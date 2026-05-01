GNW-News: Fixico und Caliber schließen sich zusammen, um die Flottenreparatur in den Vereinigten Staaten neu zu gestalten

^AMSTERDAM, Niederlande, und Lewisville, Vereinigte Staaten, May 28, 2026 (GLOBE

NEWSWIRE) -- Fixico, Europas digitale Plattform für das Reparaturmanagement im

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Automobilbereich, und Caliber, der größte Anbieter von Unfallreparaturen in den

Vereinigten Staaten, gaben heute eine strategische Partnerschaft bekannt, um ein

spezielles Angebot einzuführen, das Flottenbetreibern dabei helfen soll, die

zunehmende Komplexität von Reparaturen durch eine vernetzte,

technologiegestützte Reparaturerfahrung zu bewältigen.

Im Rahmen dieser Zusammenarbeit führt Fixico in den USA ein bewährtes digitales

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Reparaturmodell ein, das die KI-gestützte Reparaturmanagement-Technologie von

Fixico mit dem landesweiten Netzwerk von Caliber verbindet, das aus mehr als

1.800 Servicezentren besteht, die auf Unfallreparaturen, Autoglas, mobile

Dienstleistungen und fortschrittliche Diagnostik spezialisiert sind.

Ein vernetztes Reparaturerlebnis zur Bewältigung der aktuellen Herausforderungen

bei der Flottenreparatur

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Da die Komplexität der Fahrzeuge und die betrieblichen Anforderungen stetig

zunehmen, stehen Flottenbetreiber vor immer größeren Herausforderungen bei der

Verwaltung von Karosserie- und Glasreparaturen, insbesondere angesichts

fragmentierter Systeme, zahlreicher Kontaktpunkte und eingeschränkter

Transparenz.

Caliber Fleet Solutions löst dieses Problem durch die Bereitstellung eines

nahtlosen, durchgängigen digitalen Reparaturprozesses, der von der

Auftragsannahme und Terminplanung über die Reparaturverfolgung und Kommunikation

bis hin zu Leistungsdaten gebündelt ist und Kunden sowie Endkunden während des

gesamten Prozesses vollständige Transparenz bietet.

Für US-Flottenbetreiber ermöglicht die Partnerschaft schnellere Reparaturzyklen

durch optimierte, technologiegestützte Arbeitsabläufe; eine intelligente

Werkstattzuweisung auf Basis von Standort, Leistungsfähigkeit, Verfügbarkeit,

Kosten und ADAS-Kalibrierungszertifizierung; eine koordinierte Abwicklung von

Karosserie- und Glasschäden, einschließlich kombinierter Fälle; einen Echtzeit-

Einblick in Reparaturstatus und -leistung für Kunden und Endkunden; sowie

flexible Selbstbedienungs- oder Managed-Service-Optionen mit speziellem Support

für größere Flotten.

?Die Reparatur von Fuhrparks befindet sich in einem grundlegenden Wandel.

Betreiber benötigen schnellere Entscheidungen, engere Koordination und Echtzeit-

Einblicke, um die Betriebsbereitschaft aufrechtzuerhalten. Durch die

Partnerschaft mit Fixico können wir US-Fuhrparks ein bewährtes,

technologiegestütztes Modell in großem Maßstab anbieten und damit über einzelne

Reparaturen hinaus zu einer vollständig vernetzten Reparaturexperience gehen",

sagte Brent Jones.

Eine in Europa bewährte Plattform, angepasst an den US-amerikanischen Markt

Fixico verfügt über mehr als 12 Jahre Erfahrung in der Digitalisierung von

Karosserie- und Glasreparaturen in ganz Europa für über 250 führende Flotten-

und Versicherungskunden und arbeitet mittlerweile mit mehr als 15.000

europäischen Reparatur- und Wartungsbetrieben zusammen. Die KI-gestützte

Plattform des Unternehmens wurde speziell für dieses Segment entwickelt und ist

keine Adaption allgemeiner Workflow-Tools.

?Die Expansion in den US-Markt gemeinsam mit Caliber ist ein entscheidender

Meilenstein für Fixico. Wir haben unsere Plattform in Europa aufgebaut, um ein

Problem zu lösen, das in jedem großen Automobilmarkt besteht: fragmentierte

Reparaturnetzwerke, die an Transparenz fehlen. Die Größe und operative Stärke

von Caliber bilden die ideale Grundlage, um unsere Plattform amerikanischen

Flottenbetreibern vom ersten Tag an in nennenswertem Umfang zur Verfügung zu

stellen", sagte Derk Roodhuyzen de Vries, CEO und Mitbegründer von Fixico.

Über Caliber

Das 1997 gegründete Markenportfolio von Caliber ist auf über 1.800 Standorte im

ganzen Land angewachsen und umfasst ein umfassendes Angebot an sich ergänzenden

Kfz-Dienstleistungen, darunter Caliber Collision, den landesweit größten

Anbieter von Unfallreparaturen in 41 Bundesstaaten, Caliber Auto Glass für die

Reparatur und den Austausch von Scheiben sowie Caliber Fleet Solutions.

Unter dem Motto?Restoring the Rhythm of Your Life(®)" setzen sich die mehr als

30.000 Mitarbeiter von Caliber dafür ein, dass Kunden sicher wieder auf die

Straße kommen und in ihren gewohnten Lebensrhythmus zurückkehren können. Caliber

hat sich der Bereitstellung eines herausragenden Kundenerlebnisses verschrieben

und zählt weiterhin zu den Unternehmen mit den höchsten

Kundenzufriedenheitswerten der Branche.

Weitere Informationen finden Sie unter caliber.com (http://caliber.com).

Über Fixico

Fixico ist die digitale Plattform und der Marktplatz für das Reparatur- und

Wartungsmanagement von Fuhrparks. Das Unternehmen vernetzt Fuhrparkbetreiber,

Versicherer und Reparaturnetzwerke in einem digital vernetzten Ökosystem, das

darauf ausgelegt ist, Transparenz, Koordination und Leistung zu verbessern.

Gestützt auf KI und Daten ermöglicht Fixico Unternehmen, alle Arten von

Fahrzeugreparaturen und -wartungen an einem Ort zu verwalten und liefert

messbare Ergebnisse hinsichtlich der Kosten, Durchlaufzeiten, Qualität und

Fahreraufriedenheit.

Fixico ist in 12 Ländern tätig, betreut mehr als 250 Unternehmen, darunter

Arval, SIXT und Aon, und verbindet diese mit einem Netzwerk von insgesamt

17.000 Werkstätten in ganz Europa und den Vereinigten Staaten.

Weitere Informationen finden Sie unter fixico.com (http://fixico.com).

Photo materials: click here (https://fixico.com/news/assets/240158/)

Photo caption: Derk Roodhuyzen de Vries, CEO and Co-founder Fixico

Contacts:

Fixico

Xander Zwaaf

Head of Marketing

+31 6 13 69 78 09

xander@fixico.com

Caliber Media Relations:

Samantha Henderson

Director, Marketing

media@calibercollision.comÂ°