GNW-News: GCM Grosvenor stärkt Geschäftsentwicklung in Europa mit zwei strategischen Neuzugängen in Frankfurt

15.07.26 08:04 Uhr

^FRANKFURT, Deutschland, July 15, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- GCM Grosvenor baut

seine Kapazitäten im Bereich Geschäftsentwicklung in Europa weiter aus und

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begrüßt Philip Rotering als Executive Director sowie Lukas von Dreusche als

Associate am Standort Frankfurt. Beide verstärken das Team um Markus Koch,

Managing Director für Geschäftsentwicklung und Geschäftsführer der Frankfurter

Niederlassung. Gemeinsam werden sie dazu beitragen, die Fähigkeit des

Unternehmens weiter auszubauen, institutionelle Investoren in ganz Europa zu

unterstützen.

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Philip Rotering verfügt über mehr als zehn Jahre Erfahrung im Bereich

alternativer Investments, in der Betreuung internationaler Kunden sowie im

Portfoliomanagement. Zuletzt war er als Executive Director für International

Capital Development bei Prime Capital tätig. Dort verantwortete er den Ausbau

des internationalen Kundenstamms im Bereich verschiedener alternativer

Investmentstrategien für institutionelle Anleger. Zuvor hatte Rotering leitende

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Positionen in den Bereichen Investment, Operations und Finanzen in London und

Frankfurt inne. Zudem ist er CFA-Charterholder.

Lukas von Dreusche verstärkt das Team als Associate mit den Schwerpunkten

Geschäftsentwicklung und Relationship-Management. Zuletzt war er als Senior

Manager für Geschäftsentwicklung im Bereich Private Markets bei Universal

Investment tätig. Dort verantwortete er den Vertrieb von Private-Market-

Strategien an institutionelle Kunden und arbeitete eng mit

Versicherungsgesellschaften, Pensionsfonds und Vermögensverwaltern zusammen. Er

verfügt über umfassende Erfahrung im Vertrieb von Private Equity, Infrastruktur,

Private Debt, Venture Capital und weiteren alternativen Investmentstrategien an

institutionelle Kunden.

?Europa bleibt ein wichtiger Markt für GCM Grosvenor, und diese Neuzugänge

unterstreichen unsere kontinuierlichen Investitionen in den Aufbau einer starken

lokalen Präsenz für unsere institutionellen Kunden in der gesamten Region",

erklärt Jonathan Levin, Generaldirektor von GCM Grosvenor.?Die umfangreiche

Erfahrung von Herrn Rotering beim Aufbau von Kundenbeziehungen mit

institutionellen Partnern sowie der fundierte Hintergrund von Herrn von Dreusche

in der Private-Market-Geschäftsentwicklung stärken unsere Fähigkeit, Kunden in

ganz Europa Zugang zu den globalen Investmentkapazitäten unseres Unternehmens zu

ermöglichen."

Die Neuzugänge unterstreichen die kontinuierlichen Investitionen von GCM

Grosvenor in den Ausbau der Frankfurter Niederlassung zu einem strategischen

Zentrum für die Geschäftsentwicklung in Europa. Durch das weitere Wachstum des

Teams ist der Standort bestens aufgestellt, um eine zunehmend wichtige Rolle bei

der Vertiefung der Beziehungen zu institutionellen Anlegern einzunehmen und das

langfristige Wachstum des Unternehmens in ganz Europa voranzutreiben.

Über GCM Grosvenor

GCM Grosvenor (Nasdaq: GCMG) ist ein weltweit tätiger Anbieter alternativer

Asset-Management-Lösungen und verwaltet ein Vermögen von rund 91 Milliarden US-

Dollar in Form von Private-Equity-, Infrastruktur-, Immobilien-, Credit- und

Absolute-Return-Anlagestrategien. Das Unternehmen ist seit mehr als 50 Jahren

auf alternative Anlagen spezialisiert und nutzt seine flexible

Investmentplattform mit integrierten Anlageklassen, um Mehrwert für seine Kunden

zu schaffen. Das erfahrene Team von GCM Grosvenor umfasst rund 560

Investmentexperten, die eine globale Kundenbasis aus institutionellen Investoren

und Privatanlegern betreuen. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Chicago und

verfügt über Niederlassungen in New York, Toronto, London, Frankfurt, Tokio,

Hong Kong, Seoul und Sydney. Weitere Informationen finden Sie unter

gcmgrosvenor.com

(https://www.globenewswire.com/Tracker?data=EREQ_1FLJ3W39Jeya_XsQJqFO3y-

040MBM0ty1nKGrrHckQinGGC1cv84Q3liZrMnssW_srxXYTIG-

oDAl3M7PTv0NHsbCd0fOazBungsqA=).

Pressekontakt

Abigail Ruck

H/Advisors Abernathy (im Namen von GCM Grosvenor)

abigail.ruck@h-advisors.global

(https://www.globenewswire.com/Tracker?data=lX8b4s-Lqr8lhtkRkHmii1oNKYzp0Y-M2au-

ubMhRlJx8hJx9sGLHBt3jtYt4hTvWZylMqYaICGs8E7R98RnzJ5gM7k8Pnbr4qwaIA8Yc8kvdrLFg71e

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212-371-5999

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