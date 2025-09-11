GNW-News: FITUEYES beendet erfolgreichen Auftritt auf der IFA Berlin 2025
^BERLIN, Sept. 10, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- FITUEYES
(https://eu.fitueyes.com/de?country=EU), der designorientierte Hersteller von
TV-Ständern und Möbeln im Audio-Video-Bereich, hat seine Teilnahme an der IFA
Berlin 2025 erfolgreich abgeschlossen. Für das Unternehmen ist dies ein
wichtiger Schritt auf dem Weg, modernes Wohnen und Home-Entertainment neu zu
definieren. Während der fünftägigen Messe begrüßte FITUEYES tausende Besucher,
Journalisten und Partner aus aller Welt.
Design ohne Grenzen
Im Gegensatz zu herkömmlichen TV-Möbeln bietet FITUEYES Lösungen, die Mobilität,
Funktionalität und Ästhetik verbinden. Das Unternehmen ist überzeugt, dass
Wohnräume nicht durch schwere Schränke oder starre Wandhalterungen eingeschränkt
werden sollten. TV-Ständer sollen sich flexibel an den Lebensstil der Menschen
anpassen.
Auf seinem 200 m² großen Messestand im Stil einer Kunstgalerie präsentierte
FITUEYES die Serien Eiffel (https://eu.fitueyes.com/de/collections/eiffel-
serie), Master (https://eu.fitueyes.com/de/collections/master-serie), Cantor
(https://eu.fitueyes.com/de/collections/cantor-serie) sowie die limitierte
Picasso-Serie (https://eu.fitueyes.com/de/collections/picasso-serie). Jede
Kollektion ist auf unterschiedliche Wohnstile abgestimmt und stieß auf großes
Interesse bei Fachbesuchern und Designliebhabern.
Neben den Produktneuheiten zeigte FITUEYES auch einen Heimkino-Bereich und einen
Gaming-Raum, die Besuchern ein direktes Erlebnis boten:
* Im Heimkino-Bereich wurde gezeigt, wie FITUEYES-Ständer sich perfekt mit
hochwertigen Audio- und Videosystemen kombinieren lassen, um Wohnzimmer in
stilvolle Kinoräume zu verwandeln.
* Im Gaming-Raum konnten Besucher selbst spielen und erleben, wie einfach sich
mit FITUEYES flexible und immersive Spielbereiche schaffen lassen. Dieser
Bereich war einer der Publikumsmagneten der Messe.
FITUEYES verzeichnete zahlreiche Geschäftsanfragen und Gespräche über neue
Partnerschaften, die den Weg für weitere Kooperationen in Europa und weltweit
ebnen.
Wachsende internationale Bekanntheit
Während der IFA 2025 gewann FITUEYES deutlich an Sichtbarkeit und stärkte seine
Position als internationale Designmarke. Der Stand entwickelte sich zu einem
Treffpunkt für Branchenführer, Händler und Distributoren, die nach Lösungen mit
Stil und Funktionalität suchten.
?Wir sind stolz darauf, unsere stilvollen und funktionalen TV-Ständer auf der
IFA 2025 präsentiert zu haben", sagte Giulio Wu, Chefdesigner von FITUEYES.?Die
starke Resonanz zeigt, dass die Menschen bereit sind für Produkte, die Kunst,
Flexibilität und Alltag verbinden. Und das ist erst der Anfang von dem, was
FITUEYES in die Welt hinausbringen wird."
