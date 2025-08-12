DAX24.085 -0,3%ESt505.338 -0,2%Top 10 Crypto16,71 +2,8%Dow44.176 +0,5%Nas21.450 +1,0%Bitcoin104.371 +1,9%Euro1,1652 ±0,0%Öl66,01 -0,5%Gold3.365 -1,0%
GNW-News: Gemeinsamer Kurs mit UNIMOT - eine neue Dimension der Partnerschaft mit Franchisenehmern

11.08.25 10:04 Uhr

^WARSCHAU, Polen, Aug. 11, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- UNIMOT S.A., das seit 2017

das AVIA-Tankstellennetz in Polen ausbaut, startet das Treueprogramm

Wer­bung

?Gemeinsamer Kurs mit UNIMOT". Das Programm richtet sich an Franchisenehmer,

welche die Marke im Land betreiben. Diese Initiative ist der erste Schritt zum

Aufbau einer Gesellschafterstruktur unter den Geschäftspartnern, die aktiv zum

Wachstum und Wert der Gruppe beitragen.

Das Programm eröffnet Partnern die Möglichkeit, nicht nur als

Tankstellenbetreiber, sondern auch als Miteigentümer die Zukunft des

Wer­bung

Unternehmens mitzugestalten. So können ausgewählte Franchisenehmer Teil des

breiteren UNIMOT-Ökosystems werden - von Logistik und Handel über Energie- und

Gashandel bis hin zu erneuerbaren Energien und Asphaltproduktion.

?Vertrauen ist keine bloße Erklärung, sondern eine bewusste geschäftliche

Entscheidung. Wir sagen unseren Partnern nicht nur 'Danke für die

Zusammenarbeit'. Wir laden sie ein: 'Schließen Sie sich uns an und lassen Sie

Wer­bung

uns gemeinsam von dem profitieren, was wir aufgebaut haben.' Dies ist ein

weiterer Schritt hin zu einem Modell, bei dem unsere Partner nicht nur

operativen, sondern auch strategischen Einfluss ausüben", so Adam Sikorski,

Vorstandsvorsitzender von UNIMOT S.A.

?'Gemeinsamer Kurs mit UNIMOT' ist ein einzigartiges Angebot auf dem Markt, das

die langfristigen Beziehungen zu unseren Franchisenehmern weiter stärken soll."

Ziel ist es, ein noch stärkeres Engagement zu fördern - gegründet auf

gegenseitigem Vertrauen, geteilter Verantwortung und gemeinsamen Zielen.

Das Programm umfasst eine finanzielle Unterstützung, mit der Partner Anteile an

UNIMOT S.A. erwerben können - unter klaren und transparenten

Teilnahmebedingungen. Darüber hinaus plant UNIMOT weitere Programmauflagen für

Partner, die bestimmte Kriterien erfüllen.

Die erste Programmphase soll Ende 2025 starten. Die Vorbereitungen dafür laufen

bereits auf Hochtouren, damit alle notwendigen technischen und organisatorischen

Rahmenbedingungen rechtzeitig bereitstehen.

Für Franchisenehmer eröffnet sich damit die Möglichkeit, ihre Bindung zur Marke

zu intensivieren und aktiv an deren Weiterentwicklung mitzuwirken. Für die

UNIMOT-Gruppe, die das AVIA-Netzwerk in Polen ausbaut, ist dies ein wichtiger

Schritt hin zu einer stabilen, langfristigen Partnerschaft - mit dem Ziel, die

gesamte AVIA-Wertschöpfungskette zu stärken und die künftige Entwicklung der

Gruppe voranzutreiben.

KONTAKT:

ANSPRECHPARTNERIN: Agnieszka Pawelska, Pressesprecherin

UNTERNEHMEN: UNIMOT S.A.

TELEFON: + 48 695 102 997

E-MAIL: pr@unimot.pl (mailto:pr@unimot.pl)

WEBSITE: https://www.unimot.pl/

(https://protect.checkpoint.com/v2/r02/___https://www.unimot.pl/___.YzJlOnBhcDpj

Om86YjU1ZDk2ODdhYTI2MTViY2JkZDgxZDgwZGVlY2NlNDA6NzpiY2NmOjAxYjU1YzBiMDlhZWFjMDE2

MmFjNGM2NmFhYmQzYTc2YmI0MTIzMGEzYTUwZWZmNDVlODdiNjQxMzA2MDhlNWQ6cDpUOkY)

Quelle: UNIMOT S.A.

