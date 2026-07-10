GNW-News: GEEKVAPE veröffentlicht Nachhaltigkeitsbericht 2025 und würdigt ein Jahrzehnt langfristiger Wertschöpfung
^SHENZHEN, China, July 10, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Am 1. Juli veröffentlichte
die Shenzhen Geekvape Technology Co., Ltd. (nachfolgend?GEEKVAPE" oder?das
Unternehmen") offiziell den GEEKVAPE-Nachhaltigkeitsbericht 2025 (nachfolgend
?der Bericht"). Der Bericht informiert systematisch über die
Nachhaltigkeitsmaßnahmen, Fortschritte und Leistungen des Unternehmens im Jahr
2025 in den Bereichen Compliance und Unternehmensführung, technologische
Innovation, Personalentwicklung, grüne und CO?-arme Entwicklung,
verantwortungsvolles Lieferkettenmanagement, gesellschaftliches Engagement und
weiteren Themenfeldern.
Im Jahr 2025 feierte GEEKVAPE sein zehnjähriges Bestehen. In diesem Zuge
entwickelte das Unternehmen seinen Unternehmenskulturrahmen weiter und
überarbeitete seine Mission, Vision und Unternehmenswerte umfassend. Als
Unternehmensmission wurde?Streben nach Exzellenz, Stärkung unserer Partner"
festgelegt, als langfristige Vision?Ein globales Unternehmen werden, das
Technologie, Menschlichkeit und Leben miteinander verbindet" und als zentrale
Werte?Integrität, Innovation, Verantwortung und gemeinsamer Erfolg". Diese
bilden die Leitlinien für das unternehmerische Handeln. Auf Grundlage dieses
übergeordneten Wertesystems vertieft das Unternehmen kontinuierlich seine fünf
strategischen Nachhaltigkeitssäulen:?Langfristige Ausrichtung auf Basis einer
regelkonformen Unternehmensführung, innovationsgetriebene Fertigung,
Menschenorientierung, grüne und CO?-arme Entwicklung sowie Verantwortung und
inklusiver Wohlstand". Gleichzeitig optimiert GEEKVAPE fortlaufend sein
Nachhaltigkeitsmanagementsystem und treibt die Nachhaltigkeitsgovernance und
entsprechende Maßnahmen systematisch voran. Damit schafft das Unternehmen starke
Impulse für eine hochwertige und nachhaltige Entwicklung.
Compliance-orientierte Unternehmensführung für einen stabilen Geschäftsbetrieb
GEEKVAPE stärkt kontinuierlich seine regelkonforme Geschäftstätigkeit sowie das
verantwortungsvolle Marketing, die Geschäftsethik und das
Informationssicherheitsmanagement und festigt damit die Grundlage einer
verantwortungsvollen Unternehmensführung für seine weltweiten Aktivitäten. Im
Jahr 2025 erhielt das Unternehmen 3.198 neue Zertifizierungen und
Konformitätsbewertungsberichte für Vaping-Geräte. Dies entspricht einem Anstieg
von 38,56 % gegenüber dem Vorjahr und erhöht die Gesamtzahl auf 9.603. Das
Unternehmen hat ein Compliance-Risikoverzeichnis für mehr als 80 Länder und
Regionen auf fünf Kontinenten aufgebaut. Dadurch kann es regulatorische Vorgaben
und Anforderungen in den Zielmärkten fortlaufend verfolgen und seine Fähigkeiten
zur frühzeitigen Risikobewertung und Reaktion weiter stärken. Im Bereich
Integritätsmanagement erreichte das Unternehmen bei seinen Beschäftigten sowie
bei Lieferanten ab Transaktionsebene eine Unterzeichnungsquote von 100 % für die
?Vereinbarung zu Integrität und Selbstdisziplin". Dies unterstützt den Aufbau
eines langfristigen Kontrollmechanismus für integres Verhalten und schafft eine
solide Compliance-Grundlage für einen stabilen Geschäftsbetrieb.
Weitere Informationen finden Sie im GEEKVAPE-Nachhaltigkeitsbericht 2025:
Sustainability Reporting | Geekvape (https://www.geekvape.com/sustainability/)
Kontakt: Jiayi Zhang, jiayi.zhang@geekmiraclehk.com
(mailto:jiayi.zhang@geekmiraclehk.com)
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