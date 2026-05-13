GNW-News: GEEKBAR präsentierte seine Markenstärke mit einem Raumkapsel-Stand auf der ShishaMesse und der Vaper Expo UK
^SHENZHEN, China, May 14, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mai war GEEKBAR sowohl auf der
ShishaMesse in Frankfurt am Main als auch auf der Vaper Expo UK in Birmingham
vertreten und zog mit seinem futuristischen Stand im?Raumkapsel"-Design große
Aufmerksamkeit auf sich. Mit einer silberweißen, technologisch geprägten
Ästhetik, raketenförmigen Präsentationseinheiten, LED-Bildschirmen,
Produktpräsentationsbereichen, interaktiven Erlebniszonen und
Besprechungsflächen schuf der Stand eine immersive Umgebung für erwachsene
Nutzer und Vertriebspartner, die Produkterlebnis und Markenkommunikation
miteinander verband.
Auf der Messe stellte GEEKBAR sein neues Produkt SPARK in den Mittelpunkt. Als
Pod-System führt SPARK die Stärken der Marke in Produktdesign und stabiler
Leistung fort. Das Gerät verfügt über ein dynamisches Display, einen 800-mAh-
Akku, Schnellladefunktion und einen Mesh-Coil-Heizkern. Nutzer können je nach
Nutzungsgewohnheiten und Anwendungsszenario zwischen vorbefüllten und
nachfüllbaren Pods wählen.
Darüber hinaus präsentierte GEEKBAR Produkte der von ihr vertriebenen Marke
FASOUL, darunter FASOUL Q1 PRO und FASOUL C2. Der Q1 PRO zeichnet sich durch
sein leichtes Design und ein Dual-Mode-Nutzungserlebnis aus, während der C2 den
Fokus auf schnelles Vorheizen, ein intelligentes Display und eine stabile
Heizleistung legt.
FASOUL hat in den vergangenen Jahren auf dem japanischen Markt deutlich an
Bekanntheit gewonnen. Die Secondary-Mode-Funktion trägt dazu bei, die
Nutzungseffizienz jedes Sticks zu erhöhen: Ein bereits einmal verwendeter Stick
kann erneut genutzt werden, wodurch sein Nutzwert verlängert wird. Dieser Ansatz
verbessert nicht nur die Nutzungseffizienz, sondern hilft auch, die Gesamtkosten
zu senken, und bietet erwachsenen Nutzern eine wirtschaftlichere Option.
Auf Grundlage des Feedbacks vor Ort auf der ShishaMesse und der Vaper Expo UK
zeigte GEEKBAR erneut seine Beliebtheit auf dem deutschen Markt. Der gut
wiedererkennbare Raumkapsel-Stand, das ausgereifte Produkterlebnis und der
wachsende Einfluss im Vertriebskanal unterstrichen die Marktpräsenz der Marke.
Auch künftig wird GEEKBAR auf regelkonformes Handeln setzen, sich auf die
Bedürfnisse bestehender erwachsener Nutzer konzentrieren und Produktinnovation,
hochwertige Nutzererlebnisse sowie eine lokalisierte Marktentwicklung
vorantreiben, um Partnern in Deutschland und Europa wettbewerbsfähigere Produkte
und Markenwerte zu bieten.
Nikotin ist ein suchterzeugender Stoff. GEEKBAR-Produkte sind ausschließlich für
bestehende erwachsene Raucher und Dampfer bestimmt.
Contact: Ein Wu, ein.wu@geekvape.com (mailto:ein.wu@geekvape.com)
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