GNW-News: Fortrea erweitert Führungsteam und ernennt Oren Cohen zum Chief Medical Officer und Scott Dove zum President of Clinical Pharmacology Services
^DURHAM, North Carolina, Feb. 17, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Fortrea
(https://www.fortrea.com/) (Nasdaq: FTRE) (das?Unternehmen"), eine weltweit
führende Contract Research Organization (CRO), hat heute bekanntgegeben, dass es
sein Führungsteam erweitert hat. Oren Cohen, MD, der zuvor sowohl als Chief
Medical Officer (CMO) von Fortrea als auch als President of Clinical
Pharmacology Services (CPS) tätig war, widmet sich nun ausschließlich seinen
Aufgaben als CMO, nämlich der medizinischen Strategie, der wissenschaftlichen
Leitung, der Ethik und der Governance-Aufsicht für das gesamte Fortrea-
Portfolio. Scott Dove, PhD, ist der neue President of Clinical Pharmacology
Services (CPS) bei Fortrea und verantwortlich für die frühen klinischen
Entwicklungslösungen in Fortreas globalen Netzwerk von klinischen
Forschungseinheiten. Cohen und Dove sind beide Mitglieder des Executive
Committee von Fortrea.
?Die Aufnahme von Scott in das Fortrea-Team, während sich Oren nun voll und ganz
den medizinischen und wissenschaftlichen Aspekten der Entwicklung widmet, ist
ein Gewinn für unsere Kunden", so Anshul Thakral, CEO.?Durch die enge
Zusammenarbeit mit unseren Führungskräften in allen Phasen der klinischen
Entwicklung wird Oren seine Beziehungen zu den Kunden vertiefen. Er beteiligt
sich früher am wissenschaftlichen Dialog und arbeitet eng mit unseren Ärzten und
therapeutischen Führungskräften zusammen, um komplexe
Entwicklungsherausforderungen zu bewältigen und dabei die höchsten Standards der
wissenschaftlichen Integrität und Patientensicherheit aufrechtzuerhalten. Scott
hat sich schnell in unser Team für klinische Pharmakologie eingearbeitet und
gewinnt derzeit einen direkten Einblick in unsere erstklassigen Kliniken. Er
vereint einen starken technischen Hintergrund in der klinischen Entwicklung und
im operativen Bereich mit einer erfolgreichen Führungsbilanz beim Aufbau und der
Leitung globaler Organisationen. Ich freue mich auf seine Impulse zur weiteren
Stärkung unseres Angebots."
Oren Cohen, MD Chief Medical Officer
Oren Cohen, MD, ist ein erfahrener Experte in der Arzneimittelentwicklung und
verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung in verschiedenen leitenden
medizinischen und wissenschaftlichen Funktionen der pharmazeutischen Industrie.
Vor seiner Tätigkeit bei Fortrea war er als CMO und Head of Clinical
Pharmacology Services bei Labcorp Drug Development tätig. Zuvor war er CMO bei
Viamet Pharmaceuticals und hatte verschiedene leitende Positionen im
medizinischen und operativen Bereich bei Quintiles inne, das heute zu IQVIA
gehört.
Dr. Cohen erhielt seinen MD an der Duke University und absolvierte seine
Facharztausbildung am New York Hospital, Cornell Medical Center, in New York
City. Er absolvierte seine Schwerpunktweiterbildung (Fellowship) im Bereich
Infektionskrankheiten am National Institute of Allergy and Infectious Diseases,
wo er als Principal Investigator tätig war und als stellvertretender Direktor
für medizinische Angelegenheiten des Instituts fungierte. Er ist Consulting
Professor für Medizin am Duke University Medical Center, Mitglied des Board of
Visitors der Duke University School of Medicine und Fellow der Infectious
Diseases Society of America.
Scott Dove, PhD President Clinical Pharmacology Services
Scott Dove, PhD, bringt mehr als 25 Jahre Erfahrung in der
Arzneimittelentwicklung zu Fortrea mit und war in verschiedenen Positionen mit
zunehmender Verantwortung bei Pharma-, Biotech- und CRO-Unternehmen tätig.
Zuletzt fungierte er als Berater für verschiedene Unternehmen, darunter auch
Fortrea. Zuvor war Dr. Dove Chief Operating Officer bei Aravive, wo er die
Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten eines Onkologie-Biotech-Unternehmens in
der klinischen Entwicklungsphase leitete. Darüber hinaus war er mehr als zehn
Jahre lang in Führungspositionen bei PPD beschäftigt und war dort Leiter des
Bereichs der frühen klinischen Entwicklung. Dr. Dove hatte außerdem
Führungspositionen bei Allergan und Furiex Pharmaceuticals inne.
Dr. Dove promovierte am Texas A&M Health Science Center und erwarb seinen
Bachelor of Science in Biochemie an der Texas A&M University.
Über Fortrea
Fortrea (Nasdaq: FTRE) ist ein weltweit führender Anbieter von Lösungen für die
klinische Entwicklung in der Life-Sciences-Branche. Um Innovationen im
Gesundheitswesen voranzutreiben und das Angebot lebensverändernder Therapien für
Patienten zu beschleunigen, arbeiten wir mit aufstrebenden und großen
biopharmazeutischen, biotechnologischen, medizintechnischen und diagnostischen
Unternehmen zusammen. Fortrea bietet das Management von klinischen Studien der
Phasen I-IV, klinische Pharmakologie sowie Beratungsdienste an. Die Lösungen von
Fortrea basieren auf drei Jahrzehnten Erfahrung in mehr als
20 Therapiegebieten, einer Leidenschaft für wissenschaftliche Strenge,
außergewöhnlichen Erkenntnissen und einem starken Netzwerk von Prüfzentren.
Unser talentiertes und vielfältiges Team, das in etwa 100 Ländern tätig ist, ist
darauf ausgelegt, Kunden weltweit fokussierte und flexible Lösungen zu bieten.
Erfahren Sie mehr darüber, wie Fortrea zu einer transformativen Kraft von der
Pipeline bis zum Patienten wird, unter Fortrea.com
Fortrea-Ansprechpartner:
Tracy Krumme (Investoren) - 984-385-6707, Tracy.Krumme@fortrea.com
(mailto:Tracy.Krumme@fortrea.com)
Sue Zaranek (Medien) - 919-943-5422, media@fortrea.com
(mailto:media@fortrea.com)
Kate Dillon (Medien) - 646-818-9115, kdillon@prosek.com
(mailto:kdillon@prosek.com)
