GNW-News: Fusion von Timpi und MASQ Network: Eine datenschutzorientierte Alternative zu Google und Chrome ohne Überwachung
^AUCKLAND, Neuseeland, March 26, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Zwei
datenschutzorientierte Technologieunternehmen haben ihre Produkte
zusammengeführt, um der Dominanz der Tech-Giganten im Suchmaschinen- und
Browsermarkt (http://masqbrowser.com/masq-timpi) entgegenzuwirken - eine
Alternative ohne Tracking, Werbeprofiling oder die zentrale Datenerfassung, die
das aktuelle Geschäftsmodell von Big Tech finanziert.
Timpi, das in den vergangenen drei Jahren einen unabhängigen Suchindex außerhalb
der Big-Tech-Infrastruktur aufgebaut hat, und MASQ Network, Anbieter eines
Datenschutz-Browsers und eines verteilten VPN, haben heute ihre vollständige
Produktfusion bekannt gegeben. Das Ergebnis ist eine einheitliche, integrierte
Nutzererfahrung: ein Browser, der private Suchanfragen ermöglicht, Verbindungen
über ein dezentrales Netzwerk leitet und Nutzerdaten nicht an Werbetreibende
weitergibt.
Das kombinierte Produkt wird unter der Marke MASQ vermarktet. Timpi bleibt als
Infrastrukturebene bestehen und stellt als unabhängiger Webindex die
technologische Grundlage der Suchfunktion bereit.
?Verbraucher nutzen keine Infrastruktur - sie nutzen Produkte", so Aaron
Friedlander, Gründer von MASQ.?Durch diesen Zusammenschluss können wir privates
Surfen, unabhängige Suche und sichere Konnektivität in einer einzigen Anwendung
vereinen, die für alltägliche Nutzer wirklich praxistauglich ist."
Timpi Search: Jetzt allgemein verfügbar
Zeitgleich mit der Bekanntgabe der Fusion ist Timpi Search ab sofort als offene
Beta-Version unter timpi.com verfügbar. Die Suche über Timpis unabhängigen Index
steht jedem ohne Benutzerkonto offen. Die Beta-Version kann auch über den MASQ-
Browser und als eigenständige Browser-Erweiterung genutzt werden.
Damit ist der Index von Timpi erstmals für die breite Öffentlichkeit weltweit
zugänglich, während das Unternehmen den Übergang von der Community-Testphase zur
allgemeinen Verfügbarkeit vollzieht.
Ausblick
In den kommenden Monaten wird der MASQ-Browser mit nativer Timpi-Search-
Integration veröffentlicht. Gleichzeitig wird der Vertrieb über das bestehende
Partnernetzwerk von MASQ ausgeweitet. Das Erlösmodell stützt sich auf
Suchmaschinenwerbung, Daten- und API-Dienste für Unternehmen sowie MASQ-
Endnutzerabonnements - ohne dass Nutzerdaten selbst zur Ware werden.
?Das heutige Internet wird von einigen wenigen Akteuren kontrolliert", so Gareth
Evans, Co-CEO von Timpi.?Wir schaffen eine Infrastruktur jenseits dieses
Systems - transparent, dezentral und in den Händen der Community."
Über Timpi
Timpi (http://timpi.com/) ist ein unabhängiges Unternehmen für Websuche und
Dateninfrastruktur und entwickelt eine transparente, Community-gestützte
Alternative zu zentralisierten Suchsystemen.
Über MASQ Network
MASQ (https://www.masqbrowser.com/) ist ein datenschutzorientiertes Unternehmen
für Browser- und VPN-Technologie, das Nutzern sicheres Surfen ohne Abhängigkeit
von zentralisierten Infrastrukturen ermöglicht.
Medienanfragen
Martin Carlill | Marketing Director | martin.carlill@timpi.com
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