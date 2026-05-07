GNW-News: "France Licensing Day" findet am 30. Juni erneut statt - mit internationalen Marken und exklusiver Keynote von Carrefour
^PARIS, June 29, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Der?France Licensing Day" findet am
30. Juni im Pavillon Chesnaie du Roy im Parc Floral de Paris zum vierten Mal
statt und bringt die französische Lizenzbranche zu einem einzigartigen Tag
voller Networking, strategischer Treffen und Einblicke in die Branche zusammen.
Die Veranstaltung, die in Zusammenarbeit mit Licensing International organisiert
wird, präsentiert über 30 ausstellende Marken, ein erweitertes Rahmenprogramm
mit branchenführenden Führungskräften sowie die renommierten?Licensing
International France Awards".
Frankreich: Eine treibende Kraft im westeuropäischen Lizenzgeschäft
Frankreich gilt als Eckpfeiler des westeuropäischen Markenlizenzmarktes und
verfügt über weltweit bekannte geistige Eigentumsrechte aus den Bereichen
Animation, Verlagswesen, Sport, Mode und Unterhaltung. Kultmarken wie Le Petit
Prince, Xilam, 24h Le Mans, Le Ballon d'Or und Chefclub verdeutlichen die
vielfältige kreative Leistung und die wirtschaftliche Stärke des Landes im
Bereich des Lizenzgeschäfts.
?Die Verlegung des France Licensing Day an einen größeren Veranstaltungsort
spiegelt die unglaubliche Dynamik wider, die wir derzeit in der gesamten
französischen Lizenzbranche beobachten. Mit einer außergewöhnlichen Auswahl an
teilnehmenden globalen Marken unterstreicht die diesjährige Veranstaltung
Frankreichs Stellung als wichtiger Treffpunkt in der Lizenzbranche", so Matthieu
Battini, EMEA-Vertriebsleiter bei der Global Licensing Group.
Erweitertes inhaltliches Programm liefert strategische Erkenntnisse
Die diesjährige Veranstaltung bietet ein umfangreiches Programm, das von
Licensing International France und der Global Licensing Group zusammengestellt
wurde, darunter vier von Experten geleitete Seminare, die sowohl Neulingen als
auch erfahrenen Fachleuten praktische Erkenntnisse vermitteln sollen.
Die Eröffnungsveranstaltung?Grundlagen der Lizenzierung: Die wesentlichen
Mechanismen verstehen" wird von Laurent Taieb, dem Co-Präsidenten von Licensing
International France, moderiert. Diese Einführungssitzung bietet einen
umfassenden Überblick über die Grundlagen des Lizenzwesens und vermittelt den
Teilnehmern das notwendige Wissen, um sich in der Branche zurechtzufinden.
Keynote-Vortrag:?Lizenzgeschäft bei Carrefour: Von der Strategie bis zur
Umsetzung"
Marianne Lesimple, Leiterin des Bereichs Freizeit und Spielzeug bei Carrefour,
und Carole Martine, Leiterin des Bereichs DTR & Projekte bei Carrefour, gewähren
einen exklusiven Einblick in das Lizenzgeschäft von Carrefour. In der
Präsentation werden die Themen Teamorganisation, Auswahlkriterien für Marken und
Lizenznehmer, multinationale Vertriebsplanung, Strategien zur Verkaufsförderung
im Laden sowie die Umsetzung von Handelsmarketingmaßnahmen für erfolgreiche
Markenkollaborationen behandelt.
?Wenn Lizenzen Verlagswesen, Audio und Produkte miteinander verbinden"
Die Teilnehmer erhalten einen Einblick hinter die Kulissen und können die
Synergien zwischen Rechteinhabern, Verlagen und neuen Anwendungsbereichen
erkunden. Branchenexperten werden Erfahrungen aus erster Hand, Einblicke in den
täglichen Betrieb und Kriterien für die Lizenzauswahl vermitteln, wobei ein
besonderer Schwerpunkt darauf liegt, wie Verlagsmarken erfolgreich in neue
Produktkategorien expandieren. An der Veranstaltung nehmen Marie Le Guen,
Leiterin der Lizenzabteilung bei Tonies, David Jolly, Marketing- und
Kommunikationsmanager bei Le Petit Prince Licensing, sowie Yolaine de La
Rochefoucauld, Koordinations- und Entwicklungsmanagerin beim Editis-
Jugendzentrum, teil.
?Trends im Lizenzgeschäft: Den Markt entschlüsseln und zukünftige Chancen
erkennen"
Eine umfassende Analyse der aktuellen Lizenztrends über alle demografischen
Gruppen und Kategorien hinweg, die strategische Erkenntnisse zur Identifizierung
von Wachstumschancen für den Zeitraum 2026-2027 liefert. Aurélie Passot, Lizenz-
und Markendiversifizierungsberaterin, und Philippe Guinaudeau, CEO von Brand
Trends, werden diese zukunftsorientierte Diskussion leiten.
Licensing International France Awards
Der Tag endet mit den?Licensing International France Awards", bei denen die
innovativsten Markenerweiterungen, Einzelhändler und Lizenznehmer des Landes
ausgezeichnet werden.
Zu den bestätigten Ausstellern zählen Branchenführer
Paramount, Netflix, Warner Bros. Discovery, Authentic Brands Group, Universal,
Asterix, Sanrio, Le Petit Prince, Nintendo, Mattel, Bandai Namco, StudioCanal,
Hari und viele weitere. Die vollständige Ausstellerliste finden Sie unter
www.francelicensingday.com (https://www.francelicensingday.com/la-journee/les-
exposants/).
Informationen zur Anmeldung
Die Anmeldung für den France Licensing Day ist weiterhin möglich. Sichern Sie
sich Ihren Platz bei Frankreichs größtem Branchentreffen, indem Sie
www.francelicensingday.com (https://www.francelicensingday.com/visiter/)
besuchen.
Über France Licensing Day & Awards
?France Licensing Day & Awards" ist die führende Veranstaltung der französischen
Lizenzbranche, bei der Lizenzgeber, Lizenznehmer, Einzelhändler und
Dienstleister zu einem Tag voller Networking, Geschäftsabschlüsse und
Feierlichkeiten zusammenkommen. Die von der Global Licensing Group in
Zusammenarbeit mit Licensing International France organisierte Veranstaltung
präsentiert das Beste, was Frankreich in Sachen Lizenzierung an Talent und
Innovation zu bieten hat.
Über Global Licensing Group
Die Global Licensing Group bei Informa Markets (https://pr.report/7ui0), eine
Tochtergesellschaft von Informa plc (LON:INF), ist der führende
Messeveranstalter und Medienpartner der Lizenzbranche. Ihre Mission ist es,
weltweit Lizenzmöglichkeiten zu schaffen, indem sie Marken und Produkte
zusammenbringt. Die folgenden Veranstaltungen und Informationsprodukte werden
von der Global Licensing Group bei Informa Markets für die Lizenzbranche
organisiert: Licensing Expo (https://pr.report/7ui1), Brand Licensing Europe
(https://pr.report/7ui2), Licensing Expo Shanghai (https://pr.report/7ui3) und
License Global (https://pr.report/7ui4). Die Veranstaltungen der Global
Licensing Group werden von Licensing International gesponsert.?
Über Licensing International
Licensing International ist der führende Branchenverband der weltweiten
Markenlizenzbranche mit einem Umsatz von über 356 Milliarden US-Dollar. Die
Mission von Licensing International besteht darin, das Wachstum des
Markenlizenzgeschäfts weltweit zu fördern, die Professionalität der in diesem
Bereich tätigen Fachleute zu steigern und in der gesamten Geschäftswelt ein
stärkeres Bewusstsein für die Vorteile des Lizenzgeschäfts zu schaffen. Seit der
Gründung im Jahr 1985 profitieren mehr als 1.500 Mitgliedsunternehmen von
Licensing International in über 40 Ländern von einer Vielzahl von Vorteilen,
darunter ein umfangreiches Fortbildungsangebot und weltweite Networking-
Veranstaltungen. Weitere Informationen finden Sie
unter www.LicensingInternational.org (http://www.licensinginternational.org/).
Medienkontakt
Global Licensing Group PR
LicensingPR@informa.com (mailto:LicensingPR@informa.com)
Fotos zu dieser Mitteilung sind verfügbar unter:
https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/4a7a255a-352e-4882-af0b-
bb015c22bdf1
https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/df5d33bf-b1b6-46af-a7f4-
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