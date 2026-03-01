GNW-News: Foremay stellt strahlungsgehärtete raumfahrttaugliche SSD vor

^Die branchenweit erste strahlungsgehärtete NVMe- und SATA-SSD, die für Missionen

vom erdnahen Orbit bis in den Weltraum entwickelt wurde. Sie verfügt über eine

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Graded-Z-Abschirmung und KI-gesteuerte selbstheilende Funktionen, um die

Datenintegrität in extremen Strahlungsumgebungen mit LET 100 MeV?cm(2)/mg und

TID 500 krad zu gewährleisten.

PASADENA, Kalifornien, March 24, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Foremay, Inc., ein

weltweit führender Anbieter von raumfahrt- und militärtauglichen SSDs, hat heute

die Einführung seiner bahnbrechenden InterStellar(TM)-Serie angekündigt, einer

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vollständigen Produktreihe strahlungsgehärteter SSDs

(https://www.foremay.net/sc199-ssd-solid-state-drive-flash-hard-drives.htm).

Diese strahlungsgehärtete SSD der nächsten Generation wurde speziell für die

extremen Anforderungen von LEO-, MEO-, GEO-, HEO-Erkundungen und der Erforschung

des Weltraums sowohl für militärische als auch für kommerzielle Zwecke

entwickelt. Sie bietet selbst unter extremsten Strahlungsbedingungen eine

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beispiellos lange Lebensdauer und wird bereits von führenden Herstellern

weltraumtauglicher Systeme eingesetzt.

?Die InterStellar(TM) ist nicht nur ein Speichergerät; sie ist eine digitale Arche

für das nächste Jahrhundert der Weltraumforschung", so Dr. Jack Winters, CTO von

Foremay.?Indem wir physikalische Interzeption, chemischen Neutroneneinfang und

KI-gesteuerte selbstheilende Funktionen kombinieren, bieten wir der Raumfahrt-

und Verteidigungsindustrie eine raumfahrttaugliche SSD

(https://www.foremay.net/pr/radiation-hardened-ssd-rad-hard-ssd-military-grade-

ssd-space-grade-ssd-foremay-rugged-ssd.pdf)-Lösung in Standardgröße, die die

Reise zu den Sternen überstehen kann."

Elektronik für Raumfahrt und Militär ist einer dreifachen Bedrohung durch die

Gesamtionisationsdosis (TID), Single Event Effects (SEE) und interne

elektrostatische Entladungen (IESD) ausgesetzt. Während handelsübliche SSDs oft

schon innerhalb weniger Monate nach dem Einsatz im Orbit ausfallen, nutzt

Foremays InterStellar(TM) eine Graded-Z-Abschirmungsarchitektur, die patentierte

und proprietäre Technologien kombiniert.

Die InterStellar(TM)-Lösung bremst Protonen effektiv ab und fängt Sekundärneutronen

ein, wodurch eine Rohstrahlung von 10.000 krad auf einen kontrollierbaren

Schwellenwert von 500 krad reduziert - und so die Hardware-Integrität über die

Südatlantische Anomalie (SAA) hinaus gewährleistet wird. Sie bietet zudem eine

wirksame Barriere gegen die?Killer-Elektronen" des äußeren Van-Allen-Gürtels

sowie gegen sekundäre Bremsstrahlung.

Darüber hinaus erhöht die Architektur die Prüfwerte für die

Gesamtionisationsdosis (TID) und den Schwellenwert für den linearen

Energietransfer (LET) deutlich, um extremen Strahlungen standzuhalten, die durch

Sonnenpartikelenergie (SPE) und galaktische kosmische Strahlung (GCR) im

Weltraum und im tiefen Weltraum verursacht werden. Aus diesem Grund ist sie die

erste Wahl für Single-Event-Effect-resistente (SEE) Speichersysteme für den

Einsatz im Weltraum.

Neben der physischen Abschirmung verfügt die InterStellar(TM) über Foremays

Interstellar AI-Driven Block Management (IABM(TM)), das KI an der Peripherie im

Weltraum ermöglicht. Mithilfe von maschinellem Lernen erstellt diese

fortschrittliche Firmware eine?Strahlenrisikokarte" in Echtzeit. Durch die

Überwachung der Bitfehlerrate (BER) und prädiktiver Sensordaten migriert diese

hochzuverlässige SSD für Verteidigung und Raumfahrt missionskritische Daten

proaktiv aus?Hot Zones", die von hochenergetischen Schwerionen getroffen

werden.

In Verbindung mit einem strahlungsgehärteten Elektronikcontroller und Triple

Modular Redundancy (TMR) verfügt das Laufwerk über Immunität gegen Single Event

Latch-up (SEL) und ermöglicht damit eine bisher in der SSD-Branche unerreichte

Minderung von Single Event Effects (SEE).

Über Foremay

Foremay, Inc. wurde 2002 im Silicon Valley gegründet und ist ein führender

Entwickler und Hersteller von militär- und raumfahrttauglichen Solid-State-

Laufwerken. Foremay hat seinen Hauptsitz in Pasadena und widmet sich der

Weiterentwicklung dessen, was in extremen Umgebungen mit robusten SSD-Lösungen

möglich ist. Weitere Informationen finden Sie unter www.foremay.net

(http://www.foremay.net).

Medienkontakt:

Dennis Eodice

pr@foremay.net

+1 408 228 3468

Ein Foto zu dieser Mitteilung finden Sie

unter https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/b4ec52df-adb8-4e50-

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