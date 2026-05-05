DAX24.773 +1,5%Est505.954 +1,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto10,41 +0,1%Nas25.326 +1,0%Bitcoin69.485 +0,6%Euro1,1746 +0,4%Öl106,8 -3,2%Gold4.677 +2,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Infineon 623100 SAP 716460 NEL ASA A0B733 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y Novo Nordisk A3EU6F BioNTech (ADRs) A2PSR2 Amazon 906866 Lufthansa 823212 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 Commerzbank CBK100 Intel 855681 Deutsche Telekom 555750 Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX weit im Plus -- Chinas Börsen fester -- Neue Rekorde in Südkorea -- HENSOLDT: Milliarden-Orderbuch sprengt Analysten-Erwartungen -- BMW, RENK, Novo Nordisk, Infineon, VW, Chipaktien im Fokus
Top News
Ausblick: Shell zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel Ausblick: Shell zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Bitcoin als Staatsreserve? Berater des US-Präsidenten deutet Durchbruch an Bitcoin als Staatsreserve? Berater des US-Präsidenten deutet Durchbruch an
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

GNW-News: First Abu Dhabi Bank weitet Zusammenarbeit mit Temenos aus, um das Bankwesen in Saudi-Arabien zu modernisieren

06.05.26 09:55 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Temenos AG
75,20 CHF -0,10 CHF -0,13%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

^GRAND-LANCY, Schweiz, und KOPENHAGEN, Dänemark, May 06, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) --

Temenos (SIX: TEMN), ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich

Bankentechnologie, hat heute bekannt gegeben, dass die First Abu Dhabi Bank

(FAB), eines der größten regionalen Finanzinstitute, ihre langjährige

Zusammenarbeit mit Temenos durch ein neues Engagement im Königreich Saudi-

Arabien (KSA) fortsetzt. Mit dieser Initiative soll die Core-Banking- und

Zahlungsplattform für islamische Bankgeschäfte modernisiert werden. Das Projekt

unterstreicht das Bestreben der FAB, lokale regulatorische Anforderungen zu

erfüllen und die Governance ihrer Geschäftstätigkeit im KSA weiter zu stärken.

Im Rahmen der laufenden Zusammenarbeit implementiert die FAB Temenos Core

Banking, Payments Hub und Data Hub auf einer Cloud-Infrastruktur im KSA. Diese

Implementierung wird es der FAB ermöglichen, skalierbare, schariakonforme

Bankdienstleistungen in den Segmenten Privatkunden, KMU und Firmenkunden

anzubieten und gleichzeitig die Einhaltung regulatorischer Vorgaben

sicherzustellen.

Die FAB erweitert ihre Zusammenarbeit mit Temenos aufgrund der nachgewiesenen

Erfolgsbilanz des Unternehmens bei der Bereitstellung von Banklösungen, seiner

modernen Cloud-nativen Architektur und seiner umfassenden regionalen Expertise.

Ausschlaggebende Faktoren für die Ausweitung dieser Zusammenarbeit waren die

starke Präsenz von Temenos im KSA und erfolgreich durchgeführte Projekte mit

anderen führenden islamischen Banken in der Region.

Die FAB ist ein langjähriger Kunde von Temenos und betreibt Multi-Entity-

Instanzen von Temenos Core Banking in 12 Ländern. Dieses Engagement in Saudi-

Arabien baut auf einer seit über einem Jahrzehnt bestehenden Partnerschaft auf

und unterstreicht das Vertrauen der FAB in die Technologie und die Expertise von

Temenos im Bereich gesetzeskonformer Bankgeschäfte.

Fahad Aljuwaidi, CEO von FAB KSA, sagte:?Unser Engagement im Königreich Saudi-

Arabien ist sowohl ein strategischer als auch ein wesentlicher Bestandteil

unserer Vision für Wachstum, Innovation und langfristige Wertschöpfung. Im

Einklang mit der Saudi Vision 2030 tragen wir aktiv zur Transformation des

Finanzsektors bei - durch die Stärkung von Governance-Strukturen, die

Verbesserung regulatorischer Standards und die Einführung innovativer

Banklösungen. Die Zusammenarbeit mit Temenos ist ein wichtiger Schritt zur

Stärkung unseres Kontrollumfelds, zum Ausbau digitaler Kompetenzen und zur

Bereitstellung eines erstklassigen, sicheren und nahtlosen Kundenerlebnisses im

gesamten Königreich.

Santhosh Rao, Managing Director - Naher Osten und Afrika, Temenos, sagte:?Wir

sind stolz darauf, unsere Zusammenarbeit mit der FAB in Saudi-Arabien, einem der

dynamischsten Bankenmärkte der Region, auszubauen. Mithilfe unserer Core-

Banking-Technologie kann die FAB ihre digitale Transformation beschleunigen und

operative Exzellenz fördern. Diese Zusammenarbeit baut auf einer über

zehnjährigen Partnerschaft zwischen FAB und Temenos auf und profitiert von der

starken Präsenz sowie der nachgewiesenen Erfolgsbilanz von Temenos im

Königreich."

Über Temenos

Temenos (SIX: TEMN) ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich

Bankentechnologie. Mit unserer marktführenden Core-Banking-Suite und unseren

erstklassigen modularen Lösungen modernisieren wir den Bankensektor. Banken

jeder Größe nutzen unsere anpassungsfähige Technologie - vor Ort, in der Cloud

oder als SaaS -, um Dienstleistungen der nächsten Generation und KI-gestützte

Erfahrungen anzubieten, die das Bankgeschäft für ihre Kundinnen und Kunden

verbessern. Unsere Mission ist es, eine Welt zu schaffen, in der Menschen in

finanzieller Hinsicht ihr bestes Leben führen können.

Weitere Informationen finden Sie unter www.temenos.com

(http://www.temenos.com/).

Medienkontakte

Scott Rowe und Michael Anderson

Temenos Global Public Relations

Tel.: +44 20 7423 3857

E-Mail: press@temenos.com

Alice Stephens

Temenos Team bei Brands2Life

Tel: +44 7753 175012

E-Mail: Temenos@brands2life.comÂ°

Nachrichten zu Temenos AG

DatumMeistgelesen

Analysen zu Temenos AG

DatumRatingAnalyst
28.02.2013Temenos Group kaufenVontobel Research
27.02.2013Temenos Group kaufenVontobel Research
30.01.2013Temenos Group kaufenVontobel Research
24.10.2012Temenos Group underperformCheuvreux SA
24.10.2012Temenos Group equal-weightMorgan Stanley
DatumRatingAnalyst
28.02.2013Temenos Group kaufenVontobel Research
27.02.2013Temenos Group kaufenVontobel Research
30.01.2013Temenos Group kaufenVontobel Research
24.10.2012Temenos Group outperformExane-BNP Paribas SA
24.10.2012Temenos Group buyVontobel Research
DatumRatingAnalyst
24.10.2012Temenos Group equal-weightMorgan Stanley
26.07.2012Temenos Group neutralUBS AG
12.07.2012Temenos Group neutralUBS AG
06.07.2012Temenos Group neutralUBS AG
25.04.2012Temenos Group equal-weightMorgan Stanley
DatumRatingAnalyst
24.10.2012Temenos Group underperformCheuvreux SA

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Temenos AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen