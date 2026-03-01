GNW-News: Geotab-Report: Datenbasierte Flotten senken Verbrauch, reduzieren Leerlauf und beschleunigen die Elektrifizierung
^AACHEN, Deutschland, March 27, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Steigende
Kraftstoffpreise und volatile Energiemärkte setzen Flottenmanager zunehmend
unter Kostendruck. Viele setzen daher auf datengetriebene Strategien, um ihre
Effizienz zu erhöhen und Kosten zu reduzieren. Das geht aus dem fünften
jährlichen Sustainability and Impact Report
(https://insights.geotab.com/view/646185516/?utm_campaign=null_general-business-
strat-comms_eu_null&utm_content=report-pr-
de&utm_medium=news&utm_source=meltwater.com&utm_term=mar) von Geotab
(https://www.geotab.com/de/?utm_campaign=null_general-business-strat-
comms_eu_null&utm_content=report-pr-
de&utm_medium=news&utm_source=meltwater.com&utm_term=mar), Anbieter von
vernetzten Transportlösungen, hervor. Das Unternehmen hat analysiert, wie
Organisationen weltweit Fahrzeug- und Telematikdaten nutzen, um Emissionen zu
verringern, Kosten zu sparen und die Verkehrssicherheit zu verbessern. Das
Ergebnis: Unternehmen konnten ihren Kraftstoffverbrauch senken, Leerlaufzeiten
um bis zu 30 Prozent reduzieren, Unfallzahlen verringern und die
Elektrifizierung ihrer Flotten beschleunigen.
?Die anhaltende Volatilität bei Kraftstoffpreisen macht deutlich, dass
Nachhaltigkeit auch ein wirtschaftlicher Faktor ist", erklärt Neil Cawse,
Gründer und CEO von Geotab.?Wenn Nachhaltigkeitsmaßnahmen pragmatisch umgesetzt
und mit klaren, kurzfristigen Zielen verknüpft werden, können sie sowohl
Effizienz als auch Wirtschaftlichkeit vorantreiben. Jede betriebliche
Verbesserung trägt direkt und messbar zu Resilienz und Wachstum eines
Unternehmens bei."
Praxisbeispiele: Wie Flotten weltweit Daten zur Dekarbonisierung nutzen
Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen und Regionen setzen Flottendaten
bereits gezielt ein und erreichen messbare ökologische sowie finanzielle
Ergebnisse. Allein 2025 legten mit Geotab vernetzte Elektrofahrzeuge weltweit
mehr als 1,4 Milliarden Kilometer zurück. Dabei halfen die Daten
Flottenbetreibern, Fahrzeugeffizienz, Fahrverhalten und
Elektrifizierungsstrategien besser zu bewerten.
* Post und Logistik (Belgien): bpost (https://www.geotab.com/de/case-
study/bpost/?utm_campaign=null_general-business-strat-
comms_eu_null&utm_content=report-pr-
de&utm_medium=news&utm_source=meltwater.com&utm_term=mar) sparte rund 1,6
Millionen Euro an Kraftstoffkosten ein, was etwa einer Million Liter Diesel
entspricht. Grundlage dafür war die Auswertung von E-Fahrzeugdaten von
Geotab, mit deren Hilfe die Flotte von rund 10.000 Lieferfahrzeugen
passgenauer ausgelegt und Ladezeiten optimiert wurden. Ziel des Unternehmens
ist eine vollständige CO?-Neutralität bis 2030.
* Bau und Infrastruktur (Großbritannien): Tarmac (https://www.geotab.com/CMS-
GeneralFiles-production/DE/Resources/Case_Studies/Tarmac-case-study-
1408510181-reseller-web-DE-DE-June25-Final-
AODA.pdf?utm_campaign=null_general-business-strat-
comms_eu_null&utm_content=report-pr-
de&utm_medium=news&utm_source=meltwater.com&utm_term=mar) hat seine
Leerlaufzeiten innerhalb von drei Monaten um 30 Prozent reduziert, den
Kraftstoffverbrauch um 25 Prozent verbessert und Geschwindigkeitsverstöße
halbiert.
* Öffentlicher Verkehr (Italien): Autolinee Federico
(https://www.geotab.com/it/caso-di-studio/autolinee-
federico/?utm_campaign=null_general-business-strat-
comms_eu_null&utm_content=report-pr-
de&utm_medium=news&utm_source=meltwater.com&utm_term=mar) konnte seinen
Kraftstoffverbrauch um 20 Prozent senken und Verstöße und Bußgelder um rund
40 Prozent reduzieren - durch optimiertes Fahrverhalten und bessere
Tachographen-Compliance.
* Großhandel (USA): Richards Building Supply (https://www.geotab.com/press-
release/richards-supply-vitality-90day-pilot/?utm_campaign=null_general-
business-strat-comms_eu_null&utm_content=report-pr-
de&utm_medium=news&utm_source=meltwater.com&utm_term=mar) prognostiziert
jährliche Einsparungen von über 195.000 US-Dollar nach einem 90-tägigen
Pilotprojekt mit Geotab Vitality
(https://www.geotab.com/de/vitality/?utm_campaign=null_general-business-
strat-comms_eu_null&utm_content=report-pr-
de&utm_medium=news&utm_source=meltwater.com&utm_term=mar). Gleichzeitig
verbesserten sich sichere Fahrweisen um 41 Prozent und das Kollisionsrisiko
sank um 8 Prozent.
Fortschritte in der Nachhaltigkeit bei Geotab
Auch Geotab unterstützt intern den Umstieg auf emissionsärmere Mobilität: Mehr
als zwei Millionen US-Dollar flossen in Zuschüsse für Elektrofahrzeuge,
Ladeinfrastruktur, ÖPNV-Erstattung und ein elektrisches Poolfahrzeugprogramm für
Mitarbeitende. Darüber hinaus gibt der Report Aufschluss über konkrete
Nachhaltigkeitsfortschritte des Unternehmens:
* Verbesserung der CDP-Bewertung (https://www.cdp.net/en) im Bereich
Klimawandel auf?B" durch strenge Umweltrichtlinien, transparente
Risikoberichterstattung und Kooperationen.
* EcoVadis Silber-Medaille (https://recognition.ecovadis.com/RKSH5nQotECnhpTX-
2qLew), mit der Geotab zu den besten 15 Prozent der bewerteten Unternehmen
zählt.
* Reduktion der Scope-2-Emissionen um 42,5 Prozent gegenüber dem Vorjahr
(standortbezogen) - das ergibt eine Senkung um 87,5 Prozent seit Basisjahr
2019.
* 14 Prozent weniger Scope-3-Emissionen dank engerer Zusammenarbeit mit
Lieferanten sowie einer verbesserten Datengrundlage.
* Veröffentlichung des ersten Climate-Related Disclosure Report
(https://www.geotab.com/CMS-GeneralFiles-
production/NA/About/Corporate_sustainability/Geotab%20Climate-
Related%20Disclosure%20Report-web-geotab-EN-NA-2025-
Final.pdf?utm_campaign=null_general-business-strat-
comms_eu_null&utm_content=report-pr-
de&utm_medium=news&utm_source=meltwater.com&utm_term=mar), mit einer
freiwilligen Analyse klimabezogener Risiken und Chancen
* Einführung einer Product Carbon Footprint-Baseline für das Geotab GO-Gerät
(https://www.geotab.com/de/fahrzeug-telematik/?utm_campaign=null_general-
business-strat-comms_eu_null&utm_content=report-pr-
de&utm_medium=news&utm_source=meltwater.com&utm_term=mar) und zentrale
Hardwareprodukte.
Geotab verfolgt weiterhin das Ziel, die absoluten Emissionen in den Scopes 1, 2
und 3 bis 2030 um 50 Prozent zu senken und bis 2040 Netto-Null-Emissionen zu
erreichen.
Zum Report
Der Geotab 2025 Sustainability and Impact Report ist ein jährlicher Bericht über
Umwelt- und Klimaauswirkungen des Unternehmens. Der aktuelle Report umfasst den
Zeitraum vom 1. Januar bis 31. Dezember 2025 und orientiert sich an den
Standards der Global Reporting Initiative (GRI), den Zielen für nachhaltige
Entwicklung der Vereinten Nationen (SDGs) sowie dem Greenhouse Gas Protocol.
Geotab hat zudem seinen Climate-Related Disclosure Report
(https://www.geotab.com/CMS-GeneralFiles-
production/NA/About/Corporate_sustainability/Geotab%20Climate-
Related%20Disclosure%20Report-web-geotab-EN-NA-2025-
Final.pdf?utm_campaign=null_general-business-strat-
comms_eu_null&utm_content=report-pr-
de&utm_medium=news&utm_source=meltwater.com&utm_term=mar) veröffentlicht, der
sich nach den Empfehlungen der Task Force on Climate-related Financial
Disclosures (TCFD) ausrichtet.
Der vollständige Bericht ist hier
(https://insights.geotab.com/view/260559945/?utm_campaign=null_general-business-
strat-comms_eu_null&utm_content=report-pr-
de&utm_medium=news&utm_source=meltwater.com&utm_term=mar) auf Englisch, und hier
(https://insights.geotab.com/view/646185516/?utm_campaign=null_general-business-
strat-comms_eu_null&utm_content=report-pr-
de&utm_medium=news&utm_source=meltwater.com&utm_term=mar) auf Deutsch verfügbar.
Weitere Informationen zu Geotabs Nachhaltigkeitsmaßnahmen finden Sie hier
(https://www.geotab.com/de/ueber/unternehmerische-
nachhaltigkeit/?utm_campaign=null_general-business-strat-
comms_eu_null&utm_content=report-pr-
de&utm_medium=news&utm_source=meltwater.com&utm_term=mar).
Über Geotab
Geotab ist ein weltweit führender Anbieter von Lösungen für vernetzte Fahrzeuge
und Asset-Management mit Hauptsitzen in Oakville, Ontario, und Atlanta, Georgia
USA. Unsere Mission ist es, die Welt sicherer, effizienter und nachhaltiger zu
machen. Wir nutzen fortschrittliche Datenanalysen und KI, um die Leistung und
den Betrieb von Fuhrparks zu transformieren, Kosten zu senken und Effizienz zu
steigern. Unterstützt von führenden Expertinnen und Experten aus den Bereichen
Datenwissenschaft und Ingenieurwesen bedienen wir rund 100.000 Kundinnen und
Kunden weltweit und verarbeiten täglich 100 Milliarden Datenpunkte von mehr als
5 Millionen Fahrzeugen. Fortune-500-Unternehmen, mittelständische Fuhrparks und
die größten Flotten des öffentlichen Sektors der Welt, einschließlich der US-
Bundesregierung, vertrauen auf Geotab. Wir verpflichten uns der Datensicherheit
und dem Datenschutz und verfügen über FIPS 140-3- und FedRAMP-Zulassungen.
Unsere offene Plattform, unser Ökosystem aus herausragenden Partnern und der
Geotab Marketplace bieten Hunderte von fuhrparkfertigen Lösungen von
Drittanbietern. Dieses Jahr feiern wir 25 Jahre Innovation. Erfahren Sie mehr
unter www.geotab.com/de (http://www.geotab.com/de), folgen Sie uns auf LinkedIn
(http://linkedin.com/company/geotab/) oder besuchen Sie unseren Blog
(https://www.geotab.com/de/blog/).
GEOTAB und GEOTAB MARKETPLACE sind eingetragene Warenzeichen von Geotab Inc. in
Kanada, den Vereinigten Staaten und/oder anderen Ländern.
Pressekontakt
Hotwire für Geotab
Charlotte Duda
+49 171 422 37 15
GeotabDE@hotwireglobal.com (mailto:GeotabDE@hotwireglobal.com)
Ein Foto zu dieser Ankündigung ist verfügbar unter:
https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/f27a026c-7b12-4869-a39f-
4fd204b17a55
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