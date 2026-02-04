GNW-News: Fair Value REIT-AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß § 114, 115, 117 WpHG

Werte in diesem Artikel

^Fair Value REIT-AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von

Finanzberichten gemäß § 114, 115, 117 WpHG

13. Mar 2026 / 12:15 CET/CEST, übermittelt von GlobeNewswire.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Hiermit gibt die Fair Value REIT-AG bekannt, dass folgende Finanzberichte

veröffentlicht werden:

Berichtsart: Konzernabschluss

Veröffentlichungsdatum: 19.03.2026

* Sprache: Deutsch

Ort: https://www.fvreit.de/finanzberichte/

Ende der Mitteilung

