GNW-News: GAM Holding AG gibt den Wahlvorschlag für den Verwaltungsrat an der Generalversammlung 2026 bekannt
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^MEDIENMITTEILUNG: Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR
GAM Holding AG gibt den Wahlvorschlag für den Verwaltungsrat an der
Generalversammlung 2026 bekannt
* Geplante Erneuerung des Verwaltungsrats im Rahmen der Nachfolge- und
Kontinuitätsplanung
* Anthony Maarek zur Wahl als neuer Präsident des Verwaltungsrats
vorgeschlagen
* Albert Saporta, Group CEO, und John Niel zur Wahl als neue
Verwaltungsratsmitglieder vorgeschlagen
* Der Verwaltungsrat soll aus sechs Mitgliedern mit ausgewogener
Geschlechtervertretung bestehen
Zürich, 13. April 2026: Die GAM Holding AG (?GAM") (SIX: GAM) gibt heute die
vorgeschlagene Zusammensetzung ihres Verwaltungsrats bekannt, die der
Generalversammlung vom 12. Mai 2026 zur Wahl unterbreitet wird. Die Anträge
widerspiegeln eine geplante Nachfolgeregelung sowie das fortgesetzte Engagement
des Hauptaktionärs von GAM für die langfristige strategische Entwicklung des
Unternehmens.
Vorgeschlagene Zusammensetzung des Verwaltungsrats
Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Anthony Maarek als Mitglied
sowie seine Wahl zum Präsidenten des Verwaltungsrats. Zudem beantragt der
Verwaltungsrat die Wiederwahl von Inès de Dinechin, Anne Empain und Donatella
Ceccarelli sowie die Wahl von Albert Saporta und John Niel als Mitglieder des
Verwaltungsrats. Sämtliche Wahlen erfolgen jeweils für eine Amtsdauer bis zum
Abschluss der ordentlichen Generalversammlung 2027.
Albert Saporta, der im Juli 2025 zum Group Chief Executive Officer ernannt
wurde, wird zur Wahl als neues exekutives Mitglied des Verwaltungsrats
vorgeschlagen. John Niel, ein Investmentexperte mit Erfahrung in den Bereichen
Technologie, Telekommunikation und digitale Plattformen, wird zur Wahl als neues
nicht-exekutives Mitglied des Verwaltungsrats vorgeschlagen.
Antoine Spillmann, Carlos Esteve und Jeremy Smouha haben beschlossen, nicht zur
Wiederwahl anzutreten. Der Verwaltungsrat dankt allen drei Mitgliedern herzlich
für ihren wesentlichen Beitrag zur Entwicklung von GAM in einer Phase der
strategischen Transformation und Erneuerung.
Diese Nominierungen sind Teil der bestehenden Nachfolge- und Kontinuitätsplanung
des Verwaltungsrats und dienen der Sicherstellung seiner ordnungsgemässen
Funktionsweise sowie seiner weiteren strategischen Entwicklung. Die Profile von
Albert Saporta und John Niel ergänzen die bestehenden Kompetenzen des
Verwaltungsrats und unterstützen die Weiterentwicklung der strategischen
Ausrichtung von GAM. Der Verwaltungsrat und der Governance- und
Nominationsausschuss sind überzeugt, dass Albert Saporta und John Niel einen
wertvollen Beitrag zur langfristigen Entwicklung von GAM leisten werden.
Bei Wahl und Wiederwahl sämtlicher vom Verwaltungsrat nominierter Kandidatinnen
und Kandidaten erachtet sich der Verwaltungsrat hinsichtlich Grösse,
Fachkompetenz, Erfahrung und Unabhängigkeit als ausgewogen und angemessen
zusammengesetzt. Der Verwaltungsrat wird sich aus drei weiblichen und drei
männlichen Mitgliedern zusammensetzen.
Antrag eines Aktionärs
Ein Aktionär hat beantragt, Benedetta Arese Lucini anstelle von Anne Empain als
neues Mitglied des Verwaltungsrats zu wählen. Der Verwaltungsrat sowie der
Governance- und Nominationsausschuss haben diesen Antrag geprüft und empfehlen
den Aktionärinnen und Aktionären, die Wahl von Benedetta Arese Lucini
abzulehnen. Die vollständigen Details zu diesem Antrag werden in der Einladung
zur Generalversammlung dargelegt.
Kommentar
Antoine Spillmann, Präsident des Verwaltungsrats, sagt: «Die vorgeschlagene
Zusammensetzung des Verwaltungsrats widerspiegelt die natürliche
Weiterentwicklung der Governance von GAM, während das Unternehmen in seine
nächste Entwicklungsphase eintritt. Ich bin überzeugt, dass der Verwaltungsrat
unter dem Präsidium von Anthony Maarek und mit der Ergänzung durch Albert
Saporta und John Niel sehr gut positioniert ist, um die strategischen
Prioritäten von GAM weiterhin erfolgreich umzusetzen. Mein Dank gilt Carlos
Esteve und Jeremy Smouha für ihren engagierten Einsatz und ihre Verdienste um
GAM.»
Generalversammlung
Die vollständigen Details zu sämtlichen Anträgen, einschliesslich der
Lebensläufe aller Kandidatinnen und Kandidaten, werden den Aktionärinnen und
Aktionären in der Einladung zur Generalversammlung zur Verfügung gestellt, die
am 20. April 2026 veröffentlicht wird. Die ordentliche Generalversammlung findet
am 12. Mai 2026 in Zürich statt. Sämtliche relevanten Unterlagen werden unter
www.gam.com/agm2026 (http://www.gam.com/agm2026) verfügbar sein.
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Magdalena Czyzowska Colin Bennett
T +44 (0) 207 917 2508 T +44 (0) 207 393 8544
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Über GAM Investments
GAM ist ein unabhängiger, in der Schweiz börsenkotierter Asset Manager. Wir sind
ein aktiver, globaler Vermögensverwalter, der seinen Kunden in den Bereichen
Investment und Wealth Management unverwechselbare und differenzierte
Anlagelösungen bietet. Unser Ziel ist es, die finanzielle Zukunft unserer Kunden
zu schützen und zu verbessern. Wir ziehen die besten Talente an und befähigen
sie, im Anlagebereich führend und innovativ zu sein und einen positiven Einfluss
auf Gesellschaft und Umwelt auszuüben. Die verwalteten Vermögen beliefen sich
per 31. Dezember 2025 auf CHF 12.5 Milliarden. GAM verfügt über ein globales
Vertriebsnetz mit Niederlassungen in 15 Ländern und ist geografisch breit
aufgestellt mit Kunden auf nahezu allen Kontinenten. GAM Investments wurde 1983
gegründet und hat seinen Hauptsitz an der Hardstrasse 201 in 8005 Zürich,
Schweiz. Weitere Informationen über GAM Investments finden Sie unter www.gam.com
(https://www.gam.com/de/).
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