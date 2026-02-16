GNW-News: GAM Holding ernennt Gerhard Lohmann zum Group CFO für die nächste strategische Wachstumsphase
^Zürich, 17. Februar 2026
MEDIENMITTEILUNG
GAM Holding ernennt Gerhard Lohmann zum Group CFO für die nächste strategische
Wachstumsphase
Die GAM Holding AG (GAM:SWX) gibt heute eine Veränderung im Senior Leadership
Team bekannt und tritt zugleich selbstbewusst in die nächste Phase ihrer
strategischen Weiterentwicklung ein. Gerhard Lohmann nimmt heute, am 17. Februar
2026, seine Tätigkeit bei der GAM Holding auf und übernimmt am 26. März 2026 die
Funktion des Group Chief Financial Officer («Group CFO»). Zudem wird er Mitglied
des Group Management Board mit Sitz in Zürich. Gerhard Lohmann folgt auf Richard
McNamara, der sich entschieden hat, seine Rolle als Group CFO bei GAM abzugeben,
um eine neue Aufgabe innerhalb der Asset-Management-Branche zu übernehmen.
Richard McNamara wird das Unternehmen Ende April 2026 verlassen und so einen
reibungslosen Übergang sicherstellen.
Gerhard Lohmann bringt eine beeindruckende Erfolgsbilanz in Banking, Insurance,
Reinsurance und Asset Management mit. Als in der Schweiz ansässige
Führungspersönlichkeit mit internationaler Erfahrung hatte er Senior-Executive-
Rollen bei Credit Suisse und Swiss Re inne. Bei Credit Suisse war er unter
anderem Chief Operating Officer EMEA sowie Chief Financial Officer für
International Wealth Management, nachdem er zuvor leitende Positionen in den
Bereichen Asset Management sowie Corporate & Retail Banking bekleidet hatte. Bei
Swiss Re war er Chief Financial Officer der Reinsurance Business Unit und
Mitglied des Executive Committee, wo er globale Finanzteams leitete und die
finanzielle Architektur der Gruppe prägte. In all seinen Funktionen führte er
grosse internationale Teams und unterstützte Organisationen, die in stark
regulierten Märkten operieren. Seine Expertise umfasst Financial Strategy,
Liquidity und Capital Management, Risk Oversight, regulatorische Zusammenarbeit,
M&A Integration sowie die Modernisierung von Finanzplattformen. Aufgrund seines
transparenten, kollaborativen und befähigenden Führungsstils hat er sich einen
ausgezeichneten Ruf im erfolgreichen Steuern von Unternehmen durch dynamische
Marktphasen sowie im Aufbau leistungsstarker Teams erarbeitet.
Darüber hinaus engagierte sich Gerhard Lohmann in Social Impact Initiatives,
unter anderem als Verwaltungsrat in Bildungs- und Entrepreneurship-Programmen in
Ostafrika.
Richard McNamara kam 2015 als Group CFO zu GAM und spielte während einer Phase
erheblicher Veränderungen eine zentrale Rolle. Seine tiefgreifende fachliche
Expertise, seine konsequente Umsetzungskraft und seine Leadership Skills waren
entscheidend für die erfolgreiche Transition und haben GAM für die Zukunft stark
positioniert. Dieser Transformationsprozess ist nun abgeschlossen, und die
Organisation ist klar auf ihre langfristigen Wachstumsprioritäten ausgerichtet.
Albert Saporta, CEO der GAM Holding AG: «Richard hat in einer für GAM
transformativen Phase vorbildliche Führungsqualitäten gezeigt, und sein Beitrag
war von grundlegender Bedeutung für die Schaffung der soliden Plattform, auf der
wir heute aufbauen. Wir danken Richard für seinen Einsatz und wünschen ihm für
das nächste Kapitel seiner Karriere weiterhin viel Erfolg. Während das
Unternehmen selbstbewusst in die nächste Phase seines strategischen Wachstums
eintritt, freue ich mich sehr, Gerhard als unseren neuen Group CFO
bekanntzugeben. Seine umfassende internationale Erfahrung, seine ausgewiesenen
Führungsqualitäten im Finanzbereich und sein starker Ruf in der strategischen
Umsetzung machen ihn hervorragend geeignet, um die Weiterentwicklung der GAM-
Strategie voranzutreiben. Ich freue mich darauf, ihn als Mitglied des Group
Management Board willkommen zu heissen und eng mit ihm zusammenzuarbeiten,
während wir GAM weiter stärken und auf langfristigen Erfolg ausrichten.»
Gerhard Lohmann, zukünftiger Group CFO: «Ich freue mich ausserordentlich, in
einer so entscheidenden Phase der Entwicklung zu GAM zu stossen. Als in der
Schweiz beheimatetes Unternehmen mit einer langen Tradition exzellenter
Investmentkompetenz verfügt GAM über einen klaren Purpose, starke Fähigkeiten
und eine erneuerte strategische Ausrichtung, die das Unternehmen hervorragend
für langfristigen Erfolg positioniert. Ich freue mich darauf, mit allen
Stakeholdern in den Austausch zu treten und eng mit Albert und dem Group
Management Board zusammenzuarbeiten. Gemeinsam werden wir die finanziellen
Grundlagen von GAM weiter stärken und die nächste Phase von Wachstum und
Performance vorantreiben.»
Richard McNamara, bisheriger Group CFO: «Es war ein Privileg, in den vergangenen
zehn Jahren als CFO von GAM tätig zu sein. Dies ist ein grossartiges Unternehmen
mit aussergewöhnlichen Menschen, und ich bin stolz darauf, ein Teil davon
gewesen zu sein. Was wir gemeinsam erreicht haben, zeigt die Stärke, Resilienz
und Qualität, die GAM in seiner besten Form auszeichnen. GAM ist nun bestens für
die nächste Phase seiner Entwicklung aufgestellt, und ich werde den weiteren
Fortschritt des Unternehmens mit grossem Respekt und Stolz verfolgen.»
Für weitergehende Informationen kontaktieren Sie bitte:
Colin Bennett | GAM Media Relations
T +44 (0) 20 73 938 544
media@gam.com
Besuchen Sie uns auf: www.gam.com (http://www.gam.com)
Folgen Sie uns auf: X (https://x.com/gaminsights?lang=en)und LinkedIn
(https://www.linkedin.com/company/gam-investments/)
Über GAM
GAM Investments ist ein unabhängiger Investmentmanager mit Börsennotierung in
der Schweiz. Als aktiver, global tätiger Asset Manager bietet GAM seinen Kunden
über die Bereiche Investment- und Wealth Management hinweg unverwechselbare und
differenzierte Anlagelösungen. Das Ziel des Unternehmens ist es, die finanzielle
Zukunft seiner Kunden zu sichern und zu stärken. GAM zieht die klügsten Köpfe
an, fördert und befähigt sie, führende Investmentexpertise und Innovationskraft
zu entfalten und einen positiven Einfluss auf Gesellschaft und Umwelt zu nehmen.
Das verwaltete Vermögen belief sich per 30. Juni 2025 auf insgesamt CHF 12.7
Milliarden. GAM Investments verfügt über ein globales Vertriebsnetz mit
Niederlassungen in 15 Ländern und ist geografisch breit aufgestellt mit Kunden
auf nahezu allen Kontinenten. Das Unternehmen wurde 1983 gegründet und hat
seinen Hauptsitz an der Hardstrasse 201 in 8005 Zürich, Schweiz. Für weitere
Informationen über GAM Investments besuchen Sie bitte www.gam.com
(http://www.gam.com).
Weitere wichtige Informationen
Diese Mitteilung enthält oder kann Aussagen enthalten, die zukunftsgerichtete
Aussagen darstellen. Wörter wie «antizipieren», «glauben», «erwarten»,
«schätzen», «anstreben», «prognostizieren», «Risiko», «wahrscheinlich»,
«beabsichtigen», «Ausblick», «sollten», «könnten», «würden», «dürften»,
«werden», «weiterhin», «planen», «Wahrscheinlichkeit», «indikativ», «anstreben»,
«Ziel», «beabsichtigten» und andere ähnliche Ausdrücke sollen oder können
zukunftsgerichtete Aussagen kennzeichnen.
Solche Aussagen in dieser Mitteilung beziehen sich nur auf das Datum dieser
Mitteilung und basieren auf Annahmen und Eventualitäten, die sich ohne
Vorankündigung ändern können, ebenso wie Aussagen über Markt- und
Branchentrends, Prognosen, Richtlinien und Schätzungen. Alle zukunftsgerichteten
Aussagen in dieser Mitteilung sind keine Hinweise, Garantien, Zusicherungen oder
Vorhersagen zukünftiger Leistungen und beinhalten bekannte und unbekannte
Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, von denen viele ausserhalb der
Kontrolle der Person liegen, die solche Aussagen macht, ihrer verbundenen
Unternehmen und ihrer und deren Direktoren, leitenden Angestellten, Mitarbeiter,
Vertreter und Berater. Sie können erhebliche Elemente subjektiver Einschätzungen
und Annahmen hinsichtlich zukünftiger Ereignisse beinhalten, die richtig oder
falsch sein können und dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse
wesentlich von den in solchen Aussagen ausgedrückten oder implizierten
abweichen. Sie werden darauf hingewiesen, sich nicht in unangemessener Weise auf
zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen, und niemand akzeptiert oder übernimmt
eine Haftung in Verbindung mit diesen Aussagen.
