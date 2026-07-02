GNW-News: FASOUL & LIGHTEC DEBÜTIEREN AUF DER RENNSTRECKE, WÄHREND BATMOBILE RACING BEIM LAMBORGHINI SUPER TROFEO ASIA AUF DEM FUJI SPEEDWAY EINEN DOPPELSIEG...

^OYAMA-CHO, Japan, July 03, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Fasoul feierte sein

Motorsport-Debüt auf dem Fuji Speedway. Das Partnerteam Batmobile Racing

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erzielte dabei einen dominanten Doppelsieg in der Pro-Klasse des Lamborghini

Super Trofeo Asia. Die Fahrer William Tregurtha (Vereinigtes Königreich) und

Jonathan Cecotto (Monaco) steuerten den Lamborghini Huracán Super Trofeo EVO2

mit der Startnummer 3 zu Platz 1 in Rennen 1 und Platz 1 in Rennen 2 und setzten

sich damit in einem starken Feld von Lamborghini-Rennfahrzeugen mit einem

perfekten Wochenendergebnis durch.

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Fasoul an der Rennstrecke

Vor der eindrucksvollen Kulisse des Mount Fuji veranstaltete Fasoul während des

Rennwochenendes einen exklusiven Empfang an der Strecke für Partner und Gäste.

Die Teilnehmenden begleiteten Vertreter von Fasoul und Lightec bei einer

geführten Besichtigung der Boxengarage von Batmobile Racing, erlebten die

Rennvorbereitung aus nächster Nähe und verfolgten anschließend das Geschehen aus

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dem Hospitality-Bereich des Teams.

Fasoul × Lightec Q1 Pro Racing Edition

Anlässlich des Partnerschaftsdebüts auf dem Fuji Speedway präsentierte Fasoul

einen ersten Ausblick auf ein Sonderdesign, das von der Lackierung des

Batmobile-Racing-Fahrzeugs mit der Startnummer 3 inspiriert ist: die Fasoul ×

Lightec Q1 Pro Racing Edition. Weitere Produktinformationen werden, sofern

zutreffend, ausschließlich über geeignete offizielle Kanäle mit

Altersbeschränkung und im Einklang mit den geltenden Gesetzen und Vorschriften

kommuniziert.

Im Mittelpunkt der limitierten Edition steht Fasouls EverCore Tube Technology -

ein Heizelement aus Glasverbundmaterial der nächsten Generation, das eine

gleichmäßige Erwärmung über die gesamte Heizfläche ermöglicht, die Lebensdauer

des Heizers auf über zwei Jahre verlängert und die Stick-Nutzungsrate auf 90 %

erhöht. Diese thermische Grundlage ermöglicht Fasouls innovativen Secondary

Mode: Ein Tabakstick, der bereits einmal mit einem anderen HNB-Gerät verwendet

wurde, kann in ein Fasoul-Gerät eingesetzt und erneut genutzt werden. So kann

ein Stick effektiv zweimal verwendet werden, was die Nutzungseffizienz

verbessert.

Über Fasoul

Fasoul ist eine technologieorientierte Marke, die sich der Innovation im Heat-

not-Burn-Sektor (HNB) widmet. Durch kontinuierliche technische Forschung und

Produktentwicklung treibt Fasoul die Produktentwicklung voran, verbessert das

Nutzererlebnis und schafft zusätzlichen Mehrwert für erwachsene Konsumenten.

Diese Mitteilung richtet sich ausschließlich an Personen im gesetzlichen

Raucheralter in der jeweiligen Rechtsordnung, in der sie verbreitet wird. Tabak-

und nikotinbezogene Produkte sind nicht für Minderjährige, Nichtraucher oder

Personen bestimmt, die keine Tabak- oder Nikotinprodukte verwenden. Diese

Mitteilung enthält keine Aussagen zu Gesundheit, Sicherheit oder

Risikoreduzierung. Produktinformationen werden, sofern zutreffend,

ausschließlich über geeignete offizielle Kanäle mit Altersbeschränkung und im

Einklang mit den geltenden Gesetzen und Vorschriften der jeweiligen

Rechtsordnung bereitgestellt.

Kontakt: Ein Wu, pr@globalfasoul.com

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