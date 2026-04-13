DAX 26.200 +0,3%ESt50 6.516 +0,6%MSCI World 4.982 +0,1%Top 10 Crypto 8,36 -1,9%Nas 26.363 -0,8%Bitcoin 56.076 +0,3%Euro 1,1541 -0,1%Öl 79,7 +0,3%Gold 4.275 +0,7%
Beliebte Suche
DAX 40ÖlpreisEuro - DollarBitcoin - EuroGoldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs)A2PSR2TeslaA1CX3TAmazon906866NEL ASAA0B733Microsoft870747Apple865985Siemens EnergyENER6YBASFBASF11NVIDIA918422Lufthansa823212Mercedes-Benz Group (ex Daimler)710000BayerBAY001Daimler TruckDTR0CKPlug PowerA1JA81TUITUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero.Hier informieren
Top News
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & MusterdepotsTools & integriertes TradingNewsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

GNW-News: Fair Value REIT-AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß § 114, 115, 117 WpHG

Werte in diesem Artikel
Aktien
Fair Value REIT-AG
2.82 EUR 0.06 EUR 2.17 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen

^Fair Value REIT-AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von

Finanzberichten gemäß § 114, 115, 117 WpHG

Werbung

/ CET/CEST, übermittelt von GlobeNewswire.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

--------------------------------------------------------------------------------

Hiermit gibt die Fair Value REIT-AG bekannt, dass folgende Finanzberichte

veröffentlicht werden:

Berichtsart: Halbjahresfinanzbericht

Veröffentlichungsdatum: 13.08.2026

Werbung

* Sprache: Deutsch

Ort: https://www.fvreit.de/finanzberichte/

Ende der Mitteilung

--------------------------------------------------------------------------------

GlobeNewswire Distribution Services umfassen gesetzliche Meldepflichten,

Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter www.globenewswire.com (https://www.globenewswire.com)

--------------------------------------------------------------------------------

Werbung

+-------------+------------------------+

| Sprache | Deutsch |

+-------------+------------------------+

| Unternehmen | Fair Value REIT-AG |

| | |

| | Robert-Bosch-Straße 11 |

| | |

| | 63225 Langen |

| | |

| | Germany |

+-------------+------------------------+

| Internet | https://www.fvreit.de/ |

+-------------+------------------------+

Â°

Aktuelle Fair Value REIT-AG Aktie News

Werbung

Fair Value REIT-AG Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Fair Value REIT-AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
DatumRatingAnalyst
20.11.17 Fair Value REIT-AG Kaufen SMC Research
15.08.17 Fair Value REIT-AG Kaufen SMC Research
23.05.17 Fair Value REIT-AG Kaufen SMC Research
19.04.17 Fair Value REIT-AG Kaufen SMC Research
15.11.16 Fair Value REIT-AG Kaufen SMC Research