Heute im Fokus
Iran-Krieg und Zinssorgen: DAX leichter -- Adobe sucht neuen Chef - Zahlen übertreffen Erwartungen -- Porsche, Allianz, Mercedes-Benz, Rüstungsaktien, Bitcoin & Co. im Fokus
Top News
Verwerfungen am Energie- und Agrarmarkt: 3 Gründe warum The Andersons jetzt davon profitiert! Verwerfungen am Energie- und Agrarmarkt: 3 Gründe warum The Andersons jetzt davon profitiert!
Tesla-Aktie: Bank of America nimmt Bewertung wieder auf - mit optimistischem Kursziel Tesla-Aktie: Bank of America nimmt Bewertung wieder auf - mit optimistischem Kursziel
GNW-News: Fair Value REIT-AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß § 114, 115, 117 WpHG

13.03.26 12:19 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Fair Value REIT-AG
2,90 EUR -0,02 EUR -0,68%
Charts|News|Analysen

^Fair Value REIT-AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von

Finanzberichten gemäß § 114, 115, 117 WpHG

13. Mar 2026 / 12:15 CET/CEST, übermittelt von GlobeNewswire.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

--------------------------------------------------------------------------------

Hiermit gibt die Fair Value REIT-AG bekannt, dass folgende Finanzberichte

veröffentlicht werden:

Berichtsart: Konzernabschluss

Veröffentlichungsdatum: 19.03.2026

* Sprache: Deutsch

Ort: https://www.fvreit.de/finanzberichte/

Ende der Mitteilung

--------------------------------------------------------------------------------

GlobeNewswire Distribution Services umfassen gesetzliche Meldepflichten,

Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter www.globenewswire.com (https://www.globenewswire.com)

--------------------------------------------------------------------------------

+-------------+------------------------+

| Sprache | Deutsch |

+-------------+------------------------+

| Unternehmen | Fair Value REIT-AG |

| | |

| | Robert-Bosch-Straße 11 |

| | |

| | 63225 Langen |

| | |

| | Germany |

+-------------+------------------------+

| Internet | https://www.fvreit.de/ |

+-------------+------------------------+

Â°

Nachrichten zu Fair Value REIT-AG

DatumMeistgelesen
Analysen zu Fair Value REIT-AG

DatumRatingAnalyst
20.11.2017Fair Value REIT-AG KaufenSMC Research
15.08.2017Fair Value REIT-AG KaufenSMC Research
23.05.2017Fair Value REIT-AG KaufenSMC Research
19.04.2017Fair Value REIT-AG KaufenSMC Research
15.11.2016Fair Value REIT-AG KaufenSMC Research
