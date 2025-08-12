GNW-News: Gemeinsamer Kurs mit UNIMOT - eine neue Dimension der Partnerschaft mit Franchisenehmern
^WARSCHAU, Polen, Aug. 11, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- UNIMOT S.A., das seit 2017
das AVIA-Tankstellennetz in Polen ausbaut, startet das Treueprogramm
?Gemeinsamer Kurs mit UNIMOT". Das Programm richtet sich an Franchisenehmer,
welche die Marke im Land betreiben. Diese Initiative ist der erste Schritt zum
Aufbau einer Gesellschafterstruktur unter den Geschäftspartnern, die aktiv zum
Wachstum und Wert der Gruppe beitragen.
Das Programm eröffnet Partnern die Möglichkeit, nicht nur als
Tankstellenbetreiber, sondern auch als Miteigentümer die Zukunft des
Unternehmens mitzugestalten. So können ausgewählte Franchisenehmer Teil des
breiteren UNIMOT-Ökosystems werden - von Logistik und Handel über Energie- und
Gashandel bis hin zu erneuerbaren Energien und Asphaltproduktion.
?Vertrauen ist keine bloße Erklärung, sondern eine bewusste geschäftliche
Entscheidung. Wir sagen unseren Partnern nicht nur 'Danke für die
Zusammenarbeit'. Wir laden sie ein: 'Schließen Sie sich uns an und lassen Sie
uns gemeinsam von dem profitieren, was wir aufgebaut haben.' Dies ist ein
weiterer Schritt hin zu einem Modell, bei dem unsere Partner nicht nur
operativen, sondern auch strategischen Einfluss ausüben", so Adam Sikorski,
Vorstandsvorsitzender von UNIMOT S.A.
?'Gemeinsamer Kurs mit UNIMOT' ist ein einzigartiges Angebot auf dem Markt, das
die langfristigen Beziehungen zu unseren Franchisenehmern weiter stärken soll."
Ziel ist es, ein noch stärkeres Engagement zu fördern - gegründet auf
gegenseitigem Vertrauen, geteilter Verantwortung und gemeinsamen Zielen.
Das Programm umfasst eine finanzielle Unterstützung, mit der Partner Anteile an
UNIMOT S.A. erwerben können - unter klaren und transparenten
Teilnahmebedingungen. Darüber hinaus plant UNIMOT weitere Programmauflagen für
Partner, die bestimmte Kriterien erfüllen.
Die erste Programmphase soll Ende 2025 starten. Die Vorbereitungen dafür laufen
bereits auf Hochtouren, damit alle notwendigen technischen und organisatorischen
Rahmenbedingungen rechtzeitig bereitstehen.
Für Franchisenehmer eröffnet sich damit die Möglichkeit, ihre Bindung zur Marke
zu intensivieren und aktiv an deren Weiterentwicklung mitzuwirken. Für die
UNIMOT-Gruppe, die das AVIA-Netzwerk in Polen ausbaut, ist dies ein wichtiger
Schritt hin zu einer stabilen, langfristigen Partnerschaft - mit dem Ziel, die
gesamte AVIA-Wertschöpfungskette zu stärken und die künftige Entwicklung der
Gruppe voranzutreiben.
KONTAKT:
ANSPRECHPARTNERIN: Agnieszka Pawelska, Pressesprecherin
UNTERNEHMEN: UNIMOT S.A.
TELEFON: + 48 695 102 997
E-MAIL: pr@unimot.pl (mailto:pr@unimot.pl)
WEBSITE: https://www.unimot.pl/
(https://protect.checkpoint.com/v2/r02/___https://www.unimot.pl/___.YzJlOnBhcDpj
Om86YjU1ZDk2ODdhYTI2MTViY2JkZDgxZDgwZGVlY2NlNDA6NzpiY2NmOjAxYjU1YzBiMDlhZWFjMDE2
MmFjNGM2NmFhYmQzYTc2YmI0MTIzMGEzYTUwZWZmNDVlODdiNjQxMzA2MDhlNWQ6cDpUOkY)
Quelle: UNIMOT S.A.
