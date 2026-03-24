GNW-News: Generalversammlung 2026: Tecan beantragt Wahl von drei neuen Mitgliedern des Verwaltungsrats und eines neuen Präsidenten
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^Generalversammlung 2026: Tecan beantragt Wahl von drei neuen Mitgliedern des
Verwaltungsrats und eines neuen Präsidenten
* Nina Beikert, Gitte Pugholm Aabo und Guillaume Daniellot als neue Mitglieder
des Verwaltungsrats vorgeschlagen
* Lukas Braunschweiler, Präsident, und Oliver Fetzer, Mitglied des
Verwaltungsrats, stellen sich nicht zur Wiederwahl
* Vizepräsident Matthias Gillner als neuer Präsident des Verwaltungsrats
vorgeschlagen
* Verwaltungsrat beantragt Wiederwahl von vier bisherigen Mitgliedern
* Myra Eskes, Christa Kreuzburg und Daniel R. Marshak erneut als Mitglieder
des Vergütungsausschusses vorgeschlagen
* Bericht über nichtfinanzielle Belange mit Prüfungsbescheinigung zur
Genehmigung unterbreitet
* Gleichbleibende Dividende von CHF 3.00 pro Aktie beantragt, was soliden
Geldzufluss und Vertrauen in die Zukunft von Tecan widerspiegelt
Männedorf, Schweiz, 25. März 2026 - Die Tecan Group AG (SIX Swiss Exchange:
TECN) hat heute die Traktanden zur Generalversammlung vom 15. April 2026
publiziert.
Der Verwaltungsrat von Tecan wird der Generalversammlung mehrere Wahlgeschäfte
unterbreiten mit dem Ziel, eine optimale Zusammensetzung des Gremiums auch für
die Zukunft zu gewährleisten. Wie am 4. Dezember 2025 bekanntgegeben, steht
Lukas Braunschweiler, Präsident und Mitglied des Verwaltungsrats seit 2018,
nicht für eine weitere Amtszeit zur Verfügung. Auch Oliver Fetzer, Mitglied seit
2011, hat entschieden, sich nicht mehr zur Wiederwahl zu stellen.
Zur Ergänzung des Gremiums wird der Verwaltungsrat den Aktionärinnen und
Aktionären drei neue Mitglieder zur Wahl vorschlagen: Gitte Pugholm Aabo und
Guillaume Daniellot, zu deren Kandidatur Tecan bereits im Dezember 2025 bzw. im
März 2026 informierte, sowie Nina Beikert.
Nina Beikert, Ökonomin, ist seit 2013 bei Labor Berlin - Charité Vivantes
(Deutschland) tätig und führt das Unternehmen seit 2019 als CEO. Labor Berlin -
Charité Vivantes ist das grösste Krankenhauslabor Europas. Zuvor war sie
Professorin für angewandte Statistik an der Hochschule Ludwigshafen
(Deutschland) und hatte verschiedene Positionen bei Roche Diagnostics in
Deutschland und den USA inne. Die 44-jährige deutsche Staatsbürgerin verfügt
über umfassende Erfahrung in Führungspositionen und Aufsichtsgremien und bringt
zudem besondere Expertise im Bereich der klinischen Diagnostik mit.
Zum Nachfolger von Lukas Braunschweiler als Präsident des Verwaltungsrats wird
Matthias Gillner vorgeschlagen, Mitglied des Verwaltungsrats seit 2023 und
derzeit dessen Vizepräsident. Auch diese Kandidatur wurde bereits im November
2025 bekanntgegeben. Die Wahl zum Präsidenten vorausgesetzt, wird Matthias
Gillner als Vorsitzender des Prüfungsausschusses zurücktreten, dem Ausschuss
aber weiterhin angehören, dies zusammen mit Guillaume Daniellot und Gitte
Pugholm Aabo.
Vier Mitglieder des Verwaltungsrats werden den Aktionärinnen und Aktionären zur
Wiederwahl für eine Amtszeit von einem Jahr vorgeschlagen: Myra Eskes, Matthias
Gillner, Christa Kreuzburg und Daniel R. Marshak. Zusammen mit den neu zu
wählenden Personen soll der Verwaltungsrat somit in Zukunft wieder aus sieben
Mitgliedern bestehen.
Für den Vergütungsausschuss beantragt der Verwaltungsrat die Wiederwahl aller
bisherigen Mitglieder: Myra Eskes, Christa Kreuzburg und Daniel R. Marshak.
Vorbehältlich ihrer Wiederwahl ist vorgesehen, dass Myra Eskes den Vorsitz des
Vergütungsausschusses beibehält.
Nachhaltigkeitsberichterstattung weiterentwickelt
Den Aktionärinnen und Aktionären von Tecan wird an der diesjährigen
Generalversammlung zum dritten Mal ein Bericht über nichtfinanzielle Belange zur
Genehmigung unterbreitet. Zu diesem Bericht, der als Teil des Geschäftsberichts
2025 am 16. März 2026 publiziert wurde, hat die Revisionsstelle Ernst & Young
AG, Zürich, zum zweiten Mal eine begrenzte Prüfung durchgeführt, die sich auf
ausgewählte Indikatoren konzentriert. Mit der Prüfungsbescheinigung wird
zusätzliche Transparenz und Verbindlichkeit in der
Nachhaltigkeitsberichterstattung von Tecan sichergestellt.
Gleichbleibende Dividende beantragt
Aufgrund des soliden Geldzuflusses aus operativer Geschäftstätigkeit und als
Ausdruck des Vertrauens in die Zukunft von Tecan sowie der Verpflichtung zu
einer attraktiven Gewinnausschüttung wird der Verwaltungsrat den Aktionärinnen
und Aktionären eine gleichbleibende Dividende von CHF 3.00 pro Aktie
vorschlagen. Die Hälfte der Dividende, d. h. CHF 1.50, wird wiederum aus der
vorhandenen Kapitaleinlagereserve ausbezahlt und unterliegt somit nicht der
Verrechnungssteuer.
Wichtige kommende Termine
* Ein qualitatives Update für das erste Quartal 2026 wird am 12. Mai 2026
veröffentlicht.
* Der Halbjahresbericht 2026 wird am 11. August 2026 veröffentlicht.
* Ein qualitatives Update für das dritte Quartal 2026 wird am 5. November
2026 veröffentlicht.
Über Tecan
Tecan (www.tecan.com) trägt dazu bei, das Leben und die Gesundheit der Menschen
zu verbessern, indem das Unternehmen seine Kunden befähigt, Innovationen im
Gesundheitswesen weltweit zu skalieren? von der Life-Science-Forschung bis zur
Klinik. Tecan ist ein Pionier und weltweit führender Anbieter in der
Laborautomation. Als Originalgerätehersteller (OEM) ist Tecan auch führend in
der Entwicklung und Herstellung von OEM-Laborinstrumenten, Komponenten sowie
Instrumenten für die Medizinaltechnik, die vom jeweiligen Partnerunternehmen
vertrieben werden. Tecan wurde 1980 in der Schweiz gegründet. Das Unternehmen
beschäftigt mehr als 3'000 Mitarbeitende und verfügt über Produktions-,
Forschungs- und Entwicklungsstätten in Europa, Nordamerika und in Asien. In über
70 Ländern unterhält es ein Vertriebs- und Servicenetz. Im Jahr 2025 erzielte
Tecan einen Umsatz von CHF 883 Mio. (USD 1 063 Mio.; EUR 939 Mio.). Die
Namenaktien der Tecan Group werden an der SIX Swiss Exchange gehandelt (TECN;
ISIN CH0012100191).
Für weitere Informationen:
Tecan Group
Martin Brändle
Senior Vice President, Corporate Communications & IR
Tel. +41 (0) 44 922 84 30
Fax +41 (0) 44 922 88 89
investor@tecan.com (mailto:investor@tecan.com)
www.tecan.com
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