GNW-News: Fortrea erweitert Führungsteam und ernennt Oren Cohen zum Chief Medical Officer und Scott Dove zum President of Clinical Pharmacology Services

^DURHAM, North Carolina, Feb. 17, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Fortrea

(https://www.fortrea.com/) (Nasdaq: FTRE) (das?Unternehmen"), eine weltweit

Wer­bung Wer­bung

führende Contract Research Organization (CRO), hat heute bekanntgegeben, dass es

sein Führungsteam erweitert hat. Oren Cohen, MD, der zuvor sowohl als Chief

Medical Officer (CMO) von Fortrea als auch als President of Clinical

Pharmacology Services (CPS) tätig war, widmet sich nun ausschließlich seinen

Aufgaben als CMO, nämlich der medizinischen Strategie, der wissenschaftlichen

Leitung, der Ethik und der Governance-Aufsicht für das gesamte Fortrea-

Wer­bung Wer­bung

Portfolio. Scott Dove, PhD, ist der neue President of Clinical Pharmacology

Services (CPS) bei Fortrea und verantwortlich für die frühen klinischen

Entwicklungslösungen in Fortreas globalen Netzwerk von klinischen

Forschungseinheiten. Cohen und Dove sind beide Mitglieder des Executive

Committee von Fortrea.

?Die Aufnahme von Scott in das Fortrea-Team, während sich Oren nun voll und ganz

Wer­bung Wer­bung

den medizinischen und wissenschaftlichen Aspekten der Entwicklung widmet, ist

ein Gewinn für unsere Kunden", so Anshul Thakral, CEO.?Durch die enge

Zusammenarbeit mit unseren Führungskräften in allen Phasen der klinischen

Entwicklung wird Oren seine Beziehungen zu den Kunden vertiefen. Er beteiligt

sich früher am wissenschaftlichen Dialog und arbeitet eng mit unseren Ärzten und

therapeutischen Führungskräften zusammen, um komplexe

Entwicklungsherausforderungen zu bewältigen und dabei die höchsten Standards der

wissenschaftlichen Integrität und Patientensicherheit aufrechtzuerhalten. Scott

hat sich schnell in unser Team für klinische Pharmakologie eingearbeitet und

gewinnt derzeit einen direkten Einblick in unsere erstklassigen Kliniken. Er

vereint einen starken technischen Hintergrund in der klinischen Entwicklung und

im operativen Bereich mit einer erfolgreichen Führungsbilanz beim Aufbau und der

Leitung globaler Organisationen. Ich freue mich auf seine Impulse zur weiteren

Stärkung unseres Angebots."

Oren Cohen, MD Chief Medical Officer

Oren Cohen, MD, ist ein erfahrener Experte in der Arzneimittelentwicklung und

verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung in verschiedenen leitenden

medizinischen und wissenschaftlichen Funktionen der pharmazeutischen Industrie.

Vor seiner Tätigkeit bei Fortrea war er als CMO und Head of Clinical

Pharmacology Services bei Labcorp Drug Development tätig. Zuvor war er CMO bei

Viamet Pharmaceuticals und hatte verschiedene leitende Positionen im

medizinischen und operativen Bereich bei Quintiles inne, das heute zu IQVIA

gehört.

Dr. Cohen erhielt seinen MD an der Duke University und absolvierte seine

Facharztausbildung am New York Hospital, Cornell Medical Center, in New York

City. Er absolvierte seine Schwerpunktweiterbildung (Fellowship) im Bereich

Infektionskrankheiten am National Institute of Allergy and Infectious Diseases,

wo er als Principal Investigator tätig war und als stellvertretender Direktor

für medizinische Angelegenheiten des Instituts fungierte. Er ist Consulting

Professor für Medizin am Duke University Medical Center, Mitglied des Board of

Visitors der Duke University School of Medicine und Fellow der Infectious

Diseases Society of America.

Scott Dove, PhD President Clinical Pharmacology Services

Scott Dove, PhD, bringt mehr als 25 Jahre Erfahrung in der

Arzneimittelentwicklung zu Fortrea mit und war in verschiedenen Positionen mit

zunehmender Verantwortung bei Pharma-, Biotech- und CRO-Unternehmen tätig.

Zuletzt fungierte er als Berater für verschiedene Unternehmen, darunter auch

Fortrea. Zuvor war Dr. Dove Chief Operating Officer bei Aravive, wo er die

Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten eines Onkologie-Biotech-Unternehmens in

der klinischen Entwicklungsphase leitete. Darüber hinaus war er mehr als zehn

Jahre lang in Führungspositionen bei PPD beschäftigt und war dort Leiter des

Bereichs der frühen klinischen Entwicklung. Dr. Dove hatte außerdem

Führungspositionen bei Allergan und Furiex Pharmaceuticals inne.

Dr. Dove promovierte am Texas A&M Health Science Center und erwarb seinen

Bachelor of Science in Biochemie an der Texas A&M University.

Über Fortrea

Fortrea (Nasdaq: FTRE) ist ein weltweit führender Anbieter von Lösungen für die

klinische Entwicklung in der Life-Sciences-Branche. Um Innovationen im

Gesundheitswesen voranzutreiben und das Angebot lebensverändernder Therapien für

Patienten zu beschleunigen, arbeiten wir mit aufstrebenden und großen

biopharmazeutischen, biotechnologischen, medizintechnischen und diagnostischen

Unternehmen zusammen. Fortrea bietet das Management von klinischen Studien der

Phasen I-IV, klinische Pharmakologie sowie Beratungsdienste an. Die Lösungen von

Fortrea basieren auf drei Jahrzehnten Erfahrung in mehr als

20 Therapiegebieten, einer Leidenschaft für wissenschaftliche Strenge,

außergewöhnlichen Erkenntnissen und einem starken Netzwerk von Prüfzentren.

Unser talentiertes und vielfältiges Team, das in etwa 100 Ländern tätig ist, ist

darauf ausgelegt, Kunden weltweit fokussierte und flexible Lösungen zu bieten.

Erfahren Sie mehr darüber, wie Fortrea zu einer transformativen Kraft von der

Pipeline bis zum Patienten wird, unter Fortrea.com

(https://www.globenewswire.com/Tracker?data=2gMPYFEpWrs_uKFA2yqne9MtwS9XHJzB8iSd

ngpDhcYbmCZDTBSW19L94uaarvdXOf1NSytetCMqauOLwednqo89NTgIgGR3vbe97KPZe58Sbw7Y-

wyRdGylizxPNL22c62sYaDHFbfvd3LFaaYfegGuE_wfCs9TkLx5-

VRRE7Qw5Mj_sU8DkY59VrhGl1nDnfFnD5w096-

M82GJE2pMOsZmmaoXYK3YBovDzSzb8o8Ql7ir4iqefxw5xVS7KEvgnyRwp0Z87RBPSjuu_BZjT6n3k4q

0PivdCtytz8ZXEFSfqH7aACJysQi6ZeZh9biRuzAmpzOnz7ziJ2rqDwNV8M_8gtLBjXLeYWcWXdotL2w

VHWaGMaZzSeDAXjJXKihYWhHF4dwFzJo3CaPWzTChQRxtTDXUfIKqxwk2HCKZLzU=) und folgen

Sie uns auf LinkedIn

(https://www.globenewswire.com/Tracker?data=4KeVBb0KrYpnglh1CEoz12aPSacR4ZfHHvlR

_BmHqSvu6bBx8VA-hwDUTfISW3zkKAMyKPSf0NN9WRtaTgl-tJbFs7Ou1JZFP-Tp8WkJ2yW5VgLAH-

r2OVLJfPRwjqUD60mRxMXLLCJzpUY8p6edVduXzY-

56PFJu0c6O1XYE9VEzTCk52Y24q2em1iuSiqETCzfO1WnAoPVTpHIeBjatGxreUDLcP4QbmA7Wj_D43S

bjIOS3JRdCaphdg1Ji-aieB8Y-

rdf2HytgTXO45mZzFlNDea9ieGptCpbcO1BOzkos7ZrOZtYcrp1zQKFYaszsoriENqFkQ3LufJ5BKsFV

uDq0CPHgDkBCxJFsdfvXoApdKErlctrQ6t5z6BKb3zXWQY_m88khf37WiN44JDDXz2T3fZ8Eh8m-

4vk6Q5gn4G2Q5crqmX4UbZYW_IkR5lp) und X

(https://www.globenewswire.com/Tracker?data=22Sm3penpEJCwJDZSQ8Cvy1-

wyWXfsaHuSUC1styus6U69SfWR9pWm0MwZ5apt80sljk9lElpvLVzMjIrfYohUMZ2IupbWBeQDwsvxs9

axs3IimO1UJNaQYAhC7v6ynP5NXoaFB_n-swUBOjuoqrk18SS3NTiIob1oDwDYCLd7bh-

Ye5XpLSpeJkte7X6eyACWVN2Sccce3BpzSOJ-3He8eDfpZ3eNn-s2GtNXU0FQXF6MtojoXHwUt7Zi1O-

lEy-

6imbu5Ms8Q4sGGkhYwMLteCtm3aNdu6ZSt5l7Utv5HSOAKHq77Mw3UwecCttTCnqLicCOrp8d2EocOwo

XdnWELTpAxsI6hHnSWICJCr87A=) (ehemals Twitter).

Fortrea-Ansprechpartner:

Tracy Krumme (Investoren) - 984-385-6707, Tracy.Krumme@fortrea.com

(mailto:Tracy.Krumme@fortrea.com)

Sue Zaranek (Medien) - 919-943-5422, media@fortrea.com

(mailto:media@fortrea.com)

Kate Dillon (Medien) - 646-818-9115, kdillon@prosek.com

(mailto:kdillon@prosek.com)

Â°