle langfristig an REWE - Verlängerung mit Ernsting's family in Zittau

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^Fair Value REIT-AG vermietet in Celle langfristig an REWE - Verlängerung mit

Ernsting's family in Zittau

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Langen, den 1. Oktober 2026 - Die Fair Value REIT-AG (ISIN DE000A0MW975), eine

Tochtergesellschaft der DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG (ISIN

DE000A0XFSF0), hat für ihre Immobilie in Celle, Vor den Fuhren 2a, einen

langfristigen Mietvertrag mit REWE abgeschlossen.

Die Eröffnung des Marktes ist, nach aktuellem Planungsstand, für das Frühjahr

2027 vorgesehen. Bis dahin werden umfangreiche Umbaumaßnahmen durchgeführt und

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die bislang als Einrichtungsfachmarkt genutzte Immobilie zu einem modernen

Lebensmittelvollsortimenter umgebaut und erweitert.

Mit dem Abschluss des Mietvertrags sichert die Fair Value REIT-AG die

langfristige Nutzung des Standorts durch einen bonitätsstarken Einzelhändler.

Dies stärkt die nachhaltige Ertragskraft der Immobilie und erhöht die

Planbarkeit der künftigen Mieteinnahmen. Gleichzeitig wird die Mieterstruktur

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der Immobilie durch die Ansiedlung von REWE als weiterem Ankermieter neben dem

bestehenden Hagebaumarkt nachhaltig gestärkt.

Darüber hinaus hat die Fair Value REIT-AG den Mietvertrag mit Ernsting's family

über eine Mietfläche von 210 m² am Standort in Zittau vorzeitig um weitere

sieben Jahre verlängert. Im Zuge der Vertragsverlängerung wurde zudem eine

Green-Lease-Regelung vereinbart, die die Grundlage für eine weitere energetische

Optimierung der Immobilie schafft. Das Fachmarktzentrum in Zittau ist

langfristig voll vermietet; Hauptmieter sind REWE und toom Baumarkt.

Kontakt:

Fair Value REIT-AG

Julius Stinauer

T +49 (0) 6103 372 49 44

E ir@demire.ag

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Datum Rating Analyst
20.11.17 Fair Value REIT-AG Kaufen SMC Research
15.08.17 Fair Value REIT-AG Kaufen SMC Research
23.05.17 Fair Value REIT-AG Kaufen SMC Research
19.04.17 Fair Value REIT-AG Kaufen SMC Research
15.11.16 Fair Value REIT-AG Kaufen SMC Research

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