GNW-News: GEEKVAPE veröffentlicht Nachhaltigkeitsbericht 2025 und würdigt ein Jahrzehnt langfristiger Wertschöpfung

10.07.26 19:01 Uhr

^SHENZHEN, China, July 10, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Am 1. Juli veröffentlichte

die Shenzhen Geekvape Technology Co., Ltd. (nachfolgend?GEEKVAPE" oder?das

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Unternehmen") offiziell den GEEKVAPE-Nachhaltigkeitsbericht 2025 (nachfolgend

?der Bericht"). Der Bericht informiert systematisch über die

Nachhaltigkeitsmaßnahmen, Fortschritte und Leistungen des Unternehmens im Jahr

2025 in den Bereichen Compliance und Unternehmensführung, technologische

Innovation, Personalentwicklung, grüne und CO?-arme Entwicklung,

verantwortungsvolles Lieferkettenmanagement, gesellschaftliches Engagement und

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weiteren Themenfeldern.

Im Jahr 2025 feierte GEEKVAPE sein zehnjähriges Bestehen. In diesem Zuge

entwickelte das Unternehmen seinen Unternehmenskulturrahmen weiter und

überarbeitete seine Mission, Vision und Unternehmenswerte umfassend. Als

Unternehmensmission wurde?Streben nach Exzellenz, Stärkung unserer Partner"

festgelegt, als langfristige Vision?Ein globales Unternehmen werden, das

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Technologie, Menschlichkeit und Leben miteinander verbindet" und als zentrale

Werte?Integrität, Innovation, Verantwortung und gemeinsamer Erfolg". Diese

bilden die Leitlinien für das unternehmerische Handeln. Auf Grundlage dieses

übergeordneten Wertesystems vertieft das Unternehmen kontinuierlich seine fünf

strategischen Nachhaltigkeitssäulen:?Langfristige Ausrichtung auf Basis einer

regelkonformen Unternehmensführung, innovationsgetriebene Fertigung,

Menschenorientierung, grüne und CO?-arme Entwicklung sowie Verantwortung und

inklusiver Wohlstand". Gleichzeitig optimiert GEEKVAPE fortlaufend sein

Nachhaltigkeitsmanagementsystem und treibt die Nachhaltigkeitsgovernance und

entsprechende Maßnahmen systematisch voran. Damit schafft das Unternehmen starke

Impulse für eine hochwertige und nachhaltige Entwicklung.

Compliance-orientierte Unternehmensführung für einen stabilen Geschäftsbetrieb

GEEKVAPE stärkt kontinuierlich seine regelkonforme Geschäftstätigkeit sowie das

verantwortungsvolle Marketing, die Geschäftsethik und das

Informationssicherheitsmanagement und festigt damit die Grundlage einer

verantwortungsvollen Unternehmensführung für seine weltweiten Aktivitäten. Im

Jahr 2025 erhielt das Unternehmen 3.198 neue Zertifizierungen und

Konformitätsbewertungsberichte für Vaping-Geräte. Dies entspricht einem Anstieg

von 38,56 % gegenüber dem Vorjahr und erhöht die Gesamtzahl auf 9.603. Das

Unternehmen hat ein Compliance-Risikoverzeichnis für mehr als 80 Länder und

Regionen auf fünf Kontinenten aufgebaut. Dadurch kann es regulatorische Vorgaben

und Anforderungen in den Zielmärkten fortlaufend verfolgen und seine Fähigkeiten

zur frühzeitigen Risikobewertung und Reaktion weiter stärken. Im Bereich

Integritätsmanagement erreichte das Unternehmen bei seinen Beschäftigten sowie

bei Lieferanten ab Transaktionsebene eine Unterzeichnungsquote von 100 % für die

?Vereinbarung zu Integrität und Selbstdisziplin". Dies unterstützt den Aufbau

eines langfristigen Kontrollmechanismus für integres Verhalten und schafft eine

solide Compliance-Grundlage für einen stabilen Geschäftsbetrieb.

Weitere Informationen finden Sie im GEEKVAPE-Nachhaltigkeitsbericht 2025:

Sustainability Reporting | Geekvape (https://www.geekvape.com/sustainability/)

Kontakt: Jiayi Zhang, jiayi.zhang@geekmiraclehk.com

(mailto:jiayi.zhang@geekmiraclehk.com)

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