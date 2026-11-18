^DUBAI, United Arab Emirates, Nov. 18, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Geekvape hat am

10. November 2026 seine neue Verdampfungstechnologie-Plattform VPU 2.0

Werbung

vorgestellt. Die Plattform basiert auf Verbesserungen bei Dochtmaterialien,

Mesh-Coils und der Gerätesteuerung. Sie vereint Materialwissenschaft, präzise

Heiztechnik und intelligente Steuerung, um die Liquidzufuhr, die gleichmäßige

Wärmeverteilung und das Ansprechverhalten zu Beginn jedes Zuges zu optimieren.

Die Weiterentwicklung des Dochtmaterials konzentriert sich auf eine zentrale

Herausforderung bei wiederholter Nutzung: die kontinuierliche Liquidversorgung

Werbung

der Heizfläche zwischen den Zügen. Glattere Fasern und eine optimierte

Porenstruktur verringern den Strömungswiderstand. Laut internen Forschungs- und

Entwicklungstests von Geekvape ermöglicht das neue Material im Vergleich zur

Vorgängerversion eine um 25 % schnellere Liquidzufuhr, eine um 31 % größere

benetzte Fläche und eine um 17,1 % höhere Aufnahmekapazität bei gleichem

Volumen. Dadurch wird die Mesh-Coil auch bei kontinuierlicher Nutzung

Werbung

gleichmäßiger mit Liquid versorgt.

Die überarbeitete Mesh-Coil soll eine ungleichmäßige Wärmeverteilung reduzieren,

die die Verdampfungseffizienz sowie die Dampf- und Geschmacksentwicklung

beeinträchtigen kann. Durch die gezielte Anpassung der Materialstärke und des

elektrischen Widerstands einzelner Mesh-Bereiche wird die Wärme gleichmäßiger

verteilt. Interne Tests ergaben eine um 28,2 % größere effektive

Verdampfungsfläche gegenüber dem bisherigen Mesh. Die Dampfproduktion lag zudem

29 % über derjenigen der getesteten Vergleichsprodukte. Dadurch kann ein

größerer Teil der Heizfläche zur Verdampfung beitragen und eine intensivere

Dampf- und Geschmacksentwicklung unterstützen.

Auf Geräteebene stimmen eine KI-optimierte Anlaufsteuerung und eine verbesserte

Luftführung die Liquidzufuhr, Heizleistung und Luftströmung aufeinander ab. Bei

ausgewählten kompatiblen Geräten wird laut internen Tests eine

Geschmacksentfaltung innerhalb von 0,01 Sekunden erreicht. Diese Verbesserungen

sollen ein schnelleres Ansprechverhalten zu Beginn jedes Zuges ermöglichen.

Die drei Weiterentwicklungen greifen ineinander und machen die Verdampfung zu

einem abgestimmten Gesamtprozess, der auch bei wiederholten Zügen eine

gleichbleibende Leistung unterstützen soll.

Zu den auf der Veranstaltung vorgestellten Produkten gehörten die SONDER Q MAX

von Geekvape sowie die Modelle BURJ, PCE40000 und ICE MASTER 60K von Geekbar.

Alle sind mit VPU 2.0 ausgestattet. Die Produktpalette zeigt, wie sich die

Plattform in unterschiedliche Marken und Gerätedesigns integrieren lässt.

Die VPU-Technologie kommt bereits in mehreren OEM-Projekten (Original Equipment

Manufacturing) zum Einsatz, bei denen Verdampfungstechnologie, Gerätedesign und

Fertigungsprozesse miteinander verbunden werden. Künftige Forschungsarbeiten

konzentrieren sich auf intelligente Schutzfunktionen für Mesh-Coils, die

Vermeidung von Leckagen und weiterentwickelte Gerätekonzepte. Damit soll die

Plattform über die Optimierung einzelner Komponenten hinaus weiterentwickelt

werden.

Mit kontinuierlichen Innovationen in grundlegenden Technologien verfolgt

Geekvape das Ziel, VPU als zentrale technologische Grundlage der nächsten

Generation von Vaping-Produkten zu etablieren und neue Maßstäbe für technische

Leistung und Nutzererlebnis in der Branche zu setzen.

Kontakt: Lucia YING, Lucia.ying@geekvape.com

Â°