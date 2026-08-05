GNW-News: Gericht hebt die Geheimhaltung wichtiger Beweismittel in der Klage von Coventry auf, aus denen hervorgeht, dass sich Abacus Global Management auf z...

05.08.26 17:20 Uhr

^Aus den bei der Versicherungsaufsichtsbehörde von Florida eingereichten

Unterlagen von Lapetus geht hervor, dass das Verhältnis von tatsächlichen zu

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erwarteten Erträgen bei alarmierend niedrigen 41,5 % liegt

Abacus hat seine Anleger irregeführt, indem es wesentliche Fakten über den von

ihm in Auftrag gegebenen Bewertungsbericht von Lewis & Ellis verschwiegen hat

FORT WASHINGTON, Pennsylvania, Aug. 05, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Coventry First

LLC (?Coventry") und ihr Mitbegründer und Vorstandsvorsitzender, Alan H.

Buerger, haben in ihrem laufenden Rechtsstreit mit Abacus Global Management Inc.

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(?Abacus") (NYSE: ABX) ein bedeutendes Urteil erwirkt. Am 29. Juli 2026 ordnete

das US-Bezirksgericht für den mittleren Bezirk von Florida die Freigabe einer

Reihe wichtiger Dokumente an, deren Veröffentlichung Abacus zu verhindern

versucht hatte. Dazu gehören interne Unterlagen von Abacus, aus denen

hervorgeht, dass sich das Unternehmen wissentlich auf Schätzungen von Lapetus

Solutions (?Lapetus") zur ungewöhnlich kurzen Lebensdauer stützte und in seiner

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öffentlichen Darstellung des von ihm in Auftrag gegebenen Bewertungsberichts von

Lewis & Ellis entscheidende Fakten ausließ.

Coventry reicht erneut eine Klageerwiderung und Gegenklagen mit neu

freigegebenen Beweismitteln ein

Gemäß der Entscheidung des Gerichts haben Coventry und Herr Buerger gestern ihre

Klageerwiderung und ihre Gegenklagen gegen Abacus zusammen mit den nun

freigegebenen Anlagen erneut eingereicht. Diese Beweisstücke untermauern die

Behauptungen von Coventry, dass Abacus Investoren und die Öffentlichkeit darüber

getäuscht habe, inwieweit das Unternehmen sich auf die von Lapetus erstellten

Schätzungen der Lebenserwartung als entscheidende Grundlage für die Erstellung,

den Verkauf und die Bewertung von Lebensversicherungsabwicklungsverträgen

stützte, die im eigenen Portfolio von Abacus gehalten und an die ihm verbundenen

verwalteten Fonds verkauft wurden - darunter auch Fonds, in die

Kreditgenossenschaften mehr als 500 Millionen Dollar investiert hatten.

Aus freigegebenen Dokumenten geht hervor, dass das Verhältnis von Ist- zu

Erwartungswerten (Actual-to-Expected, A/E) bei Lapetus lediglich 41,5 % betrug

Abacus hat in seinen Schriftsätzen geltend gemacht, dass die von Lapetus

ermittelten Lebenserwartungen?nicht weniger genau sind als die Schätzungen

anderer Anbieter von Lebenserwartungsdaten" und dass?die dem Bundesstaat

Florida gemeldeten Schätzungen von Lapetus mit denen anderer Anbieter von

Lebenserwartungsdaten übereinstimmen". Die nun freigegebenen Beweismittel zeigen

jedoch, dass diese Aussagen falsch waren und dass Abacus wusste, dass sie falsch

waren. Tatsächlich meldete Lapetus ein A/E-Verhältnis von lediglich 41,5 %, was

bedeutet, dass weniger als die Hälfte der von Lapetus prognostizierten

Todesfälle während des Erfassungszeitraums eintraten. Im Vergleich dazu haben

führende Anbieter von Lebenserwartungsberechnungen öffentlich A/E-Quoten von

nahezu 100 % ausgewiesen. Dieser deutliche Unterschied belegt, dass Lapetus die

Lebenserwartungen systematisch unterschätzt und das Sterberisiko überbewertet

hat.

Dokumente belegen, dass Abacus wusste, dass die Schätzungen von Lapetus zur

Lebenserwartung durchweg zu niedrig waren

Aus weiteren freigegebenen Unterlagen geht hervor, dass Abacus sich der

Diskrepanz zwischen den von Lapetus geschätzten Lebenserwartungen und den

Schätzungen anderer medizinischer Risikoprüfer bewusst war. In einem kürzlich

freigegebenen E-Mail-Austausch erörterte Jay Jackson, CEO von Abacus, eine

Richtlinie, für die drei etablierte Anbieter von Lebenserwartungsschätzungen

Werte zwischen 209 und 248 Monaten angaben, während Lapetus lediglich 72 Monate

veranschlagte. Angesichts der Feststellung, dass die anfänglichen Bewertungen

der Policen?wirklich hoch" erschienen, fragte Herr Jackson:?Liegt das daran,

dass wir ausschließlich Lapetus berücksichtigt haben?" Ein weiteres Beispiel:

Die kürzlich freigegebenen Dokumente enthüllen einen Schriftwechsel zwischen

erfahrenen Investoren im Bereich Lebensversicherungsabwicklungen, in dem diese

ihre Zurückhaltung gegenüber dem Erwerb von

Lebensversicherungsabwicklungsverträgen von Abacus zu Preisen auf Basis von

Lapetus zum Ausdruck bringen, da diese, wie es ein Investor formulierte,?in der

Regel deutlich kürzer erscheinen als die anderer, etablierterer Anbieter von

Lebensversicherungsabwicklungen (wie Ihnen sicherlich bekannt ist!)".

Der ehemalige CEO von Lapetus erklärte, er könne nicht länger in gutem Glauben

mit Abacus zusammenarbeiten

Ähnliche Bedenken äußerte der ehemalige CEO von Lapetus in einer SMS, die er an

ein Vorstandsmitglied von Lapetus sandte und in der er seine Absicht zum

Rücktritt bekundete. In dieser Nachricht, die als eine der Anlagen zur

Klageerwiderung vorliegt, schrieb der Geschäftsführer von Lapetus:?Ich kann

nicht länger in gutem Glauben mit [Abacus] zusammenarbeiten." Ich vertraue ihnen

nicht. Da es sich um unseren wichtigsten und im Grunde einzigen Kunden handelt,

kann ich dieses Unternehmen nicht länger leiten."

Abacus hat eine irreführende Pressemitteilung zum Lewis-&-Ellis-Bericht

veröffentlicht

Am 10. Juni 2025 veröffentlichte Abacus eine Pressemitteilung zu einem von dem

Versicherungsmathematikunternehmen Lewis & Ellis in Auftrag gegebenen

Bewertungsgutachten, um die Anleger nach der Veröffentlichung eines unabhängigen

Berichts des Leerverkäufers Morpheus Research zu beruhigen. Nach Angaben von

Abacus wurde der Bericht von Lewis & Ellis ohne Rückgriff auf die von Lapetus

ermittelten Lebenserwartungen erstellt und ergab eine Portfoliobewertung, die

innerhalb von 1 % der von Abacus angegebenen Bewertung lag. Aus den der

Klageerwiderung beigefügten Unterlagen geht jedoch hervor, dass Abacus

mindestens drei wesentliche Tatsachen bezüglich des Berichts ausgelassen oder

falsch dargestellt hat:

* Zunächst beauftragte Abacus das Unternehmen Lewis & Ellis mit der Erstellung

von Bewertungen unter Zugrundelegung verschiedener Diskontsätze; die von

Abacus zur Untermauerung seiner Portfoliobewertung angeführte Bewertung von

Lewis & Ellis wurde jedoch unter Verwendung eines niedrigeren Diskontsatzes

berechnet als der, den Abacus für seine eigene Bewertung herangezogen hatte,

wodurch sich ein um mehrere Millionen Dollar höherer Bewertungsbetrag ergab.

Hätte sich Abacus auf die von Lewis & Ellis ermittelte Bewertung bezogen,

die unter Verwendung des Abacus-Diskontsatzes berechnet wurde, hätte die

daraus resultierende Bewertung nicht, wie von Abacus behauptet, innerhalb

von 1 % gelegen.

* Zweitens hat Abacus es versäumt offenzulegen, dass das Unternehmen für mehr

als ein Drittel der Policen, deren Bewertung es bei Lewis & Ellis in Auftrag

gegeben hatte, lediglich seine eigenen?internen" Schätzungen der

Lebenserwartung vorgelegt hat, anstatt Schätzungen unabhängiger Dritter,

wodurch die Unabhängigkeit und Zuverlässigkeit der in der Analyse von Lewis

& Ellis verwendeten Daten beeinträchtigt wurde. Abacus hat es zudem

versäumt, offenzulegen, dass Lewis & Ellis ausdrücklich darauf hingewiesen

hatten, dass diese sogenannten?internen" Schätzungen?in der Branche nicht

in dieser Form herangezogen würden, da man sich dort eher auf die eher

kommerziell ausgerichteten LE-Gutachten stütze."

* Drittens hat Abacus es versäumt, Lewis & Ellis alle in seinem Besitz

befindlichen Schätzungen zur Lebenserwartung für die zu prüfenden Policen

zur Verfügung zu stellen, obwohl Lewis & Ellis in ihrem Bericht ausdrücklich

davon ausgegangen war, dass Abacus?alle relevanten Informationen zur

Lebenserwartung, die von verschiedenen Anbietern von

Lebenserwartungsschätzungen für einen Versicherten erstellt wurden",

bereitgestellt habe. In mehreren Fällen legte Abacus ältere - und niedrigere

- Schätzungen zur Lebenserwartung vor, während das Unternehmen neuere - und

höhere - Schätzungen, die ihm bereits vorlagen, zurückhielt. Indem Abacus

für mehrere seiner größten Policen ältere, niedrigere Schätzwerte angab,

führte das Unternehmen dazu, dass die Bewertungen dieser Policen erheblich

überhöht wurden

Mehrere weitere wichtige Dokumente, die den öffentlichen Erklärungen von Abacus

widersprechen, sind nach wie vor unter Verschluss. Coventry wird sich weiterhin

dafür einsetzen, dass alle relevanten Informationen veröffentlicht werden.

Links zu Gerichtsunterlagen

Die erneut eingereichte Klageerwiderung und die Gegenklagen von Coventry finden

Sie hier https://www.coventry.com/coventry-and-alan-h-buerger-file-answer-to-

abacus-global-management-first-amended-complaint/.

Über Coventry

Coventry ist Marktführer und Begründer des Sekundärmarktes für

Lebensversicherungen. Seit mehr als 25 Jahren treiben wir die Branche voran und

erweitern die Möglichkeiten für Lebensversicherungsnehmer Die umfassende

Erfahrung von Coventry in Verbindung mit einem starken Engagement für

Verbraucherrechte macht Coventry zum klaren Marktführer. Diese Position nutzen

wir, um die Branchenstandards anzuheben und die Auswahlmöglichkeiten für

Verbraucher zu erweitern. Bis heute haben wir über 6 Milliarden Dollar an

Versicherungsnehmer ausgezahlt, die ihre Policen nicht mehr benötigen. Weitere

Informationen über Coventry finden Sie unter Coventry.com.

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