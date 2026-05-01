GNW-News: Framery kündigt die neue GradusT-Produktreihe an, die speziell für den US-amerikanischen und kanadischen Markt entwickelt wurde
^TAMPERE, Finnland, May 28, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Framery stellt heute Gradus
vor, eine neue Reihe intelligenter Büro-Pods, die speziell für den US-
amerikanischen und kanadischen Markt entwickelt wurde. Die Kollektion wird am
8. Juni auf der NeoCon offiziell vorgestellt. Die Gradus-Produktreihe umfasst
drei neue Modelle und wird in den USA und Kanada vertrieben sowie in den USA
montiert.
Die Gradus-Produktreihe, die sich als die ideale Lösung für den regionalen Markt
positioniert, ist darauf ausgerichtet, die steigende Nachfrage zu bedienen,
während die Büroauslastung zunimmt. Gradus bietet seinen Kunden eine
integrierte,?fest eingebaute" Formensprache, die architektonische Harmonie in
den Vordergrund stellt und die Auswahlmöglichkeiten neben der ästhetisch
markanten Signature-Linie von Framery erweitert.
?Gradus wurde speziell entwickelt, um den hohen Anforderungen und den besonderen
Bedürfnissen am amerikanischen und kanadischen Arbeitsplatz gerecht zu werden",
sagt Samu Hällfors, CEO von Framery.
Die Produkte der Gradus(TM)-Reihe werden im neuen Werk von Framery in den
Vereinigten Staaten montiert. Die neue Produktionsstätte ist ein wesentlicher
Bestandteil der Wachstumsstrategie des Unternehmens und seines Ziels, die
regionale Nachfrage vor Ort zu decken.
Die Gradus-Reihe zeichnet sich durch eine?Plug-and-Play"-Innenausstattung aus,
die auf eine sofortige Integration des Benutzers ausgelegt ist. Das Portfolio
umfasst drei neue Modelle, die darauf ausgelegt sind, das Innenraumvolumen bei
minimaler Grundfläche zu maximieren:
* Gradus Focus(TM): Eine intelligente, schallisolierte Telefonkabine für eine
Person, die für Telefonate und konzentriertes Arbeiten konzipiert ist.
* Gradus Work(TM): Ein intelligenter und schallisolierter Arbeitsplatz für eine
Person, ausgestattet mit einem vollwertigen, höhenverstellbaren Schreibtisch
und einem geräumigen Innenraum, der für einen ungestörten Arbeitsablauf
konzipiert ist.
* Gradus Huddle(TM): Eine intelligente und schallisolierte Besprechungskabine für
1-4 Personen, deren Größe sich ideal für spontane Zusammenarbeit und
vertrauliche Gespräche eignet.
Die Module sind modular aufgebaut und verfügen über austauschbare Komponenten,
sodass die Geräte im Laufe der Zeit repariert, überholt und auf den neuesten
Stand gebracht werden können. Dieses Design verfügt zudem über ein Stecksystem
für Außenwandverkleidungen, darunter Holzfurnier, Stoffe oder maßgefertigte
Akustikpaneele, wodurch sich die Pods entweder harmonisch in die umgebende
Architektur einfügen oder als Blickfang hervorstechen können.
?Designer und Kunden in den USA und Kanada wünschen sich Räume, die sich wie ihr
eigenes Zuhause anfühlen, und dank dieser Flexibilität passt Gradus perfekt in
jedes Büro", so Hällfors.
Gradus bietet geringere Kosten pro Quadratmeter als konventionelle Bauweisen und
erfüllt lokale Normen wie IBC, IFC und UL 962, was eine nahtlose regionale
Umsetzung ermöglicht. Das Angebot umfasst auch von Dritten verifizierte
Umweltproduktdeklarationen (EPDs) zur Unterstützung der CO?-Bilanzierung von
Unternehmen.
Die Produktreihe hat eine automatische Belüftung und Beleuchtung sowie
Schallschutz der Klasse A. Gradus ist mit Präsenzmeldern ausgestattet und
erfasst anonymisierte Nutzungsdaten. Dadurch lassen sich die Pods in die Smart-
Office-Lösungen von Framery integrieren, um Grundrisse zu optimieren und
Unternehmen dabei zu unterstützen, die Verschwendung von ungenutzten Flächen zu
vermeiden.
?Gradus verbindet datengestützte Arbeitsplatzoptimierung mit einer reibungslosen
Benutzererfahrung. Es ist ein strategisches Instrument zur bedarfsgerechten
Dimensionierung von Büroflächen", sagt Hällfors.
Das Werk in Tampere bleibt weiterhin das Zentrum für Spezialkompetenz und
liefert die intelligente Technologie sowie die Baugruppen für die neue
Produktreihe; die bestehenden Produkte werden weiterhin im Angebot für die USA
und Kanada verbleiben.
FRAMERY IM ÜBERBLICK
Framery ermöglicht es Menschen, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren und
Aufgaben effizient zu erledigen. Mit schallisolierten Arbeitskabinen und
intelligenten Bürolösungen verwandelt Framery klassische Büros in
Arbeitsumgebungen, in denen Menschen gerne arbeiten. Deshalb ist Framery für
Millionen Beschäftigte in über 100 Ländern sowie bei vielen der weltweit
führenden Unternehmen ein fester Bestandteil eines erfolgreichen Arbeitstags.
Für weitere Informationen und Interviewanfragen wenden Sie sich bitte an:
aron.jahn@framery.com (mailto:aron.jahn@framery.com), media@framery.com
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