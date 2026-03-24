GNW-News: Generalversammlung 2026: Tecan beantragt Wahl von drei neuen Mitgliedern des Verwaltungsrats und eines neuen Präsidenten

Werte in diesem Artikel

^Generalversammlung 2026: Tecan beantragt Wahl von drei neuen Mitgliedern des

Verwaltungsrats und eines neuen Präsidenten

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* Nina Beikert, Gitte Pugholm Aabo und Guillaume Daniellot als neue Mitglieder

des Verwaltungsrats vorgeschlagen

* Lukas Braunschweiler, Präsident, und Oliver Fetzer, Mitglied des

Verwaltungsrats, stellen sich nicht zur Wiederwahl

* Vizepräsident Matthias Gillner als neuer Präsident des Verwaltungsrats

vorgeschlagen

* Verwaltungsrat beantragt Wiederwahl von vier bisherigen Mitgliedern

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* Myra Eskes, Christa Kreuzburg und Daniel R. Marshak erneut als Mitglieder

des Vergütungsausschusses vorgeschlagen

* Bericht über nichtfinanzielle Belange mit Prüfungsbescheinigung zur

Genehmigung unterbreitet

* Gleichbleibende Dividende von CHF 3.00 pro Aktie beantragt, was soliden

Geldzufluss und Vertrauen in die Zukunft von Tecan widerspiegelt

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Männedorf, Schweiz, 25. März 2026 - Die Tecan Group AG (SIX Swiss Exchange:

TECN) hat heute die Traktanden zur Generalversammlung vom 15. April 2026

publiziert.

Der Verwaltungsrat von Tecan wird der Generalversammlung mehrere Wahlgeschäfte

unterbreiten mit dem Ziel, eine optimale Zusammensetzung des Gremiums auch für

die Zukunft zu gewährleisten. Wie am 4. Dezember 2025 bekanntgegeben, steht

Lukas Braunschweiler, Präsident und Mitglied des Verwaltungsrats seit 2018,

nicht für eine weitere Amtszeit zur Verfügung. Auch Oliver Fetzer, Mitglied seit

2011, hat entschieden, sich nicht mehr zur Wiederwahl zu stellen.

Zur Ergänzung des Gremiums wird der Verwaltungsrat den Aktionärinnen und

Aktionären drei neue Mitglieder zur Wahl vorschlagen: Gitte Pugholm Aabo und

Guillaume Daniellot, zu deren Kandidatur Tecan bereits im Dezember 2025 bzw. im

März 2026 informierte, sowie Nina Beikert.

Nina Beikert, Ökonomin, ist seit 2013 bei Labor Berlin - Charité Vivantes

(Deutschland) tätig und führt das Unternehmen seit 2019 als CEO. Labor Berlin -

Charité Vivantes ist das grösste Krankenhauslabor Europas. Zuvor war sie

Professorin für angewandte Statistik an der Hochschule Ludwigshafen

(Deutschland) und hatte verschiedene Positionen bei Roche Diagnostics in

Deutschland und den USA inne. Die 44-jährige deutsche Staatsbürgerin verfügt

über umfassende Erfahrung in Führungspositionen und Aufsichtsgremien und bringt

zudem besondere Expertise im Bereich der klinischen Diagnostik mit.

Zum Nachfolger von Lukas Braunschweiler als Präsident des Verwaltungsrats wird

Matthias Gillner vorgeschlagen, Mitglied des Verwaltungsrats seit 2023 und

derzeit dessen Vizepräsident. Auch diese Kandidatur wurde bereits im November

2025 bekanntgegeben. Die Wahl zum Präsidenten vorausgesetzt, wird Matthias

Gillner als Vorsitzender des Prüfungsausschusses zurücktreten, dem Ausschuss

aber weiterhin angehören, dies zusammen mit Guillaume Daniellot und Gitte

Pugholm Aabo.

Vier Mitglieder des Verwaltungsrats werden den Aktionärinnen und Aktionären zur

Wiederwahl für eine Amtszeit von einem Jahr vorgeschlagen: Myra Eskes, Matthias

Gillner, Christa Kreuzburg und Daniel R. Marshak. Zusammen mit den neu zu

wählenden Personen soll der Verwaltungsrat somit in Zukunft wieder aus sieben

Mitgliedern bestehen.

Für den Vergütungsausschuss beantragt der Verwaltungsrat die Wiederwahl aller

bisherigen Mitglieder: Myra Eskes, Christa Kreuzburg und Daniel R. Marshak.

Vorbehältlich ihrer Wiederwahl ist vorgesehen, dass Myra Eskes den Vorsitz des

Vergütungsausschusses beibehält.

Nachhaltigkeitsberichterstattung weiterentwickelt

Den Aktionärinnen und Aktionären von Tecan wird an der diesjährigen

Generalversammlung zum dritten Mal ein Bericht über nichtfinanzielle Belange zur

Genehmigung unterbreitet. Zu diesem Bericht, der als Teil des Geschäftsberichts

2025 am 16. März 2026 publiziert wurde, hat die Revisionsstelle Ernst & Young

AG, Zürich, zum zweiten Mal eine begrenzte Prüfung durchgeführt, die sich auf

ausgewählte Indikatoren konzentriert. Mit der Prüfungsbescheinigung wird

zusätzliche Transparenz und Verbindlichkeit in der

Nachhaltigkeitsberichterstattung von Tecan sichergestellt.

Gleichbleibende Dividende beantragt

Aufgrund des soliden Geldzuflusses aus operativer Geschäftstätigkeit und als

Ausdruck des Vertrauens in die Zukunft von Tecan sowie der Verpflichtung zu

einer attraktiven Gewinnausschüttung wird der Verwaltungsrat den Aktionärinnen

und Aktionären eine gleichbleibende Dividende von CHF 3.00 pro Aktie

vorschlagen. Die Hälfte der Dividende, d. h. CHF 1.50, wird wiederum aus der

vorhandenen Kapitaleinlagereserve ausbezahlt und unterliegt somit nicht der

Verrechnungssteuer.

Wichtige kommende Termine

* Ein qualitatives Update für das erste Quartal 2026 wird am 12. Mai 2026

veröffentlicht.

* Der Halbjahresbericht 2026 wird am 11. August 2026 veröffentlicht.

* Ein qualitatives Update für das dritte Quartal 2026 wird am 5. November

2026 veröffentlicht.

Über Tecan

Tecan (www.tecan.com) trägt dazu bei, das Leben und die Gesundheit der Menschen

zu verbessern, indem das Unternehmen seine Kunden befähigt, Innovationen im

Gesundheitswesen weltweit zu skalieren? von der Life-Science-Forschung bis zur

Klinik. Tecan ist ein Pionier und weltweit führender Anbieter in der

Laborautomation. Als Originalgerätehersteller (OEM) ist Tecan auch führend in

der Entwicklung und Herstellung von OEM-Laborinstrumenten, Komponenten sowie

Instrumenten für die Medizinaltechnik, die vom jeweiligen Partnerunternehmen

vertrieben werden. Tecan wurde 1980 in der Schweiz gegründet. Das Unternehmen

beschäftigt mehr als 3'000 Mitarbeitende und verfügt über Produktions-,

Forschungs- und Entwicklungsstätten in Europa, Nordamerika und in Asien. In über

70 Ländern unterhält es ein Vertriebs- und Servicenetz. Im Jahr 2025 erzielte

Tecan einen Umsatz von CHF 883 Mio. (USD 1 063 Mio.; EUR 939 Mio.). Die

Namenaktien der Tecan Group werden an der SIX Swiss Exchange gehandelt (TECN;

ISIN CH0012100191).

Für weitere Informationen:

Tecan Group

Martin Brändle

Senior Vice President, Corporate Communications & IR

Tel. +41 (0) 44 922 84 30

Fax +41 (0) 44 922 88 89

investor@tecan.com (mailto:investor@tecan.com)

www.tecan.com

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