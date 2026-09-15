GNW-News: Flashforge bringt den CJ270 auf den Markt, den weltweit ersten Desktop-Vollfarb-3D-Drucker für 3.999 USD
^NEW YORK, Sept. 15, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Flashforge hat vor Kurzem den
Desktop-Vollfarb-3D-Drucker CJ270 zum Preis von 3.999 USD auf den Markt
gebracht. Er kann ab sofort über Flashforge.com (http://flashforge.com) bestellt
werden. Die ersten Lieferungen sollen am 15. Oktober beginnen. Das System nutzt
Material-Jetting und UV-Härtung und erzeugt detailreiche Vollfarbmodelle mit
sanften Farbverläufen. Ein wasserlösliches Stützmaterial erleichtert zudem die
Nachbearbeitung.
Farbe wird gedruckt - nicht aufgetragen
In vielen Arbeitsabläufen erforderte die Herstellung eines physischen
Vollfarbmodells bisher separate Druck-, Lackier- und Veredelungsschritte. Das
gilt vor allem dann, wenn ein Modell Farbverläufe, Farbübergänge oder
detaillierte Oberflächengrafiken enthält. Der CJ270 (https://bit.ly/4gYpUAO)
integriert die Farbe direkt in den Druckprozess und verwendet dafür Materialien
in Cyan, Magenta, Gelb und Schwarz (CMYK) sowie Weiß und Transparent.
Das System unterstützt mehr als 10 Millionen Farben und Schichtdicken von nur 7
?m und ermöglicht damit sanfte Farbverläufe, feine Farbübergänge und eine
detailgetreue Oberflächenwiedergabe. Ein spezielles wasserlösliches
Stützmaterial erleichtert zugleich die Entfernung von Stützstrukturen aus
Vertiefungen, Innenstrukturen und anderen schwer zugänglichen Geometrien.
Für professionelle Vollfarbanwendungen entwickelt
Der CJ270 ist für eine Vielzahl professioneller und kreativer Anwendungen
konzipiert:
* Design und Produktentwicklung: Physische Prototypen erstellen, die Form,
Grafiken und Farben bereits vor der Produktion vermitteln und Teams dabei
helfen, visuelle Konzepte effizienter zu bewerten.
* IP- und Charakterentwicklung: Figuren, Charaktermodelle und individuelle
Sammlerstücke mit detaillierten Texturen, Farbverläufen und
Farbinformationen direkt im gedruckten Modell erstellen.
* Bildung und visuelle Kommunikation: Architekturmodelle, Lehrmittel und
andere visuelle Objekte erstellen, bei denen Farbe dazu beiträgt,
Informationen anschaulicher und verständlicher zu vermitteln.
Darüber hinaus erleichtert ein spezielles wasserlösliches Stützmaterial die
Nachbearbeitung bei Vertiefungen, Innenstrukturen und anderen schwer
zugänglichen Geometrien.
Mit Abmessungen von 697 × 410 × 405 mm ist der CJ270 für den Einsatz in Studios,
Klassenzimmern und professionellen Arbeitsumgebungen ausgelegt und bringt
Vollfarb-Material-Jetting in ein kompaktes Desktop-System.
Preise und Verfügbarkeit
Der Flashforge CJ270 kostet in den USA 3.999 USD und kann seit dem 9. September
2026 ab 00:00 Uhr PT über Flashforge.com bestellt werden.
Die ersten Auslieferungen sollen am 15. Oktober 2026 beginnen. Die Preise
variieren je nach Markt. Regionale Preise sind über die lokalen Vertriebskanäle
von Flashforge erhältlich.
Über Flashforge
Flashforge wurde 2011 gegründet und ist ein weltweit tätiges 3D-
Drucktechnologieunternehmen, das zugängliche Lösungen entwickelt, die sich an
eine Vielzahl von Anwendern und Anwendungsbereichen richten. Das Portfolio
umfasst 3D-Drucker, Materialien und Software für Einzelanwender,
Bildungseinrichtungen und professionelle Teams weltweit.
Medienkontakt:
Jessica Zhou
pr@flashforge.com (mailto:pr@flashforge.com)
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2b2f-470e-8bb0-94e4b95fc2da
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6e552052eff5
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3202-4b1b-9711-586f7de118c6
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