GNW-News: Fortrea schließt die Übernahme des Geschäftsbereichs "Early Phase Services" von Worldwide Clinical Trials ab
^Höhepunkte
* Fortrea schließt die Übernahme des Geschäftsbereichs?Early Phase Services"
von Worldwide Clinical Trials ab
* Ergänzt durch ein 60.000 Quadratfuß großes, GLP-konformes bioanalytisches
Labor in Austin, Texas; eine GCP-konforme klinisch-pharmakologische
Abteilung mit 200 Betten in San Antonio, Texas; sowie eine Lagerstätte für
biologische Proben in Pflugerville, Texas
* Erweitert die Kapazitäten von Fortrea im Bereich der frühen klinischen
Entwicklung weltweit auf mehr als 570 Betten und ergänzt diese um spezielle
bioanalytische Kompetenzen für große und kleine Moleküle
* Ermöglicht eine stärker integrierte Durchführung von Studien in frühen
Phasen durch die Reduzierung operativer Übergänge zwischen klinischen und
bioanalytischen Bereichen
* Stärkt die durchgängige klinische Entwicklungsplattform von Fortrea, die
Kunden von den ersten Studien am Menschen über die Phase IV bis hin zur
Gewinnung von Daten nach der Zulassung unterstützt
* Unterstützt die Wachstumsstrategie von Fortrea durch den Ausbau der
Kapazitäten im Bereich der frühen klinischen Entwicklung, die Erweiterung
der Kapazitäten der klinischen Forschungseinheit sowie die Stärkung der
Fähigkeit des Unternehmens, langfristigen Wert für die Aktionäre zu schaffen
* Gewährleistet durch einen strategischen Vertrag zwischen den Unternehmen die
Kontinuität des Betriebs, der Projektdurchführung und der Kundenbetreuung
während des gesamten Übergangsprozesses
DURHAM, North Carolina, Oct. 20, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Fortrea
(https://www.fortrea.com/) (Nasdaq: FTRE) (das?Unternehmen"), ein weltweit
führendes Auftragsforschungsinstitut (?CRO"), gab heute bekannt, dass es die
Übernahme des Geschäftsbereichs?Early Phase Services" von Worldwide Clinical
Trials abgeschlossen hat. Der Geschäftsbereich umfasst eine klinische
Forschungseinheit (?CRU") sowie den Betrieb eines bioanalytischen Labors und
wird im Rahmen einer reinen Bartransaktion im Wert von rund 45 Millionen US-
Dollar veräußert.
Die Übernahme stärkt die durchgängige klinische Entwicklungsplattform von
Fortrea durch die Erweiterung um eine CRU mit 200 Betten in San Antonio, Texas,
die den Anforderungen der Guten Klinischen Praxis (GCP) entspricht; ein 60.000
Quadratfuß großes bioanalytisches Labor in Austin, Texas, das den Anforderungen
der Guten Laborpraxis (GLP) entspricht; sowie eine Lagerstätte für biologische
Proben in Pflugerville, Texas. Zusammen erweitern diese Ressourcen die
Kapazitäten von Fortrea in der Frühphase weltweit auf mehr als 570 Betten und
ergänzen diese um hauseigene bioanalytische Kompetenzen für große und kleine
Moleküle, um Kunden von den ersten Studien am Menschen über den Proof-of-Concept
bis hin zur späten Entwicklungsphase zu unterstützen.
?Der Abschluss dieser Übernahme stärkt unsere integrierte, skalierbare und
wissenschaftlich differenzierte Plattform für die klinische Entwicklung weiter",
erklärt Anshul Thakral, CEO von Fortrea.?Diese Transaktion verdeutlicht den
greifbaren Fortschritt bei der Rückkehr von Fortrea auf den Wachstumskurs, da
wir in unsere Fähigkeit investieren, neue Geschäftsmöglichkeiten zu erschließen
und dauerhaften Mehrwert für unsere Kunden zu schaffen. Wir gehen davon aus,
dass wir unseren Kunden durch die Bündelung unserer sich ergänzenden Kompetenzen
in den Bereichen klinische Pharmakologie und Bioanalytik bei der Umsetzung ihrer
zunehmend komplexen Entwicklungsprogramme noch mehr Schnelligkeit, Flexibilität
und Fachkompetenz bieten können. Wir freuen uns, das Team von Early Phase
Services bei Fortrea willkommen zu heißen, und freuen uns darauf, unseren
Kunden, ehrenamtlichen Helfern und den Patienten, denen wir letztendlich dienen,
ein nahtloses Erlebnis zu bieten."
?Mit dieser Investition erweitert Fortrea seine Kompetenzen und Kapazitäten im
Rahmen seines Engagements, Kunden dabei zu unterstützen, Programme in der frühen
Entwicklungsphase schneller, mit größerer wissenschaftlicher Genauigkeit und
besserer operativer Vernetzung zu konzipieren und durchzuführen", erklärte Scott
Dove, Ph.D., Leiter des Bereichs Klinische Pharmakologie bei Fortrea.?Durch die
Erweiterung um spezielle bioanalytische Kompetenzen und die vergrößerte
Kapazität der CRU verfügen unsere Teams über mehr Möglichkeiten, sowohl einfache
als auch komplexe Studien zu unterstützen, die Durchführung zu optimieren und
qualitativ hochwertige Daten zu generieren, die als Grundlage für
Entwicklungsentscheidungen dienen."
Die Erweiterung um diese Kompetenzen ergänzt das bestehende Geschäftsfeld
?Klinische Pharmakologie" von Fortrea und baut dessen Präsenz im Bereich der
klinischen Forschungszentren (CRU) in Nordamerika weiter aus. Die integrierte
Plattform soll die operativen Übergänge zwischen klinischen und bioanalytischen
Funktionen reduzieren, die Durchlaufzeiten verkürzen und den Kunden mehr
Flexibilität bei komplexen Studien mit einer größeren Teilnehmerzahl, einen
breiteren Zugang zu unterschiedlichen Freiwilligengruppen sowie eine erweiterte
Bettenkapazität im gesamten Netzwerk von Fortrea für die frühe Entwicklungsphase
bieten.
Fortrea und Worldwide Clinical Trials haben zudem Verträge geschlossen, die
darauf abzielen, die Kontinuität für Kunden, Mitarbeiter und laufende Programme
zu gewährleisten. Beide Organisationen konzentrieren sich weiterhin darauf, die
Dynamik der Projekte aufrechtzuerhalten und einen reibungslosen Übergang für
Mitarbeiter, Kunden und ehrenamtliche Helfer zu gewährleisten.
Die übernommenen Geschäftsbereiche von Early Phase Services sind nun Teil des
Geschäftsbereichs?Clinical Pharmacology Services" von Fortrea.
Berater
Barclays fungierte als Finanzberater von Fortrea, und Mintz, Levin, Cohn,
Ferris, Glovsky und Popeo, P.C. fungierte als dessen Rechtsberater.
Über Fortrea
Fortrea (Nasdaq: FTRE) ist ein weltweit führender Anbieter von Lösungen für die
klinische Entwicklung in der Life-Sciences-Branche. Um Innovationen im
Gesundheitswesen voranzutreiben und das Angebot lebensverändernder Therapien für
Patienten zu beschleunigen, arbeiten wir mit aufstrebenden und großen
biopharmazeutischen, biotechnologischen, medizintechnischen und diagnostischen
Unternehmen zusammen. Fortrea bietet das Management von klinischen Studien der
Phasen I-IV, klinische Pharmakologie sowie Beratungsdienste an. Die Lösungen von
Fortrea basieren auf drei Jahrzehnten Erfahrung in mehr als
20 Therapiegebieten, einer Leidenschaft für wissenschaftliche Strenge,
außergewöhnlichen Erkenntnissen und einem starken Netzwerk von Prüfzentren.
Unser talentiertes und vielfältiges Team, das in rund 100 Ländern tätig ist, ist
so aufgestellt, dass es Kunden weltweit maßgeschneiderte und agile Lösungen
bieten kann. Erfahren Sie unter Fortrea.com (https://www.fortrea.com/) mehr
darüber, wie Fortrea die Arzneimittelentwicklung optimiert, und folgen Sie uns
auf LinkedIn (https://www.globenewswire.com/Tracker?data=scSMmxCo9TvOL2s71P-
FkjTLlvTzznxnuwKhLmivEOEIQ3tfKW7i-
xCxGD1IGPt788RXRJ1PVkyQgFnEZL_H6joYI9r8AXNAQqC6qBTBHjE=), X
(https://www.globenewswire.com/Tracker?data=cnQy19MfqayrdLwy5AC_9a72XEckbNFfM8Jo
_7Gw0JHaf6mtvfssdoEyxOU-R2Ih) und Bluesky
(https://bsky.app/profile/fortrea.bsky.social).
Wichtiger Hinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen
Diese Pressemitteilung enthält?zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne der US-
Bundeswertpapiergesetze, einschließlich Abschnitt 27A des Securities Act und
Abschnitt 21E des Exchange Act. Zukunftsgerichtete Aussagen beziehen sich
naturgemäß auf Sachverhalte, die in unterschiedlichem Ausmaß ungewiss sind, wie
beispielsweise Aussagen über die erwarteten Vorteile der Transaktion,
einschließlich zukünftiger finanzieller und betrieblicher Leistungen, und den
voraussichtlichen Zeitpunkt des Abschlusses der Transaktion. In diesem
Zusammenhang beziehen sich zukunftsgerichtete Aussagen häufig auf die erwartete
künftige Geschäfts- und Finanzentwicklung und die Finanzlage. Sie enthalten oft
Begriffe wie?Prognose",?erwarten",?annehmen",?vorhersehen",?beabsichtigen",
?planen",?voraussagen",?glauben",?anstreben",?sehen",?werden",?würden",
?abzielen" sowie ähnliche Ausdrücke und Variationen oder Verneinungen dieser
Begriffe, die dazu dienen, zukunftsgerichtete Aussagen zu identifizieren, obwohl
nicht alle zukunftsgerichteten Aussagen diese identifizierenden Wörter
enthalten. Die tatsächlichen Ergebnisse können aufgrund einer Reihe von Faktoren
erheblich von diesen zukunftsgerichteten Aussagen abweichen, darunter unter
anderem: die Fähigkeit der Parteien, die Erwartungen hinsichtlich der
bilanziellen und steuerlichen Behandlung der geplanten Transaktion zu erfüllen;
die erwarteten Vorteile der Übernahme werden möglicherweise nicht realisiert
oder nur langsamer oder in geringerem Umfang als erwartet; Schwierigkeiten,
Verzögerungen, Kosten oder Störungen im Zusammenhang mit der Integration des
erworbenen Unternehmens, der Geschäftsabläufe, der Mitarbeiter, der Systeme und
der Prozesse in das Unternehmen; die Fähigkeit, bestehende Kunden und
Geschäftsbeziehungen des erworbenen Unternehmens zu erhalten und nach der
Übernahme neue Aufträge zu gewinnen; die Fähigkeit, wichtige Mitarbeiter des
erworbenen Unternehmens zu halten und zu integrieren; die Fähigkeit der
Parteien, ihre jeweiligen Verpflichtungen aus Übergangsdienstleistungsverträgen
und anderen Verträgen zu erfüllen; unvorhergesehene Verbindlichkeiten,
Aufwendungen oder nachteilige Auswirkungen im Zusammenhang mit dem erworbenen
Unternehmen; die Fähigkeit, die geltenden regulatorischen, Qualitäts- und
Akkreditierungsanforderungen für die erworbenen Standorte einzuhalten; sowie
weitere Faktoren, die von Zeit zu Zeit in den Unterlagen beschrieben werden, die
das Unternehmen bei der SEC einreicht. Eine ausführlichere Erörterung der mit
der Geschäftstätigkeit des Unternehmens verbundenen Risiken finden Sie im
Abschnitt?Risikofaktoren" des jüngsten Jahresberichts des Unternehmens auf
Formular 10-K und der nachfolgenden Quartalsberichte auf Formular 10-Q, wie sie
bei der Securities and Exchange Commission (der?SEC") eingereicht wurden, da
diese Faktoren von Zeit zu Zeit in den nachfolgenden periodischen und sonstigen
Einreichungen des Unternehmens bei der SEC geändert oder aktualisiert werden
können, die auf der Website der SEC unter www.sec.gov
(https://www.sec.gov/) abrufbar sind. Diese Faktoren erheben keinen Anspruch auf
Vollständigkeit und sollten in Verbindung mit den anderen Warnhinweisen gelesen
werden, die in diesem Bericht und in den vom Unternehmen bei der SEC
eingereichten Unterlagen enthalten oder durch Verweis einbezogen sind. Alle
zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich nur auf das Datum der
Veröffentlichung dieses Berichts, und das Unternehmen übernimmt keine
Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu
überarbeiten, um zukünftige Ereignisse oder Entwicklungen zu berücksichtigen,
sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.
Kontakt zu Fortrea
Galen Wilson (Medien) - 703-298-0802, media@fortrea.com
(mailto:media@fortrea.com)
Kate Dillon (Medien) - 646-818-9115, kdillon@prosek.com
(mailto:kdillon@prosek.com)
Tracy Krumme (Investoren) - 984-385-6707, Tracy.Krumme@fortrea.com
(mailto:Tracy.Krumme@fortrea.com)
Â°