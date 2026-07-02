GNW-News: FASOUL & LIGHTEC DEBÜTIEREN AUF DER RENNSTRECKE, WÄHREND BATMOBILE RACING BEIM LAMBORGHINI SUPER TROFEO ASIA AUF DEM FUJI SPEEDWAY EINEN DOPPELSIEG...
^OYAMA-CHO, Japan, July 03, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Fasoul feierte sein
Motorsport-Debüt auf dem Fuji Speedway. Das Partnerteam Batmobile Racing
erzielte dabei einen dominanten Doppelsieg in der Pro-Klasse des Lamborghini
Super Trofeo Asia. Die Fahrer William Tregurtha (Vereinigtes Königreich) und
Jonathan Cecotto (Monaco) steuerten den Lamborghini Huracán Super Trofeo EVO2
mit der Startnummer 3 zu Platz 1 in Rennen 1 und Platz 1 in Rennen 2 und setzten
sich damit in einem starken Feld von Lamborghini-Rennfahrzeugen mit einem
perfekten Wochenendergebnis durch.
Fasoul an der Rennstrecke
Vor der eindrucksvollen Kulisse des Mount Fuji veranstaltete Fasoul während des
Rennwochenendes einen exklusiven Empfang an der Strecke für Partner und Gäste.
Die Teilnehmenden begleiteten Vertreter von Fasoul und Lightec bei einer
geführten Besichtigung der Boxengarage von Batmobile Racing, erlebten die
Rennvorbereitung aus nächster Nähe und verfolgten anschließend das Geschehen aus
dem Hospitality-Bereich des Teams.
Fasoul × Lightec Q1 Pro Racing Edition
Anlässlich des Partnerschaftsdebüts auf dem Fuji Speedway präsentierte Fasoul
einen ersten Ausblick auf ein Sonderdesign, das von der Lackierung des
Batmobile-Racing-Fahrzeugs mit der Startnummer 3 inspiriert ist: die Fasoul ×
Lightec Q1 Pro Racing Edition. Weitere Produktinformationen werden, sofern
zutreffend, ausschließlich über geeignete offizielle Kanäle mit
Altersbeschränkung und im Einklang mit den geltenden Gesetzen und Vorschriften
kommuniziert.
Im Mittelpunkt der limitierten Edition steht Fasouls EverCore Tube Technology -
ein Heizelement aus Glasverbundmaterial der nächsten Generation, das eine
gleichmäßige Erwärmung über die gesamte Heizfläche ermöglicht, die Lebensdauer
des Heizers auf über zwei Jahre verlängert und die Stick-Nutzungsrate auf 90 %
erhöht. Diese thermische Grundlage ermöglicht Fasouls innovativen Secondary
Mode: Ein Tabakstick, der bereits einmal mit einem anderen HNB-Gerät verwendet
wurde, kann in ein Fasoul-Gerät eingesetzt und erneut genutzt werden. So kann
ein Stick effektiv zweimal verwendet werden, was die Nutzungseffizienz
verbessert.
Über Fasoul
Fasoul ist eine technologieorientierte Marke, die sich der Innovation im Heat-
not-Burn-Sektor (HNB) widmet. Durch kontinuierliche technische Forschung und
Produktentwicklung treibt Fasoul die Produktentwicklung voran, verbessert das
Nutzererlebnis und schafft zusätzlichen Mehrwert für erwachsene Konsumenten.
Diese Mitteilung richtet sich ausschließlich an Personen im gesetzlichen
Raucheralter in der jeweiligen Rechtsordnung, in der sie verbreitet wird. Tabak-
und nikotinbezogene Produkte sind nicht für Minderjährige, Nichtraucher oder
Personen bestimmt, die keine Tabak- oder Nikotinprodukte verwenden. Diese
Mitteilung enthält keine Aussagen zu Gesundheit, Sicherheit oder
Risikoreduzierung. Produktinformationen werden, sofern zutreffend,
ausschließlich über geeignete offizielle Kanäle mit Altersbeschränkung und im
Einklang mit den geltenden Gesetzen und Vorschriften der jeweiligen
Rechtsordnung bereitgestellt.
Kontakt: Ein Wu, pr@globalfasoul.com
Â°