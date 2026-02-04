GNW-News: Fair Value REIT-AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß § 114, 115, 117 WpHG
Werte in diesem Artikel
^Fair Value REIT-AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von
Finanzberichten gemäß § 114, 115, 117 WpHG
13. Mar 2026 / 12:15 CET/CEST, übermittelt von GlobeNewswire.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
--------------------------------------------------------------------------------
Hiermit gibt die Fair Value REIT-AG bekannt, dass folgende Finanzberichte
veröffentlicht werden:
Berichtsart: Konzernabschluss
Veröffentlichungsdatum: 19.03.2026
* Sprache: Deutsch
Ort: https://www.fvreit.de/finanzberichte/
Ende der Mitteilung
--------------------------------------------------------------------------------
GlobeNewswire Distribution Services umfassen gesetzliche Meldepflichten,
Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter www.globenewswire.com (https://www.globenewswire.com)
--------------------------------------------------------------------------------
+-------------+------------------------+
| Sprache | Deutsch |
+-------------+------------------------+
| Unternehmen | Fair Value REIT-AG |
| | |
| | Robert-Bosch-Straße 11 |
| | |
| | 63225 Langen |
| | |
| | Germany |
+-------------+------------------------+
| Internet | https://www.fvreit.de/ |
+-------------+------------------------+
Â°
Ausgewählte Hebelprodukte auf Fair Value REIT-AG
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Fair Value REIT-AG
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent