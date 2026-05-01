GNW-News: Fixico und Caliber schließen sich zusammen, um die Flottenreparatur in den Vereinigten Staaten neu zu gestalten
^AMSTERDAM, Niederlande, und Lewisville, Vereinigte Staaten, May 28, 2026 (GLOBE
NEWSWIRE) -- Fixico, Europas digitale Plattform für das Reparaturmanagement im
Automobilbereich, und Caliber, der größte Anbieter von Unfallreparaturen in den
Vereinigten Staaten, gaben heute eine strategische Partnerschaft bekannt, um ein
spezielles Angebot einzuführen, das Flottenbetreibern dabei helfen soll, die
zunehmende Komplexität von Reparaturen durch eine vernetzte,
technologiegestützte Reparaturerfahrung zu bewältigen.
Im Rahmen dieser Zusammenarbeit führt Fixico in den USA ein bewährtes digitales
Reparaturmodell ein, das die KI-gestützte Reparaturmanagement-Technologie von
Fixico mit dem landesweiten Netzwerk von Caliber verbindet, das aus mehr als
1.800 Servicezentren besteht, die auf Unfallreparaturen, Autoglas, mobile
Dienstleistungen und fortschrittliche Diagnostik spezialisiert sind.
Ein vernetztes Reparaturerlebnis zur Bewältigung der aktuellen Herausforderungen
bei der Flottenreparatur
Da die Komplexität der Fahrzeuge und die betrieblichen Anforderungen stetig
zunehmen, stehen Flottenbetreiber vor immer größeren Herausforderungen bei der
Verwaltung von Karosserie- und Glasreparaturen, insbesondere angesichts
fragmentierter Systeme, zahlreicher Kontaktpunkte und eingeschränkter
Transparenz.
Caliber Fleet Solutions löst dieses Problem durch die Bereitstellung eines
nahtlosen, durchgängigen digitalen Reparaturprozesses, der von der
Auftragsannahme und Terminplanung über die Reparaturverfolgung und Kommunikation
bis hin zu Leistungsdaten gebündelt ist und Kunden sowie Endkunden während des
gesamten Prozesses vollständige Transparenz bietet.
Für US-Flottenbetreiber ermöglicht die Partnerschaft schnellere Reparaturzyklen
durch optimierte, technologiegestützte Arbeitsabläufe; eine intelligente
Werkstattzuweisung auf Basis von Standort, Leistungsfähigkeit, Verfügbarkeit,
Kosten und ADAS-Kalibrierungszertifizierung; eine koordinierte Abwicklung von
Karosserie- und Glasschäden, einschließlich kombinierter Fälle; einen Echtzeit-
Einblick in Reparaturstatus und -leistung für Kunden und Endkunden; sowie
flexible Selbstbedienungs- oder Managed-Service-Optionen mit speziellem Support
für größere Flotten.
?Die Reparatur von Fuhrparks befindet sich in einem grundlegenden Wandel.
Betreiber benötigen schnellere Entscheidungen, engere Koordination und Echtzeit-
Einblicke, um die Betriebsbereitschaft aufrechtzuerhalten. Durch die
Partnerschaft mit Fixico können wir US-Fuhrparks ein bewährtes,
technologiegestütztes Modell in großem Maßstab anbieten und damit über einzelne
Reparaturen hinaus zu einer vollständig vernetzten Reparaturexperience gehen",
sagte Brent Jones.
Eine in Europa bewährte Plattform, angepasst an den US-amerikanischen Markt
Fixico verfügt über mehr als 12 Jahre Erfahrung in der Digitalisierung von
Karosserie- und Glasreparaturen in ganz Europa für über 250 führende Flotten-
und Versicherungskunden und arbeitet mittlerweile mit mehr als 15.000
europäischen Reparatur- und Wartungsbetrieben zusammen. Die KI-gestützte
Plattform des Unternehmens wurde speziell für dieses Segment entwickelt und ist
keine Adaption allgemeiner Workflow-Tools.
?Die Expansion in den US-Markt gemeinsam mit Caliber ist ein entscheidender
Meilenstein für Fixico. Wir haben unsere Plattform in Europa aufgebaut, um ein
Problem zu lösen, das in jedem großen Automobilmarkt besteht: fragmentierte
Reparaturnetzwerke, die an Transparenz fehlen. Die Größe und operative Stärke
von Caliber bilden die ideale Grundlage, um unsere Plattform amerikanischen
Flottenbetreibern vom ersten Tag an in nennenswertem Umfang zur Verfügung zu
stellen", sagte Derk Roodhuyzen de Vries, CEO und Mitbegründer von Fixico.
Über Caliber
Das 1997 gegründete Markenportfolio von Caliber ist auf über 1.800 Standorte im
ganzen Land angewachsen und umfasst ein umfassendes Angebot an sich ergänzenden
Kfz-Dienstleistungen, darunter Caliber Collision, den landesweit größten
Anbieter von Unfallreparaturen in 41 Bundesstaaten, Caliber Auto Glass für die
Reparatur und den Austausch von Scheiben sowie Caliber Fleet Solutions.
Unter dem Motto?Restoring the Rhythm of Your Life(®)" setzen sich die mehr als
30.000 Mitarbeiter von Caliber dafür ein, dass Kunden sicher wieder auf die
Straße kommen und in ihren gewohnten Lebensrhythmus zurückkehren können. Caliber
hat sich der Bereitstellung eines herausragenden Kundenerlebnisses verschrieben
und zählt weiterhin zu den Unternehmen mit den höchsten
Kundenzufriedenheitswerten der Branche.
Weitere Informationen finden Sie unter caliber.com (http://caliber.com).
Über Fixico
Fixico ist die digitale Plattform und der Marktplatz für das Reparatur- und
Wartungsmanagement von Fuhrparks. Das Unternehmen vernetzt Fuhrparkbetreiber,
Versicherer und Reparaturnetzwerke in einem digital vernetzten Ökosystem, das
darauf ausgelegt ist, Transparenz, Koordination und Leistung zu verbessern.
Gestützt auf KI und Daten ermöglicht Fixico Unternehmen, alle Arten von
Fahrzeugreparaturen und -wartungen an einem Ort zu verwalten und liefert
messbare Ergebnisse hinsichtlich der Kosten, Durchlaufzeiten, Qualität und
Fahreraufriedenheit.
Fixico ist in 12 Ländern tätig, betreut mehr als 250 Unternehmen, darunter
Arval, SIXT und Aon, und verbindet diese mit einem Netzwerk von insgesamt
17.000 Werkstätten in ganz Europa und den Vereinigten Staaten.
Weitere Informationen finden Sie unter fixico.com (http://fixico.com).
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Photo caption: Derk Roodhuyzen de Vries, CEO and Co-founder Fixico
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xander@fixico.com
Caliber Media Relations:
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Director, Marketing
media@calibercollision.comÂ°