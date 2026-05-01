GNW-News: Fortis Life Sciences vergibt den AbNano® VHH Discovery Grant 2026 an Deliver Biosciences im Bereich der gezielten Wirkstoffabgabe
^BOSTON und LONDON, May 13, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Fortis Life Sciences
(https://www.fortislife.com/) und Deliver Biosciences
(https://deliverbio.com/) gaben heute bekannt, dass Fortis Deliver Biosciences
zum ersten Preisträger der?Fortis Grant Series 2026" ernannt hat. Im Rahmen des
Fortis-Förderprogramms wurden die Dienstleistungen von AbNano VHH Discovery
(https://www.fortislife.com/vhh-discovery) vorgestellt, um Organisationen, die
neue Technologien zur Entwicklung vielversprechender Therapieprogramme
einsetzen, mehr Möglichkeiten zu eröffnen.
Viele schwere Erkrankungen sind nach wie vor schwer zu behandeln, da die
biologischen Zielstrukturen, die ihnen zugrunde liegen, mit herkömmlichen
Antikörpern oft nur schwer zu erreichen sind. Große Antikörperformate haben oft
Schwierigkeiten, in dichtes Gewebe wie solide Tumoren einzudringen, was ihr
therapeutisches Potenzial einschränkt. VHH-Antikörper bieten eine
vielversprechende Alternative. Dank ihrer geringeren Größe, ihrer geringen
Immunogenität und ihrer Stabilität können sie sich effektiver durch das Gewebe
bewegen, präzise binden und neue Therapieansätze ermöglichen.
Für Forscher und Arzneimittelentwickler bedeutet dies kürzere
Entwicklungszeiten, geringere biologische Barrieren, eine höhere Zielgenauigkeit
sowie neue Möglichkeiten in den Bereichen Krebs, Autoimmunerkrankungen,
Gentherapie und gezielte Wirkstoffabgabe.
Die Fortis Grant Series (https://www.fortislife.com/fortis-grant-series) bietet
akademischen Einrichtungen, gemeinnützigen Organisationen sowie Biotechnologie-
und Pharmaunternehmen Zugang zu Dienstleistungen im Bereich der
Antikörperforschung, deren Aufbau intern oft zu kostspielig oder zu
spezialisiert ist.
?Viele der nächsten Durchbrüche in der Medizin werden von Wissenschaftlern
erzielt werden, die schwierige biologische Probleme in Bereichen wie Krebs,
Immunerkrankungen und Gentherapie lösen", sagte Chris Woodward, Senior Director
für Sales und Marketing im Bereich Antikörperlösungen bei Fortis Life Sciences.
?Die Förderreihe treibt diese Arbeit voran, indem sie das für die Forschung
erforderliche Fachwissen und die Antikörpertechnologien bereitstellt, die
notwendig sind, um vielversprechende wissenschaftliche Erkenntnisse in
therapeutische Wirkstoffkandidaten umzusetzen."
Fortis prüfte Bewerbungen von Organisationen aus aller Welt und bewertete die
Vorschläge anhand ihrer wissenschaftlichen Qualität, ihrer Innovationskraft,
ihrer Durchführbarkeit und ihrer potenziellen langfristigen Auswirkungen. Der
Beitrag von George Tetley und Deliver Biosciences wurde zum Gewinner gekürt.
Deliver Biosciences entwickelt Technologien zur gezielten Wirkstoffabgabe, die
darauf ausgelegt sind, Therapeutika direkt an die Zielzellen zu bringen, um
künftige Behandlungsstrategien für Erkrankungen wie HIV, Sichelzellenanämie und
neurodegenerative Erkrankungen zu unterstützen.
?Der Zugang zu einer hochmodernen Forschungsinfrastruktur kann maßgeblich
beeinflussen, welche Ziele ein aufstrebendes Biotechnologieunternehmen verfolgen
kann und wie effizient es Daten generieren, Zielmoleküle bewerten und
Entwicklungswege priorisieren kann", sagte George Tetley, Ph.D., Mitbegründer
und Chief Scientific Officer von Deliver Biosciences.?Wir freuen uns darauf,
die Kompetenzen von AbNano zu nutzen, um unsere Arbeit im Bereich der In-vivo-
CAR-T- und Gentherapie voranzutreiben, mit dem Ziel, Patienten neue Therapien
zugänglich zu machen."
Über Fortis Life Sciences
Fortis Life Sciences wurde im Jahr 2020 gegründet und vereint spezialisierte
Life-Science-Unternehmen wie Abcore, Arista Biologicals, Bethyl Laboratories,
Empirical Bioscience, IPOC, nanoComposix und Vector Biolabs, um Unternehmen
dabei zu unterstützen, den Weg von der Forschung bis zur Markteinführung
schneller, kontinuierlicher und kontrollierter zu beschreiten. Durch die
Bereitstellung hochwertiger Produkte, maßgeschneiderter Dienstleistungen und
fundierten technischen Fachwissens unterstützt Fortis seine Partner bei der
Entwicklung, Validierung und Herstellung proprietärer Lösungen für komplexe
wissenschaftliche und betriebliche Anforderungen. Fortis bedient Unternehmen
weltweit durch eine stetig wachsende globale Präsenz, zu der auch mehrere cGMP-
konforme Produktionsstätten gehören, die nach ISO 13485 zertifiziert sind.
Weitere Informationen finden Sie unter fortislife.com
(https://www.fortislife.com/)
Über Deliver Biosciences
Deliver Biosciences entwickelt zielgerichtete Nanopartikel-Transportvektoren,
die darauf ausgelegt sind, eine breite Palette therapeutischer Wirkstoffe sicher
und effizient zu bestimmten Zellen in vivo zu transportieren, wobei ein
Leitkandidat für die in vivo CAR-T-Therapie auf dem Weg in die klinische Phase
ist. Die Plattform wurde entwickelt, um die Reprogrammierung von Zellen sowie
Behandlungsmethoden der nächsten Generation zu unterstützen, darunter Genom-
Editierung, Immuntherapie und Präzisionsmedizin. Der Schwerpunkt des
Unternehmens liegt auf der Krebsimmuntherapie, mit langfristigen
Anwendungsmöglichkeiten bei Autoimmun-, neurodegenerativen und kardiovaskulären
Erkrankungen, bei denen nach wie vor erheblicher ungedeckter medizinischer
Bedarf besteht. Weitere Informationen finden Sie unter deliverbio.com
(https://deliverbio.com/)
Medienkontakt:
Nick Bartosik
Marketing Specialist
Fortis Life Sciences
nbartosik@fortislife.com (mailto:nbartosik@fortislife.com)
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