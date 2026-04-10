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GNW-News: Fußballbegeisterung wächst: SOHO Holdings kooperiert für die Saison 2026 mit der Jiangsu Football City League

11.04.26 14:36 Uhr

^NANJING, China, April 11, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Am 11. April fällt der

Startschuss für die Saison 2026 der Jiangsu Football City League (?Su Chao"),

die von der SOHO Holding Group als Co-Sponsor unterstützt wird. In diesem Jahr

findet parallel die FIFA-Weltmeisterschaft statt, die von den Vereinigten

Staaten, Kanada und Mexiko ausgerichtet wird. Inmitten der weltweiten

Fußballeuphorie hat sich die Liga das Ziel gesetzt, die einzigartige

Fußballkultur von Jiangsu einem internationalen Publikum näherzubringen.

Ein Medien-Snippet zu dieser Ankündigung ist über diesen Link verfügbar.

(https://ml.globenewswire.com/1.0/snippet/5161/eng)

Als eine in der ostchinesischen Provinz Jiangsu verwurzelte Amateurfußballliga

konnte die?Su Chao" bereits in der ersten Saison 2025 beeindruckende Ergebnisse

vorweisen: Über einen Zeitraum von 176 Tagen wurden 85 Spiele ausgetragen, die

insgesamt 2,43 Millionen Zuschauer anzogen. Beim Finale verfolgten

rekordverdächtige 62.000 Fans das Geschehen live. Die Liga hat sich in kürzester

Zeit zu einem der dynamischsten Fußballveranstaltungen der Region entwickelt.

Als Co-Sponsor dieser Saison setzt die SOHO Holding Group auf ihre tiefe

Verwurzelung in Jiangsu: Durch die enge Kooperation mit allen 13 bezirksfreien

Städten treibt sie die qualitative Entwicklung der Liga maßgeblich voran.

Als eines der größten staatlichen Außenhandelsunternehmen der Provinz setzt sich

SOHO nachdrücklich für die globale Expansion und die?Belt and Road"-Initiative

ein. Am Hauptsitz in Nanjing hat SOHO in Partnerschaft mit dem Bezirk Xuanwu

eine nationale Kooperationsplattform zur Handelserleichterung zwischen China und

Zentralasien aufgebaut, die die Wirtschafts- und Handelsbeziehungen zwischen

Jiangsu - sowie ganz China - und Zentralasien stärkt. In Nantong vernetzt die

eigene grenzüberschreitende E-Commerce-Plattform?SOHO Connect" die

Textilindustrie mit Märkten weltweit und unterstützt lokale Unternehmen dabei,

internationale Märkte zu erschließen. In Yangzhou hat SOHO Innovation &

Technology moderne Schiffbauanlagen errichtet, von denen Hochseeschiffe vom Ufer

des Jangtse aus in alle Welt auslaufen. Mit seiner diversifizierten

industriellen Präsenz unterstützt SOHO die Schlüsselindustrien von Jiangsu bei

ihrer globalen Expansion.

Das globale Handelsnetzwerk von SOHO deckt mittlerweile zentrale internationale

Märkte ab. Im Jahr 2025 konnte die Gruppe ihre Marktstellung in der EU, im

ASEAN-Raum und in Lateinamerika ausbauen. Gleichzeitig stieg das Handelsvolumen

mit den Partnerstaaten der?Belt and Road"-Initiative kontinuierlich an. Im

Vorfeld der im Juni beginnenden Fußball-Weltmeisterschaft wird SOHO sein

umfangreiches globales Netzwerk nutzen, um die Marke?Su Chao" und die

Fußballkultur von Jiangsu auf der internationalen Bühne weiter zu fördern.

Kontaktperson: Frau Shen, Tel.: 86-10-63074558Â°