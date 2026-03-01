GNW-News: Fentics wurde bei den InsuranceERM UK & Europe Awards 2026 als "ALM Solution of the Year" ausgezeichnet
^Wichtigste Fakten:
* Fentics Technology wurde bei den InsuranceERM UK & Europe Awards 2026 zum
Gewinner der Auszeichnung?ALM Solution of the Year" gekürt, womit die
Bedeutung seiner Gesamtbilanz-ALM-Plattform für Versicherer gewürdigt wurde.
Die Auszeichnung wird im Rahmen der Zeremonie am 19. März verliehen.
* Die InsuranceERM UK & Europe Awards würdigen herausragende Leistungen und
Innovationen in den Bereichen Versicherungsmathematik, Risikomodellierung
und Versicherungsrisikomanagement.
LONDON, March 06, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Fentics Technology Limited, ein in
London ansässiger Anbieter von Asset-Liability-Management-Software (ALM) für
Versicherer, wurde bei den InsuranceERM UK & Europe Awards 2026 als Gewinner in
der Kategorie?ALM Solution of the Year" ausgezeichnet.
Angesichts der zunehmenden Unsicherheit und Komplexität der Finanzmärkte
betrachten Versicherer das Asset-Liability-Management (ALM) nicht mehr als eine
periodische Berichterstattungsaufgabe. Stattdessen entwickelt es sich zu einem
kontinuierlichen Prozess der Messung, Optimierung und des gesamten
Bilanzmanagements.
Die Plattform von Fentics basiert auf dieser Vision. Dank seiner Cloud-nativen
Bottom-up-Architektur können Versicherer komplexe Analysen und Optimierungen
ihrer gesamten Bilanz in Echtzeit durchführen, wodurch sie ihr ALM aktiver,
transparenter und sicherer verwalten können. Die Plattform ist für den
sofortigen Einsatz konzipiert und verfügt über eine intuitive?Click-and-Play"-
Weboberfläche, über die Benutzer Modelle ohne benutzerdefinierte Programmierung
ausführen und konfigurieren können.
Die Plattform bietet eine detaillierte Bottom-up-Modellierung von
Vermögenswerten für eine Vielzahl von Instrumenten, einschließlich komplexer
Derivate, mit granularer Performance-Attribution und flexiblen Stresstests.
Diese Modellierungsprinzipien erstrecken sich auch auf den
versicherungsmathematischen Bereich der Plattform und unterstützen die
Berechnung von Rückstellungen, Solvabilitätskapitalanforderungen (SCR) und
Risikomargen.
Durch die Kombination von Bottom-up-Vermögensmodellierung mit
versicherungsmathematischer Verbindlichkeitsmodellierung auf einer einzigen
Plattform bietet Fentics Versicherern einen integrierten Überblick über
Vermögenswerte, Verbindlichkeiten und Kapital in der gesamten Bilanz. Die
Plattform unterstützt mehrere Rechnungslegungs- und Berichtsgrundlagen und
bildet komplexe Konzernstrukturen über mehrere juristische Personen und
Rechtsordnungen hinweg ab.
Wichtig ist, dass die Plattform eine dynamische Interaktion zwischen
Vermögenswerten und Verbindlichkeiten ermöglicht, sodass Versicherer ihr Kapital
unter Regelungen wie dem UK Matching Adjustment (MA) und Bermudas Scenario-Based
Approach (SBA) präzise und flexibel modellieren und optimieren können.
Über die Kernfunktionen des ALM hinaus unterstützt die Plattform die
Liquiditätsanalyse, die Optimierung der strategischen Vermögensallokation (SAA)
für die Geschäftsplanung sowie stochastische Simulationen der gesamten Bilanz.
Huarong Tang, Co-Founder von Fentics, äußerte sich wie folgt zu der
Auszeichnung:
?Wir freuen uns sehr über diese Anerkennung von InsuranceERM. Sie spiegelt die
Innovation hinter unserer Plattform und die wachsende Bedeutung der
Gesamtbilanzanalyse für Versicherer wider, die sich in einem zunehmend komplexen
regulatorischen und marktwirtschaftlichen Umfeld bewegen."
InsuranceERM erscheint seit 2008 und hat Hunderte von Initiativen, Innovationen
und Branchenführern dokumentiert, die den Fortschritt im
Versicherungsrisikomanagement vorantreiben. Die UK & Europe Awards zählen zu den
führenden Branchenauszeichnungen für herausragende Leistungen in den Bereichen
Versicherungsmathematik und Risikomanagement und werden von einer Jury aus
Branchenexperten unabhängig bewertet.
Weitere Informationen zu den Auszeichnungen finden Sie auf der offiziellen
Website von InsuranceERM: https://www.insuranceerm.com
Über Fentics:
Fentics Technology Limited ist ein in London ansässiges Softwareunternehmen, das
Cloud-native Lösungen für das Asset-Liability-Management (ALM) und die Analyse
der gesamten Bilanz für Versicherer und Rückversicherer anbietet. Die Fentics-
Plattform integriert versicherungsmathematische Modellierung, Anlageanalyse und
Hochleistungsrechner, um schnelle, skalierbare Reservierung,
Kapitalmodellierung, Stresstests und Optimierung der strategischen
Vermögensallokation (SAA) zu ermöglichen. Es wurde für moderne
Versicherungsabläufe entwickelt und ermöglicht es Unternehmen, Vermögenswerte,
Verbindlichkeiten und Risiken innerhalb eines einheitlichen analytischen Rahmens
zu verwalten.
Um mehr über Fentics zu erfahren, besuchen Sie https://fentics.co.uk
(https://fentics.co.uk/)
Für weitere Informationen
Huarong Tang
Co-Founder
+44 (0) 208 058 0178
info@fentics.co.uk (mailto:info@fentics.co.uk)
Ein Foto zu dieser Mitteilung ist verfügbar unter
http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/99a2d356-b821-456a-a4f9-
5a60a64d5a70
Â°