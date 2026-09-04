GNW-News: FÜR GRENZENLOSE MOBILITÄT: AlpWalk S1 Hüft-Assistenz-Exoskelett auf der IFA Berlin 2026
^BERLIN, Sept. 04, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- AlpWalk (http://www.alpwalk.com/),
eine globale Technologiemarke im Bereich der verkörperten Intelligenz, hat heute
bekannt gegeben, dass sie ihr Hüft-Assistenz-Exoskelett AlpWalk S1 auf der IFA
Berlin 2026 vom 4. bis 8. September am Stand 306 in Halle H5.2 vorstellen wird.
AlpWalk (http://www.alpwalk.com/) setzt sich dafür ein, Senioren ein aktives
Leben zu ermöglichen und dafür zu sorgen, dass das Alter niemals ein Grund dafür
sein muss, die eigene Mobilität einzuschränken.
Bei der Konstruktion des AlpWalk S1 steht die Sicherheit an erster Stelle. Das
Gerät verfügt über eine Gelenkwinkelsteuerung mit einer Genauigkeit von 0,1
Grad, eine Trägerkonstruktion aus hochfestem Kohlefaser-Verbundwerkstoff sowie
mehrstufige mechanische Sicherheitsanschläge, die dafür sorgen, dass die Gelenke
innerhalb eines sicheren Bewegungsbereichs bleiben. Das System kann wahlweise
durch einen U-förmigen Airbag zum Schutz vor Stürzen ergänzt werden. Die
Hüftgelenkmotoren bieten unterstützendes Drehmoment und reduzieren so den
Energieaufwand beim alltäglichen Gehen, Bergaufgehen und Treppensteigen um bis
zu 35 %. Dabei bleiben beide Hände frei, was eine natürliche Körperhaltung
ermöglicht.
Der Tragekomfort macht den AlpWalk S1 zu einem Begleiter, den Senioren auch über
einen längeren Zeitraum bequem tragen können. Das vierdimensionale ergonomische
Design zeichnet sich durch längenverstellbare, atmungsaktive Nylongurte, eine
Taillenpolsterung aus viskoelastischem Schaumstoff sowie eine an die
Körperkontur angepasste Hüftgurtkonstruktion aus. Der ultraleichte, faltbare
Rahmen lässt sich in einem 20-Liter-Rucksack verstauen und daher mühelos
transportieren.
AlpWalk (http://www.alpwalk.com/) wurde zudem speziell für die Bewegungsmuster
älterer Nutzer optimiert: der proprietäre?Gentle-Pace"-KI-Gangalgorithmus wurde
auf der Grundlage eines Datensatzes mit mehr als 10.000 Bewegungsmustern von
Senioren trainiert. Dadurch kann er in Echtzeit und mit einer Genauigkeit von
99 % zwischen Gehen, Bergaufgehen, Treppensteigen und Stillstehen unterscheiden
und lernt dabei kontinuierlich das individuelle Gangmuster des jeweiligen
Trägers.
Ein Akku mit einer Kapazität von 4.600 mAh sorgt für Leistung und
Zuverlässigkeit im Alltag. Unter Standardtestbedingungen bietet er eine Laufzeit
von bis zu 6 Stunden bzw. eine Reichweite von 20 Kilometern. Er verfügt zudem
über eine 65-W-USB-C-Schnellladefunktion sowie ein austauschbares Akkusystem.
Die begleitende Smart-Health-Care-App erfasst täglich die Schrittzahl, die
zurückgelegte Strecke und die Nutzungsdauer und ermöglicht es
Familienmitgliedern, die Aktivitäten ihrer Angehörigen aus der Ferne
mitzuverfolgen. Das Gerät verfügt über ein IP54-Rating gegen Staub und
Spritzwasser, funktioniert zuverlässig in einem Temperaturbereich von -20 °C bis
50 °C und wurde 10.000 Stunden lang einem strengen Gesamtsystemtest unterzogen.
AlpWalk (http://www.alpwalk.com/) untersucht darüber hinaus B2B-Anwendungen -
darunter passive Exoskelette für die oberen Gliedmaßen, Hebe-Exoskelette sowie
agile Exoskelette - in den Bereichen Industrie, Brandbekämpfung, Inspektion und
Rettung sowie Logistik.
Über AlpWalk:
AlpWalk (http://www.alpwalk.com/) vereint ein Forschungsteam mit globaler
Perspektive und umfassenden Kompetenzen im Bereich der verkörperten Intelligenz,
die sich über die gesamte Prozesskette von der Wahrnehmung bis zur Bewegung
erstrecken. Ziel ist es, das Leben der Menschen durch Technologien zu
bereichern, die unterstützen, stärken und schützen.
Medienkontakt:
Ansprechpartner: Dennis Bao
E-Mail: marketing@alpwalk.com
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15b8-4aa2-8b06-2a04e1199b25
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40e4-81d1-4b5d9e884568
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