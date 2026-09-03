GNW-News: Fortrea übernimmt Einheit für klinische Pharmakologie und bioanalytische Laboraktivitäten von Worldwide Clinical Trials

03.09.26 09:56 Uhr

^Highlights

* Fortrea schließt verbindliche Vereinbarung zur Übernahme des

Geschäftsbereichs?Frühe klinische Entwicklung" von Worldwide Clinical

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Trials

* Umfasst ein rund 5.575 m² großes GLP-konformes bioanalytisches Labor in

Austin, eine GCP-konforme klinisch-pharmakologische Abteilung mit 200 Betten

in San Antonio sowie eine Lagerstätte für biologische Proben in

Pflugerville, Texas

* Ermöglicht die integrierte Durchführung von Studien in der frühen Phase

einschließlich bioanalytischer Test für große und kleine Moleküle und

verbessert damit Fortreas Fähigkeit, schnellere und umfassendere Lösungen

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für die frühe klinische Entwicklung einfacher und komplexer Studien

anzubieten

* Stärkt Fortreas durchgängiges Angebot für die klinische Entwicklung und

unterstützt Kunden von First-in-Human-Studien über Phase IV bis hin zur

Evidenzgenerierung nach der Zulassung

* Unterstützt Fortreas Wachstumsstrategie durch erweiterte wissenschaftliche

Kompetenzen, zusätzliche Kapazitäten für die frühe klinische Entwicklung und

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eine noch bessere Grundlage für die langfristige Wertschöpfung zugunsten der

Aktionäre

* Unterstützt das bereits dynamische weltweite Wachstum von Worldwide Clinical

Trials in den Bereichen Onkologie, Neurowissenschaften, Innere Medizin und

seltene Erkrankungen

* Gewährleistet durch eine strategische Allianz zwischen den beiden

Unternehmen die nahtlose Fortführung des Betriebs, der Studien und der

Kundenbetreuung während des Übergangs

DURHAM, North Carolina, und RESEARCH TRIANGLE PARK, North Carolina, Sept.

03, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Fortrea (http://www.fortrea.com/) (Nasdaq: FTRE)

und Worldwide Clinical Trials (https://www.worldwide.com/?utm_source=Business-

Wire&utm_medium=Fortrea&crid=Variation_a&leadsource=Advertising&source=services.

businesswire.com&leadtactic=Press-

Release&CMSourceURL=services.businesswire.com) (?Worldwide"), zwei führende

globale Auftragsforschungsinstitute (CROs), haben heute den Abschluss einer

verbindlichen Vereinbarung bekanntgegeben. Danach wird Fortrea den

Geschäftsbereich?Frühe klinische Entwicklung" (Early Phase Services) von

Worldwide übernehmen, der die Einheit für klinische Pharmakologie (Clinical

Pharmacology Unit, CPU) sowie die bioanalytischen Laboraktivitäten umfasst. Mit

der Übernahme baut Fortrea seine Position als führender globaler Partner für die

klinische Entwicklung weiter aus und stärkt insbesondere den frühen Teil seiner

Entwicklungsplattform, mit der das Unternehmen Kunden über die Phasen I bis IV

hinweg unterstützt. Worldwide wird bestehende und künftige Phase-I-Studien auch

weiterhin mit seinen umfassenden Kompetenzen in der klinischen Entwicklung

begleiten.

Der Geschäftsbereich?Frühe klinische Entwicklung" bietet integrierte

Dienstleistungen für die klinische Entwicklung in frühen Phasen sowie

bioanalytische Leistungen und unterstützt die Entwicklung von

Arzneimittelkandidaten von den ersten Entwicklungsstufen bis hin zu klinischen

Studien in späteren Phasen. Der Geschäftsbereich umfasst ein nach den

Grundsätzen der Guten Laborpraxis (GLP) geführtes bioanalytisches Labor in

Austin, Texas; eine nach den Grundsätzen der Guten Klinischen Praxis (GCP)

geführte klinisch-pharmakologische Einheit mit 200 Betten in San Antonio, Texas

sowie ein Bioprobenlager in Pflugerville, Texas. Damit lassen sich komplexe

Studien in frühen Entwicklungsphasen koordiniert durchführen und zugleich

operative Abläufe effizienter gestalten. Die Zahl der Schnittstellen zwischen

klinischen und bioanalytischen Funktionen wird reduziert, sodass Kunden Studien

nahtloser von der ersten Anwendung am Menschen bis zum Proof of Concept

vorantreiben können.

Die Übernahme ergänzt den Geschäftsbereich?Klinische Pharmakologie" von Fortrea

und die bestehenden Kapazitäten für die frühe klinische Entwicklung um eigene

bioanalytische Kompetenzen für große und kleine Moleküle. Gleichzeitig wird das

Netz klinischer Forschungseinheiten in Nordamerika erweitert. Mit den

zusätzlichen eigenen bioanalytischen Kapazitäten kann Fortrea Analyse- und

Durchlaufzeiten verkürzen und integrierte Lösungen für die klinische Entwicklung

sowohl einfacher als auch komplexer Studien anbieten. Die zusammengeführte

Plattform bietet Kunden mehr Flexibilität bei komplexen Studien und Studien mit

größeren Teilnehmerzahlen. Darüber hinaus erhalten sie besseren Zugang zu

unterschiedlichen Probandenpopulationen und profitieren von zusätzlichen

Bettenkapazitäten im gesamten Netzwerk von Fortrea für die frühe klinische

Entwicklung.

Die Vereinbarung ermöglicht es Worldwide, seine Kernkompetenzen bei Studien mit

gesunden Probanden weltweit weiterhin über sein Netzwerk externer Standorte

anzubieten. Sponsoren erhalten damit auch künftig in allen Entwicklungsphasen

Zugang zu den benötigten Kompetenzen und Dienstleistungen. Gleichzeitig kann

Worldwide seine Investitionen in das schnell wachsende Geschäft in späteren

Entwicklungsphasen verstärken - insbesondere in therapeutische Expertise,

Technologie, die geografische Expansion und langfristige Wachstumsinitiativen.

Die Transaktion schafft damit für beide Unternehmen die Voraussetzungen, ihre

jeweiligen Stärken gezielt auszubauen und Sponsoren weiterhin über den gesamten

Lebenszyklus der Arzneimittelentwicklung hinweg zu unterstützen.

?Fortrea investiert gezielt in die frühe klinische Entwicklung und stärkt damit

unsere durchgängige Plattform für die klinische Entwicklung, mit der wir Kunden

von First-in-Human-Studien bis hin zu Phase IV und zur Evidenzgenerierung nach

der Zulassung unterstützen. Wir sind überzeugt, dass diese Übernahme unsere

Fähigkeit zur langfristigen Wertschöpfung für unsere Aktionäre stärkt und

gleichzeitig unsere Kompetenzen und Kapazitäten für Kunden, Probanden und

letztlich die Patienten erweitert, denen wir mit unserer Arbeit dienen",

so Anshul Thakral (https://www.fortrea.com/about-us/our-experts/anshul-thakral),

CEO von Fortrea.?Indem wir unsere sich ergänzenden bioanalytischen und

klinischen Forschungsangebote zusammenführen, schaffen wir für unsere Kunden

einen durchgängigen Entwicklungsprozess. Gleichzeitig erweitern wir unsere

wissenschaftlichen und operativen Kompetenzen und können Studien mit größerem

Umfang, höherer Komplexität und anspruchsvolleren wissenschaftlichen

Anforderungen über ein breiteres Spektrum therapeutischer Fragestellungen hinweg

unterstützen. Die neuen Kapazitäten stärken nicht nur unser integriertes Angebot

für die frühe Entwicklung. Sie ermöglichen uns auch, den gesamten

Entwicklungsprozess noch stärker miteinander zu verzahnen und Sponsoren dabei zu

unterstützen, ihre Wirkstoffkandidaten von der frühen Entwicklung über

zulassungsrelevante Studien bis hin zur Evidenzgenerierung nach der Zulassung

voranzubringen. So können lebensverändernde Therapien schneller die Patienten

erreichen."

?Worldwide hat einen angesehenen Geschäftsbereich für die frühe klinische

Entwicklung aufgebaut, der auf einem starken Team und einem hervorragenden Ruf

für wissenschaftliche und operative Exzellenz beruht", so Alistair Macdonald

(https://www.worldwide.com/about-us/meet-the-team/alistair-

macdonald/?utm_source=Business-

Wire&utm_medium=Fortrea&crid=Variation_a&leadsource=Advertising&source=services.

businesswire.com&leadtactic=Press-

Release&CMSourceURL=services.businesswire.com), CEO von Worldwide.?Mit dieser

Transaktion können wir unsere Investitionen und Ressourcen gezielt auf unser

schnell wachsendes Geschäft in späteren Entwicklungsphasen konzentrieren -

insbesondere in den therapeutischen Bereichen Onkologie, Neurowissenschaften,

Innere Medizin und seltene Erkrankungen. Wir sind stolz auf das, was der

Geschäftsbereich?Frühe klinische Entwicklung" erreicht hat, und überzeugt, dass

die Transaktion unseren Mitarbeitern neue Chancen eröffnet und zugleich unsere

Möglichkeiten erweitert, in unsere langfristige Wachstumsstrategie zu

investieren. Damit können wir auch künftig Kunden und Patienten weltweit einen

herausragenden Mehrwert bieten."

Fortrea und Worldwide wollen eine Reihe von Vereinbarungen treffen, um die

Kontinuität für Kunden, Mitarbeiter und laufende Programme sicherzustellen. Die

Vereinbarungen sollen den Fortschritt laufender Projekte sichern, spezialisierte

Kompetenzen erhalten und während wie auch nach dem Übergang einen nahtlosen

Service für die Kunden gewährleisten.

Im Rahmen der verbindlichen Vereinbarung wird Fortrea den Geschäftsbereich

?Frühe klinische Entwicklung" von Worldwide in einer reinen Bartransaktion zu

einem Kaufpreis von rund 45 Mio. US-Dollar übernehmen. Der Abschluss der

Transaktion wird vorbehaltlich der erforderlichen behördlichen Genehmigungen und

Lizenzen sowie des Abschlusses bestimmter Dienstleistungsvereinbarungen zwischen

den Parteien erwartet. Nach Abschluss der Transaktion wird der Geschäftsbereich

?Frühe klinische Entwicklung" in Fortreas Geschäftsbereich?Klinische

Pharmakologie" integriert. Beide Unternehmen setzen sich weiterhin dafür ein,

den Übergang für Mitarbeiter, Kunden und Probanden reibungslos zu gestalten.

Berater

Barclays berät Fortrea als Finanzberater, während Mintz, Levin, Cohn, Ferris,

Glovsky and Popeo, P.C. als Rechtsberater des Unternehmens tätig ist. BroadOak

Partners berät Worldwide in finanziellen Fragen, Greenberg Traurig, LLP ist als

Rechtsberater für das Unternehmen tätig.

Über Fortrea

Fortrea (Nasdaq: FTRE) ist ein weltweit führender Anbieter von Lösungen für die

klinische Entwicklung in der Life-Sciences-Branche. Wir arbeiten mit

aufstrebenden und großen biopharmazeutischen, biotechnologischen,

medizintechnischen und diagnostischen Unternehmen zusammen, um Innovationen im

Gesundheitswesen voranzutreiben, die das Angebot lebensverändernder Therapien

für Patienten beschleunigen. Fortrea bietet das Management von klinischen

Studien der Phasen I-IV, klinische Pharmakologie sowie Beratungsdienste an. Die

Lösungen von Fortrea basieren auf drei Jahrzehnten Erfahrung in mehr als

20 Therapiegebieten, einer Leidenschaft für wissenschaftliche Strenge,

außergewöhnlichen Erkenntnissen und einem starken Netzwerk von Prüfzentren.

Unser talentiertes und vielfältiges Team, das in 100 Ländern tätig ist, ist

darauf ausgerichtet, Kunden weltweit fokussierte und flexible Lösungen zu

bieten. Erfahren Sie unter Fortrea.com (https://www.fortrea.com/) mehr darüber,

wie Fortrea die Arzneimittelentwicklung optimiert, und folgen Sie uns

auf LinkedIn (https://www.globenewswire.com/Tracker?data=scSMmxCo9TvOL2s71P-

FkjTLlvTzznxnuwKhLmivEOEIQ3tfKW7i-

xCxGD1IGPt788RXRJ1PVkyQgFnEZL_H6joYI9r8AXNAQqC6qBTBHjE=), X

(https://www.globenewswire.com/Tracker?data=cnQy19MfqayrdLwy5AC_9a72XEckbNFfM8Jo

_7Gw0JHaf6mtvfssdoEyxOU-R2Ih) und Bluesky

(https://bsky.app/profile/fortrea.bsky.social).

Über Worldwide Clinical Trials

Worldwide Clinical Trials (https://www.worldwide.com/?utm_source=Business-

Wire&utm_medium=Fortrea&crid=Variation_a&leadsource=Advertising&source=services.

businesswire.com&leadtactic=Press-

Release&CMSourceURL=services.businesswire.com) (Worldwide) ist ein weltweit

tätiges Auftragsforschungsinstitut (CRO), das biopharmazeutische Unternehmen bei

der Entwicklung ihrer Produkte unterstützt. Mehr als 4.500 festangestellte

Mitarbeiter sind in über 70 Ländern tätig. Das Unternehmen bietet spezialisierte

therapeutische Expertise in den Bereichen Neurowissenschaften, Onkologie,

seltene Erkrankungen und Innere Medizin und unterstützt sämtliche Phasen der

Entwicklung - von der frühen Entwicklung und ersten Studien am Menschen bis hin

zu zulassungsrelevanten Studien der Phase III.

Das flexible Servicemodell des Unternehmens reicht von der vollständigen

Steuerung klinischer Studien bis hin zu funktionalen Servicepartnerschaften über

Worldwide Flex. Grundlage ist ein konsequent auf den Menschen und auf

partnerschaftliche Zusammenarbeit ausgerichteter Outsourcing-Ansatz, der die

Kooperation stärkt, die Transparenz von Daten erhöht und fundiertere

Entscheidungen ermöglicht. So erhalten Sponsoren maßgeschneiderte und flexible

Lösungen, die mit den sich wandelnden Anforderungen der klinischen Forschung

Schritt halten. Weitere Informationen finden Sie unter www.worldwide.com

(https://www.worldwide.com/?utm_source=Business-

Wire&utm_medium=Fortrea&crid=Variation_a&leadsource=Advertising&source=services.

businesswire.com&leadtactic=Press-

Release&CMSourceURL=services.businesswire.com).

Hinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält?zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne der US-

Bundeswertpapiergesetze, einschließlich Abschnitt 27A des Securities Act und

Abschnitt 21E des Exchange Act. Zukunftsgerichtete Aussagen beziehen sich

naturgemäß auf Sachverhalte, die in unterschiedlichem Ausmaß ungewiss sind, wie

beispielsweise Aussagen über die erwarteten Vorteile der Transaktion,

einschließlich zukünftiger finanzieller und betrieblicher Leistungen, und den

voraussichtlichen Zeitpunkt des Abschlusses der Transaktion. In diesem

Zusammenhang beziehen sich zukunftsgerichtete Aussagen häufig auf die erwartete

künftige Geschäfts- und Finanzentwicklung und die Finanzlage. Sie enthalten oft

Begriffe wie?Prognose",?erwarten",?annehmen",?vorhersehen",?beabsichtigen",

?planen",?voraussagen",?glauben",?anstreben",?sehen",?werden",?würden",

?abzielen" sowie ähnliche Ausdrücke und Variationen oder Verneinungen dieser

Begriffe, die dazu dienen, zukunftsgerichtete Aussagen zu identifizieren, obwohl

nicht alle zukunftsgerichteten Aussagen diese identifizierenden Wörter

enthalten. Die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von diesen

zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Gründe hierfür können eine Reihe von

Faktoren sein, insbesondere, aber nicht ausschließlich: die Erfüllung der

Vollzugsbedingungen für die geplante Übernahme des Geschäftsbereichs?Frühe

klinische Entwicklung" von Worldwide Clinical Trials, einschließlich der

Einholung der erforderlichen behördlichen Genehmigungen, sowie die Fähigkeit des

Unternehmens, die Transaktion fristgerecht oder überhaupt abzuschließen; die

Möglichkeit, dass die Kosten für den Abschluss der Transaktion höher ausfallen

als erwartet, unter anderem aufgrund unvorhergesehener Faktoren oder Ereignisse;

die Fähigkeit der Parteien, die Erwartungen hinsichtlich der bilanziellen und

steuerlichen Behandlung der geplanten Transaktion zu erfüllen; sowie weitere

Faktoren, die das Unternehmen von Zeit zu Zeit in seinen bei der US-

Börsenaufsichtsbehörde SEC eingereichten Dokumenten beschreibt. Eine weitere

Erörterung der Risiken im Zusammenhang mit der Geschäftstätigkeit des

Unternehmens finden Sie im Abschnitt?Risk Factors" der Registrierungserklärung

des Unternehmens auf Formular 10, die bei der Securities and Exchange Commission

(?SEC") eingereicht wurde. Diese Faktoren können von Zeit zu Zeit in den

nachfolgenden periodischen und anderen Einreichungen des Unternehmens bei der

SEC geändert oder aktualisiert werden, die auf der Website der SEC unter

www.sec.gov abrufbar sind. Diese Faktoren erheben keinen Anspruch auf

Vollständigkeit und sollten in Verbindung mit den anderen Warnhinweisen gelesen

werden, die in diesem Bericht und in den vom Unternehmen bei der SEC

eingereichten Unterlagen enthalten oder durch Verweis einbezogen sind. Alle

zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich nur auf das Datum der

Veröffentlichung dieses Berichts, und das Unternehmen übernimmt keine

Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu

überarbeiten, um zukünftige Ereignisse oder Entwicklungen zu berücksichtigen,

sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Presse- und Investor Relations-Kontakte bei Fortrea:

Galen Wilson (Presse) - 703-298-0802, media@fortrea.com

(https://www.globenewswire.com/Tracker?data=L7lZ18H-puAbWaG0133Lh_sFNZaEz-

r2HxU3PQkmO4uT9N4V2-Ts3VB60tZMRfOsxn0ubveNolKP1pvkfv8ObhPwe23ycJcLhsVwMtgNzoI=)

Kate Dillon (Presse) - 646-818-9115, kdillon@prosek.com

(https://www.globenewswire.com/Tracker?data=9AMbIWIhHI1QC6y-

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Tracy Krumme (Investor Relations) - 984-385-6707, Tracy.Krumme@fortrea.com

(mailto:Tracy.Krumme@fortrea.com)

Kontakt bei Worldwide Clinical Trials:

Jill Shahravar - 919-389-9253, jill.shahravar@worldwide.com

(mailto:jill.shahravar@worldwide.com)

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