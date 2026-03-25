GNW-News: Fusion von Timpi und MASQ Network: Eine datenschutzorientierte Alternative zu Google und Chrome ohne Überwachung

^AUCKLAND, Neuseeland, March 26, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Zwei

datenschutzorientierte Technologieunternehmen haben ihre Produkte

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zusammengeführt, um der Dominanz der Tech-Giganten im Suchmaschinen- und

Browsermarkt (http://masqbrowser.com/masq-timpi) entgegenzuwirken - eine

Alternative ohne Tracking, Werbeprofiling oder die zentrale Datenerfassung, die

das aktuelle Geschäftsmodell von Big Tech finanziert.

Timpi, das in den vergangenen drei Jahren einen unabhängigen Suchindex außerhalb

der Big-Tech-Infrastruktur aufgebaut hat, und MASQ Network, Anbieter eines

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Datenschutz-Browsers und eines verteilten VPN, haben heute ihre vollständige

Produktfusion bekannt gegeben. Das Ergebnis ist eine einheitliche, integrierte

Nutzererfahrung: ein Browser, der private Suchanfragen ermöglicht, Verbindungen

über ein dezentrales Netzwerk leitet und Nutzerdaten nicht an Werbetreibende

weitergibt.

Das kombinierte Produkt wird unter der Marke MASQ vermarktet. Timpi bleibt als

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Infrastrukturebene bestehen und stellt als unabhängiger Webindex die

technologische Grundlage der Suchfunktion bereit.

?Verbraucher nutzen keine Infrastruktur - sie nutzen Produkte", so Aaron

Friedlander, Gründer von MASQ.?Durch diesen Zusammenschluss können wir privates

Surfen, unabhängige Suche und sichere Konnektivität in einer einzigen Anwendung

vereinen, die für alltägliche Nutzer wirklich praxistauglich ist."

Timpi Search: Jetzt allgemein verfügbar

Zeitgleich mit der Bekanntgabe der Fusion ist Timpi Search ab sofort als offene

Beta-Version unter timpi.com verfügbar. Die Suche über Timpis unabhängigen Index

steht jedem ohne Benutzerkonto offen. Die Beta-Version kann auch über den MASQ-

Browser und als eigenständige Browser-Erweiterung genutzt werden.

Damit ist der Index von Timpi erstmals für die breite Öffentlichkeit weltweit

zugänglich, während das Unternehmen den Übergang von der Community-Testphase zur

allgemeinen Verfügbarkeit vollzieht.

Ausblick

In den kommenden Monaten wird der MASQ-Browser mit nativer Timpi-Search-

Integration veröffentlicht. Gleichzeitig wird der Vertrieb über das bestehende

Partnernetzwerk von MASQ ausgeweitet. Das Erlösmodell stützt sich auf

Suchmaschinenwerbung, Daten- und API-Dienste für Unternehmen sowie MASQ-

Endnutzerabonnements - ohne dass Nutzerdaten selbst zur Ware werden.

?Das heutige Internet wird von einigen wenigen Akteuren kontrolliert", so Gareth

Evans, Co-CEO von Timpi.?Wir schaffen eine Infrastruktur jenseits dieses

Systems - transparent, dezentral und in den Händen der Community."

Über Timpi

Timpi (http://timpi.com/) ist ein unabhängiges Unternehmen für Websuche und

Dateninfrastruktur und entwickelt eine transparente, Community-gestützte

Alternative zu zentralisierten Suchsystemen.

Über MASQ Network

MASQ (https://www.masqbrowser.com/) ist ein datenschutzorientiertes Unternehmen

für Browser- und VPN-Technologie, das Nutzern sicheres Surfen ohne Abhängigkeit

von zentralisierten Infrastrukturen ermöglicht.

Medienanfragen

Martin Carlill | Marketing Director | martin.carlill@timpi.com

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