GNW-News: Fortrea stellt "Fortrea Intelligent TechnologyT" vor, um Sponsoren und Studienzentren dabei zu unterstützen, klinische Studien intelligenter und in...
^Highlights:
* Entwickelt, um die Abläufe bei klinischen Studien für Sponsoren,
Studienzentren und Studienteams zu optimieren
* Personenorientierte, KI-gestützte Lösungen automatisieren Arbeitsabläufe und
optimieren die Überwachung, um die Geschwindigkeit, Vorhersehbarkeit und
Qualität klinischer Studien zu verbessern
* Baut auf der Flaggschiff-Plattform Xcellerate(®) von Fortrea auf, um
rollenbasierte Einblicke nahezu in Echtzeit zu liefern
DURHAM, North Carolina, April 08, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Fortrea
(http://www.fortrea.com/) (Nasdaq: FTRE), ein weltweit führendes
Auftragsforschungsinstitut (CRO), hat heute Fortrea Intelligent Technology
(http://www.fortrea.com/fit)(TM)(FIT) vorgestellt, eine Suite innovativer
Technologielösungen, die darauf ausgelegt sind, den Ablauf klinischer Studien zu
revolutionieren.
Durch die Integration von personenorientierten, KI-gestützten Lösungen, die
Arbeitsabläufe automatisieren, die Überwachung optimieren und die Produktivität
steigern, unterstützt FIT Sponsoren, Prüfzentren und Fortrea-Projektteams dabei,
klinische Studien schneller, mit höherer Vorhersehbarkeit, Flexibilität und
Qualität durchzuführen.
Eine innovative, intelligente Suite klinischer Lösungen
FIT umfasst wesentliche Verbesserungen der bekannten Fortrea-Angebote, darunter
die preisgekrönte Xcellerate(®)-Plattform, sowie neu eingeführte Lösungen, die
darauf ausgelegt sind, alle Prozesse innerhalb des Studien-Ökosystems zu
integrieren.
Die Suite bietet Anwendungen für Kunden aus den Bereichen Biopharma und
Biotechnologie in den Bereichen klinische Pharmakologie, klinische Entwicklung
und Entwicklung medizinischer Geräte und kann sowohl im Full-Service- als auch
im Functional-Service-Modell eingesetzt werden, wobei ausgewählte Komponenten
als Software-as-a-Service (SaaS) verfügbar sind.
Die FIT-Lösungen gliedern sich in drei Säulen:
* Lebenszyklus (https://www.fortrea.com/clinical-solutions/fortrea-
intelligent-technology/fortrea-intelligent-technology-lifecycle): Klinische
Studien schneller und sicherer durchführen
Lösungen, die Sponsoren und Studienzentren dabei unterstützen, klinische
Studien in jeder Phase der klinischen Entwicklung voranzubringen. Sie tragen
dazu bei, klinische Studien zu beschleunigen, indem sie wichtige Schritte
automatisieren - von der Vorbereitungsphase bis zum endgültigen eTMF.
* Vorausschau (https://www.fortrea.com/clinical-solutions/fortrea-intelligent-
technology/fortrea-intelligent-technology-foresight): Daten in umsetzbare
Erkenntnisse verwandeln
Lösungen, die Daten in Vorausschau umwandeln und so eine schnellere
Entscheidungsfindung sowie eine proaktive Risikominderung ermöglichen. Sie
bieten Transparenz, Trendanalysen und Risikominimierung durch intuitive
Dashboards, die sichere Entscheidungen nahezu in Echtzeit sowie eine
vereinfachte Überwachung ermöglichen.
* Begleitung (https://www.fortrea.com/clinical-solutions/fortrea-intelligent-
technology/fortrea-intelligent-technology-companion): Studien-Teams dabei
unterstützen, intelligenter zu arbeiten
Personenorientierte, KI-gestützte Lösungen, die einen produktiveren und
effizienteren Ablauf klinischer Studien ermöglichen. Trägt dazu bei, die
Durchführung von Studien zu optimieren, die Produktivität zu steigern und
die Zusammenarbeit zu fördern.
?Wir befinden uns in einer bemerkenswerten Zeit, in der die Entwicklung
klinischer Studien mit beispiellosen technologischen Fortschritten einhergeht.
Fortrea Intelligent Technology steht genau an dieser Schnittstelle", sagt der
Chief Information Officer Alejandro Martinez Galindo
(https://www.linkedin.com/in/alejandro-martinez-galindo-ab820a3/).?Auf der
Grundlage jahrzehntelanger Branchenerfahrung und direkter Rückmeldungen von
Sponsoren und Prüfzentren bietet FIT menschenorientierte Lösungen, die es
Sponsoren und Prüfzentren ermöglichen, klinische Studien effizienter, mit
größerer Sicherheit und geringerem Risiko durchzuführen."
Xcellerate(®) bildet das Fundament der Intelligent Suite
Xcellerate(®), die Plattform von Fortrea für risikobasiertes Qualitätsmanagement
(https://www.fortrea.com/sites/default/files/2026-04/xcellerate-rbqm-
infosheet.pdf) (RBQM), zentrale Überwachung
(https://www.fortrea.com/sites/default/files/2026-04/xcellerate-central-
monitoring.pdf) und Aufsicht (https://www.fortrea.com/sites/default/files/2026-
04/xcellerate-oversight.pdf) - die Grundlage des FIT-Angebots.
Die jüngsten Verbesserungen sorgen für eine moderne, intuitive
Benutzererfahrung, die Daten aus dem gesamten Studienumfeld integriert und so
rollenbasierte Einblicke nahezu in Echtzeit liefert. Dank integrierter KI und
maschinellem Lernen kann Xcellerate(®) komplexe Muster analysieren,
Vorhersagesignale generieren und automatisierte Arbeitsabläufe auslösen. Dadurch
wird der manuelle Aufwand reduziert, sodass sich die Teams auf die
entscheidenden menschlichen Einschätzungen konzentrieren können, die für eine
erfolgreiche klinische Forschung erforderlich sind.
?Wir gehen davon aus, dass diese Verbesserungen an Xcellerate(®) und die
erweiterte FIT-Plattform für unsere Studienteams und unsere Kunden bahnbrechende
Neuerungen darstellen werden", so Mark Morais
(https://www.linkedin.com/in/markmorais/), Chief Operating Officer und
President, Clinical Development.?Durch den verantwortungsvollen und ethischen
Einsatz von KI tragen diese Technologien zu einem stärkeren Forschungsökosystem
bei und ermöglichen es, schneller auf die Erkenntnisse aus den Daten zu
reagieren - all dies kann entscheidend dazu beitragen, lebensverändernde
Therapien schneller und effizienter zu den Patienten zu bringen."
Fortrea baut das Portfolio von Fortrea Intelligent Technology weiter aus;
weitere Lösungen sollen in Zukunft auf den Markt kommen.
Über Fortrea
Fortrea (Nasdaq: FTRE) ist ein weltweit führender Anbieter von Lösungen für die
klinische Entwicklung in der Life-Sciences-Branche. Wir arbeiten mit
aufstrebenden und großen biopharmazeutischen, biotechnologischen,
medizintechnischen und diagnostischen Unternehmen zusammen, um Innovationen im
Gesundheitswesen voranzutreiben, die das Angebot lebensverändernder Therapien
für Patienten beschleunigen. Fortrea bietet das Management von klinischen
Studien der Phasen I-IV, klinische Pharmakologie sowie Beratungsdienste an. Die
Lösungen von Fortrea basieren auf drei Jahrzehnten Erfahrung in mehr als
20 Therapiegebieten, einer Leidenschaft für wissenschaftliche Strenge,
außergewöhnlichen Erkenntnissen und einem starken Netzwerk von Prüfzentren.
Unser talentiertes und vielfältiges Team, das in rund 100 Ländern tätig ist, ist
so aufgestellt, dass es Kunden weltweit maßgeschneiderte und flexible Lösungen
bieten kann. Erfahren Sie unter Fortrea.com (https://www.fortrea.com/) mehr
darüber, wie Fortrea die Arzneimittelentwicklung optimiert, und folgen Sie uns
auf LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/fortrea/posts/?feedView=all), X
(https://x.com/Fortrea) und Bluesky
(https://bsky.app/profile/fortrea.bsky.social).
Ansprechpartner bei Fortrea:
Jennifer Minx (Medien) - 919-410-4195, media@fortrea.com
(mailto:media@fortrea.com)
Kate Dillon (Medien) - 646-818-9115, kdillon@prosek.com
(mailto:kdillon@prosek.com)
Tracy Krumme (Investoren) - 984-385-6707, Tracy.Krumme@fortrea.com
(mailto:Tracy.Krumme@fortrea.com)
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