GNW-News: Gemeinsam Eleganz erleben - über Grenzen hinweg: Das erwartet Besucher bei der ersten LEPAS Global Elegant Lifestyle Week
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^WUHU, China, Oct. 15, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Vom 18. bis 24. Oktober
veranstaltet LEPAS im Rahmen des Chery International User Summit 2026 erstmals
die Global Elegant Lifestyle Week. Unter dem Motto?TOGETHER IN ELEGANCE" bringt
die Veranstaltung erstmals Fahrzeugbesitzer von LEPAS aus aller Welt, Partner
und Branchenmedien zusammen, um Erfahrungen auszutauschen und einen eleganten
Lebensstil über Kulturgrenzen hinweg zu entdecken.
Im Jahr 2026 kommen die New Energy Vehicles (NEVs) von LEPAS erstmals auf den
globalen Märkten zu ihren Besitzern, wobei jedes Fahrzeug Eleganz im Alltag auf
ganz eigene Weise erfahrbar macht. Die Veranstaltung beleuchtet diese
unterschiedlichen Perspektiven anhand der Bereiche Fahrerlebnis, Technologie,
Design und Lifestyle.
Mit dem LEPAS L6 EV startet die erste LEPAS Global Journey of Elegant Driving.
Die Route führt durch belebte Innenstädte, über Fernstraßen zwischen Städten und
auf kurvenreichen Bergstraßen. Internationale Medienvertreter und
Nutzerrepräsentanten können dabei Fahrverhalten, Komfort, Reichweite und
intelligente Technologien unmittelbar erleben. Darüber hinaus können die
Teilnehmer den LEPAS L4, L6 und L8 unter realen Bedingungen Probe fahren. Auf
dem Programm stehen zudem Vorführungen des Automated Parking Assist (APA), des
Remote Parking Assist (RPA) sowie des Super Intelligent Valet Parking (SIVP),
das exklusiv beim LEPAS L8 verfügbar ist. LEPAS rückt nicht die Technologie
selbst in den Mittelpunkt, sondern integriert sie ganz selbstverständlich in den
Alltag. So lassen sich auch fortschrittliche Funktionen mühelos nutzen und
eröffnen den Kunden mehr Freiheit, Neues zu entdecken.
Auch in Bezug auf das Design entwickelt LEPAS sein Verständnis von Eleganz im
kontinuierlichen Dialog mit Kunden aus aller Welt weiter. Ein Höhepunkt der
Veranstaltung ist die Weltpremiere des LEPAS Concept Cars. Zudem stellt die
Marke ihre neue Designsprache?Next-Generation Leopard Aesthetics" vor. Sie
zeigt, wie skulpturale Linien und Licht zusammenwirken und welche Möglichkeiten
sich für die künftige Interaktion zwischen Mensch und Fahrzeug eröffnen.
Zudem feiert die Veranstaltung die vielfältigen Lebensstile der weltweiten
LEPAS-Community. Entlang der Global Elegance Promenade teilen Kunden kulturelle
Einblicke und interaktive Erlebnisse aus ihren Heimatstädten und erzählen, was
elegante Lebensart für sie persönlich bedeutet. Durch diesen interkulturellen
Austausch werden die Teilnehmer zu?Global Elegant Lifestyle Partners" und
erkunden gemeinsam mit LEPAS die facettenreichen Ausdrucksformen eines eleganten
Lebensstils.
Denn Eleganz kennt viele Ausdrucksformen - geprägt von unterschiedlichen
Kulturen und Lebensweisen. Unter dem Motto?TOGETHER IN ELEGANCE" lädt die erste
LEPAS Global Elegant Lifestyle Week Kunden aus aller Welt dazu ein, gemeinsam
neue Möglichkeiten für einen eleganten Lebensstil zu gestalten. Weitere
Highlights werden in Kürze bekannt gegeben.
Über LEPAS
LEPAS ist die NEV-Marke von Chery Auto im gehobenen Marktsegment und entwickelt
elegante Mobilitätslösungen für Kunden weltweit. Mit dem Anspruch, die
?Preferred Brand for Elegant Mobility Life" zu werden, vereint LEPAS Leopard
Aesthetics, LEPAS Elegant Technology und Exquisite Space - und macht Eleganz zu
einem Fahrerlebnis, das sichtbar, spürbar und verlässlich ist. Gestützt auf ein
stetig wachsendes internationales Händlernetz mit mehr als 500 Vertriebs- und
Servicestandorten baut LEPAS seine weltweite Präsenz durch lokalisierte
Aktivitäten kontinuierlich aus und bietet Produkte sowie Markenerlebnisse, die
auf die Anforderungen der jeweiligen Märkte zugeschnitten sind.
Über Chery Auto
Chery Auto wurde 1997 gegründet und ist ein weltweit tätiger Automobilhersteller
mit Schwerpunkt auf Fahrzeugentwicklung, intelligenten Technologien und Lösungen
für neue Energien. Das Unternehmen ist in mehr als 130 Ländern und Regionen
vertreten und stützt sich dabei auf ein starkes internationales Netzwerk aus
Forschungs-, Produktions- und Strategiepartnerschaften. Seit 23 Jahren in Folge
ist Chery Auto die erfolgreichste chinesische Pkw-Exportmarke. Getragen von der
globalen Philosophie?In somewhere, For somewhere, Be somewhere" treibt Chery
Auto durch kontinuierliche Innovation und internationale Zusammenarbeit den
Wandel hin zu nachhaltiger Mobilität konsequent voran.
Ansprechpartner für Medien
Firmenname: LEPAS International
Kontaktperson: Vincy Wang
E-Mail: GlobalPR@lepasinternational.com
Offizielle Website des Unternehmens: https://lepasinternational.com/
Fotos zu dieser Pressemitteilung sind verfügbar unter
https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/ada13afd-abb2-4ab0-a0af-
fb9fca91c89c
https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/e489a2da-fc4e-4231-a588-
6541701f3af7
https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/0d820cc8-df03-4fc9-a87f-
804146f7c88b
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