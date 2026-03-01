GNW-News: Fentics wurde bei den InsuranceERM UK & Europe Awards 2026 als "ALM Solution of the Year" ausgezeichnet

^Wichtigste Fakten:

* Fentics Technology wurde bei den InsuranceERM UK & Europe Awards 2026 zum

Wer­bung Wer­bung

Gewinner der Auszeichnung?ALM Solution of the Year" gekürt, womit die

Bedeutung seiner Gesamtbilanz-ALM-Plattform für Versicherer gewürdigt wurde.

Die Auszeichnung wird im Rahmen der Zeremonie am 19. März verliehen.

* Die InsuranceERM UK & Europe Awards würdigen herausragende Leistungen und

Innovationen in den Bereichen Versicherungsmathematik, Risikomodellierung

und Versicherungsrisikomanagement.

Wer­bung Wer­bung

LONDON, March 06, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Fentics Technology Limited, ein in

London ansässiger Anbieter von Asset-Liability-Management-Software (ALM) für

Versicherer, wurde bei den InsuranceERM UK & Europe Awards 2026 als Gewinner in

der Kategorie?ALM Solution of the Year" ausgezeichnet.

Angesichts der zunehmenden Unsicherheit und Komplexität der Finanzmärkte

betrachten Versicherer das Asset-Liability-Management (ALM) nicht mehr als eine

Wer­bung Wer­bung

periodische Berichterstattungsaufgabe. Stattdessen entwickelt es sich zu einem

kontinuierlichen Prozess der Messung, Optimierung und des gesamten

Bilanzmanagements.

Die Plattform von Fentics basiert auf dieser Vision. Dank seiner Cloud-nativen

Bottom-up-Architektur können Versicherer komplexe Analysen und Optimierungen

ihrer gesamten Bilanz in Echtzeit durchführen, wodurch sie ihr ALM aktiver,

transparenter und sicherer verwalten können. Die Plattform ist für den

sofortigen Einsatz konzipiert und verfügt über eine intuitive?Click-and-Play"-

Weboberfläche, über die Benutzer Modelle ohne benutzerdefinierte Programmierung

ausführen und konfigurieren können.

Die Plattform bietet eine detaillierte Bottom-up-Modellierung von

Vermögenswerten für eine Vielzahl von Instrumenten, einschließlich komplexer

Derivate, mit granularer Performance-Attribution und flexiblen Stresstests.

Diese Modellierungsprinzipien erstrecken sich auch auf den

versicherungsmathematischen Bereich der Plattform und unterstützen die

Berechnung von Rückstellungen, Solvabilitätskapitalanforderungen (SCR) und

Risikomargen.

Durch die Kombination von Bottom-up-Vermögensmodellierung mit

versicherungsmathematischer Verbindlichkeitsmodellierung auf einer einzigen

Plattform bietet Fentics Versicherern einen integrierten Überblick über

Vermögenswerte, Verbindlichkeiten und Kapital in der gesamten Bilanz. Die

Plattform unterstützt mehrere Rechnungslegungs- und Berichtsgrundlagen und

bildet komplexe Konzernstrukturen über mehrere juristische Personen und

Rechtsordnungen hinweg ab.

Wichtig ist, dass die Plattform eine dynamische Interaktion zwischen

Vermögenswerten und Verbindlichkeiten ermöglicht, sodass Versicherer ihr Kapital

unter Regelungen wie dem UK Matching Adjustment (MA) und Bermudas Scenario-Based

Approach (SBA) präzise und flexibel modellieren und optimieren können.

Über die Kernfunktionen des ALM hinaus unterstützt die Plattform die

Liquiditätsanalyse, die Optimierung der strategischen Vermögensallokation (SAA)

für die Geschäftsplanung sowie stochastische Simulationen der gesamten Bilanz.

Huarong Tang, Co-Founder von Fentics, äußerte sich wie folgt zu der

Auszeichnung:

?Wir freuen uns sehr über diese Anerkennung von InsuranceERM. Sie spiegelt die

Innovation hinter unserer Plattform und die wachsende Bedeutung der

Gesamtbilanzanalyse für Versicherer wider, die sich in einem zunehmend komplexen

regulatorischen und marktwirtschaftlichen Umfeld bewegen."

InsuranceERM erscheint seit 2008 und hat Hunderte von Initiativen, Innovationen

und Branchenführern dokumentiert, die den Fortschritt im

Versicherungsrisikomanagement vorantreiben. Die UK & Europe Awards zählen zu den

führenden Branchenauszeichnungen für herausragende Leistungen in den Bereichen

Versicherungsmathematik und Risikomanagement und werden von einer Jury aus

Branchenexperten unabhängig bewertet.

Weitere Informationen zu den Auszeichnungen finden Sie auf der offiziellen

Website von InsuranceERM: https://www.insuranceerm.com

Über Fentics:

Fentics Technology Limited ist ein in London ansässiges Softwareunternehmen, das

Cloud-native Lösungen für das Asset-Liability-Management (ALM) und die Analyse

der gesamten Bilanz für Versicherer und Rückversicherer anbietet. Die Fentics-

Plattform integriert versicherungsmathematische Modellierung, Anlageanalyse und

Hochleistungsrechner, um schnelle, skalierbare Reservierung,

Kapitalmodellierung, Stresstests und Optimierung der strategischen

Vermögensallokation (SAA) zu ermöglichen. Es wurde für moderne

Versicherungsabläufe entwickelt und ermöglicht es Unternehmen, Vermögenswerte,

Verbindlichkeiten und Risiken innerhalb eines einheitlichen analytischen Rahmens

zu verwalten.

Um mehr über Fentics zu erfahren, besuchen Sie https://fentics.co.uk

(https://fentics.co.uk/)

Für weitere Informationen

Huarong Tang

Co-Founder

+44 (0) 208 058 0178

info@fentics.co.uk (mailto:info@fentics.co.uk)

Ein Foto zu dieser Mitteilung ist verfügbar unter

http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/99a2d356-b821-456a-a4f9-

5a60a64d5a70

Â°