GNW-News: GENERALVERSAMMLUNG 2026 DER SIKA AG

^Ad-Hoc-Mitteilung gemäss Artikel 53 des Kotierungsreglements der SIX Exchange

Regulation

GENERALVERSAMMLUNG 2026 DER SIKA AG

Wer­bung Wer­bung

* 24. März 2026 als Termin der 58. ordentlichen Generalversammlung bestätigt

* Mit Ausnahme von Paul Schuler stellen sich alle bisherigen Verwaltungsräte

zur Wiederwahl

* Der Verwaltungsrat schlägt Barbara Frei und Lukas Gähwiler als neue

Mitglieder des Verwaltungsrats vor

* Bruttodividende von CHF 3.70 pro Aktie beantragt (Vorjahr: CHF 3.60)

Der Verwaltungsrat hat den 24. März 2026 als Termin der Generalversammlung 2026

Wer­bung Wer­bung

bestätigt. Mit Ausnahme von Paul Schuler, welcher sich nicht mehr zur Wiederwahl

stellt, stellen sich alle bisherigen Verwaltungsräte zur Wiederwahl. Zudem

schlägt der Verwaltungsrat Barbara Frei und Lukas Gähwiler als neue Mitglieder

vor und beantragt deren Wahl.

Der Verwaltungsrat schlägt sodann eine Erhöhung der Bruttodividende pro Aktie

von 2.8% auf CHF 3.70 vor (Vorjahr: CHF 3.60). Die Hälfte der Dividende soll aus

Wer­bung Wer­bung

Kapitaleinlagereserven ausgeschüttet werden.

AUSFÜHRLICHE TRAKTANDENLISTE

Die ausführliche Traktandenliste mit den Anträgen des Verwaltungsrats zu allen

Traktanden wird am 25. Februar 2026 an die Aktionäre verschickt und wurde am

24. Februar 2026 im Schweizerischen Handelsamtsblatt sowie auf der Website der

Sika AG publiziert.

Die Generalversammlung findet im Kongresshaus Zürich in Zürich statt.

Beginn: 16.00 Uhr

Türöffnung: 15.00 Uhr

SIKA FIRMENPROFIL

Sika ist ein Unternehmen der Spezialitätenchemie, global führend in der

Entwicklung und Produktion von Systemen und Produkten zum Kleben, Dichten,

Dämpfen, Verstärken und Schützen im Bau und in der Industrie. Sika ist weltweit

präsent mit Tochtergesellschaften in 102 Ländern, produziert in über 400

Fabriken, entwickelt innovative Technologien für Kunden rund um den Globus und

trägt damit massgeblich zur nachhaltigen Transformation im Bau- und

Transportwesen bei. Die 33'700 Mitarbeitenden erwirtschafteten im Jahr 2025

einen Umsatz von CHF 11.20 Milliarden.

KONTAKT

Dominik Slappnig

Corporate Communications und

Investor Relations

+41 58 436 68 21

slappnig.dominik@ch.sika.com (mailto:slappnig.dominik@ch.sika.com)

Die Medienmitteilung ist auf folgendem Link als PDF abrufbar:

Medienmitteilung (https://ml-eu.globenewswire.com/Resource/Download/394c8457-

87c6-4e8b-9eb6-c2c0ddebe29b)

Â°