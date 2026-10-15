GNW-News: Gemeinsam Eleganz erleben - über Grenzen hinweg: Das erwartet Besucher bei der ersten LEPAS Global Elegant Lifestyle Week

15.10.26 12:47 Uhr

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^WUHU, China, Oct. 15, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Vom 18. bis 24. Oktober

veranstaltet LEPAS im Rahmen des Chery International User Summit 2026 erstmals

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die Global Elegant Lifestyle Week. Unter dem Motto?TOGETHER IN ELEGANCE" bringt

die Veranstaltung erstmals Fahrzeugbesitzer von LEPAS aus aller Welt, Partner

und Branchenmedien zusammen, um Erfahrungen auszutauschen und einen eleganten

Lebensstil über Kulturgrenzen hinweg zu entdecken.

Im Jahr 2026 kommen die New Energy Vehicles (NEVs) von LEPAS erstmals auf den

globalen Märkten zu ihren Besitzern, wobei jedes Fahrzeug Eleganz im Alltag auf

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ganz eigene Weise erfahrbar macht. Die Veranstaltung beleuchtet diese

unterschiedlichen Perspektiven anhand der Bereiche Fahrerlebnis, Technologie,

Design und Lifestyle.

Mit dem LEPAS L6 EV startet die erste LEPAS Global Journey of Elegant Driving.

Die Route führt durch belebte Innenstädte, über Fernstraßen zwischen Städten und

auf kurvenreichen Bergstraßen. Internationale Medienvertreter und

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Nutzerrepräsentanten können dabei Fahrverhalten, Komfort, Reichweite und

intelligente Technologien unmittelbar erleben. Darüber hinaus können die

Teilnehmer den LEPAS L4, L6 und L8 unter realen Bedingungen Probe fahren. Auf

dem Programm stehen zudem Vorführungen des Automated Parking Assist (APA), des

Remote Parking Assist (RPA) sowie des Super Intelligent Valet Parking (SIVP),

das exklusiv beim LEPAS L8 verfügbar ist. LEPAS rückt nicht die Technologie

selbst in den Mittelpunkt, sondern integriert sie ganz selbstverständlich in den

Alltag. So lassen sich auch fortschrittliche Funktionen mühelos nutzen und

eröffnen den Kunden mehr Freiheit, Neues zu entdecken.

Auch in Bezug auf das Design entwickelt LEPAS sein Verständnis von Eleganz im

kontinuierlichen Dialog mit Kunden aus aller Welt weiter. Ein Höhepunkt der

Veranstaltung ist die Weltpremiere des LEPAS Concept Cars. Zudem stellt die

Marke ihre neue Designsprache?Next-Generation Leopard Aesthetics" vor. Sie

zeigt, wie skulpturale Linien und Licht zusammenwirken und welche Möglichkeiten

sich für die künftige Interaktion zwischen Mensch und Fahrzeug eröffnen.

Zudem feiert die Veranstaltung die vielfältigen Lebensstile der weltweiten

LEPAS-Community. Entlang der Global Elegance Promenade teilen Kunden kulturelle

Einblicke und interaktive Erlebnisse aus ihren Heimatstädten und erzählen, was

elegante Lebensart für sie persönlich bedeutet. Durch diesen interkulturellen

Austausch werden die Teilnehmer zu?Global Elegant Lifestyle Partners" und

erkunden gemeinsam mit LEPAS die facettenreichen Ausdrucksformen eines eleganten

Lebensstils.

Denn Eleganz kennt viele Ausdrucksformen - geprägt von unterschiedlichen

Kulturen und Lebensweisen. Unter dem Motto?TOGETHER IN ELEGANCE" lädt die erste

LEPAS Global Elegant Lifestyle Week Kunden aus aller Welt dazu ein, gemeinsam

neue Möglichkeiten für einen eleganten Lebensstil zu gestalten. Weitere

Highlights werden in Kürze bekannt gegeben.

Über LEPAS

LEPAS ist die NEV-Marke von Chery Auto im gehobenen Marktsegment und entwickelt

elegante Mobilitätslösungen für Kunden weltweit. Mit dem Anspruch, die

?Preferred Brand for Elegant Mobility Life" zu werden, vereint LEPAS Leopard

Aesthetics, LEPAS Elegant Technology und Exquisite Space - und macht Eleganz zu

einem Fahrerlebnis, das sichtbar, spürbar und verlässlich ist. Gestützt auf ein

stetig wachsendes internationales Händlernetz mit mehr als 500 Vertriebs- und

Servicestandorten baut LEPAS seine weltweite Präsenz durch lokalisierte

Aktivitäten kontinuierlich aus und bietet Produkte sowie Markenerlebnisse, die

auf die Anforderungen der jeweiligen Märkte zugeschnitten sind.

Über Chery Auto

Chery Auto wurde 1997 gegründet und ist ein weltweit tätiger Automobilhersteller

mit Schwerpunkt auf Fahrzeugentwicklung, intelligenten Technologien und Lösungen

für neue Energien. Das Unternehmen ist in mehr als 130 Ländern und Regionen

vertreten und stützt sich dabei auf ein starkes internationales Netzwerk aus

Forschungs-, Produktions- und Strategiepartnerschaften. Seit 23 Jahren in Folge

ist Chery Auto die erfolgreichste chinesische Pkw-Exportmarke. Getragen von der

globalen Philosophie?In somewhere, For somewhere, Be somewhere" treibt Chery

Auto durch kontinuierliche Innovation und internationale Zusammenarbeit den

Wandel hin zu nachhaltiger Mobilität konsequent voran.

Ansprechpartner für Medien

Firmenname: LEPAS International

Kontaktperson: Vincy Wang

E-Mail: GlobalPR@lepasinternational.com

Offizielle Website des Unternehmens: https://lepasinternational.com/

Fotos zu dieser Pressemitteilung sind verfügbar unter

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fb9fca91c89c

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6541701f3af7

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804146f7c88b

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