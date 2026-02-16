GNW-News: GAM Holding ernennt Gerhard Lohmann zum Group CFO für die nächste strategische Wachstumsphase

Werte in diesem Artikel

^Zürich, 17. Februar 2026

MEDIENMITTEILUNG

GAM Holding ernennt Gerhard Lohmann zum Group CFO für die nächste strategische

Wachstumsphase

Die GAM Holding AG (GAM:SWX) gibt heute eine Veränderung im Senior Leadership

Team bekannt und tritt zugleich selbstbewusst in die nächste Phase ihrer

strategischen Weiterentwicklung ein. Gerhard Lohmann nimmt heute, am 17. Februar

2026, seine Tätigkeit bei der GAM Holding auf und übernimmt am 26. März 2026 die

Funktion des Group Chief Financial Officer («Group CFO»). Zudem wird er Mitglied

des Group Management Board mit Sitz in Zürich. Gerhard Lohmann folgt auf Richard

McNamara, der sich entschieden hat, seine Rolle als Group CFO bei GAM abzugeben,

um eine neue Aufgabe innerhalb der Asset-Management-Branche zu übernehmen.

Richard McNamara wird das Unternehmen Ende April 2026 verlassen und so einen

reibungslosen Übergang sicherstellen.

Gerhard Lohmann bringt eine beeindruckende Erfolgsbilanz in Banking, Insurance,

Reinsurance und Asset Management mit. Als in der Schweiz ansässige

Führungspersönlichkeit mit internationaler Erfahrung hatte er Senior-Executive-

Rollen bei Credit Suisse und Swiss Re inne. Bei Credit Suisse war er unter

anderem Chief Operating Officer EMEA sowie Chief Financial Officer für

International Wealth Management, nachdem er zuvor leitende Positionen in den

Bereichen Asset Management sowie Corporate & Retail Banking bekleidet hatte. Bei

Swiss Re war er Chief Financial Officer der Reinsurance Business Unit und

Mitglied des Executive Committee, wo er globale Finanzteams leitete und die

finanzielle Architektur der Gruppe prägte. In all seinen Funktionen führte er

grosse internationale Teams und unterstützte Organisationen, die in stark

regulierten Märkten operieren. Seine Expertise umfasst Financial Strategy,

Liquidity und Capital Management, Risk Oversight, regulatorische Zusammenarbeit,

M&A Integration sowie die Modernisierung von Finanzplattformen. Aufgrund seines

transparenten, kollaborativen und befähigenden Führungsstils hat er sich einen

ausgezeichneten Ruf im erfolgreichen Steuern von Unternehmen durch dynamische

Marktphasen sowie im Aufbau leistungsstarker Teams erarbeitet.

Darüber hinaus engagierte sich Gerhard Lohmann in Social Impact Initiatives,

unter anderem als Verwaltungsrat in Bildungs- und Entrepreneurship-Programmen in

Ostafrika.

Richard McNamara kam 2015 als Group CFO zu GAM und spielte während einer Phase

erheblicher Veränderungen eine zentrale Rolle. Seine tiefgreifende fachliche

Expertise, seine konsequente Umsetzungskraft und seine Leadership Skills waren

entscheidend für die erfolgreiche Transition und haben GAM für die Zukunft stark

positioniert. Dieser Transformationsprozess ist nun abgeschlossen, und die

Organisation ist klar auf ihre langfristigen Wachstumsprioritäten ausgerichtet.

Albert Saporta, CEO der GAM Holding AG: «Richard hat in einer für GAM

transformativen Phase vorbildliche Führungsqualitäten gezeigt, und sein Beitrag

war von grundlegender Bedeutung für die Schaffung der soliden Plattform, auf der

wir heute aufbauen. Wir danken Richard für seinen Einsatz und wünschen ihm für

das nächste Kapitel seiner Karriere weiterhin viel Erfolg. Während das

Unternehmen selbstbewusst in die nächste Phase seines strategischen Wachstums

eintritt, freue ich mich sehr, Gerhard als unseren neuen Group CFO

bekanntzugeben. Seine umfassende internationale Erfahrung, seine ausgewiesenen

Führungsqualitäten im Finanzbereich und sein starker Ruf in der strategischen

Umsetzung machen ihn hervorragend geeignet, um die Weiterentwicklung der GAM-

Strategie voranzutreiben. Ich freue mich darauf, ihn als Mitglied des Group

Management Board willkommen zu heissen und eng mit ihm zusammenzuarbeiten,

während wir GAM weiter stärken und auf langfristigen Erfolg ausrichten.»

Gerhard Lohmann, zukünftiger Group CFO: «Ich freue mich ausserordentlich, in

einer so entscheidenden Phase der Entwicklung zu GAM zu stossen. Als in der

Schweiz beheimatetes Unternehmen mit einer langen Tradition exzellenter

Investmentkompetenz verfügt GAM über einen klaren Purpose, starke Fähigkeiten

und eine erneuerte strategische Ausrichtung, die das Unternehmen hervorragend

für langfristigen Erfolg positioniert. Ich freue mich darauf, mit allen

Stakeholdern in den Austausch zu treten und eng mit Albert und dem Group

Management Board zusammenzuarbeiten. Gemeinsam werden wir die finanziellen

Grundlagen von GAM weiter stärken und die nächste Phase von Wachstum und

Performance vorantreiben.»

Richard McNamara, bisheriger Group CFO: «Es war ein Privileg, in den vergangenen

zehn Jahren als CFO von GAM tätig zu sein. Dies ist ein grossartiges Unternehmen

mit aussergewöhnlichen Menschen, und ich bin stolz darauf, ein Teil davon

gewesen zu sein. Was wir gemeinsam erreicht haben, zeigt die Stärke, Resilienz

und Qualität, die GAM in seiner besten Form auszeichnen. GAM ist nun bestens für

die nächste Phase seiner Entwicklung aufgestellt, und ich werde den weiteren

Fortschritt des Unternehmens mit grossem Respekt und Stolz verfolgen.»

Über GAM

GAM Investments ist ein unabhängiger Investmentmanager mit Börsennotierung in

der Schweiz. Als aktiver, global tätiger Asset Manager bietet GAM seinen Kunden

über die Bereiche Investment- und Wealth Management hinweg unverwechselbare und

differenzierte Anlagelösungen. Das Ziel des Unternehmens ist es, die finanzielle

Zukunft seiner Kunden zu sichern und zu stärken. GAM zieht die klügsten Köpfe

an, fördert und befähigt sie, führende Investmentexpertise und Innovationskraft

zu entfalten und einen positiven Einfluss auf Gesellschaft und Umwelt zu nehmen.

Das verwaltete Vermögen belief sich per 30. Juni 2025 auf insgesamt CHF 12.7

Milliarden. GAM Investments verfügt über ein globales Vertriebsnetz mit

Niederlassungen in 15 Ländern und ist geografisch breit aufgestellt mit Kunden

auf nahezu allen Kontinenten. Das Unternehmen wurde 1983 gegründet und hat

seinen Hauptsitz an der Hardstrasse 201 in 8005 Zürich, Schweiz. Für weitere

Informationen über GAM Investments besuchen Sie bitte www.gam.com

(http://www.gam.com).

