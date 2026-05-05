GNW-News: First Abu Dhabi Bank weitet Zusammenarbeit mit Temenos aus, um das Bankwesen in Saudi-Arabien zu modernisieren
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^GRAND-LANCY, Schweiz, und KOPENHAGEN, Dänemark, May 06, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) --
Temenos (SIX: TEMN), ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich
Bankentechnologie, hat heute bekannt gegeben, dass die First Abu Dhabi Bank
(FAB), eines der größten regionalen Finanzinstitute, ihre langjährige
Zusammenarbeit mit Temenos durch ein neues Engagement im Königreich Saudi-
Arabien (KSA) fortsetzt. Mit dieser Initiative soll die Core-Banking- und
Zahlungsplattform für islamische Bankgeschäfte modernisiert werden. Das Projekt
unterstreicht das Bestreben der FAB, lokale regulatorische Anforderungen zu
erfüllen und die Governance ihrer Geschäftstätigkeit im KSA weiter zu stärken.
Im Rahmen der laufenden Zusammenarbeit implementiert die FAB Temenos Core
Banking, Payments Hub und Data Hub auf einer Cloud-Infrastruktur im KSA. Diese
Implementierung wird es der FAB ermöglichen, skalierbare, schariakonforme
Bankdienstleistungen in den Segmenten Privatkunden, KMU und Firmenkunden
anzubieten und gleichzeitig die Einhaltung regulatorischer Vorgaben
sicherzustellen.
Die FAB erweitert ihre Zusammenarbeit mit Temenos aufgrund der nachgewiesenen
Erfolgsbilanz des Unternehmens bei der Bereitstellung von Banklösungen, seiner
modernen Cloud-nativen Architektur und seiner umfassenden regionalen Expertise.
Ausschlaggebende Faktoren für die Ausweitung dieser Zusammenarbeit waren die
starke Präsenz von Temenos im KSA und erfolgreich durchgeführte Projekte mit
anderen führenden islamischen Banken in der Region.
Die FAB ist ein langjähriger Kunde von Temenos und betreibt Multi-Entity-
Instanzen von Temenos Core Banking in 12 Ländern. Dieses Engagement in Saudi-
Arabien baut auf einer seit über einem Jahrzehnt bestehenden Partnerschaft auf
und unterstreicht das Vertrauen der FAB in die Technologie und die Expertise von
Temenos im Bereich gesetzeskonformer Bankgeschäfte.
Fahad Aljuwaidi, CEO von FAB KSA, sagte:?Unser Engagement im Königreich Saudi-
Arabien ist sowohl ein strategischer als auch ein wesentlicher Bestandteil
unserer Vision für Wachstum, Innovation und langfristige Wertschöpfung. Im
Einklang mit der Saudi Vision 2030 tragen wir aktiv zur Transformation des
Finanzsektors bei - durch die Stärkung von Governance-Strukturen, die
Verbesserung regulatorischer Standards und die Einführung innovativer
Banklösungen. Die Zusammenarbeit mit Temenos ist ein wichtiger Schritt zur
Stärkung unseres Kontrollumfelds, zum Ausbau digitaler Kompetenzen und zur
Bereitstellung eines erstklassigen, sicheren und nahtlosen Kundenerlebnisses im
gesamten Königreich.
Santhosh Rao, Managing Director - Naher Osten und Afrika, Temenos, sagte:?Wir
sind stolz darauf, unsere Zusammenarbeit mit der FAB in Saudi-Arabien, einem der
dynamischsten Bankenmärkte der Region, auszubauen. Mithilfe unserer Core-
Banking-Technologie kann die FAB ihre digitale Transformation beschleunigen und
operative Exzellenz fördern. Diese Zusammenarbeit baut auf einer über
zehnjährigen Partnerschaft zwischen FAB und Temenos auf und profitiert von der
starken Präsenz sowie der nachgewiesenen Erfolgsbilanz von Temenos im
Königreich."
Über Temenos
Temenos (SIX: TEMN) ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich
Bankentechnologie. Mit unserer marktführenden Core-Banking-Suite und unseren
erstklassigen modularen Lösungen modernisieren wir den Bankensektor. Banken
jeder Größe nutzen unsere anpassungsfähige Technologie - vor Ort, in der Cloud
oder als SaaS -, um Dienstleistungen der nächsten Generation und KI-gestützte
Erfahrungen anzubieten, die das Bankgeschäft für ihre Kundinnen und Kunden
verbessern. Unsere Mission ist es, eine Welt zu schaffen, in der Menschen in
finanzieller Hinsicht ihr bestes Leben führen können.
Weitere Informationen finden Sie unter www.temenos.com
(http://www.temenos.com/).
Medienkontakte
Scott Rowe und Michael Anderson
Temenos Global Public Relations
Tel.: +44 20 7423 3857
E-Mail: press@temenos.com
Alice Stephens
Temenos Team bei Brands2Life
Tel: +44 7753 175012
E-Mail: Temenos@brands2life.comÂ°
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