GNW-News: Fortrea schließt die Übernahme des Geschäftsbereichs "Early Phase Services" von Worldwide Clinical Trials ab

20.10.26 20:46 Uhr

^Höhepunkte

* Fortrea schließt die Übernahme des Geschäftsbereichs?Early Phase Services"

von Worldwide Clinical Trials ab

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* Ergänzt durch ein 60.000 Quadratfuß großes, GLP-konformes bioanalytisches

Labor in Austin, Texas; eine GCP-konforme klinisch-pharmakologische

Abteilung mit 200 Betten in San Antonio, Texas; sowie eine Lagerstätte für

biologische Proben in Pflugerville, Texas

* Erweitert die Kapazitäten von Fortrea im Bereich der frühen klinischen

Entwicklung weltweit auf mehr als 570 Betten und ergänzt diese um spezielle

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bioanalytische Kompetenzen für große und kleine Moleküle

* Ermöglicht eine stärker integrierte Durchführung von Studien in frühen

Phasen durch die Reduzierung operativer Übergänge zwischen klinischen und

bioanalytischen Bereichen

* Stärkt die durchgängige klinische Entwicklungsplattform von Fortrea, die

Kunden von den ersten Studien am Menschen über die Phase IV bis hin zur

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Gewinnung von Daten nach der Zulassung unterstützt

* Unterstützt die Wachstumsstrategie von Fortrea durch den Ausbau der

Kapazitäten im Bereich der frühen klinischen Entwicklung, die Erweiterung

der Kapazitäten der klinischen Forschungseinheit sowie die Stärkung der

Fähigkeit des Unternehmens, langfristigen Wert für die Aktionäre zu schaffen

* Gewährleistet durch einen strategischen Vertrag zwischen den Unternehmen die

Kontinuität des Betriebs, der Projektdurchführung und der Kundenbetreuung

während des gesamten Übergangsprozesses

DURHAM, North Carolina, Oct. 20, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Fortrea

(https://www.fortrea.com/) (Nasdaq: FTRE) (das?Unternehmen"), ein weltweit

führendes Auftragsforschungsinstitut (?CRO"), gab heute bekannt, dass es die

Übernahme des Geschäftsbereichs?Early Phase Services" von Worldwide Clinical

Trials abgeschlossen hat. Der Geschäftsbereich umfasst eine klinische

Forschungseinheit (?CRU") sowie den Betrieb eines bioanalytischen Labors und

wird im Rahmen einer reinen Bartransaktion im Wert von rund 45 Millionen US-

Dollar veräußert.

Die Übernahme stärkt die durchgängige klinische Entwicklungsplattform von

Fortrea durch die Erweiterung um eine CRU mit 200 Betten in San Antonio, Texas,

die den Anforderungen der Guten Klinischen Praxis (GCP) entspricht; ein 60.000

Quadratfuß großes bioanalytisches Labor in Austin, Texas, das den Anforderungen

der Guten Laborpraxis (GLP) entspricht; sowie eine Lagerstätte für biologische

Proben in Pflugerville, Texas. Zusammen erweitern diese Ressourcen die

Kapazitäten von Fortrea in der Frühphase weltweit auf mehr als 570 Betten und

ergänzen diese um hauseigene bioanalytische Kompetenzen für große und kleine

Moleküle, um Kunden von den ersten Studien am Menschen über den Proof-of-Concept

bis hin zur späten Entwicklungsphase zu unterstützen.

?Der Abschluss dieser Übernahme stärkt unsere integrierte, skalierbare und

wissenschaftlich differenzierte Plattform für die klinische Entwicklung weiter",

erklärt Anshul Thakral, CEO von Fortrea.?Diese Transaktion verdeutlicht den

greifbaren Fortschritt bei der Rückkehr von Fortrea auf den Wachstumskurs, da

wir in unsere Fähigkeit investieren, neue Geschäftsmöglichkeiten zu erschließen

und dauerhaften Mehrwert für unsere Kunden zu schaffen. Wir gehen davon aus,

dass wir unseren Kunden durch die Bündelung unserer sich ergänzenden Kompetenzen

in den Bereichen klinische Pharmakologie und Bioanalytik bei der Umsetzung ihrer

zunehmend komplexen Entwicklungsprogramme noch mehr Schnelligkeit, Flexibilität

und Fachkompetenz bieten können. Wir freuen uns, das Team von Early Phase

Services bei Fortrea willkommen zu heißen, und freuen uns darauf, unseren

Kunden, ehrenamtlichen Helfern und den Patienten, denen wir letztendlich dienen,

ein nahtloses Erlebnis zu bieten."

?Mit dieser Investition erweitert Fortrea seine Kompetenzen und Kapazitäten im

Rahmen seines Engagements, Kunden dabei zu unterstützen, Programme in der frühen

Entwicklungsphase schneller, mit größerer wissenschaftlicher Genauigkeit und

besserer operativer Vernetzung zu konzipieren und durchzuführen", erklärte Scott

Dove, Ph.D., Leiter des Bereichs Klinische Pharmakologie bei Fortrea.?Durch die

Erweiterung um spezielle bioanalytische Kompetenzen und die vergrößerte

Kapazität der CRU verfügen unsere Teams über mehr Möglichkeiten, sowohl einfache

als auch komplexe Studien zu unterstützen, die Durchführung zu optimieren und

qualitativ hochwertige Daten zu generieren, die als Grundlage für

Entwicklungsentscheidungen dienen."

Die Erweiterung um diese Kompetenzen ergänzt das bestehende Geschäftsfeld

?Klinische Pharmakologie" von Fortrea und baut dessen Präsenz im Bereich der

klinischen Forschungszentren (CRU) in Nordamerika weiter aus. Die integrierte

Plattform soll die operativen Übergänge zwischen klinischen und bioanalytischen

Funktionen reduzieren, die Durchlaufzeiten verkürzen und den Kunden mehr

Flexibilität bei komplexen Studien mit einer größeren Teilnehmerzahl, einen

breiteren Zugang zu unterschiedlichen Freiwilligengruppen sowie eine erweiterte

Bettenkapazität im gesamten Netzwerk von Fortrea für die frühe Entwicklungsphase

bieten.

Fortrea und Worldwide Clinical Trials haben zudem Verträge geschlossen, die

darauf abzielen, die Kontinuität für Kunden, Mitarbeiter und laufende Programme

zu gewährleisten. Beide Organisationen konzentrieren sich weiterhin darauf, die

Dynamik der Projekte aufrechtzuerhalten und einen reibungslosen Übergang für

Mitarbeiter, Kunden und ehrenamtliche Helfer zu gewährleisten.

Die übernommenen Geschäftsbereiche von Early Phase Services sind nun Teil des

Geschäftsbereichs?Clinical Pharmacology Services" von Fortrea.

Berater

Barclays fungierte als Finanzberater von Fortrea, und Mintz, Levin, Cohn,

Ferris, Glovsky und Popeo, P.C. fungierte als dessen Rechtsberater.

Über Fortrea

Fortrea (Nasdaq: FTRE) ist ein weltweit führender Anbieter von Lösungen für die

klinische Entwicklung in der Life-Sciences-Branche. Um Innovationen im

Gesundheitswesen voranzutreiben und das Angebot lebensverändernder Therapien für

Patienten zu beschleunigen, arbeiten wir mit aufstrebenden und großen

biopharmazeutischen, biotechnologischen, medizintechnischen und diagnostischen

Unternehmen zusammen. Fortrea bietet das Management von klinischen Studien der

Phasen I-IV, klinische Pharmakologie sowie Beratungsdienste an. Die Lösungen von

Fortrea basieren auf drei Jahrzehnten Erfahrung in mehr als

20 Therapiegebieten, einer Leidenschaft für wissenschaftliche Strenge,

außergewöhnlichen Erkenntnissen und einem starken Netzwerk von Prüfzentren.

Unser talentiertes und vielfältiges Team, das in rund 100 Ländern tätig ist, ist

so aufgestellt, dass es Kunden weltweit maßgeschneiderte und agile Lösungen

bieten kann. Erfahren Sie unter Fortrea.com (https://www.fortrea.com/) mehr

darüber, wie Fortrea die Arzneimittelentwicklung optimiert, und folgen Sie uns

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(https://www.globenewswire.com/Tracker?data=cnQy19MfqayrdLwy5AC_9a72XEckbNFfM8Jo

_7Gw0JHaf6mtvfssdoEyxOU-R2Ih) und Bluesky

(https://bsky.app/profile/fortrea.bsky.social).

Wichtiger Hinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält?zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne der US-

Bundeswertpapiergesetze, einschließlich Abschnitt 27A des Securities Act und

Abschnitt 21E des Exchange Act. Zukunftsgerichtete Aussagen beziehen sich

naturgemäß auf Sachverhalte, die in unterschiedlichem Ausmaß ungewiss sind, wie

beispielsweise Aussagen über die erwarteten Vorteile der Transaktion,

einschließlich zukünftiger finanzieller und betrieblicher Leistungen, und den

voraussichtlichen Zeitpunkt des Abschlusses der Transaktion. In diesem

Zusammenhang beziehen sich zukunftsgerichtete Aussagen häufig auf die erwartete

künftige Geschäfts- und Finanzentwicklung und die Finanzlage. Sie enthalten oft

Begriffe wie?Prognose",?erwarten",?annehmen",?vorhersehen",?beabsichtigen",

?planen",?voraussagen",?glauben",?anstreben",?sehen",?werden",?würden",

?abzielen" sowie ähnliche Ausdrücke und Variationen oder Verneinungen dieser

Begriffe, die dazu dienen, zukunftsgerichtete Aussagen zu identifizieren, obwohl

nicht alle zukunftsgerichteten Aussagen diese identifizierenden Wörter

enthalten. Die tatsächlichen Ergebnisse können aufgrund einer Reihe von Faktoren

erheblich von diesen zukunftsgerichteten Aussagen abweichen, darunter unter

anderem: die Fähigkeit der Parteien, die Erwartungen hinsichtlich der

bilanziellen und steuerlichen Behandlung der geplanten Transaktion zu erfüllen;

die erwarteten Vorteile der Übernahme werden möglicherweise nicht realisiert

oder nur langsamer oder in geringerem Umfang als erwartet; Schwierigkeiten,

Verzögerungen, Kosten oder Störungen im Zusammenhang mit der Integration des

erworbenen Unternehmens, der Geschäftsabläufe, der Mitarbeiter, der Systeme und

der Prozesse in das Unternehmen; die Fähigkeit, bestehende Kunden und

Geschäftsbeziehungen des erworbenen Unternehmens zu erhalten und nach der

Übernahme neue Aufträge zu gewinnen; die Fähigkeit, wichtige Mitarbeiter des

erworbenen Unternehmens zu halten und zu integrieren; die Fähigkeit der

Parteien, ihre jeweiligen Verpflichtungen aus Übergangsdienstleistungsverträgen

und anderen Verträgen zu erfüllen; unvorhergesehene Verbindlichkeiten,

Aufwendungen oder nachteilige Auswirkungen im Zusammenhang mit dem erworbenen

Unternehmen; die Fähigkeit, die geltenden regulatorischen, Qualitäts- und

Akkreditierungsanforderungen für die erworbenen Standorte einzuhalten; sowie

weitere Faktoren, die von Zeit zu Zeit in den Unterlagen beschrieben werden, die

das Unternehmen bei der SEC einreicht. Eine ausführlichere Erörterung der mit

der Geschäftstätigkeit des Unternehmens verbundenen Risiken finden Sie im

Abschnitt?Risikofaktoren" des jüngsten Jahresberichts des Unternehmens auf

Formular 10-K und der nachfolgenden Quartalsberichte auf Formular 10-Q, wie sie

bei der Securities and Exchange Commission (der?SEC") eingereicht wurden, da

diese Faktoren von Zeit zu Zeit in den nachfolgenden periodischen und sonstigen

Einreichungen des Unternehmens bei der SEC geändert oder aktualisiert werden

können, die auf der Website der SEC unter www.sec.gov

(https://www.sec.gov/) abrufbar sind. Diese Faktoren erheben keinen Anspruch auf

Vollständigkeit und sollten in Verbindung mit den anderen Warnhinweisen gelesen

werden, die in diesem Bericht und in den vom Unternehmen bei der SEC

eingereichten Unterlagen enthalten oder durch Verweis einbezogen sind. Alle

zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich nur auf das Datum der

Veröffentlichung dieses Berichts, und das Unternehmen übernimmt keine

Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu

überarbeiten, um zukünftige Ereignisse oder Entwicklungen zu berücksichtigen,

sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Kontakt zu Fortrea

Galen Wilson (Medien) - 703-298-0802, media@fortrea.com

(mailto:media@fortrea.com)

Kate Dillon (Medien) - 646-818-9115, kdillon@prosek.com

(mailto:kdillon@prosek.com)

Tracy Krumme (Investoren) - 984-385-6707, Tracy.Krumme@fortrea.com

(mailto:Tracy.Krumme@fortrea.com)

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