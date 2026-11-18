GNW-News: Geekvape stellt VPU 2.0 - eine neue Plattform für Verdampfungstechnologie - in Dubai vor
^DUBAI, United Arab Emirates, Nov. 18, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Geekvape hat am
10. November 2026 seine neue Verdampfungstechnologie-Plattform VPU 2.0
vorgestellt. Die Plattform basiert auf Verbesserungen bei Dochtmaterialien,
Mesh-Coils und der Gerätesteuerung. Sie vereint Materialwissenschaft, präzise
Heiztechnik und intelligente Steuerung, um die Liquidzufuhr, die gleichmäßige
Wärmeverteilung und das Ansprechverhalten zu Beginn jedes Zuges zu optimieren.
Die Weiterentwicklung des Dochtmaterials konzentriert sich auf eine zentrale
Herausforderung bei wiederholter Nutzung: die kontinuierliche Liquidversorgung
der Heizfläche zwischen den Zügen. Glattere Fasern und eine optimierte
Porenstruktur verringern den Strömungswiderstand. Laut internen Forschungs- und
Entwicklungstests von Geekvape ermöglicht das neue Material im Vergleich zur
Vorgängerversion eine um 25 % schnellere Liquidzufuhr, eine um 31 % größere
benetzte Fläche und eine um 17,1 % höhere Aufnahmekapazität bei gleichem
Volumen. Dadurch wird die Mesh-Coil auch bei kontinuierlicher Nutzung
gleichmäßiger mit Liquid versorgt.
Die überarbeitete Mesh-Coil soll eine ungleichmäßige Wärmeverteilung reduzieren,
die die Verdampfungseffizienz sowie die Dampf- und Geschmacksentwicklung
beeinträchtigen kann. Durch die gezielte Anpassung der Materialstärke und des
elektrischen Widerstands einzelner Mesh-Bereiche wird die Wärme gleichmäßiger
verteilt. Interne Tests ergaben eine um 28,2 % größere effektive
Verdampfungsfläche gegenüber dem bisherigen Mesh. Die Dampfproduktion lag zudem
29 % über derjenigen der getesteten Vergleichsprodukte. Dadurch kann ein
größerer Teil der Heizfläche zur Verdampfung beitragen und eine intensivere
Dampf- und Geschmacksentwicklung unterstützen.
Auf Geräteebene stimmen eine KI-optimierte Anlaufsteuerung und eine verbesserte
Luftführung die Liquidzufuhr, Heizleistung und Luftströmung aufeinander ab. Bei
ausgewählten kompatiblen Geräten wird laut internen Tests eine
Geschmacksentfaltung innerhalb von 0,01 Sekunden erreicht. Diese Verbesserungen
sollen ein schnelleres Ansprechverhalten zu Beginn jedes Zuges ermöglichen.
Die drei Weiterentwicklungen greifen ineinander und machen die Verdampfung zu
einem abgestimmten Gesamtprozess, der auch bei wiederholten Zügen eine
gleichbleibende Leistung unterstützen soll.
Zu den auf der Veranstaltung vorgestellten Produkten gehörten die SONDER Q MAX
von Geekvape sowie die Modelle BURJ, PCE40000 und ICE MASTER 60K von Geekbar.
Alle sind mit VPU 2.0 ausgestattet. Die Produktpalette zeigt, wie sich die
Plattform in unterschiedliche Marken und Gerätedesigns integrieren lässt.
Die VPU-Technologie kommt bereits in mehreren OEM-Projekten (Original Equipment
Manufacturing) zum Einsatz, bei denen Verdampfungstechnologie, Gerätedesign und
Fertigungsprozesse miteinander verbunden werden. Künftige Forschungsarbeiten
konzentrieren sich auf intelligente Schutzfunktionen für Mesh-Coils, die
Vermeidung von Leckagen und weiterentwickelte Gerätekonzepte. Damit soll die
Plattform über die Optimierung einzelner Komponenten hinaus weiterentwickelt
werden.
Mit kontinuierlichen Innovationen in grundlegenden Technologien verfolgt
Geekvape das Ziel, VPU als zentrale technologische Grundlage der nächsten
Generation von Vaping-Produkten zu etablieren und neue Maßstäbe für technische
Leistung und Nutzererlebnis in der Branche zu setzen.
Kontakt: Lucia YING, Lucia.ying@geekvape.com
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