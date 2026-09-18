GNW-News: gategroup feiert das preisgekrönte kulinarische Erlebnis in der Lufthansa First Class
^Zürich, Freitag, 18. September, 2026 - Lufthansa wurde bei den Skytrax World
Airline Awards 2026 mit dem ersten Platz in der Kategorie?World's Best First
Class Onboard Dining" ausgezeichnet. Diese Auszeichnung unterstreicht die starke
Partnerschaft zwischen Lufthansa und gategourmet Deutschland sowie den
erfolgreichen Start der Future Onboard Experience (FOX).
Als strategischer Partner für Catering und Hospitality war gategourmet
Deutschland massgeblich an der Entwicklung und operativen Umsetzung des neuen
First Class Gastronomiekonzepts beteiligt. Gemeinsam mit Lufthansa und dem
renommierten Zwei-Sterne-Koch Christoph Kunz entstand über einen Zeitraum von
mehr als zwei Jahren ein Angebot, das Fine Dining in 10.000 Metern Höhe neu
definiert.
?Wir gratulieren Lufthansa herzlich zu dieser besonderen Auszeichnung in ihrem
Jubiläumsjahr. Es erfüllt uns mit Stolz, Teil der Future Onboard Experience zu
sein und gemeinsam mit Lufthansa ein neues First Class Erlebnis an Bord zu
entwickeln", sagte Herman Anbeek, President Europe von gategroup.?Die
Auszeichnung würdigt den hohen Anspruch von Lufthansa sowie das Engagement der
Teams von Lufthansa und gategourmet Deutschland, unterstützt durch die
kulinarische Expertise von Zwei-Sterne-Koch Christoph Kunz, und setzt damit
einen neuen Massstab für die First Class Gastronomie. Wir freuen uns darauf,
unsere erfolgreiche Zusammenarbeit fortzusetzen und das Reiseerlebnis für Gäste
weltweit weiterzuentwickeln."
?Der Erfolg unseres neuen First-Class-Gastronomiekonzepts ist das Ergebnis einer
vertrauensvollen Partnerschaft", sagte Olaf Mauthe, Senior Director Hospitality
& Catering Management von Lufthansa Airlines.?Gemeinsam mit gategourmet
Deutschland und Christoph Kunz haben wir traditionelle Ansätze der
Bordgastronomie neu gedacht und ein Konzept entwickelt, das Gastfreundschaft und
kulinarische Qualität auf Zwei-Michelin-Sterne-Niveau in 10'000 Metern Höhe
erlebbar macht. Wir sind stolz darauf, dass diese Leistung von Reisenden auf der
ganzen Welt anerkannt wird."
Zwei-Sterne-Gastronomie in 10.000 Metern Höhe
Im Rahmen der Future Onboard Experience (FOX), mit der Lufthansa das
Reiseerlebnis an Bord weiterentwickelt, wurde Zwei-Sterne-Koch Christoph Kunz
als kulinarischer Partner für das neue First Class Konzept gewonnen. Gemeinsam
mit Lufthansa und gategourmet Deutschland wurde seine von der Sternegastronomie
geprägte kulinarische Philosophie in ein besonderes Erlebnis an Bord übertragen.
Im Entwicklungsprozess arbeiteten die Culinary Teams von Lufthansa und
gategourmet eng mit Christoph Kunz zusammen. Unter der Leitung von Max Herzog,
Senior Executive Chef Lufthansa Group, und Christoph Brandstätter, Regional
Executive Chef Central Europe bei gategroup, wurde das Konzept in Workshops,
Verkostungen und zahlreichen Testflügen entwickelt, verfeinert und für den
weltweiten Einsatz in der First Class vorbereitet.
Ein Zentrum für kulinarische Exzellenz in Deutschland
Für die Umsetzung des neuen First Class Konzepts stellte gategourmet Deutschland
ein spezialisiertes Team von Köchinnen und Köchen mit Michelin-Sterne-Erfahrung
auf.
Heute profitieren Lufthansa First Class Flüge ab Frankfurt und München von
hochqualifizierten Küchenteams und umfassenden Qualitätskontrollen. Sie stellen
eine gleichbleibend hohe Qualität, Präzision und Produktkonsistenz sicher.
Ergänzend zum kulinarischen Angebot entwickelte und gestaltete deSter, ein
Unternehmen der gategroup, das Servicegeschirr und die Bordausstattung für die
Future Onboard Experience (FOX). Das Konzept vereint hochwertige Ästhetik mit
operativer Effizienz und nachhaltigen Materialien.
Das Ergebnis ist ein kulinarisches Angebot, das die Ansprüche einer Zwei-Sterne-
Küche erfolgreich in einen Airline-Betrieb überträgt und gleichzeitig den
Erwartungen der Lufthansa First Class Gäste gerecht wird.
Ein neues Niveau für die Bordgastronomie
Das neue First Class Gastronomiekonzept wurde im März 2026 eingeführt. Im
Mittelpunkt stehen eine grössere Auswahl, individuelle Gestaltungsmöglichkeiten
und eine hochwertige Präsentation. Die Zusammenarbeit umfasste das gesamte
kulinarische Erlebnis an Bord - von der Menüentwicklung über Servicekonzepte und
operative Prozesse bis hin zu Kundentests und Bordausstattung.
Die Auszeichnung unterstreicht die erfolgreiche Partnerschaft zwischen Lufthansa
und gategroup und stärkt die Rolle von gategroup als vertrauenswürdiger
Innovationspartner führender Fluggesellschaften weltweit.
Über gategroup
gategroup ist der weltweit führende Anbieter von Catering-, Retail-on-Board- und
Hospitality-Produkten sowie entsprechenden Dienstleistungen für die
Luftfahrtindustrie. Mit Hauptsitz in Zürich, Schweiz, betreut das Unternehmen
Millionen von Passagieren über ein Netzwerk von nahezu 300 Standorten in mehr
als 68 Ländern. Durch die Verbindung von Innovationskraft und operativer
Exzellenz arbeitet gategroup mit führenden Fluggesellschaften weltweit zusammen,
um aussergewöhnliche Reiseerlebnisse zu schaffen.
Weitere Informationen unter: www.gategroup.com (https://www.gategroup.com)
mediacontact@gategroup.com
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