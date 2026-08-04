GNW-News: GAMs Transformation zeigt Wirkung: Verwaltetes Vermögen steigt dank starker Bruttoneugeldzuflüsse und verbesserter Anlageperformance, während Kunde...

06.08.26 07:04 Uhr

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^Zürich, 6. August 2026

MEDIENMITTEILUNG: Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

GAM Holding AG gibt Ergebnisse des ersten Halbjahres 2026 bekannt

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GAMs Transformation zeigt Wirkung: Verwaltetes Vermögen steigt dank starker

Bruttoneugeldzuflüsse und verbesserter Anlageperformance, während Kundenabflüsse

deutlich sinken. Der Halbjahresverlust verringert sich spürbar infolge eines

schlankeren Betriebsmodells und konsequenter Kostendisziplin.

Wesentliche Finanzkennzahlen für das erste Halbjahr 2026

* Der IFRS-Verlust vor Steuern verringerte sich um 39% auf CHF 24.7 Millionen

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(H1 2025: CHF 40.4 Millionen).

* Der bereinigte Verlust vor Steuern verringerte sich um 30% auf CHF 24.0

Millionen (H1 2025: CHF 34.1 Millionen).

* Die gesamten bereinigten Betriebskosten sanken auf CHF 47.8 Millionen und

lagen damit 17% unter dem Wert des ersten Halbjahres 2025.

* Das verwaltete Vermögen belief sich per 30. Juni 2026 auf CHF 12.7

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Milliarden, verglichen mit CHF 12.5 Milliarden per 31. Dezember 2025.

* Die Bruttoneugeldzuflüsse beliefen sich auf CHF 0.9 Milliarden (H1 2025: CHF

1.1 Milliarden), insbesondere im Bereich Alternatives.

* Bereinigt um den Abzug von CHF 0.4 Milliarden in einem Segregated Account

eines einzelnen Kunden im Zusammenhang mit Restrukturierungsmassnahmen nach

einer Fusion resultierten Nettoneugeldzuflüsse von CHF 38 Millionen (H1

2025: Nettomittelabflüsse von CHF 3.0 Milliarden). Die Kundenabflüsse

beliefen sich auf CHF 0.8 Milliarden und gingen damit um 81% zurück (H1

2025: CHF 4.3 Milliarden).

* Die Anlageperformance von GAM verbesserte sich im ersten Halbjahr 2026

deutlich. Dabei übertrafen 96% des relevanten verwalteten Vermögens im

Bereich Alternatives sowie 84% des relevanten verwalteten Vermögens im

Bereich Fixed Income ihre jeweiligen Dreijahres-Benchmarks. Über einen

Zeitraum von fünf Jahren lagen die entsprechenden Werte bei 85% bzw. 91%.

Über das gesamte Geschäft hinweg übertrafen per 30. Juni 2026 insgesamt 64%

des relevanten verwalteten Vermögens die jeweilige Dreijahres-Benchmark,

während 58% die jeweilige Fünfjahres-Benchmark übertrafen (31. Dezember

2025: 61% beziehungsweise 54%).

Albert Saporta, Group CEO von GAM, sagt: «Unsere Ergebnisse für das erste

Halbjahr zeigen, dass sich die strategischen Massnahmen der vergangenen zwei

Jahre in einer verbesserten Geschäftsentwicklung und einer stärkeren

finanziellen Performance niederschlagen. Wir verzeichneten Bruttoneugeldzuflüsse

von nahezu CHF 1 Milliarde und erzielten, bereinigt um den Abzug in einem

einzelnen Segregated Account eines Kunden im Zusammenhang mit

Restrukturierungsmassnahmen nach einer Fusion, positive Nettoneugeldzuflüsse.

Das verwaltete Vermögen nahm zu, die Anlageperformance blieb stark und unser

Verlust verringerte sich deutlich. Dazu beigetragen hat insbesondere die

Reduktion der Betriebskosten um 17% gegenüber dem ersten Halbjahr 2025. Wir

bleiben auf unsere Prioritäten fokussiert: eine starke Anlageperformance für

unsere Kunden zu erzielen, das verwaltete Vermögen durch einen disziplinierten

Vertriebsansatz auszubauen, die operative Exzellenz weiter zu verbessern und

eine strikte Kostendisziplin aufrechtzuerhalten.»

Strategische Highlights

Nach dem vor zwei Jahren eingeleiteten Transformationsprogramm kombiniert GAM

heute eine niedrigere Kostenbasis und eine vereinfachte Betriebsstruktur mit

einem erweiterten Angebot differenzierter Anlagekompetenzen. Das Geschäftsmodell

vereint spezialisierte interne Investmentteams mit ausgewählten

Anlagepartnerschaften und schafft damit mehrere Möglichkeiten für künftiges

organisches Wachstum, ohne die Fixkostenbasis der Gruppe proportional zu

erhöhen.

Zu den wichtigsten strategischen Entwicklungen im ersten Halbjahr 2026 zählen:

* Stärkere Nachfrage institutioneller Kunden: Im ersten Halbjahr 2026 hat GAM

bereits ebenso viele RFP-Einreichungen (Request for Proposal) abgeschlossen

wie im gesamten Jahr 2025. Dies unterstreicht das wachsende Interesse

institutioneller Kunden an den Anlagekompetenzen der Gruppe, da neuere

Strategien zunehmend über längere und belastbare Track Records verfügen.

* Ausbau der Vertriebskapazitäten: GAM hat seine Vertriebskapazitäten im

ersten Halbjahr 2026 durch ein modernes Betriebsmodell und eine integrierte

Datenarchitektur weiter gestärkt. Dadurch kann das Unternehmen Daten,

künstliche Intelligenz und spezialisierte Marktanalysen verstärkt in

Marketing, Vertrieb und Kundenbetreuung einsetzen. Diese Fähigkeiten

unterstützen eine effektivere digitale Distribution, eine intensivere

Kundenansprache, eine gezieltere Produktpositionierung sowie die

Identifikation institutioneller Geschäftsmöglichkeiten.

* Verstärkung der Vertriebsteams in Europa und Asien: GAM hat sein

kundenorientiertes Führungsteam durch erfahrene Mitarbeitende in

Deutschland, Italien, Iberien und Japan erweitert und damit die lokale

Kundenbetreuung in den wichtigsten Märkten weiter ausgebaut.

* Intensivierung des Kundendialogs: Gezielte Veranstaltungen, Roadshows und

Investment-Schulungen förderten einen vertieften Austausch mit

institutionellen Investoren, Vermögensverwaltern und Beratern in den

wichtigsten Märkten.

* Anhaltendes Wachstum im Alternatives-Geschäft: Der Bereich Alternatives

generierte im Berichtszeitraum den grössten Teil der Bruttoneugeldzuflüsse.

Der GAM Swiss Re Cat Bond UCITS Fund schloss die Berichtsperiode mit einem

verwalteten Vermögen von nahezu USD 2 Milliarden ab, getragen von der

anhaltend hohen Kundennachfrage sowie verbesserten Bewertungs- und

Handelsbedingungen. Die Strategie GAM LSA Private Shares überschritt die

Marke von USD 250 Millionen verwaltetem Vermögen. Gleichzeitig wurde das

Angebot im Bereich Schwellenländeranleihen durch die Partnerschaft mit

Gramercy erweitert. Zudem wurde das Swiss Re ILS Team bei den Insurance

Insider ILS Awards 2026 als?Manager of the Year" ausgezeichnet.

* Erreichen wichtiger kommerzieller Meilensteine mit strategischen

Partnerschaften: Die Swiss Re ILS- und Gramercy Emerging Market Debt-

Partnerschaften haben im Berichtszeitraum jeweils ihr erstes vollständiges

Jahr abgeschlossen und sind inzwischen vollständig in GAM integriert. Mit

dem Aufbau längerer Live-Track-Records verbessern sich die Voraussetzungen

für die Teilnahme an institutionellen Due-Diligence- und

Mandatsvergabeverfahren, was zusätzliche Vertriebsmöglichkeiten eröffnet.

* Stärkung der Specialist-Active-Kompetenzen: GAM hat sein differenziertes

Angebot im Bereich Specialist Active über die Anlageklassen Aktien, Fixed

Income und Multi-Asset hinweg weiter ausgebaut, einschliesslich aktiv

gemanagter Special-Situations-Strategien. Im Berichtszeitraum überschritt

die Strategie GAM Sustainable Emerging Markets Equity die Marke von USD 250

Millionen verwaltetem Vermögen. Gleichzeitig erreichte das Team für

europäische Aktien bei GAM einen einjährigen Track Record, der eine wichtige

Grundlage für die künftige Vermarktung bei institutionellen Kunden schafft.

Im Aktien-Spezialbereich bietet GAM Anlagekompetenzen in globalen,

europäischen, schweizerischen, japanischen, asiatischen, chinesischen und

Schwellenländeraktien sowie differenzierte Themenstrategien wie Luxury

Brands und Disruptive Growth.

* Produktpipeline: Mehrere differenzierte Anlagestrategien befinden sich in

einem fortgeschrittenen Entwicklungsstadium und sollen im zweiten Halbjahr

2026 sowie im Jahr 2027 lanciert werden. Parallel dazu führt GAM Gespräche

mit potenziellen neuen Anlagepartnern. Diese Strategien sollen das

differenzierte Anlageangebot von GAM weiter ausbauen und Kunden Zugang zu

innovativen Anlagelösungen, spezialisierter Expertise und zusätzlichen

Renditequellen bieten.

* Weitere Vereinfachung der Betriebsstruktur: Aufbauend auf der im Jahr 2025

umgesetzten operativen Transformation setzte GAM die Straffung seiner

rechtlichen Unternehmensstruktur fort.

* Veröffentlichung der Berichte zu Nachhaltigkeit und Stewardship: GAM

veröffentlichte im Berichtszeitraum seine Nachhaltigkeits- und Stewardship-

Berichte für das Jahr 2025.

Diese Entwicklungen stärken die Fähigkeit von GAM, differenzierte

Anlagekompetenzen in zusätzliche institutionelle Geschäftsmöglichkeiten, ein

nachhaltiges Wachstum des verwalteten Vermögens und langfristiges

Ertragspotenzial umzusetzen.

Anthony Maarek, Präsident des Verwaltungsrats, sagt: «Ich freue mich, den

Vorsitz des Verwaltungsrats in einer Phase zu übernehmen, in der sich die

Fortschritte der vergangenen zwei Jahre zunehmend in den Finanzergebnissen von

GAM widerspiegeln. Der Verwaltungsrat unterstützt das Management vollumfänglich

dabei, diese positive Entwicklung weiter voranzutreiben. Gleichzeitig profitiert

GAM unverändert von der Unterstützung eines engagierten und langfristig

orientierten Grossaktionärs.»

Finanzkennzahlen im Überblick

Der bereinigte Verlust vor Steuern belief sich im ersten Halbjahr 2026 auf CHF

24.0 Millionen, verglichen mit CHF 34.1 Millionen im ersten Halbjahr 2025. Die

Verbesserung um 30% ist in erster Linie auf die Verringerung der operativen

Kostenbasis durch ein schlankeres Betriebsmodell, vereinfachte Prozesse und eine

konsequente Kostendisziplin zurückzuführen. Dem bereinigten Ergebnis steht ein

IFRS-Verlust vor Steuern von CHF 24.7 Millionen gegenüber. Die Differenz von CHF

0.7 Millionen ist auf Aufwendungen im Zusammenhang mit strategischen Initiativen

zurückzuführen.

Die positiven bereinigten Nettomittelflüsse waren auf anhaltende

Bruttoneugeldzuflüsse von CHF 0.9 Milliarden sowie einen deutlichen Rückgang der

Kundenabflüsse zurückzuführen. Unterstützt wurde diese Entwicklung durch eine

höhere Kundenbindung und die anhaltend starke Nachfrage nach dem Alternatives-

Angebot der Gruppe.

GAM verfügt heute über eine niedrigere Kostenbasis, vereinfachte rechtliche und

operative Strukturen sowie ein breiteres Spektrum differenzierter

Anlagekompetenzen. Dadurch erhöht sich das Potenzial, künftiges Wachstum des

verwalteten Vermögens über eine verbesserte operative Hebelwirkung in

Ertragswachstum umzuwandeln. Gleichzeitig tragen laufende Optimierungsmassnahmen

dazu bei, die Plattform schlank und agil zu halten.

Die Gruppe verfügt weiterhin über gesicherte Finanzierungsmöglichkeiten durch

die bis Dezember 2027 verfügbare Kreditfazilität über CHF 100 Millionen von Rock

Investment SAS, einer Tochtergesellschaft von NJJ. Per 30. Juni 2026 waren davon

CHF 58 Millionen in Anspruch genommen. Darüber hinaus hat Rock Investment SAS in

einem Letter of Intent seine Bereitschaft bekundet, bei Bedarf zusätzliche

finanzielle Unterstützung bereitzustellen.

Weitere Informationen zu den Finanzergebnissen von GAM für das erste Halbjahr

2026 finden sich im Halbjahresbericht, insbesondere im Financial Review auf den

Seiten 14 bis 18 (www.gam.com/results-centre (http://www.gam.com/results-

centre)).

Geschäftsbereiche

GAM Investments konzentriert sich auf drei zentrale Geschäftsbereiche, um

nachhaltiges Wachstum und Profitabilität zu erzielen:

* GAM Alternatives: Zugang zu spezialisierten alternativen Anlagelösungen von

internen Teams und ausgewählten Drittanbietern mit Fokus auf differenzierte

Strategien und Absolute-Return-Ansätze.

* GAM Specialist Active: Spezialisierte Anlagekompetenzen in den Bereichen

Aktien, Fixed Income und Multi-Asset, die sowohl traditionelle als auch

differenzierte Renditequellen erschliessen.

* GAM Wealth Management: Individuell zugeschnittene Multi-Asset-Portfolios für

vermögende Privatkunden, Family Offices, Stiftungen und Trusts, die

Anlagelösungen von GAM mit ausgewählten Strategien externer Anbieter

kombinieren.

Alle drei Geschäftsbereiche profitieren von den globalen Vertriebskapazitäten

von GAM, dem skalierbaren Betriebsmodell sowie der modernen

Technologieinfrastruktur der Gruppe.

Verwaltetes Vermögen und Nettomittelzuflüsse nach Geschäftsbereich

Das verwaltete Vermögen stieg per 30. Juni 2026 auf CHF 12.7 Milliarden,

verglichen mit CHF 12.5 Milliarden per 31. Dezember 2025. Unterstützt wurde

diese Entwicklung durch positive Markt- und Währungseffekte sowie starke

Mittelzuflüsse in den Bereich Alternatives.

Die Bruttoneugeldzuflüsse beliefen sich auf CHF 0.9 Milliarden, während die

Kundenabflüsse gegenüber der Vorjahresperiode deutlich zurückgingen. Bereinigt

um den Abzug von CHF 0.4 Milliarden in einem einzelnen Segregated Account

resultierten positive Nettoneugeldzuflüsse von CHF 38 Millionen. Die Nachfrage

war insbesondere nach Cat Bonds, Sustainable Emerging Markets Equity und GAM LSA

Private Shares besonders hoch.

+-----------------+-----------+------------+---------+-------------+-----------+

|Geschäftsbereich |Verwaltetes| | Abzug | |Verwaltetes|

|(CHF Mrd.) | Vermögen | | eines | Markt-/ | Vermögen |

| |per 1. Jan |Nettomittel-|einzelnen|Wechselkurs- | per 30. |

| | 2026 | zuflüsse* | Kunden |entwicklungen| Juni 2026 |

+-----------------+-----------+------------+---------+-------------+-----------+

|Alternatives | 1.6 | 0.4 | - | - | 2.0 |

+-----------------+-----------+------------+---------+-------------+-----------+

|Specialist Active| 10.0 | (0.3) | (0.4) | 0.5 | 9.8 |

+-----------------+-----------+------------+---------+-------------+-----------+

|Wealth Management| 0.9 | (0.1) | - | 0.1 | 0.9 |

+-----------------+-----------+------------+---------+-------------+-----------+

|Gesamt | 12.5 | - | (0.4) | 0.6 | 12.7 |

+-----------------+-----------+------------+---------+-------------+-----------+

*Die bereinigten Nettomittelflüsse schliessen den einmaligen Abzug von CHF 0.4

Milliarden in einem kundenspezifischen Segregated Account aus und vermitteln

dadurch ein aussagekräftigeres Bild der zugrunde liegenden

Nettoneugeldentwicklung.

Anlageperformance

Die Anlageperformance blieb insbesondere im Bereich Alternatives sehr stark.

Dort übertrafen 96% des relevanten verwalteten Vermögens* ihre jeweilige

Dreijahres-Benchmark, während 85% ihre jeweilige Fünfjahres-Benchmark

übertrafen.

Über alle Geschäftsbereiche hinweg verbesserte sich die Anlageperformance von

GAM im ersten Halbjahr 2026 weiter. Per 30. Juni 2026 übertrafen 64% des

relevanten verwalteten Vermögens* die jeweilige Dreijahres-Benchmark und 58% die

jeweilige Fünfjahres-Benchmark (31. Dezember 2025: 61% bzw. 54%).

Anteil des verwalteten Vermögens von GAM-Fonds*, der die Benchmark übertrifft

+-----------------+------------+-----------+------------+-----------+----------+

|Geschäftsbereich |Anlageklasse| 3 Jahre | 3 Jahre | 5 Jahre | 5 Jahre |

| | | 30. Juni | 31. | 30. | 31. Dez |

| | | 2026 | Dez 2025 | Juni 2026 | 2025 |

+-----------------+------------+-----------+------------+-----------+----------+

|Alternatives |Alternatives| 96% | 92% | 85% | 83% |

+-----------------+------------+-----------+------------+-----------+----------+

|Specialist Active|Fixed income| 84% | 85% | 91% | 84% |

+-----------------+------------+-----------+------------+-----------+----------+

|Specialist Active|Aktien | 20% | 17% | 9% | 8% |

+-----------------+------------+-----------+------------+-----------+----------+

| |Gesamt | 64% | 61% | 58% | 54% |

+-----------------+------------+-----------+------------+-----------+----------+

*Anteil des verwalteten Vermögens in Fonds, die ihre Benchmark übertroffen haben

(ohne Mandate und Segregated Accounts). Die Drei- bzw. Fünfjahres-Performance

basiert auf dem relevanten verwalteten Vermögen von jeweils CHF 5.9 Milliarden.

Verglichen mit den jeweiligen Peergroups von Morningstar übertrafen per 30. Juni

2026 60% des relevanten verwalteten Vermögens* die jeweilige Morningstar-

Vergleichsgruppe über drei Jahre, während 59% die jeweilige Morningstar-

Vergleichsgruppe über fünf Jahre übertrafen (31. Dezember 2025: 43% bzw. 49%).

Anteil des verwalteten Vermögens von GAM-Fonds*, der die Morningstar-

Vergleichsgruppe übertrifft

+-----------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+

|Geschäftsbereich |Anlageklasse| 3 Jahre | 3 Jahre | 5 Jahre | 5 Jahre |

| | | 30. Juni | 31. Dez | 30. Juni | 31. Dez |

| | | 2026 | 2025 | 2026 | 2025 |

+-----------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+

|Alternatives |Alternatives| 86% | 82% | 97% | 96% |

+-----------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+

|Specialist Active|Fixed income| 42% | 5% | 23% | 22% |

+-----------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+

|Specialist Active|Aktien | 51% | 47% | 56% | 39% |

+-----------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+

| |Gesamt | 60% | 43% | 59% | 49% |

+-----------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+

*Anteil des verwalteten Vermögens in Fonds, die ihre Morningstar-

Vergleichsgruppe übertroffen haben (ohne Mandate und Segregated Accounts).

Anerkennung in der Branche: Die Fonds von GAM wurden bei den Lipper Fund Awards

2026 in sechs europäischen Märkten mit insgesamt fünfzehn Auszeichnungen

prämiert. Der überwiegende Teil der Awards wurde für Leistungen über Fünf- und

Zehnjahreszeiträume verliehen und umfasste Strategien aus der Schweizer

Aktienpalette, dem Multi-Asset-Angebot sowie GAM Star Global Rates. Die

Strategie GAM Sustainable Emerging Markets Equity wurde für die ESG Investing

Awards 2026 nominiert, während GAM bei den IA Global Financial Services Awards

2026 als Finalist ausgezeichnet wurde. SRILIAC (inzwischen umbenannt in Swiss Re

ILS), Co-Investment-Manager der Cat-Bond- und ILS-Fondspalette von GAM, wurde

bei den Insurance Insider ILS Awards 2026 als?Manager of the Year"

ausgezeichnet.

Mehr Informationen zu diesen und weiteren Auszeichnungen finden Sie unter

www.gam.com/awards (http://www.gam.com/awards).

Ausblick

Die Prioritäten von GAM bleiben unverändert: Das Unternehmen will das wachsende

Interesse institutioneller Kunden und die steigende Nachfrage nach seinen

differenzierten Anlagekompetenzen in nachhaltige Nettoneugeldzuflüsse umwandeln

und gleichzeitig eine starke Anlageperformance sowie eine konsequente

Kostendisziplin sicherstellen.

Aufbauend auf den erweiterten Vertriebskapazitäten, den verstärkten Teams in

Europa und Asien, der intensiveren Kundenansprache, den zunehmend etablierten

Track Records der Anlagestrategien sowie einer wachsenden Pipeline innovativer

Lösungen ist die Gruppe gut positioniert, die positive Geschäftsdynamik in

nachhaltiges Wachstum des verwalteten Vermögens umzusetzen.

Der Verwaltungsrat ist überzeugt, dass die niedrigere Kostenbasis, das

vereinfachte Betriebsmodell und die breiter aufgestellte Anlageplattform von GAM

eine skalierbare Grundlage für langfristiges Wachstum schaffen. Fortlaufende

Investitionen in den Vertrieb, strategische Partnerschaften und

Produktinnovationen sollen das Wachstumspotenzial der Gruppe weiter stärken und

mit zunehmendem Wachstum des verwalteten Vermögens zu einer steigenden

operativen Hebelwirkung beitragen.

Zusätzliche Informationen

Results Centre (http://www.gam.com/resultscentre)

H1 2026 Financial Report (http://www.gam.com/annualreport2026) | H1 2026

Investor Presentation (http://www.gam.com/investorpresentation) | H1 2026

Investor Workbook (http://www.gam.com/investorworkbook)

2025 Sustainability Report (http://www.gam.com/sustainabilityreport2025) |

GAM Corporate Calendar (http://www.gam.com/corporatecalendar)

Investor Relations Media Relations

Magdalena Czyzowska Colin Bennett

T +44 (0) 207 917 2508 T +44 (0) 207 393 8544

Besuchen Sie uns auf: www.gam.com (http://www.gam.com) | Folgen Sie uns auf:

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(https://www.linkedin.com/company/gam-investments)

Über GAM Investments

GAM Investments ist ein unabhängiger, aktiver globaler Vermögensverwalter mit

Börsenkotierung in der Schweiz. Ziel des Unternehmens ist es, die finanzielle

Zukunft seiner Kunden zu schützen und langfristig zu stärken.

Seit 1983 bietet GAM Zugang zu erstklassigen Anlagekompetenzen. Als Pionier des

Open-Architecture-Ansatzes vereint das Unternehmen spezialisierte interne

Investmentteams und ausgewählte externe Anlagepartner auf einer globalen

Plattform, die sowohl öffentliche als auch private Märkte abdeckt.

Die Anlagekompetenzen von GAM umfassen Alternatives, spezialisierte Fixed-

Income-Strategien, Aktien sowie Multi-Asset-Lösungen. Besondere Expertise

besteht in differenzierten und nicht traditionellen Renditequellen, die über

mehr als vier Jahrzehnte hinweg aufgebaut wurden. Viele der Strategien sind

darauf ausgerichtet, Renditetreiber jenseits traditioneller Aktien- und

Anleihenmärkte zu erschliessen und Investoren beim Aufbau widerstandsfähigerer

Portfolios über unterschiedliche Marktzyklen hinweg zu unterstützen.

Per 30. Juni 2026 belief sich das verwaltete Vermögen auf CHF 12.7 Milliarden.

Mit Hauptsitz in Zürich betreut GAM institutionelle Investoren, Family Offices

und Wealth Manager über ein Netzwerk von 17 Standorten in 15 Ländern. Dabei

verbindet das Unternehmen globale Reichweite mit lokaler Marktkenntnis, um

Kunden weltweit zu unterstützen.

Die drei zentralen Geschäftsbereiche von GAM sind GAM Alternatives, GAM

Specialist Active und GAM Wealth Management.

Weitere Informationen zu GAM Investments finden Sie unter www.gam.com

(http://www.gam.com).

Weitere wichtige Informationen

Diese Mitteilung enthält oder kann Aussagen enthalten, die zukunftsgerichtete

Aussagen darstellen. Wörter wie «antizipieren», «glauben», «erwarten»,

«schätzen», «anstreben», «prognostizieren», «Risiko», «wahrscheinlich»,

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«werden», «weiterhin», «planen», «Wahrscheinlichkeit», «indikativ», «anstreben»,

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