GNW-News: FITUEYES bringt neues Leben in dein Wohnzimmer auf der IFA Berlin 2025

^Stand H22-112 | Messe Berlin, Deutschland | 5.-9. September

BERLIN, Aug. 19, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- FITUEYES

(https://eu.fitueyes.com/de?country=EU), der designorientierte Hersteller

ikonischer TV-Ständer und audiovisueller Möbel, präsentiert auf der IFA Berlin

2025 (https://fitueyes.com/pages/fitueyes-2025-ifa-exhibition) vom 5. bis 9.

September seine neuesten Kollektionen. Auf einer 200 m² großen Standfläche (H22-

112) lädt die Marke die Besucher in drei Erlebniszonen ein: eine

Produktausstellung, ein Heimkino und einen Gaming-Raum. Jede Zone bietet ein

einzigartiges Erlebnis, das Innovation, Designkunst und Lifestyle-Inspiration

miteinander verbindet.

Design, das keine Grenzen kennt

Seit seiner Gründung im Jahr 2016 definiert FITUEYES neu, wie Menschen mit ihrem

Wohnraum interagieren. Die mobilen, funktionalen und stilvollen TV-Ständer sind

weit mehr als einfache Bildschirmhalterungen. Jedes Design ist ein Dialog

zwischen Form und Freiheit, der Konventionen herausfordert und eine

audiovisuelle Revolution anstößt.

Kollektionen mit Charakter

FITUEYES TV Stand Collections 2025

Inspiriert von Architektur, Kunst und Philosophie vereinen FITUEYES-Kollektionen

(https://eu.fitueyes.com/de?country=EU) markante Ästhetik mit Funktion und

gestalten Räume und Lebensstile neu.

* Eiffel Serie (https://eu.fitueyes.com/de/collections/eiffel-serie) -

Industrielle Kunst trifft modernes Wohnen. Inspiriert vom Eiffelturm

vermittelt diese Kollektion europäische Romantik durch ein warmes Holz-und-

Eisen-Design. Höhenverstellbar, schwenkbar, neigbar und mit vielen TVs

kompatibel: für maximale Flexibilität.

* Picasso Serie (https://eu.fitueyes.com/de/collections/picasso-serie) - Eine

Hommage an den abstrakten Kubismus von Pablo Picasso. Die Serie zeichnet

sich durch markante Dreiecksformen aus, die den kühnen geometrischen Stil

des Meisters widerspiegeln. Das Design vereint künstlerischen Ausdruck mit

der Schlichtheit und Funktionalität moderner Innenräume.

* Master Serie (https://eu.fitueyes.com/de/collections/master-serie) -

Inspiriert von der zeitlosen Architektur der St. Pauls Kathedrale. Die

zweite Generation der Master Serie überzeugt durch ein kompaktes,

minimalistisches Design mit versteckten Rollen für einfache Mobilität. Eine

magnetische Rückabdeckung und integriertes Kabelmanagement sorgen für

Ordnung und Eleganz.

* Cantor Serie (https://eu.fitueyes.com/de/collections/cantor-serie) - Geprägt

von italienischer Handwerkskunst. Die Cantor Serie kombiniert geformten

Marmor und seidenmattiertes Metall zu einem edlen Mittelpunkt für luxuriöse

Innenräume. Ausgewogene Proportionen und integriertes Kabelmanagement machen

sie zu einem architektonischen Statement von Dauer.

* Zen Serie (https://eu.fitueyes.com/de/collections/zen-serie) - Inspiriert

von der natürlichen Schönheit des Holzes. Die Zen Serie spiegelt nordisches

Erbe mit klaren Linien und natürlichen Strukturen wider. Flexible

Höheneinstellungen und diskretes Kabelmanagement schaffen ein warmes,

harmonisches und funktionales Zentrum für moderne Wohnräume.

* Collector Serie (https://eu.fitueyes.com/de/collections/collector-serie) -

Die Collector Serie kombiniert kräftige Farbakzente mit unkonventionellen

Formen. Sie verwandelt den TV-Ständer in einen auffälligen Mittelpunkt, der

traditionelle Möbelgestaltung herausfordert.

Besucher der IFA 2025 können die Eiffel Serie, die Master Serie, die Cantor

Serie sowie eine Sonderedition der Picasso Serie vor Ort erleben.

?Unsere Ständer sind mehr als nur Halterungen für Bildschirme - sie verändern,

wie Menschen ihre Räume wahrnehmen", sagt Giulio Wu, Chefdesigner von FITUEYES.

?Wir sind überzeugt, dass Möbel inspirieren und sich anpassen sollten. Sie

bringen neues Leben in jedes Umfeld und entwickeln sich mit dem Lebensstil ihrer

Besitzer weiter. TV-Ständer sollten mit dem Leben tanzen - so wie man selbst."

Innovation, Qualität und Service

Innovation ist das Herzstück von FITUEYES und prägt ein vielseitiges Portfolio,

das von zukunftsweisendem Design und funktionaler Zweckmäßigkeit bestimmt ist.

Qualität bedeutet dabei keinerlei Kompromisse, jedes Stück wird für

Langlebigkeit, Komfort und ein außergewöhnliches audiovisuelles Erlebnis

gefertigt.

Der Service ist persönlich: Über sein globales Netzwerk bietet FITUEYES

professionelle Online-Unterstützung, reibungslose Auftragsabwicklung und

umfassende Betreuung vom Kauf bis zum After-Sales-Service.

Entdecken Sie FITUEYES auf der IFA

Besucher können am Stand von FITUEYES zwei Erlebniswelten entdecken. Ein

Heimkino bringt echtes Kinofeeling ins Wohnzimmer. Die TV-Ständer fügen sich

nahtlos in hochwertige Audio- und Video-Systeme ein und schaffen so ein

stilvolles Entertainment-Zentrum. Dazu gibt es eine Gaming-Zone, die für

intensives Spielen gemacht ist. Ergonomische Anordnungen und flexible

Bildschirm-Lösungen steigern Komfort und Leistung.

FITUEYES lädt die Besucher ein zu erleben, wie jedes Produkt nicht nur ein TV-

Setup, sondern den ganzen Lebensstil verändert. Am Stand zeigt die Marke, wie

handwerkliche Qualität und modernes Design die Verbindung von Technologie und

Wohnen neu definieren.

Mehr zu den Highlights der Messe und den Produkten finden Sie unter:

fitueyes.com/pages/fitueyes-2025-ifa-exhibition oder auf den Social-Media-

Kanälen von FITUEYES:

Instagram: @fitueyesofficial (https://www.instagram.com/fitueyesofficial/)

Facebook: EUFITUEYES (https://www.facebook.com/eufitueyes)

YouTube: @FITUEYES (https://www.youtube.com/@FITUEYES)

Foto: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/a81da51c-ddbe-4c92-

a573-7dbceaa8e7ee/de

Media Kontakt:

Andreas Keck

Email: andreas@ispiderpr.com

Tel: +49 176 2157 4712

