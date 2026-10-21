GNW-News: GARVEE präsentiert innovative Produktneuheiten für den Herbst 2026 und exklusive Saisonrabatte für deutsche Haushalte
^ONTARIO, Calif., Oct. 21, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- GARVEE ist eine Lifestyle-
Marke für Haus-, Garten- und Outdoor-Produkte. Passend zur Herbst- und
Wintersaison bietet die Marke Lösungen für ein angenehmes Raumklima, mehr
Wohnkomfort und Weihnachtsgeschenke. Im Rahmen einer saisonalen Aktion erhalten
Kunden bis zum 31. Dezember 2026 mit dem Rabattcode DEGARVEE10 an der Kasse auf
der deutschen GARVEE-Website 10 % Rabatt.
Wärmelösungen für Herbst und Winter
Mit sinkenden Temperaturen rücken ein angenehmes Raumklima und festliche
Mahlzeiten in den Mittelpunkt. Ein warmes Zuhause und heiße Speisen sorgen für
gemütliche Zusammenkünfte im Herbst und Winter:
* Intelligente Klimaregelung: Die GARVEE 18000 BTU Split-Klimaanlage
(https://bit.ly/4zoW0xa) bietet leistungsstarkes Heizen und Kühlen mit
Energieeffizienzklasse A+++ sowie eine intelligente WLAN-Fernsteuerung für
eine ganzjährige Temperaturregelung.
* Stimmungsvolle Kaminatmosphäre: Der GARVEE ultraflache 50-Zoll-Elektrokamin
(https://bit.ly/4ybZvG6) sorgt mit 18.000 W Heizleistung und faszinierenden
LED-Flammeneffekten für eine gemütliche Atmosphäre im Wohnzimmer.
* Festliches Warmhalten von Speisen: Der GARVEE elektrische Chafing-Dish-
Speisenwärmer aus Edelstahl (https://bit.ly/3Whafpi) verfügt über ein
integriertes 600-W-Heizelement, eine präzise Temperaturregelung und einen
transparenten Deckel, damit Speisen bei Festessen warm und frisch bleiben.
Wohnkomfort und Entspannung
Ein gemütliches Zuhause lädt in der kalten Jahreszeit zum Entspannen ein. Weiche
Wohntextilien und ergonomische Sitzmöbel schaffen zusätzlichen Komfort im Alltag
und in der Leseecke:
* Weicher Teppich für das Wohnzimmer: Der maschinenwaschbare GARVEE moderne
Teppich (200 × 290 cm) (https://bit.ly/3TQNXKh) bietet dank seiner besonders
weichen, hochdichten Fasern ein wolkenweiches Laufgefühl. Die rutschhemmende
Unterseite sorgt für zusätzlichen Halt.
* Ergonomische Entspannung: Das GARVEE-Sitzmöbelsortiment umfasst zudem
elektrisch beheizbare Massagesessel mit Liegefunktion und sanft schaukelnde
Relaxsessel für gemütliche Winterabende.
Outdoor-Spielspaß und Weihnachtsgeschenke
Auch an kühlen Herbstnachmittagen bietet sich die Gelegenheit für Aktivitäten im
Freien. Elektrische Kinderfahrzeuge sind daher eine attraktive Geschenkidee für
die Weihnachtszeit:
* Fahrspaß auf unterschiedlichem Gelände: Das drehmomentstarke GARVEE 12-V-
Elektro-Geländefahrzeug für Kinder (https://bit.ly/4yg3CBd) verfügt über
verschleißfeste Reifen, einen Antrieb mit zwei Motoren und eine
Fernbedienung für Eltern. So ermöglicht es sicheren Fahrspaß auf Rasen und
Schotterwegen.
Über GARVEE:
GARVEE ist eine Lifestyle-Marke, die mit einem vielfältigen Sortiment an Haus-,
Garten- und Outdoor-Produkten den Alltag bereichert. Die Marke setzt auf
langlebige, erschwingliche und familienfreundliche Lösungen, die das Zuhause in
einen Ort zum Wohlfühlen und Entspannen verwandeln und den Alltag erleichtern.
Kontakt: Cherry Smith, Support@garvee.com (mailto:Support@garvee.com)
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