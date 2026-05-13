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GNW-News: GEEKBAR präsentierte seine Markenstärke mit einem Raumkapsel-Stand auf der ShishaMesse und der Vaper Expo UK

14.05.26 05:35 Uhr

^SHENZHEN, China, May 14, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mai war GEEKBAR sowohl auf der

ShishaMesse in Frankfurt am Main als auch auf der Vaper Expo UK in Birmingham

vertreten und zog mit seinem futuristischen Stand im?Raumkapsel"-Design große

Aufmerksamkeit auf sich. Mit einer silberweißen, technologisch geprägten

Ästhetik, raketenförmigen Präsentationseinheiten, LED-Bildschirmen,

Produktpräsentationsbereichen, interaktiven Erlebniszonen und

Besprechungsflächen schuf der Stand eine immersive Umgebung für erwachsene

Nutzer und Vertriebspartner, die Produkterlebnis und Markenkommunikation

miteinander verband.

Auf der Messe stellte GEEKBAR sein neues Produkt SPARK in den Mittelpunkt. Als

Pod-System führt SPARK die Stärken der Marke in Produktdesign und stabiler

Leistung fort. Das Gerät verfügt über ein dynamisches Display, einen 800-mAh-

Akku, Schnellladefunktion und einen Mesh-Coil-Heizkern. Nutzer können je nach

Nutzungsgewohnheiten und Anwendungsszenario zwischen vorbefüllten und

nachfüllbaren Pods wählen.

Darüber hinaus präsentierte GEEKBAR Produkte der von ihr vertriebenen Marke

FASOUL, darunter FASOUL Q1 PRO und FASOUL C2. Der Q1 PRO zeichnet sich durch

sein leichtes Design und ein Dual-Mode-Nutzungserlebnis aus, während der C2 den

Fokus auf schnelles Vorheizen, ein intelligentes Display und eine stabile

Heizleistung legt.

FASOUL hat in den vergangenen Jahren auf dem japanischen Markt deutlich an

Bekanntheit gewonnen. Die Secondary-Mode-Funktion trägt dazu bei, die

Nutzungseffizienz jedes Sticks zu erhöhen: Ein bereits einmal verwendeter Stick

kann erneut genutzt werden, wodurch sein Nutzwert verlängert wird. Dieser Ansatz

verbessert nicht nur die Nutzungseffizienz, sondern hilft auch, die Gesamtkosten

zu senken, und bietet erwachsenen Nutzern eine wirtschaftlichere Option.

Auf Grundlage des Feedbacks vor Ort auf der ShishaMesse und der Vaper Expo UK

zeigte GEEKBAR erneut seine Beliebtheit auf dem deutschen Markt. Der gut

wiedererkennbare Raumkapsel-Stand, das ausgereifte Produkterlebnis und der

wachsende Einfluss im Vertriebskanal unterstrichen die Marktpräsenz der Marke.

Auch künftig wird GEEKBAR auf regelkonformes Handeln setzen, sich auf die

Bedürfnisse bestehender erwachsener Nutzer konzentrieren und Produktinnovation,

hochwertige Nutzererlebnisse sowie eine lokalisierte Marktentwicklung

vorantreiben, um Partnern in Deutschland und Europa wettbewerbsfähigere Produkte

und Markenwerte zu bieten.

Nikotin ist ein suchterzeugender Stoff. GEEKBAR-Produkte sind ausschließlich für

bestehende erwachsene Raucher und Dampfer bestimmt.

Contact: Ein Wu, ein.wu@geekvape.com (mailto:ein.wu@geekvape.com)

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