GNW-News: Fortrea stellt "Fortrea Intelligent TechnologyT" vor, um Sponsoren und Studienzentren dabei zu unterstützen, klinische Studien intelligenter und in...

^Highlights:

* Entwickelt, um die Abläufe bei klinischen Studien für Sponsoren,

Studienzentren und Studienteams zu optimieren

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* Personenorientierte, KI-gestützte Lösungen automatisieren Arbeitsabläufe und

optimieren die Überwachung, um die Geschwindigkeit, Vorhersehbarkeit und

Qualität klinischer Studien zu verbessern

* Baut auf der Flaggschiff-Plattform Xcellerate(®) von Fortrea auf, um

rollenbasierte Einblicke nahezu in Echtzeit zu liefern

DURHAM, North Carolina, April 08, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Fortrea

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(http://www.fortrea.com/) (Nasdaq: FTRE), ein weltweit führendes

Auftragsforschungsinstitut (CRO), hat heute Fortrea Intelligent Technology

(http://www.fortrea.com/fit)(TM)(FIT) vorgestellt, eine Suite innovativer

Technologielösungen, die darauf ausgelegt sind, den Ablauf klinischer Studien zu

revolutionieren.

Durch die Integration von personenorientierten, KI-gestützten Lösungen, die

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Arbeitsabläufe automatisieren, die Überwachung optimieren und die Produktivität

steigern, unterstützt FIT Sponsoren, Prüfzentren und Fortrea-Projektteams dabei,

klinische Studien schneller, mit höherer Vorhersehbarkeit, Flexibilität und

Qualität durchzuführen.

Eine innovative, intelligente Suite klinischer Lösungen

FIT umfasst wesentliche Verbesserungen der bekannten Fortrea-Angebote, darunter

die preisgekrönte Xcellerate(®)-Plattform, sowie neu eingeführte Lösungen, die

darauf ausgelegt sind, alle Prozesse innerhalb des Studien-Ökosystems zu

integrieren.

Die Suite bietet Anwendungen für Kunden aus den Bereichen Biopharma und

Biotechnologie in den Bereichen klinische Pharmakologie, klinische Entwicklung

und Entwicklung medizinischer Geräte und kann sowohl im Full-Service- als auch

im Functional-Service-Modell eingesetzt werden, wobei ausgewählte Komponenten

als Software-as-a-Service (SaaS) verfügbar sind.

Die FIT-Lösungen gliedern sich in drei Säulen:

* Lebenszyklus (https://www.fortrea.com/clinical-solutions/fortrea-

intelligent-technology/fortrea-intelligent-technology-lifecycle): Klinische

Studien schneller und sicherer durchführen

Lösungen, die Sponsoren und Studienzentren dabei unterstützen, klinische

Studien in jeder Phase der klinischen Entwicklung voranzubringen. Sie tragen

dazu bei, klinische Studien zu beschleunigen, indem sie wichtige Schritte

automatisieren - von der Vorbereitungsphase bis zum endgültigen eTMF.

* Vorausschau (https://www.fortrea.com/clinical-solutions/fortrea-intelligent-

technology/fortrea-intelligent-technology-foresight): Daten in umsetzbare

Erkenntnisse verwandeln

Lösungen, die Daten in Vorausschau umwandeln und so eine schnellere

Entscheidungsfindung sowie eine proaktive Risikominderung ermöglichen. Sie

bieten Transparenz, Trendanalysen und Risikominimierung durch intuitive

Dashboards, die sichere Entscheidungen nahezu in Echtzeit sowie eine

vereinfachte Überwachung ermöglichen.

* Begleitung (https://www.fortrea.com/clinical-solutions/fortrea-intelligent-

technology/fortrea-intelligent-technology-companion): Studien-Teams dabei

unterstützen, intelligenter zu arbeiten

Personenorientierte, KI-gestützte Lösungen, die einen produktiveren und

effizienteren Ablauf klinischer Studien ermöglichen. Trägt dazu bei, die

Durchführung von Studien zu optimieren, die Produktivität zu steigern und

die Zusammenarbeit zu fördern.

?Wir befinden uns in einer bemerkenswerten Zeit, in der die Entwicklung

klinischer Studien mit beispiellosen technologischen Fortschritten einhergeht.

Fortrea Intelligent Technology steht genau an dieser Schnittstelle", sagt der

Chief Information Officer Alejandro Martinez Galindo

(https://www.linkedin.com/in/alejandro-martinez-galindo-ab820a3/).?Auf der

Grundlage jahrzehntelanger Branchenerfahrung und direkter Rückmeldungen von

Sponsoren und Prüfzentren bietet FIT menschenorientierte Lösungen, die es

Sponsoren und Prüfzentren ermöglichen, klinische Studien effizienter, mit

größerer Sicherheit und geringerem Risiko durchzuführen."

Xcellerate(®) bildet das Fundament der Intelligent Suite

Xcellerate(®), die Plattform von Fortrea für risikobasiertes Qualitätsmanagement

(https://www.fortrea.com/sites/default/files/2026-04/xcellerate-rbqm-

infosheet.pdf) (RBQM), zentrale Überwachung

(https://www.fortrea.com/sites/default/files/2026-04/xcellerate-central-

monitoring.pdf) und Aufsicht (https://www.fortrea.com/sites/default/files/2026-

04/xcellerate-oversight.pdf) - die Grundlage des FIT-Angebots.

Die jüngsten Verbesserungen sorgen für eine moderne, intuitive

Benutzererfahrung, die Daten aus dem gesamten Studienumfeld integriert und so

rollenbasierte Einblicke nahezu in Echtzeit liefert. Dank integrierter KI und

maschinellem Lernen kann Xcellerate(®) komplexe Muster analysieren,

Vorhersagesignale generieren und automatisierte Arbeitsabläufe auslösen. Dadurch

wird der manuelle Aufwand reduziert, sodass sich die Teams auf die

entscheidenden menschlichen Einschätzungen konzentrieren können, die für eine

erfolgreiche klinische Forschung erforderlich sind.

?Wir gehen davon aus, dass diese Verbesserungen an Xcellerate(®) und die

erweiterte FIT-Plattform für unsere Studienteams und unsere Kunden bahnbrechende

Neuerungen darstellen werden", so Mark Morais

(https://www.linkedin.com/in/markmorais/), Chief Operating Officer und

President, Clinical Development.?Durch den verantwortungsvollen und ethischen

Einsatz von KI tragen diese Technologien zu einem stärkeren Forschungsökosystem

bei und ermöglichen es, schneller auf die Erkenntnisse aus den Daten zu

reagieren - all dies kann entscheidend dazu beitragen, lebensverändernde

Therapien schneller und effizienter zu den Patienten zu bringen."

Fortrea baut das Portfolio von Fortrea Intelligent Technology weiter aus;

weitere Lösungen sollen in Zukunft auf den Markt kommen.

Über Fortrea

Fortrea (Nasdaq: FTRE) ist ein weltweit führender Anbieter von Lösungen für die

klinische Entwicklung in der Life-Sciences-Branche. Wir arbeiten mit

aufstrebenden und großen biopharmazeutischen, biotechnologischen,

medizintechnischen und diagnostischen Unternehmen zusammen, um Innovationen im

Gesundheitswesen voranzutreiben, die das Angebot lebensverändernder Therapien

für Patienten beschleunigen. Fortrea bietet das Management von klinischen

Studien der Phasen I-IV, klinische Pharmakologie sowie Beratungsdienste an. Die

Lösungen von Fortrea basieren auf drei Jahrzehnten Erfahrung in mehr als

20 Therapiegebieten, einer Leidenschaft für wissenschaftliche Strenge,

außergewöhnlichen Erkenntnissen und einem starken Netzwerk von Prüfzentren.

Unser talentiertes und vielfältiges Team, das in rund 100 Ländern tätig ist, ist

so aufgestellt, dass es Kunden weltweit maßgeschneiderte und flexible Lösungen

bieten kann. Erfahren Sie unter Fortrea.com (https://www.fortrea.com/) mehr

darüber, wie Fortrea die Arzneimittelentwicklung optimiert, und folgen Sie uns

auf LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/fortrea/posts/?feedView=all), X

(https://x.com/Fortrea) und Bluesky

(https://bsky.app/profile/fortrea.bsky.social).

Ansprechpartner bei Fortrea:

Jennifer Minx (Medien) - 919-410-4195, media@fortrea.com

(mailto:media@fortrea.com)

Kate Dillon (Medien) - 646-818-9115, kdillon@prosek.com

(mailto:kdillon@prosek.com)

Tracy Krumme (Investoren) - 984-385-6707, Tracy.Krumme@fortrea.com

(mailto:Tracy.Krumme@fortrea.com)

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