GNW-News: GAM gibt Ergebnisse für das Gesamtjahr 2025 bekannt
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^26. März 2026
MEDIENMITTEILUNG
Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR:
GAM gibt Ergebnisse für das Gesamtjahr 2025 bekannt
GAM vollständig auf Wachstum fokussiert - mit gestärkter Plattform, neuen
Partnerschaften und etablierter Führungsspitze.
Wichtigste Finanzkennzahlen für das Gesamtjahr 2025
* IFRS-Nettoverlust nach Steuern von CHF 74.2 Millionen gegenüber CHF 77.2
Millionen im Geschäftsjahr 2024 (angepasst).
* Operativer Verlust vor Steuern von CHF 60.2 Millionen gegenüber CHF 67.7
Millionen im Geschäftsjahr 2024 (angepasst).
* Verwaltetes Vermögen von CHF 12.5 Milliarden gegenüber CHF 16.3 Milliarden
per 31. Dezember 2024.
* Die Investmentperformance ist weiterhin gut: 61 % des verwalteten Vermögens
übertreffen ihre Dreijahres-Benchmark und 54 % ihre Fünfjahres-Benchmark.
Strategische Highlights 2025
Unter der Leitung von Albert Saporta, Group CEO, konzentriert sich GAM
vollständig auf Wachstum, Innovation und eine kundenorientierte
Investmentexzellenz. Die Investmentplattform von GAM wurde durch neue
strategische Partnerschaften und Führungsteams deutlich gestärkt.
* Abschluss einer wegweisenden Co-Investment-Partnerschaft mit Swiss Re
(SRILIAC) im Bereich Insurance-Linked Securities, die GAMs Position in
Katastrophenanleihen und ILS stärkt.
* Start einer strategischen Partnerschaft mit Gramercy für Emerging Market
Debt, wodurch spezialisierte Fixed-Income-Strategien in die GAM-Plattform
integriert wurden.
* Partnerschaft mit PEO Partners für KI-gestützte Private-Equity-Replikation,
mit einem UCITS-Fonds mit täglicher Liquidität, der im Februar 2026
aufgelegt wurde.
Ergänzend zu GAMs eigenen Alternative Funds vervollständigen die Partnerschaften
mit den bereits angekündigten Arcus Investment, Liberty Street Advisors, Avenue
Capital Group und Galena Asset Management die GAM Alternatives-Plattform.
* Onboarding eines hochkarätigen europäischen Aktien-Investmentteams bestehend
aus Tom O'Hara, Jamie Ross und David Barker, zuvor bei Janus Henderson.
* Abschluss des Verkaufs von GAM Italia SGR an AcomeA.
* Abschluss der Migration aller Investmentaktivitäten auf SimCorp sowie der
Auslagerung der Tätigkeiten der Management Company.
* Ernennung von Albert Saporta zum Group Chief Executive Officer, Tim
Rainsford zum Group Chief Distribution and Product Officer und Gerhard
Lohmann zum Group Chief Financial Officer.
Albert Saporta, Group CEO von GAM, sagt: «Das Ausmass der Transformation von GAM
in den vergangenen zwei Jahren sollte nicht unterschätzt werden. Wir haben
bewahrt, was GAM auszeichnet - ein wegweisendes 40-jähriges Erbe,
institutionelle Investmentkompetenzen und tief verankerte Kundenbeziehungen -
während wir an anderer Stelle Komplexität reduziert haben. Das Ergebnis ist eine
fokussierte Plattform mit einem markanten Alternatives-Angebot im Kern, ergänzt
durch High-Conviction-Aktienstrategien und Wealth Management. Dieses Fundament
steht nun fest. Unser gesamter Fokus liegt darauf, nachhaltiges Wachstum zu
erreichen.»
Anthony Maarek, Managing Director von NJJ, ergänzt: «GAM wurde aus einer
einfachen Überzeugung heraus gegründet: den Zugang zu herausragendem
Investmenttalent zu ermöglichen. Dieser Zweck besteht fort, und heute ist die
Plattform von GAM stärker, fokussierter und besser positioniert als zu jedem
anderen Zeitpunkt in der jüngeren Geschichte. Wir sind stolz auf das Erreichte,
überzeugt vom Wert, den GAM repräsentiert, und verpflichtet, die nächste Phase
seiner Entwicklung zu unterstützen.»
Finanzkennzahlen im Überblick
Der operative Verlust vor Steuern belief sich im Geschäftsjahr 2025 auf
CHF?60.2?Millionen, gegenüber CHF?67.7?Millionen im Geschäftsjahr 2024
(angepasst). Die Verbesserung wurde in erster Linie durch Kostensenkungen
erzielt, die teilweise durch einen Rückgang der Nettoerträge aus Gebühren und
Provisionen kompensiert wurden. Dieser operative Verlust steht einem IFRS-
Verlust vor Steuern von CHF?74.2?Millionen gegenüber. Die Differenz von
CHF?14.4?Millionen betrifft verschiedene Umstrukturierungsaufwendungen.
Weitere Details zu den Finanzergebnissen der Gruppe für das Gesamtjahr 2025
finden Sie im vollständigen Jahresbericht von GAM, insbesondere im Finanzteil
auf den Seiten 17 bis 22 (www.gam.com/results-centre).
Finanzielle Stärke
Die Kreditfazilität von GAM über CHF?100?Millionen, bereitgestellt von Rock
Investment SAS (einer Tochtergesellschaft von NJJ), bleibt bis Dezember 2027
bestehen. Zum 31.?Dezember?2025 waren CHF?38.5?Millionen abgerufen. Rock
Investment SAS hat eine Absichtserklärung unterzeichnet, in der klar
festgehalten ist, dass sie GAM bei Bedarf zusätzliche finanzielle Unterstützung
bereitstellen werden.
Strategie-Update
GAMs Strategie ist vollständig darauf ausgerichtet, nachhaltiges Wachstum und
Profitabilität zu erreichen - durch starke Investmentperformance und
erstklassigen Service für Investorinnen und Investoren. Mit der Unterstützung
seines Mehrheitsaktionärs NJJ profitiert GAM von der strategischen Stärke und
der langfristigen Vision eines Partners mit nachweislicher Erfolgsbilanz in der
Wertschöpfung über verschiedene Sektoren hinweg.
Nach Abschluss einer umfassenden geschäftlichen und organisatorischen
Transformation ist GAM nun als fokussierter, reiner aktiver Investment- und
Wealth-Manager mit Hauptsitz in der Schweiz positioniert. Die globale Plattform
der Gruppe bietet Kunden lokalen Zugang zu High-Conviction-Investmenttalent -
sowohl intern als auch über hochwertige Partnerschaften in den Bereichen
Alternatives, Specialist Active und Wealth Management. Gemeinsam mit einem
vereinfachten Operating Model ist diese Plattform eine starke Grundlage für
Wachstum der verwalteten Vermögen.
Mit einer schlankeren Kostenbasis, vereinfachten Strukturen und einer modernen
operativen Infrastruktur ist die Gruppe nun aus der Restrukturierungsphase
heraus und in die nächste Phase übergegangen: kommerzielle Umsetzung und
nachhaltiges Wachstum der verwalteten Vermögen über die Zeit.
Diversifizierung und Ausbau des Alternatives-Geschäfts
Der Ausbau der Alternatives-Plattform bleibt eine zentrale strategische
Priorität. GAM hat GAM Alternatives als eigenständigen Geschäftsbereich
etabliert, um der wachsenden Nachfrage von Investoren nach Zugang zu
hochwertigen Alternative-Managern mit spezialisierten, oft schwer zugänglichen
Absolute-Return-Kompetenzen gerecht zu werden. Im Jahr 2025 wurde die Plattform
durch eine Reihe strategischer Partnerschaften und Innovationen wesentlich
erweitert:
* Swiss Re, Insurance?Linked Securities (ILS).
Eine bedeutende Co?Investment?Partnerschaft, die GAMs Position in
Katastrophenanleihen und ILS stärkt und Zugang zu Swiss Res
Underwriting?Expertise, Risikomanagement und globalen Fähigkeiten bietet. Swiss
Re fungiert über die Tochtergesellschaft SRILIAC als Co?Investment?Manager der
ILS?Fonds von GAM, darunter auch des GAM Star Cat Bond UCITS Fund. Seit Beginn
der Partnerschaft wurden verbesserte Liquidität und optimierte
Handelsbedingungen über die gemeinsam verwalteten ILS?Vermögen im
multimilliardenschweren US?Dollar?Bereich eingeführt. Dr. Rom Aviv ist als Head
of ILS zu GAM gekommen, um den Ausbau des Geschäfts voranzutreiben und die
Zusammenarbeit mit Swiss Re zu führen.
* Gramercy, Emerging Market Debt.
Spezialisierte Fixed?Income?Strategien in Schwellenländern wurden in die
GAM?Plattform integriert und bieten differenzierten Zugang zu öffentlichen und
privaten Kreditmärkten. Gramercy ist ein globaler
Emerging?Markets?Investmentmanager mit einem verwalteten Vermögen von
USD?6?Milliarden, dessen Vorsitzender Mohamed A. El?Erian ist und dessen CIO
Robert Koenigsberger ist.
* PEO Partners, Private?Equity?Replikation.
Eine strategische Partnerschaft, die die Expertise von PEO Partners in
KI?gestützter Private?Equity?Replikation mit GAMs institutioneller Plattform
verbindet. Der im Februar 2026 aufgelegte GAM Star Private Equity LiquidRep Fund
zielt darauf ab, Private?Equity?ähnliche Renditen bei täglicher Liquidität
innerhalb einer UCITS?Struktur zu bieten.
Neben externen Partnerschaften baute GAM seine internen Absolute-Return-
Kompetenzen weiter aus - insbesondere über die wachsende Event-Driven- und
Special-Situations-Franchise, die von Albert Saporta und Randy Freeman als Co-
CIOs von GAM Alternatives gemeinsam geleitet wird.
Stärkung und Ausbau der zentralen aktiven Strategien
Die spezialisierten aktiven Aktienkompetenzen von GAM wurden weiter ausgebaut
durch das Onboarding eines hochkarätigen europäischen Aktien-Investmentteams im
Mai 2025, zuvor bei Janus Henderson. Das Team unter der Leitung von Tom O'Hara,
gemeinsam mit Jamie Ross und David Barker, bringt einen stilunabhängigen High-
Conviction-Ansatz sowie einen Track Record in der Verwaltung von über
EUR?6.5?Milliarden an europäischen Aktienvermögen mit. Im Verlauf des Jahres hat
GAM zudem eine UK-OEIC-Version des European Equity Fund aufgelegt und damit die
Zugänglichkeit für britische Investoren verbessert.
Kundenfokussierung
Die Kundenbetreuung war 2025 ein klarer Schwerpunkt. GAM hat den Distribution-
Leadership-Ausbau weiter gestärkt, unter anderem durch die Einstellung
erfahrener Senior-Client-Facing Professionals in nahezu allen Regionen -
darunter Amerika, Kontinentaleuropa, die Schweiz, das Vereinigte Königreich und
Australien. Zudem eröffnete GAM Niederlassungen in Frankreich und Mailand, nach
dem Verkauf der italienischen SGR an AcomeA, und schuf damit ein konsistenteres
und skalierbareres globales Operating Model.
Die Kundenaktivität verbesserte sich in allen Regionen weiter. Neben einer
erhöhten Frequenz im täglichen Relationship-Management führte GAM weltweit mehr
als 200 Kundenveranstaltungen durch. Zu den besonderen Initiativen gehörte der
erste GAM & Swiss Re Insurance-Linked Securities Summit in Zürich, der den
erneuten Fokus der Gruppe auf Kundennähe und Thought Leadership unterstreicht.
Leadership
Die im Laufe des Jahres umgesetzten Veränderungen im Leadership stärken GAMs
Fähigkeit, die Strategie konsequent umzusetzen. Mit der Ernennung von Albert
Saporta zum Group Chief Executive Officer kehrte GAM zu einem Investor-geführten
Leadership-Modell zurück, das eng mit der eigenen Tradition und den
langfristigen Zielen des Unternehmens verknüpft ist. Ergänzt wurde dies durch
die Rückkehr von Tim Rainsford als Group Chief Distribution and Product Officer,
wodurch die globale Client Engagement- und Vertriebskapazität weiter gestärkt
wurde, sowie durch die Ernennung von Gerhard Lohmann zum Group Chief Financial
Officer. Diese Ernennungen werden gemeinsam dazu beitragen, die finanziellen
Grundlagen von GAM weiter zu festigen und die nächste Phase von Wachstum und
Performance zu unterstützen.
Steigerung der Effektivität
GAM hat sein Programm zur operativen Vereinfachung abgeschlossen und verfügt nun
über eine schlankere und skalierbarere Plattform. Dazu gehörten der Verkauf von
GAM Italia SGR an AcomeA, die Migration aller Investmentteams und -prozesse auf
die cloudbasierte SimCorp-Investmentplattform sowie das Outsourcing der ManCo-
Tätigkeiten an Apex Group und 1741 Group.
GAM operiert nun als reiner aktiver Investment- und Wealth-Management-Anbieter
auf einer schlanken, skalierbaren globalen Plattform, die klar auf Investment
Management und Client Service ausgerichtet ist.
Geschäftsbereiche
GAM Investments konzentriert sich auf drei zentrale Geschäftsbereiche, um
nachhaltiges Wachstum und Profitabilität voranzutreiben:
* GAM Alternatives: Zugang zu internen und externen Alternative-Managern mit
Fokus auf Absolute-Return-Strategien und Best-in-Class-Talente.
* GAM Specialist Active: Tiefgehende Expertise, Erfahrung und spezialisierte
Ansätze zur Erzielung von Kern- und Nischenrenditen in Aktien, Fixed Income
und Multi-Asset-Investments.
* GAM Wealth Management: Multi-Asset-Lösungen mit massgeschneiderten
Portfolios für vermögende Privatpersonen, Stiftungen und Trusts, unter
Nutzung von Best-of-Breed-Produkten von GAM und Drittanbietern.
Diese drei zentralen Geschäftsbereiche nutzen und profitieren gemeinsam von GAMs
globaler Plattform, dem agilen Operating Model und moderner Technologie.
Investmentperformance
GAM erzielte weiterhin eine insgesamt gute Investmentperformance über sein
vielfältiges und charakteristisches Produktangebot hinweg: Zum
31.?Dezember?2025 übertrafen 61?% der verwalteten Vermögen ihre Dreijahres-
Benchmark und 54?% ihre Fünfjahres-Benchmark.
Prozentsatz des GAM-Fondsvermögens, das die Benchmark übertraf
+-----------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+
|Geschäftsbereich |Anlageklasse| 3 Jahre | 3 Jahre | 5 Jahre | 5 Jahre |
| | | 31. Dez | 31. Dez | 31. Dez | 31. Dez |
| | | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 |
+-----------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+
|Alternatives |Alternatives| 92 % | 60 % | 83 % | 75 % |
+-----------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+
|Specialist Active|Fixed income| 85 % | 94 % | 84 % | 95 % |
+-----------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+
|Specialist Active|Equity | 17 % | 1 % | 8 % | 79 % |
+-----------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+
| |Gesamt | 61 % | 64 % | 54 % | 89 % |
+-----------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+
% des verwalteten Fondsvermögens, das seine Benchmark übertraf (ohne Mandate und
segregierte Konten). Die Drei- und Fünfjahres-Investmentperformance basiert auf
einem jeweils relevanten AuM von CHF?5.5?Milliarden. Bestimmte Strategien wurden
von Specialist Active zu Alternatives umklassifiziert. Infolgedessen wurde die
Investmentperformance beider Kategorien entsprechend angepasst.
Im Vergleich zu unserer Peergroup übertrafen 43?% des verwalteten Vermögens
deren dreijährige Morningstar?Peergroup und 49?% deren fünfjährige
Morningstar?Peergroup, jeweils per 31.?Dezember?2025.
Prozentsatz des GAM-Fondsvermögens, das die Morningstar-Peergroup übertraf
+-----------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+
|Geschäftsbereich |Anlageklasse| 3 Jahre | 3 Jahre | 5 Jahre | 5 Jahre |
| | | 31. Dez | 31. Dez | 31. Dez | 31. Dez |
| | | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 |
+-----------------+------------+-----------+-----------+-----------+----+------+
|Alternatives |Alternatives| 82 % | 91 % | 96 % |95 %|
+-----------------+------------+-----------+-----------+-----------+----+
|Specialist Active|Fixed income| 5 % | 61 % | 22 % |60 %|
+-----------------+------------+-----------+-----------+-----------+----+
|Specialist Active|Equity | 47 % | 20 % | 39 % |89 %|
+-----------------+------------+-----------+-----------+-----------+----+
| |Gesamt | 43 % | 66 % | 49 % |82 %|
+-----------------+------------+-----------+-----------+-----------+----+
% des verwalteten Fondsvermögens, das seine Morningstar-Peergroup übertraf (ohne
Mandate und segregierte Konten).
GAM wurde auch 2025 erneut für seine Investmentperformance ausgezeichnet,
darunter:
* LSEG Lipper's 2025 Overall Best European Small Group über drei Jahre
(Kategorie: Small Company).
* Citywire Switzerland Portfolio Manager & Group Awards 2025:
- Best Portfolio Manager of Bonds - Swiss Franc
- Best Fund Group Award - Equity: Switzerland Small & Medium Companies
* Anthony Smouha (Atlanticomnium) wurde in die FE Fundinfo Alpha Manager Hall
of Fame 2025 aufgenommen.
* Der GAM Sustainable Climate Bond Fund wurde bei den Environmental Finance
Sustainable Debt Awards 2025 als Green Bond Fund of the Year ausgezeichnet.
* GAM gewann den PAM Award 2025: Investment Performance - Growth Portfolios.
Weitere Informationen zu diesen und anderen Auszeichnungen finden Sie unter
www.gam.com/awards.
Verwaltetes Vermögen und Nettomittelzuflüsse nach Geschäftsbereichen
Das insgesamt verwaltete Vermögen belief sich per 31.?Dezember?2025 auf
CHF?12.5?Milliarden, gegenüber CHF?16.3?Milliarden per 31.?Dezember?2024. Dieser
Rückgang wurde durch Nettomittelabflüsse von CHF?3.7?Milliarden sowie durch
veräusserte Vermögen in Höhe von CHF?0.5?Milliarden verursacht und teilweise
durch positive Markt- und Währungseffekte von CHF?0.4?Milliarden kompensiert.
+----------------+-----------+------------+------------+-------------+-------------+
|Geschäftsbereich| Anfangs- | | | | |
| | bestand | | | | Schluss- |
| |verwaltetes| | | | bestand |
| | Vermögen | | | Markt-/ | verwaltetes |
| | 1. |Nettomittel-| |Wechselkurs- |Vermögen |
| | Jan 2025 | zuflüsse |Veräusserung|entwicklungen|31. Dez 2025 |
+----------------+-----------+------------+------------+-------------+-------------+
|Alternatives | 4.3 | (2.3) | (0.3) | (0.1) | 1.6 |
+----------------+-----------+------------+------------+-------------+-------------+
|Specialist | | | | | |
|Active | 11.1 | (1.4) | (0.2) | 0.5 | 10.0 |
+----------------+-----------+------------+------------+-------------+-------------+
|Wealth | | | | | |
|Management | 0.9 | - | - | - | 0.9 |
+----------------+-----------+------------+------------+-------------+-------------+
|Gesamt | 16.3 | (3.7) | (0.5) | 0.4 | 12.5 |
+----------------+-----------+------------+------------+-------------+-------------+
Hinweis: Die Anfangsbestände der verwalteten Vermögen spiegeln die
Umklassifizierung bestimmter Strategien von Specialist Active zu Alternatives
wider, wie in den Halbjahresergebnissen 2025 offengelegt. Die Anfangsbestände
per 1.?Januar?2025 wurden entsprechend angepasst, wobei CHF?3.8?Milliarden von
Specialist Active zu Alternatives übertragen wurden.
Ausblick
GAMs Prioritäten für 2026 sind klar auf Wachstum ausgerichtet. Insbesondere wird
sich die Gruppe darauf konzentrieren, die verbesserte Client-Engagement?Dynamik
in nachhaltige Nettomittelzuflüsse über das gestärkte Produktangebot hinweg zu
überführen.
Trotz der guten strategischen Fortschritte im Jahr 2025 erkennt der
Verwaltungsrat an, dass eine Rückkehr zur Profitabilität im Jahr 2026
voraussichtlich länger dauern wird als ursprünglich geplant. GAM bleibt jedoch
überzeugt, dass die nun geschaffenen strategischen Grundlagen und das bestehende
Leadership eine starke Basis bilden, um nachhaltiges Wachstum zu realisieren.
Zusätzliche Informationen
Results Centre (http://www.gam.com/resultscentre) | FY2025 Annual Report
(http://www.gam.com/annualreport2025) | FY2025 Investor Presentation
(http://www.gam.com/investorpresentation) | FY2025 Investor Workbook
(http://www.gam.com/investorworkbook)
2025 Sustainability Report (http://www.gam.com/sustainabilityreport2025) | GAM
Corporate Calendar (http://www.gam.com/corporatecalendar)
Investor Relations Media Relations
Magdalena Czyzowska Colin Bennett
T +44 (0) 207 917 2508 T +44 (0) 207 393 8544
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Über GAM Investments
GAM ist ein unabhängiger, in der Schweiz börsenkotierter Asset Manager. Wir sind
ein aktiver, globaler Vermögensverwalter, der seinen Kunden in den Bereichen
Investment und Wealth Management unverwechselbare und differenzierte
Anlagelösungen bietet. Unser Ziel ist es, die finanzielle Zukunft unserer Kunden
zu schützen und zu verbessern. Wir ziehen die besten Talente an und befähigen
sie, im Anlagebereich führend und innovativ zu sein und einen positiven Einfluss
auf Gesellschaft und Umwelt auszuüben. Die verwalteten Vermögen beliefen sich
per 31. Dezember 2025 auf CHF 12.5 Milliarden. GAM verfügt über ein globales
Vertriebsnetz mit Niederlassungen in 15 Ländern und ist geografisch breit
aufgestellt mit Kunden auf nahezu allen Kontinenten. GAM Investments wurde 1983
gegründet und hat seinen Hauptsitz an der Hardstrasse 201 in 8005 Zürich,
Schweiz. Weitere Informationen über GAM Investments finden Sie unter www.gam.com
(https://www.gam.com/de/).
Weitere wichtige Informationen
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Aussagen darstellen. Wörter wie «antizipieren», «glauben», «erwarten»,
«schätzen», «anstreben», «prognostizieren», «Risiko», «wahrscheinlich»,
«beabsichtigen», «Ausblick», «sollten», «könnten», «würden», «dürften»,
«werden», «weiterhin», «planen», «Wahrscheinlichkeit», «indikativ», «anstreben»,
«Ziel», «beabsichtigten» und andere ähnliche Ausdrücke sollen oder können
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Vorankündigung ändern können, ebenso wie Aussagen über Markt- und
Branchentrends, Prognosen, Richtlinien und Schätzungen. Alle zukunftsgerichteten
Aussagen in dieser Mitteilung sind keine Hinweise, Garantien, Zusicherungen oder
Vorhersagen zukünftiger Leistungen und beinhalten bekannte und unbekannte
Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, von denen viele ausserhalb der
Kontrolle der Person liegen, die solche Aussagen macht, ihrer verbundenen
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Vertreter und Berater. Sie können erhebliche Elemente subjektiver Einschätzungen
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treffen, sollten Einzelpersonen die Angemessenheit der Informationen im Hinblick
auf ihre eigenen Ziele, ihre rechtliche, finanzielle und steuerliche Situation
und ihre Bedürfnisse prüfen sowie sich entsprechend ihren individuellen
Bedürfnissen und ihrer Rechtsprechung rechtlich, steuerlich und anderweitig
beraten lassen.
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