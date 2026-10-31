GNW-News: Fundación Reintegra setzt sich für die gesellschaftliche Wiedereingliederung junger Menschen ein und gewinnt den F1® Allwyn Global Community Award ...
^MEXIKO-STADT, Oct. 31, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die Fundación Reintegra wurde
beim FORMULA 1 GRAN PREMIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 2026 als mexikanische
Gewinnerin des F1® Allwyn Global Community Award ausgezeichnet. Die Organisation
engagiert sich seit vier Jahrzehnten in der Gewaltprävention und der
Resozialisierung Jugendlicher. Für ihre Arbeit erhält sie von Allwyn, einem
lotteriebasierten Entertainment-Unternehmen, eine Förderung in Höhe von 100.000
Euro. Mit der Spende kann die Stiftung weitere 80 Jugendliche unterstützen, die
mit dem Justizsystem in Kontakt gekommen sind. Ziel ist es, Rückfälle zu
verhindern und ihre Wiedereingliederung in die Gesellschaft zu fördern.
In Mexiko stehen junge Menschen, die mit dem Justizsystem in Berührung gekommen
sind, vor dringenden sozialen Herausforderungen und haben einen besonders hohen
Unterstützungsbedarf. Dennoch erhalten ihre Situation und ihre Anliegen oft nur
wenig öffentliche Aufmerksamkeit und Unterstützung. Viele von ihnen sind mit
schwierigen Lebensumständen konfrontiert, etwa unverarbeiteten traumatischen
Erfahrungen, fehlendem familiärem Rückhalt und mangelnden Möglichkeiten, ihre
Fähigkeiten konstruktiv zu entfalten. Diesen Jugendlichen echte Perspektiven zu
eröffnen und das Risiko erneuter Straftaten zu verringern, ist eine zentrale
gesellschaftliche Aufgabe. Sie betrifft sowohl die Sicherheit vor Ort als auch
die Zukunftschancen der jungen Menschen.
Die Fundación Reintegra begegnet dieser Herausforderung mit einem bewährten
Ansatz: Neun von zehn Jugendlichen, die ihr Programm zur sozialen
Wiedereingliederung abschließen, werden nicht erneut straffällig. Die Förderung
von 100.000 Euro durch Allwyn ermöglicht es Reintegra, dieses Engagement
auszuweiten. Weitere 80 Jugendliche und ihre Familien erhalten umfassende
individuelle und familiäre Unterstützung, werden in ihren sozial-emotionalen
Kompetenzen gestärkt und auf den Einstieg ins Berufsleben vorbereitet. So sollen
sie eine Lebensperspektive entwickeln können, die von Gewalt frei ist. Ein
besonders anschauliches Beispiel dafür ist die soziale Bäckerei der Initiative.
Dort lernen Jugendliche, die sich im Rahmen gemeinnütziger Maßnahmen wieder in
die Gesellschaft eingliedern, das traditionelle Bäcker- und Konditorhandwerk.
Sie erwerben fachliche Kompetenzen, sammeln praktische Berufserfahrung und
verbessern damit ihre Chancen auf dem Arbeitsmarkt.
Die Verbindung zwischen der Organisation und der Formula 1® besteht bereits seit
einiger Zeit und zeigt sich auch in einer ganz konkreten Zusammenarbeit rund um
den Grand Prix. Der FORMULA 1 GRAN PREMIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO unterstützt das
Ausbildungsprogramm von Reintegra bereits, indem er Brot aus der Bäckerei für
die Bewirtungsbereiche des Rennens bezieht. Das zeigt, wie der Rennbetrieb
positive soziale Impulse in der lokalen Gemeinschaft setzen kann.
Jan Karas, CEO von Allwyn Hellas und Jurymitglied des F1® Allwyn Global
Community Award, erklärt:?Mit dem F1® Allwyn Global Community Award wollen wir
in Gemeinden auf der ganzen Welt einen spürbaren und nachhaltigen Beitrag
leisten. Die Fundación Reintegra steht beispielhaft für dieses Engagement und
den Anspruch, tiefgreifende Veränderungen anzustoßen. Wir sind stolz darauf,
ihre wichtige Arbeit dort zu unterstützen, wo sie besonders viel bewirken kann."
Margarita Pérez Rocha, Vorsitzende des Verwaltungsrats der Fundación Reintegra,
sagt:?Wir freuen uns sehr über die Auszeichnung mit dem F1® Allwyn Global
Community Award. Es ist entscheidend, echte Chancen zu schaffen und jungen
Menschen in schwierigen Lebenssituationen die Mittel an die Hand zu geben, die
sie brauchen, um andere Entscheidungen zu treffen und ihren Lebensweg neu zu
gestalten. Wenn wir Gewalt eindämmen und sicherere Gemeinschaften schaffen
wollen, müssen wir ihre Ursachen angehen. Dazu gehören Investitionen in
Prävention, die Förderung sozial-emotionaler Kompetenzen und konkrete
Perspektiven für ein Leben ohne Gewalt. Die Spende von Allwyn wird uns dabei
helfen, genau das für viele weitere Jugendliche und ihre Familien zu
ermöglichen, die auf unsere Unterstützung angewiesen sind."
Ellen Jones, Head of ESG bei der Formel 1 und Jurymitglied des F1® Allwyn Global
Community Award, ergänzt:?Die Formel 1 möchte in den Regionen, in denen wir
Rennen veranstalten, einen nachhaltigen und spürbaren Beitrag leisten. Die
Arbeit der Fundación Reintegra passt hervorragend zu diesem Anspruch. Der Grand
Prix von Mexiko unterstützt das beeindruckende Berufsqualifizierungsprogramm der
Stiftung bereits, indem Brot aus ihrer Bäckerei für die Bewirtung beim Grand
Prix bezogen wird. Wir freuen uns sehr, ihre ambitionierten und strategisch
angelegten Initiativen nun noch stärker zu fördern und junge Menschen dabei zu
unterstützen, sich eine nachhaltige Zukunft aufzubauen."
Die Fundación Reintegra ist die sechste gemeinnützige Organisation, die 2026 mit
dem F1® Allwyn Global Community Award ausgezeichnet wird. Zuvor wurden bereits
die kanadische Hilfsorganisation La Tablée des Chefs, die österreichische
gemeinnützige Organisation Sindbad Mentoring, die britische Starlight Children's
Foundation, die niederländische Organisation Spieren voor Spieren sowie zuletzt
in Austin die Del Valle ISD Education Foundation ausgezeichnet. Eine weitere
Organisation wird beim letzten Grand Prix der Saison in Las Vegas gewürdigt.
Sobald alle Gewinner der Saison feststehen, können Formula 1®-Fans für ihre
bevorzugten ausgezeichneten Initiativen abstimmen. Damit möchte Allwyn die Fans
noch stärker in das Programm einbinden.
Hinweise für Redakteure
Über Allwyn
Die Allwyn AG ist ein multinationales Gaming-Unterhaltungsunternehmen mit
Schwerpunkt auf Lotterien, das über führende Marktpositionen sowie
vertrauenswürdige Marken in Europa und Nordamerika verfügt und an der Euronext
Athen notiert ist. Sein Ziel ist es, das Spielerlebnis für alle zu verbessern,
indem es sich auf Innovation, Technologie, Spielersicherheit und mehr Mittel für
gute Zwecke in einem wachsenden Portfolio an Casual-Gaming-Angeboten
konzentriert.
Über die Partnerschaft von Allwyn mit der Formula 1®
Die mehrjährige Partnerschaft mit der Formula 1® ist ein wichtiger Schritt für
Allwyn, um seine globale Bekanntheit zu steigern. Die Formula 1® veranstaltet
weltweit 24 Rennen, hat 750 Millionen Fans und 96 Millionen Follower in den
sozialen Medien und ist über Rundfunk- und Unterhaltungskanäle weit verbreitet.
Die Partnerschaft wird die Position von Allwyn als internationale Marke stärken,
die weltweit einen positiven Einfluss auf die Community ausübt, und damit die
globalen Wachstumspläne des Unternehmens unterstützen.
Im Mittelpunkt der Partnerschaft steht die Entwicklung von Initiativen, die das
Bestreben des Unternehmens unterstützen, weltweit einen positiven Beitrag zur
Gesellschaft zu leisten. Da sich Allwyn und die Formula 1® gleichermaßen dafür
einsetzen, Fans und lokale Gemeinschaften zu stärken, bietet die Partnerschaft
Allwyn die Möglichkeit, die stetig wachsende internationale Fangemeinde des
Sports zu nutzen, um diejenigen zu würdigen, die positive Veränderungen
bewirken, und diese inspirierenden Geschichten auf globaler Ebene zu teilen.
Über die Formula 1®
Die Formula 1® wurde 1950 ins Leben gerufen und ist die prestigeträchtigste
Motorsportserie der Welt sowie die beliebteste jährliche Sportveranstaltung
weltweit. Die Formula One World Championship Limited ist Teil der Formula 1® und
besitzt die exklusiven kommerziellen Rechte an der FIA Formula One World
Championship(TM). Formula 1® ist eine Tochtergesellschaft der Liberty Media
Corporation (NASDAQ: FWONA, FWONK, LLYVA, LLYVK), die dem Tracking Stock der
Formula One Group zugeordnet ist. Das F1® Logo, das F1® Formula 1® Logo, Formula
1®, F1®, FIA FORMULA ONE WORLD CHAMPIONSHIP, GRAND PRIX, PADDOCK CLUB und damit
verbundene Marken sind Marken der Formula One Licensing BV, einem Unternehmen
der Formula 1®. Alle Rechte vorbehalten.
Weitere Informationen zum F1® Allwyn Global Community Award, einschließlich der
Teilnahmebedingungen und des Auswahlverfahrens, finden Sie auf unserer
Website: https://www.allwyn.com/responsibility/community-award.
Über die Fundación Reintegra
Die Fundación Reintegra ist eine zivilgesellschaftliche Organisation, die auf
mehr als 40 Jahre Erfahrung in der Gewaltprävention und der sozialen
Wiedereingliederung Jugendlicher zurückblickt. Mit einem ganzheitlichen,
bewährten und messbaren Ansatz unterstützt Reintegra Jugendliche und ihre
Familien. Dabei stärkt die Organisation ihre sozial-emotionalen Kompetenzen,
fördert familiäre und gemeinschaftliche Beziehungen und verbessert den Zugang zu
Bildungsangeboten, Beschäftigungsmöglichkeiten und Angeboten zur persönlichen
Entwicklung.
Die Arbeit von Reintegra zeigt, dass soziale Wiedereingliederung nachhaltig
wirken kann. Werden die Fähigkeiten von Jugendlichen und ihren Familien gezielt
gestärkt, lassen sich Gewalt verhindern, erneute Straftaten reduzieren und
sicherere Gemeinschaften schaffen. Weitere Informationen finden Sie
unter: www.reintegra.org.mx (http://www.reintegra.org.mx/)
Ein Foto zu dieser Mitteilung ist verfügbar
unter http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/871fa5d5-5eb6-4d16-
b0c1-ef77ebfd24a4
Medienanfragen allwynpr@vccp.com
Pressekontakte
Formula 1®-Pressestelle
E-Mail: F1media@F1.com
Tel.: @F1media
Fundación Reintegra
Jazmin Fajardo
E-Mail: Comunicacion@reintegra.org.mx
Tel.: +52 55 2653 3419Â°