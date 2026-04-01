GNW-News: Freudenberg Home and Cleaning Solutions schließt Übernahmeangebot für Nilfisk erfolgreich ab

^Freudenberg Home and Cleaning Solutions (FHCS) hat das öffentliche

Übernahmeangebot für Nilfisk erfolgreich abgeschlossen und ist mit

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einem Anteil von mehr als 90 % des Aktienkapitals und der damit

verbundenen Stimmrechte Mehrheitsaktionär von Nilfisk. FHCS

beabsichtigt nun, die verbleibenden Aktien der Minderheitsaktionäre im

Rahmen eines Squeeze-out zu übernehmen und das Unternehmen von

der Börse zu nehmen. Mit dieser Akquisition bringt FHCS zwei starke

und sich in hohem Maße ergänzende Unternehmen im Bereich der

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professionellen Reinigung zusammen.

Weinheim, 15.04.2026 - Freudenberg Home and Cleaning Solutions (FHCS)

gibt den erfolgreichen Abschluss des öffentlichen Übernahmeangebots für

Nilfisk bekannt.

Die Akquisition markiert einen bedeutenden Schritt in der globalen

professionellen

Reinigungsindustrie. Mit der Übernahme von Nilfisk bringt FHCS zwei sehr starke

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und

sich in hohem Maße ergänzende Unternehmen im Bereich der professionellen

Reinigung zusammen: FHCS ist ein globaler Anbieter innovativer manueller

Reinigungssysteme. Nilfisk ist ein weltweit anerkannter Technologieführer für

professionelle Reinigungsmaschinen. Gemeinsam decken die Unternehmen zwei

wichtige Segmente des professionellen Reinigungsmarktes ab.

?Mit der Übernahme von Nilfisk stärken wir unsere Position sowohl im Bereich

innovativer manueller Reinigungssysteme als auch bei professionellen

Reinigungsmaschinen. Damit sind wir einzigartig aufgestellt und können unsere

Kunden mit umfassenderen Lösungen unterstützen. Ziel ist es, auf den jeweiligen

Stärken beider Unternehmen aufzubauen", sagt Karin Overbeck, CEO von FHCS.

Stabiler Markt mit sich wandelnden Kundenbedürfnissen

Der professionelle Reinigungsmarkt ist stabil und widerstandsfähig. Dabei ist

kundenzentriertes Handeln eine Voraussetzung, um in diesem Markt erfolgreich zu

sein. Es ist zu erwarten, dass insbesondere der Bedarf an Reinigungsmaschinen,

digitalen Lösungen sowie innovativen manuellen Reinigungsprodukten zukünftig

steigt. Die Übernahme von Nilfisk stärkt die Position von FHCS, Kunden mit den

richtigen Lösungen zu unterstützen.

Kontinuität für Kunden und Partner sicherzustellen hat derzeit höchste

Priorität. FHCS

wird die Vertriebskompetenzen und das Kundennetzwerk beider Unternehmen

bündeln, um neue Wachstumschancen zu erschließen.

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