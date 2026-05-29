GNW-News: Fortis Life Sciences erweitert sein AbNano®-Portfolio um die erste VHH-Bibliothek, die aus peripheren natürlichen Killerzellen gewonnen wurde und d...

^BOSTON, May 28, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Fortis Life Sciences gibt heute die

Einführung der AbNano (https://www.fortislife.com/products/anti-nk-cell-vhh-

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library)(®) (https://www.fortislife.com/products/anti-nk-cell-vhh-library) VHH

Anti-NK-Zell-Bibliothek (https://www.fortislife.com/products/anti-nk-cell-vhh-

library) bekannt, einem erstklassigen Repertoire an aus peripheren natürlichen

Killerzellen (NK-Zellen) gewonnenen Einzeldomänen-Antikörpern (VHH) für

translationale und therapeutische Anwendungen, die auf komplexe NK-assoziierte

Rezeptorsysteme abzielen. Die Identifizierung und Entwicklung von Antikörpern in

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NK-Zell-Systemen stellt aufgrund der Komplexität der Rezeptoren, der heterogenen

Expressionsmuster und der dynamischen Funktionszustände eine technische

Herausforderung dar.

Natürliche Killerzellen rücken in der Krebsimmuntherapie und der Erforschung

immunvermittelter Erkrankungen zunehmend in den Fokus, da sie eine zentrale

Rolle bei der Immunüberwachung spielen und ein großes Potenzial für die

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Zellmanipulation der nächsten Generation sowie für biologische Strategien

bieten. Kompakte VHH-Domänen können Vorteile bei konformationellen oder schwer

zugänglichen NK-assoziierten Zielmolekülen bieten, die für herkömmliche

Antikörperformate problematisch sind.

Die AbNano VHH Anti-NK-Zell-Bibliothek begegnet diesen Herausforderungen durch

ein auf die Biologie der NK-Zellen abgestimmtes Repertoire an natürlich

gewonnenen Einzeldomänen-Antikörpern. Die Bibliothek, die aus biologisch

relevantem Ausgangsmaterial peripherer NK-Zellen erstellt und hinsichtlich ihrer

breiten Sequenz- und Strukturvielfalt charakterisiert wurde, bietet akademischen

und biopharmazeutischen Teams eine differenzierte Ausgangsbasis für die

Identifizierung von Bindungsstellen, die Bewertung von Zielmolekülen, die Assay-

Entwicklung sowie nachgelagerte technische Arbeitsabläufe.

Interne Validierungsstudien identifizierten Bindungsstellen an mehreren NK-

assoziierten Zielmolekülen, darunter CD56

(https://www.fortislife.com/products/primary-antibodies/rabbit-anti-ncam-1-cd56-

recombinant-monoclonal-antibody-blr152j/BETHYL-A700-152), CD8a

(https://www.fortislife.com/products/primary-antibodies/rabbit-anti-cd8-alpha-

recombinant-monoclonal-antibody-blr044f/BETHYL-A700-044) und NKp46

(https://www.fortislife.com/products/primary-antibodies/rabbit-anti-ncr1-nkp46-

recombinant-monoclonal-antibody-blr309m/BETHYL-A700-309), was den Einsatz bei

Zielmolekülen mit unterschiedlichen biologischen Funktionen und

Expressionsmustern untermauert.

?NK-assoziierte Rezeptorsysteme lassen sich mit herkömmlichen Forschungsansätzen

von Natur aus nur schwer untersuchen", sagte Chris Woodward, Senior Director für

Antikörperlösungen bei Fortis Life Sciences.?Spezialisierte Repertoires, die

auf biologisch relevantem Ausgangsmaterial basieren, können Forschern und

Entwicklern von Therapeutika dabei helfen, Bindemoleküle gegen Immunziele

effizient zu identifizieren, was möglicherweise die Entwicklung von gezielten

Immunzelltherapien und Biologika für Krebserkrankungen und komplexe

Immunerkrankungen beschleunigen könnte."

Die Markteinführung ist die dritte Ergänzung des wachsenden AbNano(®)-

Portfolios. Ähnlich wie andere AbNano-Bibliotheken

(https://www.fortislife.com/products/libraries) ist sie als eigenständiges

Forschungsprodukt oder im Rahmen maßgeschneiderter VHH-

Entdeckungsdienstleistungen (https://www.fortislife.com/vhh-discovery)

erhältlich, die Entwicklung von Screening-Strategien, die Auswahl mittels

Phagen-Display, Sequenzierungsanalysen, die Triage von Treffern, die Umwandlung

in rekombinante Formate sowie die Unterstützung bei der frühen

Leitsubstanzentwicklung umfassen.

Weitere Informationen finden Sie unter fortislife.com/products/anti-nk-cell-vhh-

library (https://www.fortislife.com/products/anti-nk-cell-vhh-library)

Über Fortis Life Sciences

Das im Jahr 2020 gegründete Unternehmen Fortis Life Sciences

(https://www.fortislife.com/) vereint spezialisierte Life-Science-Unternehmen

wie Abcore, Arista Biologicals, Bethyl Laboratories, Empirical Bioscience, IPOC,

nanoComposix und Vector Biolabs, um Unternehmen dabei zu unterstützen, den Weg

von der Forschung bis zur Markteinführung schneller, kontinuierlicher und

kontrollierter zu beschreiten. Durch die Bereitstellung hochwertiger Produkte,

maßgeschneiderter Dienstleistungen und fundierten technischen Fachwissens

unterstützt Fortis seine Partner bei der Entwicklung, Validierung und

Herstellung proprietärer Lösungen für komplexe wissenschaftliche und

betriebliche Anforderungen. Fortis bedient Unternehmen weltweit durch eine

stetig wachsende globale Präsenz, zu der auch mehrere cGMP-konforme

Produktionsstätten gehören, die nach ISO 13485 zertifiziert sind. Weitere

Informationen finden Sie unter fortislife.com.

Pressekontakt:

Nick Bartosik

Marketing Specialist

Fortis Life Sciences

nbartosik@fortislife.com (mailto:nbartosik@fortislife.com)

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