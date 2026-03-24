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GNW-News: GENERALVERSAMMLUNG GENEHMIGT ANTRÄGE DES VERWALTUNGSRATS

24.03.26 23:35 Uhr

^GENERALVERSAMMLUNG GENEHMIGT ANTRÄGE DES VERWALTUNGSRATS

Die Aktionäre der Sika AG haben an der 58. ordentlichen Generalversammlung vom

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24. März 2026 allen Anträgen des Verwaltungsrats zugestimmt.

Die ordentliche Generalversammlung der Sika AG hat am 24. März 2026 in Zürich

stattgefunden.

* Die Aktionäre haben die Jahresrechnung und die Konzernrechnung für das

Geschäftsjahr 2025 genehmigt sowie den Antrag des Verwaltungsrats

angenommen, für das Geschäftsjahr 2025 eine Bruttodividende von CHF 3.70 pro

Aktie auszuzahlen.

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* Der gesamten Verwaltung der Sika AG wurde Entlastung erteilt.

* Die Aktionäre haben mit Ausnahme von Paul Schuler, welcher nicht mehr zur

Wiederwahl antrat, alle Mitglieder des Verwaltungsrats sowie Präsident

Thierry F.J. Vanlancker für eine weitere Amtsperiode von einem Jahr

wiedergewählt. Barbara Frei und Lukas Gähwiler wurden für eine Amtsperiode

von einem Jahr neu in den Verwaltungsrat gewählt. Ferner wurden Justin M.

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Howell, Gordana Landén und Lukas Gähwiler für eine Amtsperiode von einem

Jahr als Mitglieder des Nominierungs- und Vergütungsausschusses gewählt.

* KPMG AG wurde als Revisionsstelle und Jost Windlin als unabhängiger

Stimmrechtsvertreter wiedergewählt.

* In einer nicht bindenden Konsultativabstimmung hiess die Generalversammlung

den Vergütungsbericht 2025 gut. Ferner genehmigte die Generalversammlung die

künftige Vergütung für den Verwaltungsrat und die Konzernleitung und hiess

den Nachhaltigkeitsbericht 2025 gut.

SIKA FIRMENPROFIL

Sika ist ein Unternehmen der Spezialitätenchemie, global führend in der

Entwicklung und Produktion von Systemen und Produkten zum Kleben, Dichten,

Dämpfen, Verstärken und Schützen im Bau und in der Industrie. Sika ist weltweit

präsent mit Tochtergesellschaften in 103 Ländern, produziert in über 400

Fabriken, entwickelt innovative Technologien für Kunden rund um den Globus und

trägt damit massgeblich zur nachhaltigen Transformation im Bau- und

Transportwesen bei. Die 33'700 Mitarbeitenden erwirtschafteten im Jahr 2025

einen Umsatz von CHF 11.20 Milliarden.

KONTAKT

Dominik Slappnig

Corporate Communications und

Investor Relations

+41 58 436 68 21

slappnig.dominik@ch.sika.com (mailto:slappnig.dominik@ch.sika.com)

Die Medienmitteilung ist auf folgendem Link als PDF abrufbar:

Medienmitteilung (http://ml-eu.globenewswire.com/Resource/Download/c02708bd-

25aa-4ad5-962a-c8c048a3fe40)

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