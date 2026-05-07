GNW-News: "France Licensing Day" findet am 30. Juni erneut statt - mit internationalen Marken und exklusiver Keynote von Carrefour

^PARIS, June 29, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Der?France Licensing Day" findet am

30. Juni im Pavillon Chesnaie du Roy im Parc Floral de Paris zum vierten Mal

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statt und bringt die französische Lizenzbranche zu einem einzigartigen Tag

voller Networking, strategischer Treffen und Einblicke in die Branche zusammen.

Die Veranstaltung, die in Zusammenarbeit mit Licensing International organisiert

wird, präsentiert über 30 ausstellende Marken, ein erweitertes Rahmenprogramm

mit branchenführenden Führungskräften sowie die renommierten?Licensing

International France Awards".

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Frankreich: Eine treibende Kraft im westeuropäischen Lizenzgeschäft

Frankreich gilt als Eckpfeiler des westeuropäischen Markenlizenzmarktes und

verfügt über weltweit bekannte geistige Eigentumsrechte aus den Bereichen

Animation, Verlagswesen, Sport, Mode und Unterhaltung. Kultmarken wie Le Petit

Prince, Xilam, 24h Le Mans, Le Ballon d'Or und Chefclub verdeutlichen die

vielfältige kreative Leistung und die wirtschaftliche Stärke des Landes im

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Bereich des Lizenzgeschäfts.

?Die Verlegung des France Licensing Day an einen größeren Veranstaltungsort

spiegelt die unglaubliche Dynamik wider, die wir derzeit in der gesamten

französischen Lizenzbranche beobachten. Mit einer außergewöhnlichen Auswahl an

teilnehmenden globalen Marken unterstreicht die diesjährige Veranstaltung

Frankreichs Stellung als wichtiger Treffpunkt in der Lizenzbranche", so Matthieu

Battini, EMEA-Vertriebsleiter bei der Global Licensing Group.

Erweitertes inhaltliches Programm liefert strategische Erkenntnisse

Die diesjährige Veranstaltung bietet ein umfangreiches Programm, das von

Licensing International France und der Global Licensing Group zusammengestellt

wurde, darunter vier von Experten geleitete Seminare, die sowohl Neulingen als

auch erfahrenen Fachleuten praktische Erkenntnisse vermitteln sollen.

Die Eröffnungsveranstaltung?Grundlagen der Lizenzierung: Die wesentlichen

Mechanismen verstehen" wird von Laurent Taieb, dem Co-Präsidenten von Licensing

International France, moderiert. Diese Einführungssitzung bietet einen

umfassenden Überblick über die Grundlagen des Lizenzwesens und vermittelt den

Teilnehmern das notwendige Wissen, um sich in der Branche zurechtzufinden.

Keynote-Vortrag:?Lizenzgeschäft bei Carrefour: Von der Strategie bis zur

Umsetzung"

Marianne Lesimple, Leiterin des Bereichs Freizeit und Spielzeug bei Carrefour,

und Carole Martine, Leiterin des Bereichs DTR & Projekte bei Carrefour, gewähren

einen exklusiven Einblick in das Lizenzgeschäft von Carrefour. In der

Präsentation werden die Themen Teamorganisation, Auswahlkriterien für Marken und

Lizenznehmer, multinationale Vertriebsplanung, Strategien zur Verkaufsförderung

im Laden sowie die Umsetzung von Handelsmarketingmaßnahmen für erfolgreiche

Markenkollaborationen behandelt.

?Wenn Lizenzen Verlagswesen, Audio und Produkte miteinander verbinden"

Die Teilnehmer erhalten einen Einblick hinter die Kulissen und können die

Synergien zwischen Rechteinhabern, Verlagen und neuen Anwendungsbereichen

erkunden. Branchenexperten werden Erfahrungen aus erster Hand, Einblicke in den

täglichen Betrieb und Kriterien für die Lizenzauswahl vermitteln, wobei ein

besonderer Schwerpunkt darauf liegt, wie Verlagsmarken erfolgreich in neue

Produktkategorien expandieren. An der Veranstaltung nehmen Marie Le Guen,

Leiterin der Lizenzabteilung bei Tonies, David Jolly, Marketing- und

Kommunikationsmanager bei Le Petit Prince Licensing, sowie Yolaine de La

Rochefoucauld, Koordinations- und Entwicklungsmanagerin beim Editis-

Jugendzentrum, teil.

?Trends im Lizenzgeschäft: Den Markt entschlüsseln und zukünftige Chancen

erkennen"

Eine umfassende Analyse der aktuellen Lizenztrends über alle demografischen

Gruppen und Kategorien hinweg, die strategische Erkenntnisse zur Identifizierung

von Wachstumschancen für den Zeitraum 2026-2027 liefert. Aurélie Passot, Lizenz-

und Markendiversifizierungsberaterin, und Philippe Guinaudeau, CEO von Brand

Trends, werden diese zukunftsorientierte Diskussion leiten.

Licensing International France Awards

Der Tag endet mit den?Licensing International France Awards", bei denen die

innovativsten Markenerweiterungen, Einzelhändler und Lizenznehmer des Landes

ausgezeichnet werden.

Zu den bestätigten Ausstellern zählen Branchenführer

Paramount, Netflix, Warner Bros. Discovery, Authentic Brands Group, Universal,

Asterix, Sanrio, Le Petit Prince, Nintendo, Mattel, Bandai Namco, StudioCanal,

Hari und viele weitere. Die vollständige Ausstellerliste finden Sie unter

www.francelicensingday.com (https://www.francelicensingday.com/la-journee/les-

exposants/).

Informationen zur Anmeldung

Die Anmeldung für den France Licensing Day ist weiterhin möglich. Sichern Sie

sich Ihren Platz bei Frankreichs größtem Branchentreffen, indem Sie

www.francelicensingday.com (https://www.francelicensingday.com/visiter/)

besuchen.

Über France Licensing Day & Awards

?France Licensing Day & Awards" ist die führende Veranstaltung der französischen

Lizenzbranche, bei der Lizenzgeber, Lizenznehmer, Einzelhändler und

Dienstleister zu einem Tag voller Networking, Geschäftsabschlüsse und

Feierlichkeiten zusammenkommen. Die von der Global Licensing Group in

Zusammenarbeit mit Licensing International France organisierte Veranstaltung

präsentiert das Beste, was Frankreich in Sachen Lizenzierung an Talent und

Innovation zu bieten hat.

Über Global Licensing Group

Die Global Licensing Group bei Informa Markets (https://pr.report/7ui0), eine

Tochtergesellschaft von Informa plc (LON:INF), ist der führende

Messeveranstalter und Medienpartner der Lizenzbranche. Ihre Mission ist es,

weltweit Lizenzmöglichkeiten zu schaffen, indem sie Marken und Produkte

zusammenbringt. Die folgenden Veranstaltungen und Informationsprodukte werden

von der Global Licensing Group bei Informa Markets für die Lizenzbranche

organisiert: Licensing Expo (https://pr.report/7ui1), Brand Licensing Europe

(https://pr.report/7ui2), Licensing Expo Shanghai (https://pr.report/7ui3) und

License Global (https://pr.report/7ui4). Die Veranstaltungen der Global

Licensing Group werden von Licensing International gesponsert.?

Über Licensing International

Licensing International ist der führende Branchenverband der weltweiten

Markenlizenzbranche mit einem Umsatz von über 356 Milliarden US-Dollar. Die

Mission von Licensing International besteht darin, das Wachstum des

Markenlizenzgeschäfts weltweit zu fördern, die Professionalität der in diesem

Bereich tätigen Fachleute zu steigern und in der gesamten Geschäftswelt ein

stärkeres Bewusstsein für die Vorteile des Lizenzgeschäfts zu schaffen. Seit der

Gründung im Jahr 1985 profitieren mehr als 1.500 Mitgliedsunternehmen von

Licensing International in über 40 Ländern von einer Vielzahl von Vorteilen,

darunter ein umfangreiches Fortbildungsangebot und weltweite Networking-

Veranstaltungen. Weitere Informationen finden Sie

unter www.LicensingInternational.org (http://www.licensinginternational.org/).

Medienkontakt

Global Licensing Group PR

LicensingPR@informa.com (mailto:LicensingPR@informa.com)

Fotos zu dieser Mitteilung sind verfügbar unter:

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/4a7a255a-352e-4882-af0b-

bb015c22bdf1

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/df5d33bf-b1b6-46af-a7f4-

ae106dec412d

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