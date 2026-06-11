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GNW-News: Gedenkfeier in Suizhou, der Heimatstadt des chinesischen Urvaters Kaiser Yan

12.06.26 06:12 Uhr

^SUIZHOU, China, June 12, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Am Morgen des 11. Juni (dem

26. Tag des vierten Mondmonats, dem traditionellen Geburtstag von Kaiser Yan)

fand in Suizhou in der zentralchinesischen Provinz Hubei eine feierliche

Gedenkzeremonie statt. Gewürdigt wurde dabei der legendäre Pionier der

chinesischen Landwirtschaft und Medizin, der auch als Shennong, der?Himmlische

Bauer", bekannt ist.

Ein Medien-Snippet zu dieser Ankündigung ist über diesen Link verfügbar.

(https://ml.globenewswire.com/1.0/snippet/5367/eng)

Das Event wurde gemeinsam vom Büro für Taiwan-Angelegenheiten des Staatsrats,

dem Chinesischen Verband der Literatur- und Kunstkreise, dem Allchinesischen

Verband der aus dem Ausland zurückgekehrten Chinesen, der Vereinigung für Yan-

Huang-Kultur in China sowie der Volksregierung der Provinz Hubei ausgerichtet

und zog Teilnehmende aus verschiedenen gesellschaftlichen Bereichen an, darunter

Landsleute aus Hongkong, Macau und Taiwan, Vertreter der Überseechinesen sowie

Gäste aus dem In- und Ausland.

Die Zeremonie begann offiziell mit den feierlichen Klängen traditioneller

Glockenspiele. Unter strikter Einhaltung der Rituale der Suizhou-Shennong-

Verehrungszeremonie, die zum immateriellen Kulturerbe Chinas zählt, umfasste die

Veranstaltung neun Abschnitte: das Schlagen von Trommeln und das Läuten von

Glocken, das Öffnen des heiligen Tores, das Entzünden der heiligen Flamme, das

Darbringen von Blumenkörben, die Opfergabe von Weihrauch für den Ahnen, das

Vortragen von Lobpreisungen, die gemeinsame Ehrerbietung gegenüber dem Ahnen,

das Singen von Hymnen sowie die Betrachtung der heiligen Statue.

Als renommierte Wiege der rituellen Musik beherbergt Suizhou die Bianzhong

(Bronzeglockenspiele) des Marquis Yi von Zeng, die als?achtes Weltwunder"

bekannt sind. Das Schlagen großer, antiker Trommeln und das Läuten der Glocken

prägten während der gesamten Zeremonie die feierliche und würdevolle Atmosphäre,

die zugleich klar strukturiert und effizient organisiert war.

Bemerkenswert ist zudem, dass die lokale Gemeinschaft das jährliche

Verehrungsritual für Kaiser Yan zu einer kontinuierlichen Initiative zur

Bewahrung des kulturellen Erbes entwickelt hat. Im Rahmen der Feierlichkeiten

bildeten Schüler aus Grund-, Sekundar- und Hochschulen in Suizhou zeremonielle

Gruppen und präsentierten kulturelle Darbietungen. Im Zuge der

Öffentlichkeitsarbeit wurde die Kultur des Kaiser Yan in den Schulunterricht,

das kulturelle Leben der Gemeinschaft sowie das Stadtbild integriert. So wird

diese traditionsreiche Kultur lebendig gehalten und über Generationen hinweg

weitergegeben.

Von April bis Juni fand zudem eine Reihe begleitender Veranstaltungen statt.

Dabei wurden verschiedene Austauschprogramme für Landsleute aus Hongkong, Macao

und Taiwan sowie für im Ausland lebende Chinesen organisiert, um ihnen die

Kultur von Suizhou näherzubringen.

Quelle: Organizing Committee of the Worship Ceremony for Emperor Yan in Suizhou

[Organisationskomitee der Gedenkfeier für Kaiser Yan in Suizhou]

Kontakt ausschließlich für Medienvertreter: Ansprechpartner: Herr Liu, Tel.: 86-10-63074558Â°