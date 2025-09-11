GNW-News: FITUEYES beendet erfolgreichen Auftritt auf der IFA Berlin 2025

^BERLIN, Sept. 10, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- FITUEYES

(https://eu.fitueyes.com/de?country=EU), der designorientierte Hersteller von

TV-Ständern und Möbeln im Audio-Video-Bereich, hat seine Teilnahme an der IFA

Berlin 2025 erfolgreich abgeschlossen. Für das Unternehmen ist dies ein

wichtiger Schritt auf dem Weg, modernes Wohnen und Home-Entertainment neu zu

definieren. Während der fünftägigen Messe begrüßte FITUEYES tausende Besucher,

Journalisten und Partner aus aller Welt.

Design ohne Grenzen

Im Gegensatz zu herkömmlichen TV-Möbeln bietet FITUEYES Lösungen, die Mobilität,

Funktionalität und Ästhetik verbinden. Das Unternehmen ist überzeugt, dass

Wohnräume nicht durch schwere Schränke oder starre Wandhalterungen eingeschränkt

werden sollten. TV-Ständer sollen sich flexibel an den Lebensstil der Menschen

anpassen.

Auf seinem 200 m² großen Messestand im Stil einer Kunstgalerie präsentierte

FITUEYES die Serien Eiffel (https://eu.fitueyes.com/de/collections/eiffel-

serie), Master (https://eu.fitueyes.com/de/collections/master-serie), Cantor

(https://eu.fitueyes.com/de/collections/cantor-serie) sowie die limitierte

Picasso-Serie (https://eu.fitueyes.com/de/collections/picasso-serie). Jede

Kollektion ist auf unterschiedliche Wohnstile abgestimmt und stieß auf großes

Interesse bei Fachbesuchern und Designliebhabern.

Neben den Produktneuheiten zeigte FITUEYES auch einen Heimkino-Bereich und einen

Gaming-Raum, die Besuchern ein direktes Erlebnis boten:

* Im Heimkino-Bereich wurde gezeigt, wie FITUEYES-Ständer sich perfekt mit

hochwertigen Audio- und Videosystemen kombinieren lassen, um Wohnzimmer in

stilvolle Kinoräume zu verwandeln.

* Im Gaming-Raum konnten Besucher selbst spielen und erleben, wie einfach sich

mit FITUEYES flexible und immersive Spielbereiche schaffen lassen. Dieser

Bereich war einer der Publikumsmagneten der Messe.

FITUEYES verzeichnete zahlreiche Geschäftsanfragen und Gespräche über neue

Partnerschaften, die den Weg für weitere Kooperationen in Europa und weltweit

ebnen.

Wachsende internationale Bekanntheit

Während der IFA 2025 gewann FITUEYES deutlich an Sichtbarkeit und stärkte seine

Position als internationale Designmarke. Der Stand entwickelte sich zu einem

Treffpunkt für Branchenführer, Händler und Distributoren, die nach Lösungen mit

Stil und Funktionalität suchten.

?Wir sind stolz darauf, unsere stilvollen und funktionalen TV-Ständer auf der

IFA 2025 präsentiert zu haben", sagte Giulio Wu, Chefdesigner von FITUEYES.?Die

starke Resonanz zeigt, dass die Menschen bereit sind für Produkte, die Kunst,

Flexibilität und Alltag verbinden. Und das ist erst der Anfang von dem, was

FITUEYES in die Welt hinausbringen wird."

Folgen Sie FITUEYES:

Instagram: @fitueyesofficial (https://www.instagram.com/fitueyesofficial/)

Facebook: EUFITUEYES (https://www.facebook.com/eufitueyes)

YouTube: @FITUEYES (https://www.youtube.com/@FITUEYES)

Website: https://fitueyes.com/

Ein Foto zu dieser Ankündigung ist verfügbar

unter: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/58b1e807-

62d0-4795-8382-0ea795abd5c8

Pressekontakt:

Andreas Keck

andreas@ispiderpr.com

+49 176 2157 4712Â°