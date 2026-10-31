GNW-News: Fundación Reintegra setzt sich für die gesellschaftliche Wiedereingliederung junger Menschen ein und gewinnt den F1® Allwyn Global Community Award ...

31.10.26 01:18 Uhr

^MEXIKO-STADT, Oct. 31, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die Fundación Reintegra wurde

beim FORMULA 1 GRAN PREMIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 2026 als mexikanische

Werbung

Gewinnerin des F1® Allwyn Global Community Award ausgezeichnet. Die Organisation

engagiert sich seit vier Jahrzehnten in der Gewaltprävention und der

Resozialisierung Jugendlicher. Für ihre Arbeit erhält sie von Allwyn, einem

lotteriebasierten Entertainment-Unternehmen, eine Förderung in Höhe von 100.000

Euro. Mit der Spende kann die Stiftung weitere 80 Jugendliche unterstützen, die

mit dem Justizsystem in Kontakt gekommen sind. Ziel ist es, Rückfälle zu

Werbung

verhindern und ihre Wiedereingliederung in die Gesellschaft zu fördern.

In Mexiko stehen junge Menschen, die mit dem Justizsystem in Berührung gekommen

sind, vor dringenden sozialen Herausforderungen und haben einen besonders hohen

Unterstützungsbedarf. Dennoch erhalten ihre Situation und ihre Anliegen oft nur

wenig öffentliche Aufmerksamkeit und Unterstützung. Viele von ihnen sind mit

schwierigen Lebensumständen konfrontiert, etwa unverarbeiteten traumatischen

Werbung

Erfahrungen, fehlendem familiärem Rückhalt und mangelnden Möglichkeiten, ihre

Fähigkeiten konstruktiv zu entfalten. Diesen Jugendlichen echte Perspektiven zu

eröffnen und das Risiko erneuter Straftaten zu verringern, ist eine zentrale

gesellschaftliche Aufgabe. Sie betrifft sowohl die Sicherheit vor Ort als auch

die Zukunftschancen der jungen Menschen.

Die Fundación Reintegra begegnet dieser Herausforderung mit einem bewährten

Ansatz: Neun von zehn Jugendlichen, die ihr Programm zur sozialen

Wiedereingliederung abschließen, werden nicht erneut straffällig. Die Förderung

von 100.000 Euro durch Allwyn ermöglicht es Reintegra, dieses Engagement

auszuweiten. Weitere 80 Jugendliche und ihre Familien erhalten umfassende

individuelle und familiäre Unterstützung, werden in ihren sozial-emotionalen

Kompetenzen gestärkt und auf den Einstieg ins Berufsleben vorbereitet. So sollen

sie eine Lebensperspektive entwickeln können, die von Gewalt frei ist. Ein

besonders anschauliches Beispiel dafür ist die soziale Bäckerei der Initiative.

Dort lernen Jugendliche, die sich im Rahmen gemeinnütziger Maßnahmen wieder in

die Gesellschaft eingliedern, das traditionelle Bäcker- und Konditorhandwerk.

Sie erwerben fachliche Kompetenzen, sammeln praktische Berufserfahrung und

verbessern damit ihre Chancen auf dem Arbeitsmarkt.

Die Verbindung zwischen der Organisation und der Formula 1® besteht bereits seit

einiger Zeit und zeigt sich auch in einer ganz konkreten Zusammenarbeit rund um

den Grand Prix. Der FORMULA 1 GRAN PREMIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO unterstützt das

Ausbildungsprogramm von Reintegra bereits, indem er Brot aus der Bäckerei für

die Bewirtungsbereiche des Rennens bezieht. Das zeigt, wie der Rennbetrieb

positive soziale Impulse in der lokalen Gemeinschaft setzen kann.

Jan Karas, CEO von Allwyn Hellas und Jurymitglied des F1® Allwyn Global

Community Award, erklärt:?Mit dem F1® Allwyn Global Community Award wollen wir

in Gemeinden auf der ganzen Welt einen spürbaren und nachhaltigen Beitrag

leisten. Die Fundación Reintegra steht beispielhaft für dieses Engagement und

den Anspruch, tiefgreifende Veränderungen anzustoßen. Wir sind stolz darauf,

ihre wichtige Arbeit dort zu unterstützen, wo sie besonders viel bewirken kann."

Margarita Pérez Rocha, Vorsitzende des Verwaltungsrats der Fundación Reintegra,

sagt:?Wir freuen uns sehr über die Auszeichnung mit dem F1® Allwyn Global

Community Award. Es ist entscheidend, echte Chancen zu schaffen und jungen

Menschen in schwierigen Lebenssituationen die Mittel an die Hand zu geben, die

sie brauchen, um andere Entscheidungen zu treffen und ihren Lebensweg neu zu

gestalten. Wenn wir Gewalt eindämmen und sicherere Gemeinschaften schaffen

wollen, müssen wir ihre Ursachen angehen. Dazu gehören Investitionen in

Prävention, die Förderung sozial-emotionaler Kompetenzen und konkrete

Perspektiven für ein Leben ohne Gewalt. Die Spende von Allwyn wird uns dabei

helfen, genau das für viele weitere Jugendliche und ihre Familien zu

ermöglichen, die auf unsere Unterstützung angewiesen sind."

Ellen Jones, Head of ESG bei der Formel 1 und Jurymitglied des F1® Allwyn Global

Community Award, ergänzt:?Die Formel 1 möchte in den Regionen, in denen wir

Rennen veranstalten, einen nachhaltigen und spürbaren Beitrag leisten. Die

Arbeit der Fundación Reintegra passt hervorragend zu diesem Anspruch. Der Grand

Prix von Mexiko unterstützt das beeindruckende Berufsqualifizierungsprogramm der

Stiftung bereits, indem Brot aus ihrer Bäckerei für die Bewirtung beim Grand

Prix bezogen wird. Wir freuen uns sehr, ihre ambitionierten und strategisch

angelegten Initiativen nun noch stärker zu fördern und junge Menschen dabei zu

unterstützen, sich eine nachhaltige Zukunft aufzubauen."

Die Fundación Reintegra ist die sechste gemeinnützige Organisation, die 2026 mit

dem F1® Allwyn Global Community Award ausgezeichnet wird. Zuvor wurden bereits

die kanadische Hilfsorganisation La Tablée des Chefs, die österreichische

gemeinnützige Organisation Sindbad Mentoring, die britische Starlight Children's

Foundation, die niederländische Organisation Spieren voor Spieren sowie zuletzt

in Austin die Del Valle ISD Education Foundation ausgezeichnet. Eine weitere

Organisation wird beim letzten Grand Prix der Saison in Las Vegas gewürdigt.

Sobald alle Gewinner der Saison feststehen, können Formula 1®-Fans für ihre

bevorzugten ausgezeichneten Initiativen abstimmen. Damit möchte Allwyn die Fans

noch stärker in das Programm einbinden.

Hinweise für Redakteure

Über Allwyn

Die Allwyn AG ist ein multinationales Gaming-Unterhaltungsunternehmen mit

Schwerpunkt auf Lotterien, das über führende Marktpositionen sowie

vertrauenswürdige Marken in Europa und Nordamerika verfügt und an der Euronext

Athen notiert ist. Sein Ziel ist es, das Spielerlebnis für alle zu verbessern,

indem es sich auf Innovation, Technologie, Spielersicherheit und mehr Mittel für

gute Zwecke in einem wachsenden Portfolio an Casual-Gaming-Angeboten

konzentriert.

Über die Partnerschaft von Allwyn mit der Formula 1®

Die mehrjährige Partnerschaft mit der Formula 1® ist ein wichtiger Schritt für

Allwyn, um seine globale Bekanntheit zu steigern. Die Formula 1® veranstaltet

weltweit 24 Rennen, hat 750 Millionen Fans und 96 Millionen Follower in den

sozialen Medien und ist über Rundfunk- und Unterhaltungskanäle weit verbreitet.

Die Partnerschaft wird die Position von Allwyn als internationale Marke stärken,

die weltweit einen positiven Einfluss auf die Community ausübt, und damit die

globalen Wachstumspläne des Unternehmens unterstützen.

Im Mittelpunkt der Partnerschaft steht die Entwicklung von Initiativen, die das

Bestreben des Unternehmens unterstützen, weltweit einen positiven Beitrag zur

Gesellschaft zu leisten. Da sich Allwyn und die Formula 1® gleichermaßen dafür

einsetzen, Fans und lokale Gemeinschaften zu stärken, bietet die Partnerschaft

Allwyn die Möglichkeit, die stetig wachsende internationale Fangemeinde des

Sports zu nutzen, um diejenigen zu würdigen, die positive Veränderungen

bewirken, und diese inspirierenden Geschichten auf globaler Ebene zu teilen.

Über die Formula 1®

Die Formula 1® wurde 1950 ins Leben gerufen und ist die prestigeträchtigste

Motorsportserie der Welt sowie die beliebteste jährliche Sportveranstaltung

weltweit. Die Formula One World Championship Limited ist Teil der Formula 1® und

besitzt die exklusiven kommerziellen Rechte an der FIA Formula One World

Championship(TM). Formula 1® ist eine Tochtergesellschaft der Liberty Media

Corporation (NASDAQ: FWONA, FWONK, LLYVA, LLYVK), die dem Tracking Stock der

Formula One Group zugeordnet ist. Das F1® Logo, das F1® Formula 1® Logo, Formula

1®, F1®, FIA FORMULA ONE WORLD CHAMPIONSHIP, GRAND PRIX, PADDOCK CLUB und damit

verbundene Marken sind Marken der Formula One Licensing BV, einem Unternehmen

der Formula 1®. Alle Rechte vorbehalten.

Weitere Informationen zum F1® Allwyn Global Community Award, einschließlich der

Teilnahmebedingungen und des Auswahlverfahrens, finden Sie auf unserer

Website: https://www.allwyn.com/responsibility/community-award.

Über die Fundación Reintegra

Die Fundación Reintegra ist eine zivilgesellschaftliche Organisation, die auf

mehr als 40 Jahre Erfahrung in der Gewaltprävention und der sozialen

Wiedereingliederung Jugendlicher zurückblickt. Mit einem ganzheitlichen,

bewährten und messbaren Ansatz unterstützt Reintegra Jugendliche und ihre

Familien. Dabei stärkt die Organisation ihre sozial-emotionalen Kompetenzen,

fördert familiäre und gemeinschaftliche Beziehungen und verbessert den Zugang zu

Bildungsangeboten, Beschäftigungsmöglichkeiten und Angeboten zur persönlichen

Entwicklung.

Die Arbeit von Reintegra zeigt, dass soziale Wiedereingliederung nachhaltig

wirken kann. Werden die Fähigkeiten von Jugendlichen und ihren Familien gezielt

gestärkt, lassen sich Gewalt verhindern, erneute Straftaten reduzieren und

sicherere Gemeinschaften schaffen. Weitere Informationen finden Sie

unter: www.reintegra.org.mx (http://www.reintegra.org.mx/)

Ein Foto zu dieser Mitteilung ist verfügbar

unter http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/871fa5d5-5eb6-4d16-

b0c1-ef77ebfd24a4

Medienanfragen allwynpr@vccp.com

Pressekontakte

Formula 1®-Pressestelle

E-Mail: F1media@F1.com

Tel.: @F1media

Fundación Reintegra

Jazmin Fajardo

E-Mail: Comunicacion@reintegra.org.mx

Tel.: +52 55 2653 3419Â°