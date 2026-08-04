GNW-News: GAMs Transformation zeigt Wirkung: Verwaltetes Vermögen steigt dank starker Bruttoneugeldzuflüsse und verbesserter Anlageperformance, während Kunde...
^Zürich, 6. August 2026
MEDIENMITTEILUNG: Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR
GAM Holding AG gibt Ergebnisse des ersten Halbjahres 2026 bekannt
GAMs Transformation zeigt Wirkung: Verwaltetes Vermögen steigt dank starker
Bruttoneugeldzuflüsse und verbesserter Anlageperformance, während Kundenabflüsse
deutlich sinken. Der Halbjahresverlust verringert sich spürbar infolge eines
schlankeren Betriebsmodells und konsequenter Kostendisziplin.
Wesentliche Finanzkennzahlen für das erste Halbjahr 2026
* Der IFRS-Verlust vor Steuern verringerte sich um 39% auf CHF 24.7 Millionen
(H1 2025: CHF 40.4 Millionen).
* Der bereinigte Verlust vor Steuern verringerte sich um 30% auf CHF 24.0
Millionen (H1 2025: CHF 34.1 Millionen).
* Die gesamten bereinigten Betriebskosten sanken auf CHF 47.8 Millionen und
lagen damit 17% unter dem Wert des ersten Halbjahres 2025.
* Das verwaltete Vermögen belief sich per 30. Juni 2026 auf CHF 12.7
Milliarden, verglichen mit CHF 12.5 Milliarden per 31. Dezember 2025.
* Die Bruttoneugeldzuflüsse beliefen sich auf CHF 0.9 Milliarden (H1 2025: CHF
1.1 Milliarden), insbesondere im Bereich Alternatives.
* Bereinigt um den Abzug von CHF 0.4 Milliarden in einem Segregated Account
eines einzelnen Kunden im Zusammenhang mit Restrukturierungsmassnahmen nach
einer Fusion resultierten Nettoneugeldzuflüsse von CHF 38 Millionen (H1
2025: Nettomittelabflüsse von CHF 3.0 Milliarden). Die Kundenabflüsse
beliefen sich auf CHF 0.8 Milliarden und gingen damit um 81% zurück (H1
2025: CHF 4.3 Milliarden).
* Die Anlageperformance von GAM verbesserte sich im ersten Halbjahr 2026
deutlich. Dabei übertrafen 96% des relevanten verwalteten Vermögens im
Bereich Alternatives sowie 84% des relevanten verwalteten Vermögens im
Bereich Fixed Income ihre jeweiligen Dreijahres-Benchmarks. Über einen
Zeitraum von fünf Jahren lagen die entsprechenden Werte bei 85% bzw. 91%.
Über das gesamte Geschäft hinweg übertrafen per 30. Juni 2026 insgesamt 64%
des relevanten verwalteten Vermögens die jeweilige Dreijahres-Benchmark,
während 58% die jeweilige Fünfjahres-Benchmark übertrafen (31. Dezember
2025: 61% beziehungsweise 54%).
Albert Saporta, Group CEO von GAM, sagt: «Unsere Ergebnisse für das erste
Halbjahr zeigen, dass sich die strategischen Massnahmen der vergangenen zwei
Jahre in einer verbesserten Geschäftsentwicklung und einer stärkeren
finanziellen Performance niederschlagen. Wir verzeichneten Bruttoneugeldzuflüsse
von nahezu CHF 1 Milliarde und erzielten, bereinigt um den Abzug in einem
einzelnen Segregated Account eines Kunden im Zusammenhang mit
Restrukturierungsmassnahmen nach einer Fusion, positive Nettoneugeldzuflüsse.
Das verwaltete Vermögen nahm zu, die Anlageperformance blieb stark und unser
Verlust verringerte sich deutlich. Dazu beigetragen hat insbesondere die
Reduktion der Betriebskosten um 17% gegenüber dem ersten Halbjahr 2025. Wir
bleiben auf unsere Prioritäten fokussiert: eine starke Anlageperformance für
unsere Kunden zu erzielen, das verwaltete Vermögen durch einen disziplinierten
Vertriebsansatz auszubauen, die operative Exzellenz weiter zu verbessern und
eine strikte Kostendisziplin aufrechtzuerhalten.»
Strategische Highlights
Nach dem vor zwei Jahren eingeleiteten Transformationsprogramm kombiniert GAM
heute eine niedrigere Kostenbasis und eine vereinfachte Betriebsstruktur mit
einem erweiterten Angebot differenzierter Anlagekompetenzen. Das Geschäftsmodell
vereint spezialisierte interne Investmentteams mit ausgewählten
Anlagepartnerschaften und schafft damit mehrere Möglichkeiten für künftiges
organisches Wachstum, ohne die Fixkostenbasis der Gruppe proportional zu
erhöhen.
Zu den wichtigsten strategischen Entwicklungen im ersten Halbjahr 2026 zählen:
* Stärkere Nachfrage institutioneller Kunden: Im ersten Halbjahr 2026 hat GAM
bereits ebenso viele RFP-Einreichungen (Request for Proposal) abgeschlossen
wie im gesamten Jahr 2025. Dies unterstreicht das wachsende Interesse
institutioneller Kunden an den Anlagekompetenzen der Gruppe, da neuere
Strategien zunehmend über längere und belastbare Track Records verfügen.
* Ausbau der Vertriebskapazitäten: GAM hat seine Vertriebskapazitäten im
ersten Halbjahr 2026 durch ein modernes Betriebsmodell und eine integrierte
Datenarchitektur weiter gestärkt. Dadurch kann das Unternehmen Daten,
künstliche Intelligenz und spezialisierte Marktanalysen verstärkt in
Marketing, Vertrieb und Kundenbetreuung einsetzen. Diese Fähigkeiten
unterstützen eine effektivere digitale Distribution, eine intensivere
Kundenansprache, eine gezieltere Produktpositionierung sowie die
Identifikation institutioneller Geschäftsmöglichkeiten.
* Verstärkung der Vertriebsteams in Europa und Asien: GAM hat sein
kundenorientiertes Führungsteam durch erfahrene Mitarbeitende in
Deutschland, Italien, Iberien und Japan erweitert und damit die lokale
Kundenbetreuung in den wichtigsten Märkten weiter ausgebaut.
* Intensivierung des Kundendialogs: Gezielte Veranstaltungen, Roadshows und
Investment-Schulungen förderten einen vertieften Austausch mit
institutionellen Investoren, Vermögensverwaltern und Beratern in den
wichtigsten Märkten.
* Anhaltendes Wachstum im Alternatives-Geschäft: Der Bereich Alternatives
generierte im Berichtszeitraum den grössten Teil der Bruttoneugeldzuflüsse.
Der GAM Swiss Re Cat Bond UCITS Fund schloss die Berichtsperiode mit einem
verwalteten Vermögen von nahezu USD 2 Milliarden ab, getragen von der
anhaltend hohen Kundennachfrage sowie verbesserten Bewertungs- und
Handelsbedingungen. Die Strategie GAM LSA Private Shares überschritt die
Marke von USD 250 Millionen verwaltetem Vermögen. Gleichzeitig wurde das
Angebot im Bereich Schwellenländeranleihen durch die Partnerschaft mit
Gramercy erweitert. Zudem wurde das Swiss Re ILS Team bei den Insurance
Insider ILS Awards 2026 als?Manager of the Year" ausgezeichnet.
* Erreichen wichtiger kommerzieller Meilensteine mit strategischen
Partnerschaften: Die Swiss Re ILS- und Gramercy Emerging Market Debt-
Partnerschaften haben im Berichtszeitraum jeweils ihr erstes vollständiges
Jahr abgeschlossen und sind inzwischen vollständig in GAM integriert. Mit
dem Aufbau längerer Live-Track-Records verbessern sich die Voraussetzungen
für die Teilnahme an institutionellen Due-Diligence- und
Mandatsvergabeverfahren, was zusätzliche Vertriebsmöglichkeiten eröffnet.
* Stärkung der Specialist-Active-Kompetenzen: GAM hat sein differenziertes
Angebot im Bereich Specialist Active über die Anlageklassen Aktien, Fixed
Income und Multi-Asset hinweg weiter ausgebaut, einschliesslich aktiv
gemanagter Special-Situations-Strategien. Im Berichtszeitraum überschritt
die Strategie GAM Sustainable Emerging Markets Equity die Marke von USD 250
Millionen verwaltetem Vermögen. Gleichzeitig erreichte das Team für
europäische Aktien bei GAM einen einjährigen Track Record, der eine wichtige
Grundlage für die künftige Vermarktung bei institutionellen Kunden schafft.
Im Aktien-Spezialbereich bietet GAM Anlagekompetenzen in globalen,
europäischen, schweizerischen, japanischen, asiatischen, chinesischen und
Schwellenländeraktien sowie differenzierte Themenstrategien wie Luxury
Brands und Disruptive Growth.
* Produktpipeline: Mehrere differenzierte Anlagestrategien befinden sich in
einem fortgeschrittenen Entwicklungsstadium und sollen im zweiten Halbjahr
2026 sowie im Jahr 2027 lanciert werden. Parallel dazu führt GAM Gespräche
mit potenziellen neuen Anlagepartnern. Diese Strategien sollen das
differenzierte Anlageangebot von GAM weiter ausbauen und Kunden Zugang zu
innovativen Anlagelösungen, spezialisierter Expertise und zusätzlichen
Renditequellen bieten.
* Weitere Vereinfachung der Betriebsstruktur: Aufbauend auf der im Jahr 2025
umgesetzten operativen Transformation setzte GAM die Straffung seiner
rechtlichen Unternehmensstruktur fort.
* Veröffentlichung der Berichte zu Nachhaltigkeit und Stewardship: GAM
veröffentlichte im Berichtszeitraum seine Nachhaltigkeits- und Stewardship-
Berichte für das Jahr 2025.
Diese Entwicklungen stärken die Fähigkeit von GAM, differenzierte
Anlagekompetenzen in zusätzliche institutionelle Geschäftsmöglichkeiten, ein
nachhaltiges Wachstum des verwalteten Vermögens und langfristiges
Ertragspotenzial umzusetzen.
Anthony Maarek, Präsident des Verwaltungsrats, sagt: «Ich freue mich, den
Vorsitz des Verwaltungsrats in einer Phase zu übernehmen, in der sich die
Fortschritte der vergangenen zwei Jahre zunehmend in den Finanzergebnissen von
GAM widerspiegeln. Der Verwaltungsrat unterstützt das Management vollumfänglich
dabei, diese positive Entwicklung weiter voranzutreiben. Gleichzeitig profitiert
GAM unverändert von der Unterstützung eines engagierten und langfristig
orientierten Grossaktionärs.»
Finanzkennzahlen im Überblick
Der bereinigte Verlust vor Steuern belief sich im ersten Halbjahr 2026 auf CHF
24.0 Millionen, verglichen mit CHF 34.1 Millionen im ersten Halbjahr 2025. Die
Verbesserung um 30% ist in erster Linie auf die Verringerung der operativen
Kostenbasis durch ein schlankeres Betriebsmodell, vereinfachte Prozesse und eine
konsequente Kostendisziplin zurückzuführen. Dem bereinigten Ergebnis steht ein
IFRS-Verlust vor Steuern von CHF 24.7 Millionen gegenüber. Die Differenz von CHF
0.7 Millionen ist auf Aufwendungen im Zusammenhang mit strategischen Initiativen
zurückzuführen.
Die positiven bereinigten Nettomittelflüsse waren auf anhaltende
Bruttoneugeldzuflüsse von CHF 0.9 Milliarden sowie einen deutlichen Rückgang der
Kundenabflüsse zurückzuführen. Unterstützt wurde diese Entwicklung durch eine
höhere Kundenbindung und die anhaltend starke Nachfrage nach dem Alternatives-
Angebot der Gruppe.
GAM verfügt heute über eine niedrigere Kostenbasis, vereinfachte rechtliche und
operative Strukturen sowie ein breiteres Spektrum differenzierter
Anlagekompetenzen. Dadurch erhöht sich das Potenzial, künftiges Wachstum des
verwalteten Vermögens über eine verbesserte operative Hebelwirkung in
Ertragswachstum umzuwandeln. Gleichzeitig tragen laufende Optimierungsmassnahmen
dazu bei, die Plattform schlank und agil zu halten.
Die Gruppe verfügt weiterhin über gesicherte Finanzierungsmöglichkeiten durch
die bis Dezember 2027 verfügbare Kreditfazilität über CHF 100 Millionen von Rock
Investment SAS, einer Tochtergesellschaft von NJJ. Per 30. Juni 2026 waren davon
CHF 58 Millionen in Anspruch genommen. Darüber hinaus hat Rock Investment SAS in
einem Letter of Intent seine Bereitschaft bekundet, bei Bedarf zusätzliche
finanzielle Unterstützung bereitzustellen.
Weitere Informationen zu den Finanzergebnissen von GAM für das erste Halbjahr
2026 finden sich im Halbjahresbericht, insbesondere im Financial Review auf den
Seiten 14 bis 18 (www.gam.com/results-centre (http://www.gam.com/results-
centre)).
Geschäftsbereiche
GAM Investments konzentriert sich auf drei zentrale Geschäftsbereiche, um
nachhaltiges Wachstum und Profitabilität zu erzielen:
* GAM Alternatives: Zugang zu spezialisierten alternativen Anlagelösungen von
internen Teams und ausgewählten Drittanbietern mit Fokus auf differenzierte
Strategien und Absolute-Return-Ansätze.
* GAM Specialist Active: Spezialisierte Anlagekompetenzen in den Bereichen
Aktien, Fixed Income und Multi-Asset, die sowohl traditionelle als auch
differenzierte Renditequellen erschliessen.
* GAM Wealth Management: Individuell zugeschnittene Multi-Asset-Portfolios für
vermögende Privatkunden, Family Offices, Stiftungen und Trusts, die
Anlagelösungen von GAM mit ausgewählten Strategien externer Anbieter
kombinieren.
Alle drei Geschäftsbereiche profitieren von den globalen Vertriebskapazitäten
von GAM, dem skalierbaren Betriebsmodell sowie der modernen
Technologieinfrastruktur der Gruppe.
Verwaltetes Vermögen und Nettomittelzuflüsse nach Geschäftsbereich
Das verwaltete Vermögen stieg per 30. Juni 2026 auf CHF 12.7 Milliarden,
verglichen mit CHF 12.5 Milliarden per 31. Dezember 2025. Unterstützt wurde
diese Entwicklung durch positive Markt- und Währungseffekte sowie starke
Mittelzuflüsse in den Bereich Alternatives.
Die Bruttoneugeldzuflüsse beliefen sich auf CHF 0.9 Milliarden, während die
Kundenabflüsse gegenüber der Vorjahresperiode deutlich zurückgingen. Bereinigt
um den Abzug von CHF 0.4 Milliarden in einem einzelnen Segregated Account
resultierten positive Nettoneugeldzuflüsse von CHF 38 Millionen. Die Nachfrage
war insbesondere nach Cat Bonds, Sustainable Emerging Markets Equity und GAM LSA
Private Shares besonders hoch.
+-----------------+-----------+------------+---------+-------------+-----------+
|Geschäftsbereich |Verwaltetes| | Abzug | |Verwaltetes|
|(CHF Mrd.) | Vermögen | | eines | Markt-/ | Vermögen |
| |per 1. Jan |Nettomittel-|einzelnen|Wechselkurs- | per 30. |
| | 2026 | zuflüsse* | Kunden |entwicklungen| Juni 2026 |
+-----------------+-----------+------------+---------+-------------+-----------+
|Alternatives | 1.6 | 0.4 | - | - | 2.0 |
+-----------------+-----------+------------+---------+-------------+-----------+
|Specialist Active| 10.0 | (0.3) | (0.4) | 0.5 | 9.8 |
+-----------------+-----------+------------+---------+-------------+-----------+
|Wealth Management| 0.9 | (0.1) | - | 0.1 | 0.9 |
+-----------------+-----------+------------+---------+-------------+-----------+
|Gesamt | 12.5 | - | (0.4) | 0.6 | 12.7 |
+-----------------+-----------+------------+---------+-------------+-----------+
*Die bereinigten Nettomittelflüsse schliessen den einmaligen Abzug von CHF 0.4
Milliarden in einem kundenspezifischen Segregated Account aus und vermitteln
dadurch ein aussagekräftigeres Bild der zugrunde liegenden
Nettoneugeldentwicklung.
Anlageperformance
Die Anlageperformance blieb insbesondere im Bereich Alternatives sehr stark.
Dort übertrafen 96% des relevanten verwalteten Vermögens* ihre jeweilige
Dreijahres-Benchmark, während 85% ihre jeweilige Fünfjahres-Benchmark
übertrafen.
Über alle Geschäftsbereiche hinweg verbesserte sich die Anlageperformance von
GAM im ersten Halbjahr 2026 weiter. Per 30. Juni 2026 übertrafen 64% des
relevanten verwalteten Vermögens* die jeweilige Dreijahres-Benchmark und 58% die
jeweilige Fünfjahres-Benchmark (31. Dezember 2025: 61% bzw. 54%).
Anteil des verwalteten Vermögens von GAM-Fonds*, der die Benchmark übertrifft
+-----------------+------------+-----------+------------+-----------+----------+
|Geschäftsbereich |Anlageklasse| 3 Jahre | 3 Jahre | 5 Jahre | 5 Jahre |
| | | 30. Juni | 31. | 30. | 31. Dez |
| | | 2026 | Dez 2025 | Juni 2026 | 2025 |
+-----------------+------------+-----------+------------+-----------+----------+
|Alternatives |Alternatives| 96% | 92% | 85% | 83% |
+-----------------+------------+-----------+------------+-----------+----------+
|Specialist Active|Fixed income| 84% | 85% | 91% | 84% |
+-----------------+------------+-----------+------------+-----------+----------+
|Specialist Active|Aktien | 20% | 17% | 9% | 8% |
+-----------------+------------+-----------+------------+-----------+----------+
| |Gesamt | 64% | 61% | 58% | 54% |
+-----------------+------------+-----------+------------+-----------+----------+
*Anteil des verwalteten Vermögens in Fonds, die ihre Benchmark übertroffen haben
(ohne Mandate und Segregated Accounts). Die Drei- bzw. Fünfjahres-Performance
basiert auf dem relevanten verwalteten Vermögen von jeweils CHF 5.9 Milliarden.
Verglichen mit den jeweiligen Peergroups von Morningstar übertrafen per 30. Juni
2026 60% des relevanten verwalteten Vermögens* die jeweilige Morningstar-
Vergleichsgruppe über drei Jahre, während 59% die jeweilige Morningstar-
Vergleichsgruppe über fünf Jahre übertrafen (31. Dezember 2025: 43% bzw. 49%).
Anteil des verwalteten Vermögens von GAM-Fonds*, der die Morningstar-
Vergleichsgruppe übertrifft
+-----------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+
|Geschäftsbereich |Anlageklasse| 3 Jahre | 3 Jahre | 5 Jahre | 5 Jahre |
| | | 30. Juni | 31. Dez | 30. Juni | 31. Dez |
| | | 2026 | 2025 | 2026 | 2025 |
+-----------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+
|Alternatives |Alternatives| 86% | 82% | 97% | 96% |
+-----------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+
|Specialist Active|Fixed income| 42% | 5% | 23% | 22% |
+-----------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+
|Specialist Active|Aktien | 51% | 47% | 56% | 39% |
+-----------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+
| |Gesamt | 60% | 43% | 59% | 49% |
+-----------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+
*Anteil des verwalteten Vermögens in Fonds, die ihre Morningstar-
Vergleichsgruppe übertroffen haben (ohne Mandate und Segregated Accounts).
Anerkennung in der Branche: Die Fonds von GAM wurden bei den Lipper Fund Awards
2026 in sechs europäischen Märkten mit insgesamt fünfzehn Auszeichnungen
prämiert. Der überwiegende Teil der Awards wurde für Leistungen über Fünf- und
Zehnjahreszeiträume verliehen und umfasste Strategien aus der Schweizer
Aktienpalette, dem Multi-Asset-Angebot sowie GAM Star Global Rates. Die
Strategie GAM Sustainable Emerging Markets Equity wurde für die ESG Investing
Awards 2026 nominiert, während GAM bei den IA Global Financial Services Awards
2026 als Finalist ausgezeichnet wurde. SRILIAC (inzwischen umbenannt in Swiss Re
ILS), Co-Investment-Manager der Cat-Bond- und ILS-Fondspalette von GAM, wurde
bei den Insurance Insider ILS Awards 2026 als?Manager of the Year"
ausgezeichnet.
Mehr Informationen zu diesen und weiteren Auszeichnungen finden Sie unter
www.gam.com/awards (http://www.gam.com/awards).
Ausblick
Die Prioritäten von GAM bleiben unverändert: Das Unternehmen will das wachsende
Interesse institutioneller Kunden und die steigende Nachfrage nach seinen
differenzierten Anlagekompetenzen in nachhaltige Nettoneugeldzuflüsse umwandeln
und gleichzeitig eine starke Anlageperformance sowie eine konsequente
Kostendisziplin sicherstellen.
Aufbauend auf den erweiterten Vertriebskapazitäten, den verstärkten Teams in
Europa und Asien, der intensiveren Kundenansprache, den zunehmend etablierten
Track Records der Anlagestrategien sowie einer wachsenden Pipeline innovativer
Lösungen ist die Gruppe gut positioniert, die positive Geschäftsdynamik in
nachhaltiges Wachstum des verwalteten Vermögens umzusetzen.
Der Verwaltungsrat ist überzeugt, dass die niedrigere Kostenbasis, das
vereinfachte Betriebsmodell und die breiter aufgestellte Anlageplattform von GAM
eine skalierbare Grundlage für langfristiges Wachstum schaffen. Fortlaufende
Investitionen in den Vertrieb, strategische Partnerschaften und
Produktinnovationen sollen das Wachstumspotenzial der Gruppe weiter stärken und
mit zunehmendem Wachstum des verwalteten Vermögens zu einer steigenden
operativen Hebelwirkung beitragen.
Zusätzliche Informationen
Results Centre (http://www.gam.com/resultscentre)
H1 2026 Financial Report (http://www.gam.com/annualreport2026) | H1 2026
Investor Presentation (http://www.gam.com/investorpresentation) | H1 2026
Investor Workbook (http://www.gam.com/investorworkbook)
2025 Sustainability Report (http://www.gam.com/sustainabilityreport2025) |
GAM Corporate Calendar (http://www.gam.com/corporatecalendar)
Investor Relations Media Relations
Magdalena Czyzowska Colin Bennett
T +44 (0) 207 917 2508 T +44 (0) 207 393 8544
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Über GAM Investments
GAM Investments ist ein unabhängiger, aktiver globaler Vermögensverwalter mit
Börsenkotierung in der Schweiz. Ziel des Unternehmens ist es, die finanzielle
Zukunft seiner Kunden zu schützen und langfristig zu stärken.
Seit 1983 bietet GAM Zugang zu erstklassigen Anlagekompetenzen. Als Pionier des
Open-Architecture-Ansatzes vereint das Unternehmen spezialisierte interne
Investmentteams und ausgewählte externe Anlagepartner auf einer globalen
Plattform, die sowohl öffentliche als auch private Märkte abdeckt.
Die Anlagekompetenzen von GAM umfassen Alternatives, spezialisierte Fixed-
Income-Strategien, Aktien sowie Multi-Asset-Lösungen. Besondere Expertise
besteht in differenzierten und nicht traditionellen Renditequellen, die über
mehr als vier Jahrzehnte hinweg aufgebaut wurden. Viele der Strategien sind
darauf ausgerichtet, Renditetreiber jenseits traditioneller Aktien- und
Anleihenmärkte zu erschliessen und Investoren beim Aufbau widerstandsfähigerer
Portfolios über unterschiedliche Marktzyklen hinweg zu unterstützen.
Per 30. Juni 2026 belief sich das verwaltete Vermögen auf CHF 12.7 Milliarden.
Mit Hauptsitz in Zürich betreut GAM institutionelle Investoren, Family Offices
und Wealth Manager über ein Netzwerk von 17 Standorten in 15 Ländern. Dabei
verbindet das Unternehmen globale Reichweite mit lokaler Marktkenntnis, um
Kunden weltweit zu unterstützen.
Die drei zentralen Geschäftsbereiche von GAM sind GAM Alternatives, GAM
Specialist Active und GAM Wealth Management.
Weitere Informationen zu GAM Investments finden Sie unter www.gam.com
(http://www.gam.com).
Weitere wichtige Informationen
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Aussagen darstellen. Wörter wie «antizipieren», «glauben», «erwarten»,
«schätzen», «anstreben», «prognostizieren», «Risiko», «wahrscheinlich»,
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«werden», «weiterhin», «planen», «Wahrscheinlichkeit», «indikativ», «anstreben»,
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und ihre Bedürfnisse prüfen sowie sich entsprechend ihren individuellen
Bedürfnissen und ihrer Rechtsprechung rechtlich, steuerlich und anderweitig
beraten lassen.
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