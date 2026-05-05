GNW-News: First Abu Dhabi Bank weitet Zusammenarbeit mit Temenos aus, um das Bankwesen in Saudi-Arabien zu modernisieren

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^GRAND-LANCY, Schweiz, und KOPENHAGEN, Dänemark, May 06, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) --

Temenos (SIX: TEMN), ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich

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Bankentechnologie, hat heute bekannt gegeben, dass die First Abu Dhabi Bank

(FAB), eines der größten regionalen Finanzinstitute, ihre langjährige

Zusammenarbeit mit Temenos durch ein neues Engagement im Königreich Saudi-

Arabien (KSA) fortsetzt. Mit dieser Initiative soll die Core-Banking- und

Zahlungsplattform für islamische Bankgeschäfte modernisiert werden. Das Projekt

unterstreicht das Bestreben der FAB, lokale regulatorische Anforderungen zu

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erfüllen und die Governance ihrer Geschäftstätigkeit im KSA weiter zu stärken.

Im Rahmen der laufenden Zusammenarbeit implementiert die FAB Temenos Core

Banking, Payments Hub und Data Hub auf einer Cloud-Infrastruktur im KSA. Diese

Implementierung wird es der FAB ermöglichen, skalierbare, schariakonforme

Bankdienstleistungen in den Segmenten Privatkunden, KMU und Firmenkunden

anzubieten und gleichzeitig die Einhaltung regulatorischer Vorgaben

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sicherzustellen.

Die FAB erweitert ihre Zusammenarbeit mit Temenos aufgrund der nachgewiesenen

Erfolgsbilanz des Unternehmens bei der Bereitstellung von Banklösungen, seiner

modernen Cloud-nativen Architektur und seiner umfassenden regionalen Expertise.

Ausschlaggebende Faktoren für die Ausweitung dieser Zusammenarbeit waren die

starke Präsenz von Temenos im KSA und erfolgreich durchgeführte Projekte mit

anderen führenden islamischen Banken in der Region.

Die FAB ist ein langjähriger Kunde von Temenos und betreibt Multi-Entity-

Instanzen von Temenos Core Banking in 12 Ländern. Dieses Engagement in Saudi-

Arabien baut auf einer seit über einem Jahrzehnt bestehenden Partnerschaft auf

und unterstreicht das Vertrauen der FAB in die Technologie und die Expertise von

Temenos im Bereich gesetzeskonformer Bankgeschäfte.

Fahad Aljuwaidi, CEO von FAB KSA, sagte:?Unser Engagement im Königreich Saudi-

Arabien ist sowohl ein strategischer als auch ein wesentlicher Bestandteil

unserer Vision für Wachstum, Innovation und langfristige Wertschöpfung. Im

Einklang mit der Saudi Vision 2030 tragen wir aktiv zur Transformation des

Finanzsektors bei - durch die Stärkung von Governance-Strukturen, die

Verbesserung regulatorischer Standards und die Einführung innovativer

Banklösungen. Die Zusammenarbeit mit Temenos ist ein wichtiger Schritt zur

Stärkung unseres Kontrollumfelds, zum Ausbau digitaler Kompetenzen und zur

Bereitstellung eines erstklassigen, sicheren und nahtlosen Kundenerlebnisses im

gesamten Königreich.

Santhosh Rao, Managing Director - Naher Osten und Afrika, Temenos, sagte:?Wir

sind stolz darauf, unsere Zusammenarbeit mit der FAB in Saudi-Arabien, einem der

dynamischsten Bankenmärkte der Region, auszubauen. Mithilfe unserer Core-

Banking-Technologie kann die FAB ihre digitale Transformation beschleunigen und

operative Exzellenz fördern. Diese Zusammenarbeit baut auf einer über

zehnjährigen Partnerschaft zwischen FAB und Temenos auf und profitiert von der

starken Präsenz sowie der nachgewiesenen Erfolgsbilanz von Temenos im

Königreich."

Über Temenos

Temenos (SIX: TEMN) ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich

Bankentechnologie. Mit unserer marktführenden Core-Banking-Suite und unseren

erstklassigen modularen Lösungen modernisieren wir den Bankensektor. Banken

jeder Größe nutzen unsere anpassungsfähige Technologie - vor Ort, in der Cloud

oder als SaaS -, um Dienstleistungen der nächsten Generation und KI-gestützte

Erfahrungen anzubieten, die das Bankgeschäft für ihre Kundinnen und Kunden

verbessern. Unsere Mission ist es, eine Welt zu schaffen, in der Menschen in

finanzieller Hinsicht ihr bestes Leben führen können.

Weitere Informationen finden Sie unter www.temenos.com

(http://www.temenos.com/).

Medienkontakte

Scott Rowe und Michael Anderson

Temenos Global Public Relations

Tel.: +44 20 7423 3857

E-Mail: press@temenos.com

Alice Stephens

Temenos Team bei Brands2Life

Tel: +44 7753 175012

E-Mail: Temenos@brands2life.comÂ°