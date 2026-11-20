GNW-News: Fünf Sterne im Euro-NCAP-Crashtest: CHANGAN DEEPAL S05 PHEV erhält Bestwertung
^* Der CHANGAN DEEPAL S05 PHEV erzielt im Euro-NCAP-Crashtest die Bestwertung
von fünf Sternen.
* Die Modellreihe CHANGAN DEEPAL bietet europäischen Kunden dank zusätzlicher
Antriebsvarianten eine noch größere Auswahl.
* Auch das Vertrauen europäischer Kunden in die CHANGAN DEEPAL Modelle wird
dadurch weiter gestärkt.
CHONGQING, China, Nov. 20, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Der CHANGAN DEEPAL S05 PHEV
(Linkslenker) hat im Euro-NCAP-Crashtest und bei der Sicherheitsbewertung die
höchstmögliche Auszeichnung erreicht - fünf Sterne in der Gesamtwertung. Der
CHANGAN DEEPAL S05 PHEV ergänzt die Modellreihe CHANGAN DEEPAL S05. Bereits im
Dezember vergangenen Jahres hatte diese im Rahmen des Euro-NCAP-Testprogramms
2025 eine Fünf-Sterne-Bewertung erhalten.
Der CHANGAN DEEPAL S05, ein New-Energy-SUV der Klasse?C+", überzeugte in allen
vier Testkategorien mit herausragender Sicherheitsleistung. Dies gilt auch für
die PHEV-Version DEEPAL S05 PHEV. Der DEEPAL S05 erzielte 94 Prozent beim Schutz
erwachsener Insassen, 87 Prozent beim Schutz von Kindern, 78 Prozent beim Schutz
gefährdeter Verkehrsteilnehmer und 76 Prozent bei den
Sicherheitsassistenzsystemen.
?Die Einhaltung höchster Sicherheitsstandards ist bei der Entwicklung neuer
Changan-Modelle unverzichtbar", so Ethan Yin, stellvertretender Geschäftsführer
von Changan Europe. Der CHANGAN DEEPAL S07 aus dem D-SUV-Segment erhielt 2024
eine Fünf-Sterne-Bewertung von Euro NCAP und bestand auch die erneute Bewertung
im Jahr 2025. Im Oktober 2026 wurde die Variante CHANGAN DEEPAL S07 PHEV in die
Bewertung aufgenommen. Sowohl der CHANGAN DEEPAL S05 als auch der S07 kamen
2026 als PHEV-Versionen auf den Markt und wurden auf dem Mondial de l'Auto 2026
erstmals umfassend präsentiert.
Der CHANGAN DEEPAL S05 PHEV erfüllt die hohen Sicherheitsstandards der gesamten
DEEPAL S05 Modellfamilie
Der CHANGAN DEEPAL S05 zeichnet sich insbesondere durch seinen hohen
Insassenschutz aus. Beim Schutz erwachsener Insassen erreicht er 94 Prozent und
beim Seitenaufpralltest sogar die volle Punktzahl. Damit zählt er zu den
Spitzenreitern seines Segments und setzt im Rahmen des Euro-NCAP-Testprogramms
2025 neue Maßstäbe für die Fahrzeugsicherheit chinesischer Automobilmarken.
Auch die Kindersicherheit gehört zu den besonderen Stärken des CHANGAN DEEPAL
S05. Bei den Frontal- und Seitenaufpralltests erreicht der CHANGAN DEEPAL S05
mit Dummys, die Kinder im Alter von sechs bis zehn Jahren repräsentieren,
jeweils die Höchstpunktzahl. Zur Ausstattung des CHANGAN DEEPAL S05 gehört ein
direktes?Child Presence Detection"-System. Es warnt, wenn es erkennt, dass ein
Kind oder Kleinkind im Fahrzeug zurückgelassen wurde.
Serienmäßig verfügt der CHANGAN DEEPAL S05 über 17 intelligente,
zukunftsweisende Fahrerassistenzsysteme, die autonomes Fahren gemäß Level 2
ermöglichen. Der CHANGAN DEEPAL S05 bietet umfassende Funktionen zur
Kollisionsvermeidung. Das Fahrzeug ist mit einem modernen eCall-System
ausgestattet, das im Falle eines Unfalls automatisch die Rettungsdienste
alarmiert. Darüber hinaus verfügt es über ein System zur Vermeidung von
Folgeunfällen nach einer Kollision.
Mehr Antriebsoptionen für europäische Kunden
Die Modellreihe CHANGAN DEEPAL setzt auf Technologie und Fahrspaß. Als
technologischer Trendsetter mit sportlichem Anspruch richtet sie sich vor allem
an junggebliebene Fahrerinnen und Fahrer weltweit. Der CHANGAN DEEPAL S05 ist
ein kompakter Crossover-SUV, der im C-SUV-Segment hochwertiges Design,
intelligente Technologie und Alltagstauglichkeit miteinander verbindet.
Der CHANGAN DEEPAL S05 BEV, der DEEPAL S05 PHEV (Linkslenker) und der DEEPAL S07
BEV sind bereits in Europa erhältlich. Auf dem Mondial de l'Auto 2026
präsentierte Changan Automobile den DEEPAL S07 PHEV und den DEEPAL S05 PHEV als
Rechtslenker. Beide Modelle bieten eine Gesamtreichweite von mehr als 1.000 km
und verbinden rein elektrisches Fahren im Alltag mit der Flexibilität für
längere Strecken.
Im Anschluss an den Mondial de l'Auto 2026 kommt der CHANGAN DEEPAL S07 PHEV in
Europa auf den Markt. Zeitgleich wird auch der DEEPAL S05 PHEV als Rechtslenker
erhältlich sein, der bereits im Oktober 2026 in Großbritannien eingeführt wurde.
Beide Modelle erweitern das Angebot der Modellreihe CHANGAN DEEPAL und bieten
europäischen Kunden damit eine größere Auswahl. Mit der Fünf-Sterne-Bewertung
von Euro NCAP für den DEEPAL S05 PHEV wächst das Vertrauen europäischer Kunden
in die Modelle von CHANGAN DEEPAL weiter.
Seit 1996 trägt Euro NCAP maßgeblich dazu bei, wichtige Sicherheitstechnologien
als Standardausstattung in Fahrzeugen der breiten Marktsegmente zu
etablieren. Mit strengen, transparenten und öffentlich zugänglichen Crashtests
und Sicherheitsbewertungen hat sich die Organisation als führende Instanz für
Fahrzeugsicherheit in Europa etabliert. Heute gilt die Euro NCAP-
Sicherheitsbewertung weltweit als anerkannter Maßstab. Sie unterstützt
Verbraucher bei ihrer Kaufentscheidung, fördert Innovationen in der
Automobilindustrie und trägt letztlich dazu bei, Menschenleben zu retten.
Kontaktinformationen:
Chongqing Changan Automobile Co., Ltd.
E-Mail: global@changan.com.cn
Fotos zu dieser Mitteilung sind verfügbar unter
https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/10bb1f16-
4391-4e91-81fe-379403384c5a
https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/3caedb78-e6ff-43e6-8118-
fcec24622b45
Â°